Минобороны: Обеспечение медицинских нужд за счет волонтеров недопустимо. Государство может обеспечить необходимым, нужно сообщать о нуждах
Практика обеспечения медицинских нужд воинских частей преимущественно за счет волонтеров недопустима, ведь государство может обеспечить необходимым, однако для этого нужно пересмотреть подход к формированию потребностей. По данным Минобороны, фактические потребности в медицинском оборудовании часто не отвечают заявленным.
Об этом заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила на рабочем совещании с начальниками медицинских служб видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта МО Украины, которую проводил командующий Медицинскими силами генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Наталья Калмыкова подчеркнула, что пока фактические потребности в медицинском оборудовании часто не отвечают заявленным.
"На десятом году войны практика обеспечения медицинских нужд воинских частей преимущественно за счет волонтеров недопустима. Государство может обеспечить необходимым, но для этого нужно пересмотреть подход к формированию потребностей. Руководящий состав видов и родов войск должен четко понимать, что и где нужно каждой воинской части, и оперативно предоставлять эту информацию", – подчеркнула заместитель Министра обороны.
Участники совещания договорились усовершенствовать взаимодействие всей медицинской вертикали Вооруженных сил с Министерством обороны Украины – для улучшения обеспечения войск всем необходимым.
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Не можете навести лад у своему відомстві?
Так хто ж вам доктор?!
ПС. Як гроші деребаніти , так ви перші.
Іноземець (І): чому у вас у продажу нема ікри?
Партфункціонер (ПФ): так попиту нема!
(І): ???
(ПФ): можете хоч цілий день біля прилавку простояти - ніхто ікру не запитає!
Але ж усьо, за Регламентом КМУ, було і завалено…
Тому і товчуть воду в ступі, оті призначенці зелі-ухилянта, але на фронті, так і без змін… Дивно, що не було отого єрмака, без нього не можна….
а, вам просто нихто не сказал шо нужно, ну щяс то всьо по другому станет, правда ж?