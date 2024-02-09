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Новини Війна
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Сьогодні фіксуються перельоти різних літаків у Росії, не тільки МіГ-31К, - Ігнат

рф,ту95

Сьогодні в Україні лунала повітряна тривога через зліт МіГ-31К, але не тільки цей літак наразі перебуває у повітряному просторі РФ.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Спостерігаються перельоти іншої стратегічної авіації, всередині Росії", - зазначив він.

Також Ігнат прокоментував ситуацію з бортами Ту-95, про які повідомляли Повітряні сили.

"Інформація і полягає в тому, що є вірогідні пуски, можливі пуски. Ми отримуємо інформацію партнерів про те, що є активність стратегічної авіації на тому чи іншому напрямку, в тому чи іншому регіоні Росії. Далі можливий вихід на пускові рубежі. і розрахунковий час був приблизно о 10:20, якщо такі пуски відбулися. Це попередня інформація, щоб люди розуміли, що може відбутися", - додав він.

За його словами, сьогодні спостерігаються перельоти різних літаків в Росї: Ту-95, Ту-160 і Ту-22МЗ з аеродрому на аеродром.

Читайте: Безпілотники будуть корисними не тільки військовим, - Ігнат про створення Сил безпілотних систем при ЗСУ

Автор: 

Ігнат Юрій (788) повітряна тривога (918)


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09.02.2024 13:19 Відповісти
Прям как мухи разлетались,- с одной кучи гавна на другую перелетают, всё ищут где теплее и вкуснее,- удачи им... и чтоб не обстреляли, а она им уже нужна 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩💩💩💩💩💩💩🐐🐷
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09.02.2024 13:19 Відповісти
Перельоти дозаправки і беруть ракєти.
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09.02.2024 13:23 Відповісти
Ближче .... до Зеленського ?
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09.02.2024 15:29 Відповісти
 
 