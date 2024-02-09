Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

У п’ятницю, 9 лютого, Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Литви, до якого увійшло необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу для Збройних Сил України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

"Литва продовжує докладати зусиль, щоб полегшити важку боротьбу України з жорстоким агресором. 9 лютого в Україну прибув черговий пакет військової допомоги від Міністерства національної оборони Литви", - йдеться у повідомленні.

Цього разу Збройні сили Литви привезли та передали українським захисникам необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

"Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які необхідні для холодної пори року у вуличних умовах. Кожен наш пакет підтримки - це додатковий крок до перемоги", - наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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