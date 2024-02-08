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Нацбанк может ограничить денежные переводы: "слуга народа" Гетманцев озвучил детали

Данило Гетманцев

Нацбанк нашел в банках и небанковских финансовых учреждениях массовые теневые финансовые операции, НБУ может ограничить денежные переводы.

Об этом в телеграме сообщает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании комитета рассмотрели доклад НБУ о "мискодинге" и теневых финансовых операциях

В ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания.

По результатам проверок были наложены штрафы на сумму около 486,35 млн гривен, а также отозваны лицензии некоторых банков и аннулированы лицензии некоторых НФУ.

Читайте также: Финансовой катастрофы в январе не будет, Украина получила помощь от партнеров, - "слуга народа" Гетманцев

Как следствие, имеем сокращение финансовых операций с нарушением требований законодательства Украины, в частности с использованием "мискодинга". К примеру, безналичные операции в легальном сегменте азартных игр выросли с 4 млрд грн (в 2022 году) до 83 млрд грн (в 2023 году), а общий оборот увеличился до 207 млрд грн (в 2023 году) против 14 млрд грн (в 2022 году).

Несмотря на успехи, в сегменте безналичных платежей присутствуют отдельные схемы осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности, в частности:

  • незаконной организации и проведения азартных игр
  • легализации средств, полученных преступным путем
  • мошеннические схемы с использованием "фишинга"
  • использование виртуальных активов для проведения "серых"/"теневых" финансовых операций

Для исправления ситуации НБУ предлагает:

  • изменения в Закон Украины "О платежных услугах", об усилении требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличению размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке
  • установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества и т.п. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания

По результатам рассмотрения вопрос дал поручение соответствующему подкомитету по подготовке вместе с НБУ необходимых изменений в законодательство", - рассказал Гетманцев.

Данило Гетманцев про обмеження грошових переказів
Данило Гетманцев про обмеження грошових переказів

Автор: 

