Литва передала Украине новый пакет военной помощи

В пятницу, 9 февраля, Украина получила очередной пакет военной помощи от Литвы, в который вошло необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды для Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"Литва продолжает прилагать усилия, чтобы облегчить тяжелую борьбу Украины с жестоким агрессором. 9 февраля в Украину прибыл очередной пакет военной помощи от Министерства национальной обороны Литвы", - говорится в сообщении.

В этот раз вооруженные силы Литвы привезли и передали украинским защитникам необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды.

"Мы обеспечиваем десятки тысяч украинских солдат снаряжением и одеждой, которые необходимы для холодного времени года в уличных условиях. Каждый наш пакет поддержки - это дополнительный шаг к победе", - подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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