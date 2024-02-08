США наложили новые санкции на импорт российской нефти и алмазов

Минфин США ввел новые санкции относительно импорта алмазов и нефти из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство финансов США.

В сообщении сказано, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен (на нефть. - Ред.), вводя санкции в отношении четырех организаций и определяя одно судно как заблокированное имущество. Сеть этих организаций и судно были вовлечены в схему нарушения ценового лимита в конце 2023 года.

"Сегодняшние действия против судов, нарушающих ограничение цены на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что мы можем и будем принимать меры в случае нарушения этого ограничения", - сказал замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

В министерстве напоминают, что ограничение цены на нефть происхождением из Российской Федерации вступило в силу в декабре 2022 года, когда верхний предел был установлен на уровне 60 долларов США за баррель.

В санкционный список минфина США вошли:

Компания Zeenit, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в ноябре 2023 года продала российскую сырую нефть сорта "Юралс" по цене более 80 долларов за баррель, которую она доставила на судне NS Leader.

Также под санкции попала компания Talassa, базирующаяся в ОАЭ. Вместе с Zeenit, они занимались совместными перевозками нескольких партий сырой нефти из Российской Федерации с использованием судов, загруженных в российских портах 2023 года.

Кроме того, ограничения коснулись зарегистрированной в Либерии компании NS Leader Shipping и Oil Tankers SCF, базирующейся в ОАЭ.

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Санкции США по импорту российских алмазов

Отмечается, что OFAC также издало два постановления, запрещающие ввоз некоторых категорий алмазов, добываемых в России.

Первое постановление касается нетехнических алмазов, добываемых в России, независимо от того, были ли они существенно преобразованы в третьей стране. Это решение вступает в силу с 1 марта 2024 г. для определенных категорий алмазов и распространяется с 1 декабря 2024 г., чтобы включить дополнительные категории.

Второе постановление запрещает с 1 марта 2024 года ввоз ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из Российской Федерации или экспортируемых из Российской Федерации.

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