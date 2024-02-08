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Новини
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Нацбанк може обмежити грошові перекази: "слуга народу" Гетманцев озвучив деталі

Данило Гетманцев

Нацбанк виявив у банках та небанківських фінансових установах масові тіньові фінансові операції, НБУ може обмежити грошові перекази.

Про це в телеграмі повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні комітету розглянули доповідь НБУ щодо "міскодингу" та тіньових фінансових операцій

В ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.

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За результатами перевірок було накладено штрафи на суму близько 486,35 млн гривень, а також відкликано ліцензії деяких банків та анульовано ліцензії деяких НФУ.

Як наслідок маємо скорочення фінансових операцій з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням "міскодингу". До прикладу, безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор зросли з 4 млрд грн (у 2022 році) до 83 млрд грн (у 2023 році), а загальний оборот збільшився до 207 млрд грн (у 2023 році) проти 14 млрд грн (у 2022 році).

Попри успіхи, у сегменті безготівкових платежів присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема:

  • незаконної організації та проведення азартних ігор
  • легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
  • шахрайські схеми з використанням "фішингу"
  • використання віртуальних активів для проведення "сірих"/ "тіньових" фінансових операцій

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Для виправлення ситуації НБУ пропонує:

  • зміни до Закону України "Про платіжні послуги", щодо посилення вимог до розміру власного капіталу надавачів платіжних послуг та збільшення розмірів штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку
  • встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми трансакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування

За результатами розгляду питання надав доручення відповідному підкомітету щодо підготовки разом з НБУ необхідних змін до законодавства", - розповів Гетманцев.

Данило Гетманцев про обмеження грошових переказів
Данило Гетманцев про обмеження грошових переказів

Автор: 

НБУ (10367) переказ (123) обмеження (244) Гетманцев Данило (878)


