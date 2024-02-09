РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6563 посетителя онлайн
Новости Война
2 087 5

Литва передала Украине новый пакет военной помощи

литва

В пятницу, 9 февраля, Украина получила очередной пакет военной помощи от Литвы, в который вошло необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды для Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"Литва продолжает прилагать усилия, чтобы облегчить тяжелую борьбу Украины с жестоким агрессором. 9 февраля в Украину прибыл очередной пакет военной помощи от Министерства национальной обороны Литвы", - говорится в сообщении.

В этот раз вооруженные силы Литвы привезли и передали украинским защитникам необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды.

"Мы обеспечиваем десятки тысяч украинских солдат снаряжением и одеждой, которые необходимы для холодного времени года в уличных условиях. Каждый наш пакет поддержки - это дополнительный шаг к победе", - подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Читайте также: Без помощи США в ближайшие несколько месяцев наступит катастрофа, - экс-посол Хербст

Автор: 

Литва (2459) помощь (7794)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чекаємо нову амуніцію в магазинах Пьіцентра ?
показать весь комментарий
09.02.2024 14:30 Ответить
Дякуємо Литовський народе!❤
показать весь комментарий
09.02.2024 14:56 Ответить
Щіра подяка друзям!
показать весь комментарий
09.02.2024 15:23 Ответить
Дякуємо Литві за допомогу Українцям і Україні!!
Через пів-року, Шмигаль з умеровим та даниловим, героїчно і під патронатом Зеленського та отого ОПУ, хоть щось доправлять на ФРОНТ!!
Логістика, за 2 роки так і не відпрацьована, ні Зеленським, ні Шмигалем, ні дєрьмаком, ні даниловим…
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
показать весь комментарий
09.02.2024 16:08 Ответить
Що за істерика? Чи ви на роботі?
показать весь комментарий
09.02.2024 16:45 Ответить
 
 