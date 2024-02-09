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Новости Война
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Сегодня в России фиксируются перелеты разных самолетов, не только МиГ-31К, - Игнат

рф,ту95

Сегодня в Украине была воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, но не только этот самолет находится в воздушном пространстве РФ.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Наблюдаются перелеты другой стратегической авиации, внутри России", – отметил он.

Также Игнат прокомментировал ситуацию с бортами Ту-95, о которых сообщали Воздушные силы.

"Информация и состоит в том, что есть вероятные пуски, возможные пуски. Мы получаем информацию партнеров о том, что есть активность стратегической авиации на том или ином направлении, в том или ином регионе России. Далее возможен выход на пусковые рубежи. и расчетное время был около 10:20, если такие пуски произошли. Это предварительная информация, чтобы люди понимали, что может произойти", - добавил он.

По его словам, сегодня наблюдаются перелеты разных самолетов в России: Ту-95, Ту-160 и Ту-22МЗ с аэродрома на аэродром.

Читайте также: По всей Украине была объявлена воздушная тревога: В России взлетал МиГ-31К (обновлено)

Автор: 

Игнат Юрий (592) воздушная тревога (787)


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09.02.2024 13:19 Ответить
Прям как мухи разлетались,- с одной кучи гавна на другую перелетают, всё ищут где теплее и вкуснее,- удачи им... и чтоб не обстреляли, а она им уже нужна 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩💩💩💩💩💩💩🐐🐷
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09.02.2024 13:19 Ответить
Перельоти дозаправки і беруть ракєти.
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09.02.2024 13:23 Ответить
Ближче .... до Зеленського ?
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09.02.2024 15:29 Ответить
 
 