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Топ коментарі
+38
ФСБшні кнури різко активізувались,після того,як кріт Єрмак обезголовив армію.
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08.02.2024 21:36
+37
Цікаво, коли цьому невтомному слузі спалять хату, кагал імені вірьовки заспіває пісню?
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08.02.2024 21:35
+34
у мене одне побажання скорішого миру і Майдан прикрашений підвішеною піздотою по типу гетьманцева,рожковою,пишним,єрмаком,....та іншими мерзеними діячами!!!!!
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08.02.2024 21:35
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правильно! все бабло - в опу!
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08.02.2024 21:31 Відповісти
Сьогодні в рашці свято! А Єрмак представлений до чергової нагороди рашки! А Україна залишилася без захисту!
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08.02.2024 22:34 Відповісти
Цікаво, коли цьому невтомному слузі спалять хату, кагал імені вірьовки заспіває пісню?
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08.02.2024 21:35 Відповісти
Не знаю, як щодо хати, але коли він здохне, то усілякий гральний, тютюновий, та бізнес по обналу замовить йому золотий гроб та могильну плиту з платини, і дуже плакатимуть. А ФОПи заб'ють йому в груди осиновий кілок, про всяк випадок.
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08.02.2024 23:46 Відповісти
у мене одне побажання скорішого миру і Майдан прикрашений підвішеною піздотою по типу гетьманцева,рожковою,пишним,єрмаком,....та іншими мерзеними діячами!!!!!
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08.02.2024 21:35 Відповісти
...Землею...
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08.02.2024 21:37 Відповісти
жОПу можна в повному складі виводити і розвішувати. А взагалі "список Ар'ї Старк" - дооооовгий...
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08.02.2024 21:38 Відповісти
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08.02.2024 21:35 Відповісти
Так це ж як раз зелені падли вкрадене намагаються легалізувати.
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08.02.2024 21:35 Відповісти
Не звичайно. Зарплати в конвертах в нас в 2019 з'явились.
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09.02.2024 11:15 Відповісти
Не зупиняйтесь. Нарід на це заслуговує.
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08.02.2024 21:36 Відповісти
ФСБшні кнури різко активізувались,після того,як кріт Єрмак обезголовив армію.
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08.02.2024 21:36 Відповісти
Ще не всіх гусей общипали
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08.02.2024 21:38 Відповісти
І ще пропоную всіх слугам народу, підпіздєнту і його жОПі ,шістці Гетьманцеву прикупити вазелін ... Чи то краще мила?
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08.02.2024 21:38 Відповісти
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08.02.2024 21:38 Відповісти
Гетьманцев, ти краще розкажи, чому під час війни з москалотой 2014-2019 не обмежували грошові перекази та зняття готівки? Хто з тих пір зкурвився, влада, чи народ???
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08.02.2024 21:39 Відповісти
почали забивати тему залужного.
шось слабенько...
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08.02.2024 21:40 Відповісти
Яке ж воно тільки недолуге...
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08.02.2024 21:40 Відповісти
Головний сервер переказів встановити в кабінеті дєрьмака, відсоток за перекази збільшити до 20%, всі кошти перераховувати в зелено-дєрьмаківські оффшори в пропорції 80% дєрьмаку, а решту розподілити між усіма "слугами" та маріонетками Банкової порівну.
Вперед, до завершення "кінця епохи бідності!"
"Всі ми преЗЕденти!" "Зробимо їх ще раз разом!"
Де там "смєтуни"? Все норм? "Піввареника" добре маститься на "хочпаржом"? Чи все ще "хуже нє будєт"?
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08.02.2024 21:41 Відповісти
Насправді, найбільш постраждають волонтери, які возять для ЗСУ спеціфічні "подарунки" - оптику для снайперів, наприклад. Там кожен платіж >$1000. А зелень буде блокувати.
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08.02.2024 21:52 Відповісти
Так на це і надія: 80% забезпечення (окрім набоїв, снарядів та бойової техніки) це - волонтери, техніка, набої та снаряди - від західних партнерів. Хитка ситуація з військовою та фінансовою допомогою від заходу, утиски волонтерів, подальше знищення вітчизняної економіки...
Якщо ЗСУ не дали виконати оманськи договорняки за 3 дні, то в реалізацію пішов "план Б" - знищення України з середини та руйнуванні міжнародної підтримки, створеної "клятим баригою".
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08.02.2024 22:02 Відповісти
Так, на жаль. Але будемо щось думати. Збирати одразу на закордонні рахунки. Для грошей з України - кріпта з подвійной конвертаціей, не дуже вигідно, але що робити....
P.S. зелені дебіли розуміють, що це ще погіршить економічну сітуацію в країні? Думаю, так.
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08.02.2024 22:23 Відповісти
Звісно розуміють! Без економіки відрахування у бюджет, звідки фінансується ЗСУ, будуть зменшуватись. Ну а потім буде заява типу "треба йти на перемовини, бо економіка країни не спроможна далі забезпечувати обороноздатність країни".
От тільки мало хто тоді згадає, що руйнувати економіку вони почали ще ДО ковіду... До кінця 2019-го, та й першу половину 2020-го вона ще витримувала знущання "нових ліц", але далі ставало все гірше. А зараз (на фоні зруйнованих підприємств, ВПО та біженців) економіка просто сиплеться, як картковий будинок під подувом вітру. І спроб відновлення від дєрьмаківського КМУ не проглядається. А з ініціативами цього Гетьманцева - просто вітер міцнішає і будиночок руйнується швидше...
Це моя думка така, може і помиляюсь...
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08.02.2024 22:43 Відповісти
Оцей гетьманцев, один із 5 його менеджерів...
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08.02.2024 21:42 Відповісти
А цю падлу ніяк не звільнять, хоча запит суспільства є
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08.02.2024 21:43 Відповісти
Запит суспільства??? Після сьогоднішнього пздєца це звучить як мінімум смішно.
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08.02.2024 21:48 Відповісти
"..операції у легальному сегменті азартних ігор зросли.."(c) - oт *****:, кому вiйна, кому азартнi iгри. iгри в "вiйну" i в "полiтику"..
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08.02.2024 21:43 Відповісти
здохни **** разом з віслюком.
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08.02.2024 21:44 Відповісти
Все обмежити, заборонити, оподаткувати, арештувати та конфіскувати. Усі міста та села обнести колючим дротом під напругою щоб невдячні раби не розбігалися. Будівництво ЗЕкраїни мрій іде повним ходом.
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08.02.2024 21:47 Відповісти
Завершують будівнийтво міні-Параші, наріт вже загнаний у стійло.
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08.02.2024 21:52 Відповісти
Гетьманцева пора повісити зачіпивши за яйола.
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08.02.2024 21:48 Відповісти
"Забрать и поделить", у даному випадку - штрафувати та обмежувати. Боротьба з наслідками, бо на боротьбу з причинами нема або мізків, або бажання.
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08.02.2024 21:50 Відповісти
Може вже час вам, гнидам зеленим, кисень обмежити?
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08.02.2024 21:51 Відповісти
А не надірветься цей фінансовий геній в своїх "зусиллях"..?!
Руйнують не лише Армію а й економіку...
"Рехформатор" хрінів...
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08.02.2024 21:56 Відповісти
Воно тільки й що вміє кранікі закручувати бізнесу і людям
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08.02.2024 21:57 Відповісти
"проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування".... от *****, де ж той термінал щоб кожен пересічний мав би змогу здійснити багатомільярдий переказ?! Напевно десь в ОПе...
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08.02.2024 21:58 Відповісти
Пфффф, то ви ніколи не потрапляли в ситуацію, де перед вами людина 100 К на різні картки розкидує? Дивно дивно. Я таке не один раз бачив.
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09.02.2024 11:38 Відповісти
Младоазіровщина?
Дежавю?
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08.02.2024 21:58 Відповісти
Так, Єрмак ,Подоляк, Татаров, Смирнов, Жовква і т.д.- це колишня обслуга партії регионів. Повторюють колишніх хазяїв.
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09.02.2024 00:22 Відповісти
Для цього й робиться.
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08.02.2024 22:00 Відповісти
Зеленський не хоче перемоги, він хоче заморозки війни.
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09.02.2024 00:21 Відповісти
Невже усе це будемо ковтати і мовчати????
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08.02.2024 21:59 Відповісти
Такое ощущение что гривну хотят окончательно добить и заставить народ уйти в теневой нал,мало им угроз арестов счетов по заявкам ТЦК.
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08.02.2024 22:06 Відповісти
А розкрадання бюджету зеленими зрадниками ти не хочеш обмежити?
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08.02.2024 22:10 Відповісти
Ну що ][уї зелені, добивайте вже країну до кінця. Надіюсь ви падли ще будете висіти в низ головою десь на Хрещатику.
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08.02.2024 22:11 Відповісти
...а якщо вивозити гроші у чемоданах,то можна
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08.02.2024 22:13 Відповісти
А тіньові перекази це б...дь тупо донати і збори, які люди постійно роблять через вас п...сів. Мобілізаційний рабський закон на підході, донати блокуємо, армію розкрадаємо, людей знищуємо. Україна готова до здачі через рік.
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08.02.2024 22:13 Відповісти
Ця зелена піздота, не зупинеться.

