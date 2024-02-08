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Новости Война
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Минобороны: Обеспечение медицинских нужд за счет волонтеров недопустимо. Государство может обеспечить необходимым, нужно сообщать о нуждах

Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова

Практика обеспечения медицинских нужд воинских частей преимущественно за счет волонтеров недопустима, ведь государство может обеспечить необходимым, однако для этого нужно пересмотреть подход к формированию потребностей. По данным Минобороны, фактические потребности в медицинском оборудовании часто не отвечают заявленным.

Об этом заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила на рабочем совещании с начальниками медицинских служб видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта МО Украины, которую проводил командующий Медицинскими силами генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Наталья Калмыкова подчеркнула, что пока фактические потребности в медицинском оборудовании часто не отвечают заявленным.

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"На десятом году войны практика обеспечения медицинских нужд воинских частей преимущественно за счет волонтеров недопустима. Государство может обеспечить необходимым, но для этого нужно пересмотреть подход к формированию потребностей. Руководящий состав видов и родов войск должен четко понимать, что и где нужно каждой воинской части, и оперативно предоставлять эту информацию", – подчеркнула заместитель Министра обороны.

Участники совещания договорились усовершенствовать взаимодействие всей медицинской вертикали Вооруженных сил с Министерством обороны Украины – для улучшения обеспечения войск всем необходимым.

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Автор: 

ВСУ (6579) Калмыкова Наталья (22)


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Топ комментарии
+19
А всі інші потреби повинні забезпечувати волонтери?
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08.02.2024 20:50
+15
нуну а чому не забезпечуєте ?
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08.02.2024 20:51
+12
МО хоче розіслати чергову партію ох..нних китайських турнікетів
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08.02.2024 20:52
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Правила форума Совет форумчан
А всі інші потреби повинні забезпечувати волонтери?
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08.02.2024 20:50 Ответить
у держави все коштує на 200% дорожче
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08.02.2024 20:54 Ответить
Видео шо, дурня валяете?!

Не можете навести лад у своему відомстві?

Так хто ж вам доктор?!

