Нацбанк может ограничить денежные переводы: "слуга народа" Гетманцев озвучил детали
Нацбанк нашел в банках и небанковских финансовых учреждениях массовые теневые финансовые операции, НБУ может ограничить денежные переводы.
Об этом в телеграме сообщает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.
"Вчера на заседании комитета рассмотрели доклад НБУ о "мискодинге" и теневых финансовых операциях
В ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания.
По результатам проверок были наложены штрафы на сумму около 486,35 млн гривен, а также отозваны лицензии некоторых банков и аннулированы лицензии некоторых НФУ.
Как следствие, имеем сокращение финансовых операций с нарушением требований законодательства Украины, в частности с использованием "мискодинга". К примеру, безналичные операции в легальном сегменте азартных игр выросли с 4 млрд грн (в 2022 году) до 83 млрд грн (в 2023 году), а общий оборот увеличился до 207 млрд грн (в 2023 году) против 14 млрд грн (в 2022 году).
Несмотря на успехи, в сегменте безналичных платежей присутствуют отдельные схемы осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности, в частности:
- незаконной организации и проведения азартных игр
- легализации средств, полученных преступным путем
- мошеннические схемы с использованием "фишинга"
- использование виртуальных активов для проведения "серых"/"теневых" финансовых операций
Для исправления ситуации НБУ предлагает:
- изменения в Закон Украины "О платежных услугах", об усилении требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличению размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке
- установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества и т.п. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания
По результатам рассмотрения вопрос дал поручение соответствующему подкомитету по подготовке вместе с НБУ необходимых изменений в законодательство", - рассказал Гетманцев.
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шось слабенько...
Вперед, до завершення "кінця епохи бідності!"
"Всі ми преЗЕденти!" "Зробимо їх ще раз разом!"
Де там "смєтуни"? Все норм? "Піввареника" добре маститься на "хочпаржом"? Чи все ще "хуже нє будєт"?
Якщо ЗСУ не дали виконати оманськи договорняки за 3 дні, то в реалізацію пішов "план Б" - знищення України з середини та руйнуванні міжнародної підтримки, створеної "клятим баригою".
P.S. зелені дебіли розуміють, що це ще погіршить економічну сітуацію в країні? Думаю, так.
От тільки мало хто тоді згадає, що руйнувати економіку вони почали ще ДО ковіду... До кінця 2019-го, та й першу половину 2020-го вона ще витримувала знущання "нових ліц", але далі ставало все гірше. А зараз (на фоні зруйнованих підприємств, ВПО та біженців) економіка просто сиплеться, як картковий будинок під подувом вітру. І спроб відновлення від дєрьмаківського КМУ не проглядається. А з ініціативами цього Гетьманцева - просто вітер міцнішає і будиночок руйнується швидше...
Це моя думка така, може і помиляюсь...
здохни**** разом з віслюком.
Руйнують не лише Армію а й економіку...
"Рехформатор" хрінів...
Дежавю?
1. Закон про мобілізацію рабів (обмеження прав...)
2. Звільнення Залужного
3. Обмеження по користуванні коштами
І це за один не повний тиждень.
Чого чекати далі?...
- Бред полный. Вместо того, чтобы применить меры и санкции к нарушителям, мы снова введем очередные ограничения.
Какой смысл в том же заблоченном свифте? Все кто хотел, давно вывели или перевели валюту, инструменты и возможности для этого всегда были. На сегодняшний день оттока валюты уже быть не может. Переводить небольшие суммы и сейчас не составляет труда, только теперь украинцы теряют на комиссиях посредникам/сервисам, так бы эти комиссии достались Привату.
@newstop_us
Зе-Єрмакі вже не ховаються - рятують свою історичну батьківщину паРашу від санкцій? Нацбанк надав тимчасову можливість - до 31 грудня 2024 року - безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських/білоруських рублях.