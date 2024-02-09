Пилотный проект рекрутинга в ряды Сил обороны стартует во Львове на следующей неделе, - Минобороны
На следующей неделе во Львове начнет работу центр рекрутинга в Силах безопасности и обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Пилотный проект воплощается при сотрудничестве Министерства обороны Украины и Львовского городского совета и призван построить прозрачную и эффективную модель привлечения в украинскую армию", - говорится в сообщении.
Первый центр рекрутинга появится во львовском ЦНАПе по адресу ул. Костя Левицкого, 67
"Здесь рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов на пути к назначению на избранную должность в армии", - добавили в Минобороны.
Топ комментарии
+8 ПП Уксусов
показать весь комментарий09.02.2024 16:24
+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий09.02.2024 16:31
+6 Дмитро Капітун
показать весь комментарий09.02.2024 16:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А потом объявить рекрутинг
Это что-то новенькое в рекламе
Согласитесь!
Они сами себя же такой брехней закапывают