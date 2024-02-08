Нацбанк може обмежити грошові перекази: "слуга народу" Гетманцев озвучив деталі

Нацбанк виявив у банках та небанківських фінансових установах масові тіньові фінансові операції, НБУ може обмежити грошові перекази.

Про це в телеграмі повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні комітету розглянули доповідь НБУ щодо "міскодингу" та тіньових фінансових операцій



В ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Нацбанку задумались про обмеження карткових переказів і ліміти на зарахування готівки через термінали (оновлено)

За результатами перевірок було накладено штрафи на суму близько 486,35 млн гривень, а також відкликано ліцензії деяких банків та анульовано ліцензії деяких НФУ.



Як наслідок маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням "міскодингу". До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році).



Попри успіхи, у сегменті безготівкових платежів присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема:

незаконної організації та проведення азартних ігор

легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

шахрайські схеми з використанням "фішингу"

використання віртуальних активів для проведення "сірих"/ "тіньових" фінансових операцій





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд призупинив або відклав частину видатків без грошей від ЄС та США, – Гетманцев

Для виправлення ситуації НБУ пропонує:

зміни до Закону України "Про платіжні послуги", щодо посилення вимог до розміру власного капіталу надавачів платіжних послуг та збільшення розмірів штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку

встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми трансакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування

За результатами розгляду питання надав доручення відповідному підкомітету щодо підготовки разом з НБУ необхідних змін до законодавства", - розповів Гетманцев.



