Нацбанк может ограничить денежные переводы: "слуга народа" Гетманцев озвучил детали

Нацбанк нашел в банках и небанковских финансовых учреждениях массовые теневые финансовые операции, НБУ может ограничить денежные переводы.

Об этом в телеграме сообщает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании комитета рассмотрели доклад НБУ о "мискодинге" и теневых финансовых операциях

В ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений были выявлены многочисленные нарушения, создающие условия для проведения многомиллиардных объемов операций (переводов) с использованием электронных платежных средств, в том числе через терминалы самообслуживания.

По результатам проверок были наложены штрафы на сумму около 486,35 млн гривен, а также отозваны лицензии некоторых банков и аннулированы лицензии некоторых НФУ.

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Как следствие, имеем сокращение финансовых операций с нарушением требований законодательства Украины, в частности с использованием "мискодинга". К примеру, безналичные операции в легальном сегменте азартных игр выросли с 4 млрд грн (в 2022 году) до 83 млрд грн (в 2023 году), а общий оборот увеличился до 207 млрд грн (в 2023 году) против 14 млрд грн (в 2022 году).

Несмотря на успехи, в сегменте безналичных платежей присутствуют отдельные схемы осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности, в частности:

незаконной организации и проведения азартных игр

легализации средств, полученных преступным путем

мошеннические схемы с использованием "фишинга"

использование виртуальных активов для проведения "серых"/"теневых" финансовых операций

Для исправления ситуации НБУ предлагает:

изменения в Закон Украины "О платежных услугах", об усилении требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличению размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке

установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества и т.п. А также предельных сумм наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания

По результатам рассмотрения вопрос дал поручение соответствующему подкомитету по подготовке вместе с НБУ необходимых изменений в законодательство", - рассказал Гетманцев.



