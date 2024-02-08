Нацбанк може обмежити грошові перекази: "слуга народу" Гетманцев озвучив деталі
Нацбанк виявив у банках та небанківських фінансових установах масові тіньові фінансові операції, НБУ може обмежити грошові перекази.
Про це в телеграмі повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.
"Вчора на засіданні комітету розглянули доповідь НБУ щодо "міскодингу" та тіньових фінансових операцій
В ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.
За результатами перевірок було накладено штрафи на суму близько 486,35 млн гривень, а також відкликано ліцензії деяких банків та анульовано ліцензії деяких НФУ.
Як наслідок маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням "міскодингу". До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році).
Попри успіхи, у сегменті безготівкових платежів присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема:
- незаконної організації та проведення азартних ігор
- легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
- шахрайські схеми з використанням "фішингу"
- використання віртуальних активів для проведення "сірих"/ "тіньових" фінансових операцій
Для виправлення ситуації НБУ пропонує:
- зміни до Закону України "Про платіжні послуги", щодо посилення вимог до розміру власного капіталу надавачів платіжних послуг та збільшення розмірів штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку
- встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми трансакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування
За результатами розгляду питання надав доручення відповідному підкомітету щодо підготовки разом з НБУ необхідних змін до законодавства", - розповів Гетманцев.
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шось слабенько...
Вперед, до завершення "кінця епохи бідності!"
"Всі ми преЗЕденти!" "Зробимо їх ще раз разом!"
Де там "смєтуни"? Все норм? "Піввареника" добре маститься на "хочпаржом"? Чи все ще "хуже нє будєт"?
Якщо ЗСУ не дали виконати оманськи договорняки за 3 дні, то в реалізацію пішов "план Б" - знищення України з середини та руйнуванні міжнародної підтримки, створеної "клятим баригою".
P.S. зелені дебіли розуміють, що це ще погіршить економічну сітуацію в країні? Думаю, так.
От тільки мало хто тоді згадає, що руйнувати економіку вони почали ще ДО ковіду... До кінця 2019-го, та й першу половину 2020-го вона ще витримувала знущання "нових ліц", але далі ставало все гірше. А зараз (на фоні зруйнованих підприємств, ВПО та біженців) економіка просто сиплеться, як картковий будинок під подувом вітру. І спроб відновлення від дєрьмаківського КМУ не проглядається. А з ініціативами цього Гетьманцева - просто вітер міцнішає і будиночок руйнується швидше...
Це моя думка така, може і помиляюсь...
здохни**** разом з віслюком.
Руйнують не лише Армію а й економіку...
"Рехформатор" хрінів...
Дежавю?
1. Закон про мобілізацію рабів (обмеження прав...)
2. Звільнення Залужного
3. Обмеження по користуванні коштами
І це за один не повний тиждень.
Чого чекати далі?...
- Бред полный. Вместо того, чтобы применить меры и санкции к нарушителям, мы снова введем очередные ограничения.
Какой смысл в том же заблоченном свифте? Все кто хотел, давно вывели или перевели валюту, инструменты и возможности для этого всегда были. На сегодняшний день оттока валюты уже быть не может. Переводить небольшие суммы и сейчас не составляет труда, только теперь украинцы теряют на комиссиях посредникам/сервисам, так бы эти комиссии достались Привату.
@newstop_us
Зе-Єрмакі вже не ховаються - рятують свою історичну батьківщину паРашу від санкцій? Нацбанк надав тимчасову можливість - до 31 грудня 2024 року - безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських/білоруських рублях.