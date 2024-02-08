США наклали нові санкції на імпорт російської нафти та алмазів

Мінфін США запровадив нові санкції щодо імпорту алмазів та нафти з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство фінансів США.

У повідомленні зазначено, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вживає другий у 2024 році захід щодо забезпечення обмеження цін (на нафту - ред.), запроваджуючи санкції щодо чотирьох організацій і визначаючи одне судно як заблоковане майно. Мережа цих організацій і судно були залучені в схему порушення цінового ліміту наприкінці 2023 року.

"Сьогоднішні дії проти суден, які порушують обмеження ціни на російську нафту, повинні слугувати постійним попередженням про те, що ми можемо і будемо вживати заходів у разі порушення цього обмеження", - сказав заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.

В міністерстві нагадують, що обмеження ціни на нафту походженням з Російської Федерації набуло чинності в грудні 2022 року, коли верхня межа була встановлена на рівні 60 доларів США за барель.

До санкційного списку мінфіну США ввійшли:

Компанія Zeenit, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, у листопаді 2023 року продала російську сиру нафту сорту "Юралс" за ціною понад 80 доларів за барель, яку вона доставила на судні NS Leader.

Також під санкції потрапила компанія Talassa, що базується в ОАЕ. Разом із Zeenit, вони займалися спільними перевезеннями кількох партій сирої нафти з Російської Федерації з використанням суден, які були завантажені в російських портах 2023 року.

Крім того обмеження торкнулися зареєстрованої в Ліберії компанії NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF, що базується в ОАЕ.

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Санкції США щодо імпорту російських алмазів

Зазначається, що OFAC також видало дві постанови, що забороняють ввезення деяких категорій алмазів, видобутих у Росії.

Перша постанова стосується нетехнічних алмазів, видобутих у Росії, незалежно від того, чи було їх суттєво перетворено в третій країні. Це рішення набирає чинності з 1 березня 2024 року для певних категорій алмазів і поширюється з 1 грудня 2024 року, щоб включити додаткові категорії.

Друга постанова забороняє з 1 березня 2024 року ввезення ювелірних виробів з діамантами і несортованих діамантів, що походять з Російської Федерації або експортованих з Російської Федерації.

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