1. Закон про мобілізацію рабів (обмеження прав...)

2. Звільнення Залужного

3. Обмеження по користуванні коштами

І це за один не повний тиждень.

Чого чекати далі?...
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08.02.2024 22:15 Відповісти
зроблять горбачов-податок на всі покупки 5%
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08.02.2024 22:18 Відповісти
Звільнення Залужного і ці обмеження вони безумовно повязані. Можливо щоб відволікти увагу від звільнення.
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08.02.2024 22:21 Відповісти
"В ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення..."
- Бред полный. Вместо того, чтобы применить меры и санкции к нарушителям, мы снова введем очередные ограничения.

Какой смысл в том же заблоченном свифте? Все кто хотел, давно вывели или перевели валюту, инструменты и возможности для этого всегда были. На сегодняшний день оттока валюты уже быть не может. Переводить небольшие суммы и сейчас не составляет труда, только теперь украинцы теряют на комиссиях посредникам/сервисам, так бы эти комиссии достались Привату.
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08.02.2024 22:23 Відповісти
Коли тобі приносять відкати, то не цікаво як заробляють звичайні люди.
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08.02.2024 22:26 Відповісти
Країна концтабір. Окупацією рашки ви лякали? Та живучи в Україні давно вже враження наче в окупації.
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08.02.2024 22:34 Відповісти
Ага. Самые крупные мошенники государства сидят в магазинах и запихивают терминалы миллиарды чтобы их отмыть думая что ето стиральные машины. За кого нас вообще принимают?
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08.02.2024 22:54 Відповісти
Voice of Ukraine

@newstop_us

Зе-Єрмакі вже не ховаються - рятують свою історичну батьківщину паРашу від санкцій? Нацбанк надав тимчасову можливість - до 31 грудня 2024 року - безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських/білоруських рублях.
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08.02.2024 23:13 Відповісти
Дуже підступне рішення. Поки всі обговорюють звільнення Залужного, під шумок Гетьманцев продовжує щипати гусей.
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09.02.2024 00:20 Відповісти
Зелені риги продовжують незламно скубти гусей бо яйця по 17 вже закінчуються
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09.02.2024 00:52 Відповісти
От же ж скоти! Вирішили скрисятничати й общаківське бабло вкинути собі в кишеню. Братва з ОП таке не пробачає.
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09.02.2024 07:10 Відповісти
Пока лотерейщик управляет банками и экономикой страна будет продолжать катиться в пропасть.
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09.02.2024 07:28 Відповісти
Пора морды бить
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09.02.2024 08:11 Відповісти
Так и что он озвучил, конкретно какие ограничения?
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09.02.2024 08:40 Відповісти
Це стосується азартних ігор, наврядчи звичайні громадяни якщо переказувати будуть кошти своїм рідним то підпадуть під якісь штрафи чи ще щось
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09.02.2024 18:13 Відповісти
Треба викликати санітарів, або перевірити на детекторі брехні.
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10.02.2024 23:49 Відповісти
В країні має бути порядок, на нас дивиться весь світ. не дивно що намагаються боротися зі схемками. Чомусь у европейця навіть в голову не прийде дурна думка поводитись не чесно. У нас треба теж зробити так щоб всі жили по закону
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11.02.2024 16:53 Відповісти
Вы плотите налоги? Учитесь студенты - Пример от СБУ, налоговой Гетьманцева и ОП как нужно работать и крышевать прихвостней Януковича и схемы в крупных столичных застройщиках. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов. А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й
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11.02.2024 22:23 Відповісти
 
 