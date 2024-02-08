Минобороны: Обеспечение медицинских нужд за счет волонтеров недопустимо. Государство может обеспечить необходимым, нужно сообщать о нуждах

Практика обеспечения медицинских нужд воинских частей преимущественно за счет волонтеров недопустима, ведь государство может обеспечить необходимым, однако для этого нужно пересмотреть подход к формированию потребностей. По данным Минобороны, фактические потребности в медицинском оборудовании часто не отвечают заявленным.

Об этом заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила на рабочем совещании с начальниками медицинских служб видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта МО Украины, которую проводил командующий Медицинскими силами генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, сообщает Цензор.НЕТ.

Наталья Калмыкова подчеркнула, что пока фактические потребности в медицинском оборудовании часто не отвечают заявленным.

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"На десятом году войны практика обеспечения медицинских нужд воинских частей преимущественно за счет волонтеров недопустима. Государство может обеспечить необходимым, но для этого нужно пересмотреть подход к формированию потребностей. Руководящий состав видов и родов войск должен четко понимать, что и где нужно каждой воинской части, и оперативно предоставлять эту информацию", – подчеркнула заместитель Министра обороны.

Участники совещания договорились усовершенствовать взаимодействие всей медицинской вертикали Вооруженных сил с Министерством обороны Украины – для улучшения обеспечения войск всем необходимым.

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