Сьогодні фіксуються перельоти різних літаків у Росії, не тільки МіГ-31К, - Ігнат
Сьогодні в Україні лунала повітряна тривога через зліт МіГ-31К, але не тільки цей літак наразі перебуває у повітряному просторі РФ.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Спостерігаються перельоти іншої стратегічної авіації, всередині Росії", - зазначив він.
Також Ігнат прокоментував ситуацію з бортами Ту-95, про які повідомляли Повітряні сили.
"Інформація і полягає в тому, що є вірогідні пуски, можливі пуски. Ми отримуємо інформацію партнерів про те, що є активність стратегічної авіації на тому чи іншому напрямку, в тому чи іншому регіоні Росії. Далі можливий вихід на пускові рубежі. і розрахунковий час був приблизно о 10:20, якщо такі пуски відбулися. Це попередня інформація, щоб люди розуміли, що може відбутися", - додав він.
За його словами, сьогодні спостерігаються перельоти різних літаків в Росї: Ту-95, Ту-160 і Ту-22МЗ з аеродрому на аеродром.
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