ПС. Як гроші деребаніти , так ви перші.
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08.02.2024 21:05 Ответить
нуну а чому не забезпечуєте ?
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08.02.2024 20:51 Ответить
Це тільки сьогодні помітили?
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08.02.2024 20:52 Ответить
Ого, як їх поперло!
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08.02.2024 20:52 Ответить
МО хоче розіслати чергову партію ох..нних китайських турнікетів
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08.02.2024 20:52 Ответить
Придбаних за ох..нні гроші.
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08.02.2024 21:02 Ответить
Тогда и деньги волонтёрам напрямую,а не через Зе.
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08.02.2024 20:53 Ответить
Між "може" та "забезпечили" - провалля розміром безкінечного хайпа від ЗЕвлади.
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08.02.2024 20:54 Ответить
Це провалля забезпечує статки зелених покидьків
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08.02.2024 21:01 Ответить
Ох і совки тупі там сидять, це капець, тільки зараз зрозуміли, а де ви раніше були?
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08.02.2024 20:54 Ответить
Ой, а шо такоЄ? Під сирського вирішили шухер навести? Що раніше заважало? Ненависть до Залужного?
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08.02.2024 20:55 Ответить
Забезпечення всім необхідним від держави - це дадуть бинт, скажуть "ні балєй", по документам спишуть коштів ніби лікували рік в Ізраїлі.
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08.02.2024 20:55 Ответить
Чомусь згадався анекдот часів "развітово саціалізма":
Іноземець (І): чому у вас у продажу нема ікри?
Партфункціонер (ПФ): так попиту нема!
(І): ???
(ПФ): можете хоч цілий день біля прилавку простояти - ніхто ікру не запитає!
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08.02.2024 20:57 Ответить
Ото ж...
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08.02.2024 22:57 Ответить
мабуть десь подорожник викинули. по 17 грн за листок.
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08.02.2024 20:58 Ответить
Іноді складається враження, що якщо б гроші йшли не в МО, а волонтерам, і в них був би дозвіл купувати будь-яку зброю на міждержавному рівні, то ефективність їх діяльності була б набагато вища від МО. Можливо тоді б волонтери не купували стапі бтр-и в Британії, та не збирали гроші на міномети.
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08.02.2024 20:58 Ответить
Якщо ті хто мають знати про потреби не знають про них-то навіщо ви там взагалі знаходитесь...
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08.02.2024 20:58 Ответить
це всього державна зрада
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08.02.2024 20:58 Ответить
Державники усе пі₴дять
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08.02.2024 20:58 Ответить
Це Умеров, доказує про ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Данилову і Резнікову з бакановим, а Шмигаль тільки очима кліпає, з віциками недолугими!
Але ж усьо, за Регламентом КМУ, було і завалено…
Тому і товчуть воду в ступі, оті призначенці зелі-ухилянта, але на фронті, так і без змін… Дивно, що не було отого єрмака, без нього не можна….
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08.02.2024 21:00 Ответить
І це ще коноплі до кінця не легалізували..
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08.02.2024 21:00 Ответить
До притули *****, до притули.
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08.02.2024 21:02 Ответить
Каментарь недоречний у нас наймудріший зе і в вся йаго *******,поки жи...
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08.02.2024 21:04 Ответить
*****.....
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08.02.2024 21:06 Ответить
Шо то Міноборони ******* двухсторонне запалення лікували одними найдешевшими майже простроченими крапельницями навіть без антибіотиківі одна таблетка на добу в інші лікарні теж все за свої гроші навіть після кантузії крапельниці потрібно купляти
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08.02.2024 21:07 Ответить
Правда. Онук знайомих отримав контузію і вони купували ліки
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08.02.2024 23:02 Ответить
Зникнення зброї та *********** перед зняттям Залужного нагадує зникнення хліба перед зняттям Хрущова.
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08.02.2024 21:08 Ответить
Держава має? Так держава і має і розкрадає! А те що купить то як яйка по 17!
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08.02.2024 21:15 Ответить
Да пока от государства дождешься... Так и умрут все те кто нуждается в мед.помощи.
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08.02.2024 21:23 Ответить
Фактично таким висловлюванням заступниця насрала собі за пазуху, визнавши нездатність МО забезпечити всі потреб.
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08.02.2024 21:26 Ответить
Держава може забезпечити необхідним, але для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб. Джерело:

а, вам просто нихто не сказал шо нужно, ну щяс то всьо по другому станет, правда ж?
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08.02.2024 23:07 Ответить
Суки неблагодарные,два года крали,а теперь пошли вон волонтеры.Гниды .
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08.02.2024 23:19 Ответить
Оце і є зелена некомпетентність. Міністр за міністром все дебільнішій і дебільнішій. Волонтер може сам подзвонити і спитати що потрібно. А оця фіфа за один день сама може обдзвонити кожну бригаду і сама своїми ручками записати і свій блокнот те що потрібно медикам. Ні. Її бачиш треба проінформувати, потім на кожну пігулку писати заявку . Потім штампики ставити, потім підписи. Потім вони ***********. А в ітозі по заявці на складі ніфіга не буде. Як вже кумарять оті совкові телепні. Не вона має питати що кому треба, а їй мають казати. Гнати цього умєрова разом з цією другою маляршою. Ха ха ха.
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08.02.2024 23:31 Ответить
А чому керівний склад видів та родів військ не чітко розуміє, що і де потрібно кожній військовій частині???
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09.02.2024 02:04 Ответить
Та вони б давно все забезпечили. Просто в Міноборони не знали, що вони мають це робити і в якій кількості. Війна йде з 2014 року, повномасштабне вторгнення 2 роки, а в них просто нема й натяку на хоча б приблизну кількість необхідного забезпечення. Що таке збір інформації про потреби, статистика використання засобів та препаратів? Але тепер нарешті побачили проблему і як візьмуться... Які молодці...
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09.02.2024 02:30 Ответить
 
 