НБУ (4835) перевод (82) ограничение (119) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+38
ФСБшні кнури різко активізувались,після того,як кріт Єрмак обезголовив армію.
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08.02.2024 21:36
+37
Цікаво, коли цьому невтомному слузі спалять хату, кагал імені вірьовки заспіває пісню?
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08.02.2024 21:35
+34
у мене одне побажання скорішого миру і Майдан прикрашений підвішеною піздотою по типу гетьманцева,рожковою,пишним,єрмаком,....та іншими мерзеними діячами!!!!!
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08.02.2024 21:35
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Правила форума Совет форумчан
правильно! все бабло - в опу!
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08.02.2024 21:31 Ответить
Сьогодні в рашці свято! А Єрмак представлений до чергової нагороди рашки! А Україна залишилася без захисту!
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08.02.2024 22:34 Ответить
Цікаво, коли цьому невтомному слузі спалять хату, кагал імені вірьовки заспіває пісню?
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08.02.2024 21:35 Ответить
Не знаю, як щодо хати, але коли він здохне, то усілякий гральний, тютюновий, та бізнес по обналу замовить йому золотий гроб та могильну плиту з платини, і дуже плакатимуть. А ФОПи заб'ють йому в груди осиновий кілок, про всяк випадок.
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08.02.2024 23:46 Ответить
у мене одне побажання скорішого миру і Майдан прикрашений підвішеною піздотою по типу гетьманцева,рожковою,пишним,єрмаком,....та іншими мерзеними діячами!!!!!
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08.02.2024 21:35 Ответить
...Землею...
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08.02.2024 21:37 Ответить
жОПу можна в повному складі виводити і розвішувати. А взагалі "список Ар'ї Старк" - дооооовгий...
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08.02.2024 21:38 Ответить
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08.02.2024 21:35 Ответить
Так це ж як раз зелені падли вкрадене намагаються легалізувати.
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08.02.2024 21:35 Ответить
Не звичайно. Зарплати в конвертах в нас в 2019 з'явились.
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09.02.2024 11:15 Ответить
Не зупиняйтесь. Нарід на це заслуговує.
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08.02.2024 21:36 Ответить
ФСБшні кнури різко активізувались,після того,як кріт Єрмак обезголовив армію.
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08.02.2024 21:36 Ответить
Ще не всіх гусей общипали
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08.02.2024 21:38 Ответить
І ще пропоную всіх слугам народу, підпіздєнту і його жОПі ,шістці Гетьманцеву прикупити вазелін ... Чи то краще мила?
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08.02.2024 21:38 Ответить
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08.02.2024 21:38 Ответить
Гетьманцев, ти краще розкажи, чому під час війни з москалотой 2014-2019 не обмежували грошові перекази та зняття готівки? Хто з тих пір зкурвився, влада, чи народ???
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08.02.2024 21:39 Ответить
почали забивати тему залужного.
шось слабенько...
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08.02.2024 21:40 Ответить
Яке ж воно тільки недолуге...
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08.02.2024 21:40 Ответить
Головний сервер переказів встановити в кабінеті дєрьмака, відсоток за перекази збільшити до 20%, всі кошти перераховувати в зелено-дєрьмаківські оффшори в пропорції 80% дєрьмаку, а решту розподілити між усіма "слугами" та маріонетками Банкової порівну.
Вперед, до завершення "кінця епохи бідності!"
"Всі ми преЗЕденти!" "Зробимо їх ще раз разом!"
Де там "смєтуни"? Все норм? "Піввареника" добре маститься на "хочпаржом"? Чи все ще "хуже нє будєт"?
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08.02.2024 21:41 Ответить
Насправді, найбільш постраждають волонтери, які возять для ЗСУ спеціфічні "подарунки" - оптику для снайперів, наприклад. Там кожен платіж >$1000. А зелень буде блокувати.
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08.02.2024 21:52 Ответить
Так на це і надія: 80% забезпечення (окрім набоїв, снарядів та бойової техніки) це - волонтери, техніка, набої та снаряди - від західних партнерів. Хитка ситуація з військовою та фінансовою допомогою від заходу, утиски волонтерів, подальше знищення вітчизняної економіки...
Якщо ЗСУ не дали виконати оманськи договорняки за 3 дні, то в реалізацію пішов "план Б" - знищення України з середини та руйнуванні міжнародної підтримки, створеної "клятим баригою".
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08.02.2024 22:02 Ответить
Так, на жаль. Але будемо щось думати. Збирати одразу на закордонні рахунки. Для грошей з України - кріпта з подвійной конвертаціей, не дуже вигідно, але що робити....
P.S. зелені дебіли розуміють, що це ще погіршить економічну сітуацію в країні? Думаю, так.
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08.02.2024 22:23 Ответить
Звісно розуміють! Без економіки відрахування у бюджет, звідки фінансується ЗСУ, будуть зменшуватись. Ну а потім буде заява типу "треба йти на перемовини, бо економіка країни не спроможна далі забезпечувати обороноздатність країни".
От тільки мало хто тоді згадає, що руйнувати економіку вони почали ще ДО ковіду... До кінця 2019-го, та й першу половину 2020-го вона ще витримувала знущання "нових ліц", але далі ставало все гірше. А зараз (на фоні зруйнованих підприємств, ВПО та біженців) економіка просто сиплеться, як картковий будинок під подувом вітру. І спроб відновлення від дєрьмаківського КМУ не проглядається. А з ініціативами цього Гетьманцева - просто вітер міцнішає і будиночок руйнується швидше...
Це моя думка така, може і помиляюсь...
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08.02.2024 22:43 Ответить
Оцей гетьманцев, один із 5 його менеджерів...
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08.02.2024 21:42 Ответить
А цю падлу ніяк не звільнять, хоча запит суспільства є
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08.02.2024 21:43 Ответить
Запит суспільства??? Після сьогоднішнього пздєца це звучить як мінімум смішно.
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08.02.2024 21:48 Ответить
"..операції у легальному сегменті азартних ігор зросли.."(c) - oт *****:, кому вiйна, кому азартнi iгри. iгри в "вiйну" i в "полiтику"..
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08.02.2024 21:43 Ответить
здохни **** разом з віслюком.
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08.02.2024 21:44 Ответить
Все обмежити, заборонити, оподаткувати, арештувати та конфіскувати. Усі міста та села обнести колючим дротом під напругою щоб невдячні раби не розбігалися. Будівництво ЗЕкраїни мрій іде повним ходом.
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08.02.2024 21:47 Ответить
Завершують будівнийтво міні-Параші, наріт вже загнаний у стійло.
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08.02.2024 21:52 Ответить
Гетьманцева пора повісити зачіпивши за яйола.
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08.02.2024 21:48 Ответить
"Забрать и поделить", у даному випадку - штрафувати та обмежувати. Боротьба з наслідками, бо на боротьбу з причинами нема або мізків, або бажання.
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08.02.2024 21:50 Ответить
Може вже час вам, гнидам зеленим, кисень обмежити?
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08.02.2024 21:51 Ответить
А не надірветься цей фінансовий геній в своїх "зусиллях"..?!
Руйнують не лише Армію а й економіку...
"Рехформатор" хрінів...
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08.02.2024 21:56 Ответить
Воно тільки й що вміє кранікі закручувати бізнесу і людям
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08.02.2024 21:57 Ответить
"проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування".... от *****, де ж той термінал щоб кожен пересічний мав би змогу здійснити багатомільярдий переказ?! Напевно десь в ОПе...
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08.02.2024 21:58 Ответить
Пфффф, то ви ніколи не потрапляли в ситуацію, де перед вами людина 100 К на різні картки розкидує? Дивно дивно. Я таке не один раз бачив.
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09.02.2024 11:38 Ответить
Младоазіровщина?
Дежавю?
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08.02.2024 21:58 Ответить
Так, Єрмак ,Подоляк, Татаров, Смирнов, Жовква і т.д.- це колишня обслуга партії регионів. Повторюють колишніх хазяїв.
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09.02.2024 00:22 Ответить
Для цього й робиться.
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08.02.2024 22:00 Ответить
Зеленський не хоче перемоги, він хоче заморозки війни.
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09.02.2024 00:21 Ответить
Невже усе це будемо ковтати і мовчати????
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08.02.2024 21:59 Ответить
Такое ощущение что гривну хотят окончательно добить и заставить народ уйти в теневой нал,мало им угроз арестов счетов по заявкам ТЦК.
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08.02.2024 22:06 Ответить
А розкрадання бюджету зеленими зрадниками ти не хочеш обмежити?
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08.02.2024 22:10 Ответить
Ну що ][уї зелені, добивайте вже країну до кінця. Надіюсь ви падли ще будете висіти в низ головою десь на Хрещатику.
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08.02.2024 22:11 Ответить
...а якщо вивозити гроші у чемоданах,то можна
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08.02.2024 22:13 Ответить
А тіньові перекази це б...дь тупо донати і збори, які люди постійно роблять через вас п...сів. Мобілізаційний рабський закон на підході, донати блокуємо, армію розкрадаємо, людей знищуємо. Україна готова до здачі через рік.
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08.02.2024 22:13 Ответить
Ця зелена піздота, не зупинеться.

