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США наложили новые санкции на импорт российской нефти и алмазов

Нові санкції США проти РФ стосуються імпорту нафти та алмазів

Минфин США ввел новые санкции относительно импорта алмазов и нефти из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство финансов США.

В сообщении сказано, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен (на нефть. - Ред.), вводя санкции в отношении четырех организаций и определяя одно судно как заблокированное имущество. Сеть этих организаций и судно были вовлечены в схему нарушения ценового лимита в конце 2023 года.

"Сегодняшние действия против судов, нарушающих ограничение цены на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что мы можем и будем принимать меры в случае нарушения этого ограничения", - сказал замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

В министерстве напоминают, что ограничение цены на нефть происхождением из Российской Федерации вступило в силу в декабре 2022 года, когда верхний предел был установлен на уровне 60 долларов США за баррель.

В санкционный список минфина США вошли:
Компания Zeenit, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в ноябре 2023 года продала российскую сырую нефть сорта "Юралс" по цене более 80 долларов за баррель, которую она доставила на судне NS Leader.

Также под санкции попала компания Talassa, базирующаяся в ОАЭ. Вместе с Zeenit, они занимались совместными перевозками нескольких партий сырой нефти из Российской Федерации с использованием судов, загруженных в российских портах 2023 года.

Кроме того, ограничения коснулись зарегистрированной в Либерии компании NS Leader Shipping и Oil Tankers SCF, базирующейся в ОАЭ.

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Санкции США по импорту российских алмазов

Отмечается, что OFAC также издало два постановления, запрещающие ввоз некоторых категорий алмазов, добываемых в России.

Первое постановление касается нетехнических алмазов, добываемых в России, независимо от того, были ли они существенно преобразованы в третьей стране. Это решение вступает в силу с 1 марта 2024 г. для определенных категорий алмазов и распространяется с 1 декабря 2024 г., чтобы включить дополнительные категории.

Второе постановление запрещает с 1 марта 2024 года ввоз ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из Российской Федерации или экспортируемых из Российской Федерации.

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Автор: 

россия (95481) санкции (11285) США (26583) Минфин США (68)


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Топ комментарии
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Що, навіть на "казахську" нафту, яку возять з новососсійска? Ну старина Джо розійшовся.
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08.02.2024 22:48
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Правила форума Совет форумчан
Это тех что на пользу идут и экономику
Катяхостана поднимают?
В общем наклалы на кацов большую кучу.
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08.02.2024 22:35 Ответить
Блумберг: американські нафтові компанії стали загрозою ОПЕК+, через зростання видобутку.

Різке зростання видобутку нафти в США в 2023 році загрожує планам ОПЕК+, в якому, зокрема, беруть участь Саудівська Аравія та Росія, щодо підтримки цін на прийнятному рівні.

У четвертому кварталі 2023 року США більш ефективні технології дозволили наростити видобуток до 13,3 мільйонів барелів. На цьому фоні продовження скорочення видобутку нафти ОПЕК+ не мало суттєвого впливу на ціни, які все ще нижчі за $80 за барель для Brent.
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08.02.2024 22:45 Ответить
санкції, які дають прибутки це заї6ісь
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08.02.2024 22:46 Ответить
Що, навіть на "казахську" нафту, яку возять з новососсійска? Ну старина Джо розійшовся.
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08.02.2024 22:48 Ответить
в 2014 р. росія розпочала 3-тю світову війну з першими двома мертвими українцями - через 10 років СЩА накладають? якість санкціїї користь яких = 0 Краще б наклали в штани.
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08.02.2024 22:49 Ответить
Може краще перестати фінансувати війну і постачати зброю? га?
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09.02.2024 00:08 Ответить
Как всегда пшик.
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08.02.2024 23:12 Ответить
Пшик буде, коли Україна буде сама по собі, чи не так?
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09.02.2024 00:09 Ответить
кацапи до тями не приходять і навряд чи в найближчий час прийдуть. тож в такому разі потрібно скоригувати стелю цін для них ще нижче, з нинішніх 60-ти до хоча би поки 40-ка. через рік можна ще нижче, до 30-ти чи 20-ти.
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09.02.2024 00:39 Ответить
Санкции, санкции ... почему в российких беспилотниках установлены комплектующие США, ЕС....
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09.02.2024 03:35 Ответить
 
 