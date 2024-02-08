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США наклали нові санкції на імпорт російської нафти та алмазів

Нові санкції США проти РФ стосуються імпорту нафти та алмазів

Мінфін США запровадив нові санкції щодо імпорту алмазів та нафти з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство фінансів США.

У повідомленні зазначено, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вживає другий у 2024 році захід щодо забезпечення обмеження цін (на нафту - ред.), запроваджуючи санкції щодо чотирьох організацій і визначаючи одне судно як заблоковане майно. Мережа цих організацій і судно були залучені в схему порушення цінового ліміту наприкінці 2023 року.

"Сьогоднішні дії проти суден, які порушують обмеження ціни на російську нафту, повинні слугувати постійним попередженням про те, що ми можемо і будемо вживати заходів у разі порушення цього обмеження", - сказав заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.

В міністерстві нагадують, що обмеження ціни на нафту походженням з Російської Федерації набуло чинності в грудні 2022 року, коли верхня межа була встановлена на рівні 60 доларів США за барель.

До санкційного списку мінфіну США ввійшли:

Компанія Zeenit, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, у листопаді 2023 року продала російську сиру нафту сорту "Юралс" за ціною понад 80 доларів за барель, яку вона доставила на судні NS Leader.

Також під санкції потрапила компанія Talassa, що базується в ОАЕ. Разом із Zeenit, вони займалися спільними перевезеннями кількох партій сирої нафти з Російської Федерації з використанням суден, які були завантажені в російських портах 2023 року.

Крім того обмеження торкнулися зареєстрованої в Ліберії компанії NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF, що базується в ОАЕ.

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Санкції США щодо імпорту російських алмазів

Зазначається, що OFAC також видало дві постанови, що забороняють ввезення деяких категорій алмазів, видобутих у Росії.

Перша постанова стосується нетехнічних алмазів, видобутих у Росії, незалежно від того, чи було їх суттєво перетворено в третій країні. Це рішення набирає чинності з 1 березня 2024 року для певних категорій алмазів і поширюється з 1 грудня 2024 року, щоб включити додаткові категорії.

Друга постанова забороняє з 1 березня 2024 року ввезення ювелірних виробів з діамантами і несортованих діамантів, що походять з Російської Федерації або експортованих з Російської Федерації.

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Автор: 

росія (65146) санкції (11824) США (22799) Мінфін США (122)


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Топ коментарі
+2
Що, навіть на "казахську" нафту, яку возять з новососсійска? Ну старина Джо розійшовся.
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08.02.2024 22:48
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Это тех что на пользу идут и экономику
Катяхостана поднимают?
В общем наклалы на кацов большую кучу.
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08.02.2024 22:35 Відповісти
Блумберг: американські нафтові компанії стали загрозою ОПЕК+, через зростання видобутку.

Різке зростання видобутку нафти в США в 2023 році загрожує планам ОПЕК+, в якому, зокрема, беруть участь Саудівська Аравія та Росія, щодо підтримки цін на прийнятному рівні.

У четвертому кварталі 2023 року США більш ефективні технології дозволили наростити видобуток до 13,3 мільйонів барелів. На цьому фоні продовження скорочення видобутку нафти ОПЕК+ не мало суттєвого впливу на ціни, які все ще нижчі за $80 за барель для Brent.
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08.02.2024 22:45 Відповісти
санкції, які дають прибутки це заї6ісь
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08.02.2024 22:46 Відповісти
Що, навіть на "казахську" нафту, яку возять з новососсійска? Ну старина Джо розійшовся.
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08.02.2024 22:48 Відповісти
в 2014 р. росія розпочала 3-тю світову війну з першими двома мертвими українцями - через 10 років СЩА накладають? якість санкціїї користь яких = 0 Краще б наклали в штани.
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08.02.2024 22:49 Відповісти
Може краще перестати фінансувати війну і постачати зброю? га?
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09.02.2024 00:08 Відповісти
Как всегда пшик.
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08.02.2024 23:12 Відповісти
Пшик буде, коли Україна буде сама по собі, чи не так?
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09.02.2024 00:09 Відповісти
кацапи до тями не приходять і навряд чи в найближчий час прийдуть. тож в такому разі потрібно скоригувати стелю цін для них ще нижче, з нинішніх 60-ти до хоча би поки 40-ка. через рік можна ще нижче, до 30-ти чи 20-ти.
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09.02.2024 00:39 Відповісти
Санкции, санкции ... почему в российких беспилотниках установлены комплектующие США, ЕС....
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09.02.2024 03:35 Відповісти
 
 