1. Закон про мобілізацію рабів (обмеження прав...)

2. Звільнення Залужного

3. Обмеження по користуванні коштами

І це за один не повний тиждень.

Чого чекати далі?...
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08.02.2024 22:15 Ответить
зроблять горбачов-податок на всі покупки 5%
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08.02.2024 22:18 Ответить
Звільнення Залужного і ці обмеження вони безумовно повязані. Можливо щоб відволікти увагу від звільнення.
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08.02.2024 22:21 Ответить
"В ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення..."
- Бред полный. Вместо того, чтобы применить меры и санкции к нарушителям, мы снова введем очередные ограничения.

Какой смысл в том же заблоченном свифте? Все кто хотел, давно вывели или перевели валюту, инструменты и возможности для этого всегда были. На сегодняшний день оттока валюты уже быть не может. Переводить небольшие суммы и сейчас не составляет труда, только теперь украинцы теряют на комиссиях посредникам/сервисам, так бы эти комиссии достались Привату.
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08.02.2024 22:23 Ответить
Коли тобі приносять відкати, то не цікаво як заробляють звичайні люди.
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08.02.2024 22:26 Ответить
Країна концтабір. Окупацією рашки ви лякали? Та живучи в Україні давно вже враження наче в окупації.
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08.02.2024 22:34 Ответить
Ага. Самые крупные мошенники государства сидят в магазинах и запихивают терминалы миллиарды чтобы их отмыть думая что ето стиральные машины. За кого нас вообще принимают?
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08.02.2024 22:54 Ответить
Voice of Ukraine

@newstop_us

Зе-Єрмакі вже не ховаються - рятують свою історичну батьківщину паРашу від санкцій? Нацбанк надав тимчасову можливість - до 31 грудня 2024 року - безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських/білоруських рублях.
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08.02.2024 23:13 Ответить
Дуже підступне рішення. Поки всі обговорюють звільнення Залужного, під шумок Гетьманцев продовжує щипати гусей.
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09.02.2024 00:20 Ответить
Зелені риги продовжують незламно скубти гусей бо яйця по 17 вже закінчуються
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09.02.2024 00:52 Ответить
От же ж скоти! Вирішили скрисятничати й общаківське бабло вкинути собі в кишеню. Братва з ОП таке не пробачає.
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09.02.2024 07:10 Ответить
Пока лотерейщик управляет банками и экономикой страна будет продолжать катиться в пропасть.
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09.02.2024 07:28 Ответить
Пора морды бить
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09.02.2024 08:11 Ответить
Так и что он озвучил, конкретно какие ограничения?
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09.02.2024 08:40 Ответить
Це стосується азартних ігор, наврядчи звичайні громадяни якщо переказувати будуть кошти своїм рідним то підпадуть під якісь штрафи чи ще щось
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09.02.2024 18:13 Ответить
Треба викликати санітарів, або перевірити на детекторі брехні.
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10.02.2024 23:49 Ответить
В країні має бути порядок, на нас дивиться весь світ. не дивно що намагаються боротися зі схемками. Чомусь у европейця навіть в голову не прийде дурна думка поводитись не чесно. У нас треба теж зробити так щоб всі жили по закону
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11.02.2024 16:53 Ответить
Вы плотите налоги? Учитесь студенты - Пример от СБУ, налоговой Гетьманцева и ОП как нужно работать и крышевать прихвостней Януковича и схемы в крупных столичных застройщиках. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов. А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й
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11.02.2024 22:23 Ответить
 
 