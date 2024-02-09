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Новости Война
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Пилотный проект рекрутинга в ряды Сил обороны стартует во Львове на следующей неделе, - Минобороны

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На следующей неделе во Львове начнет работу центр рекрутинга в Силах безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Пилотный проект воплощается при сотрудничестве Министерства обороны Украины и Львовского городского совета и призван построить прозрачную и эффективную модель привлечения в украинскую армию", - говорится в сообщении.

Первый центр рекрутинга появится во львовском ЦНАПе по адресу ул. Костя Левицкого, 67

"Здесь рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов на пути к назначению на избранную должность в армии", - добавили в Минобороны.

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Автор: 

Минобороны (9316) ВСУ (6579) рекрутинг (132)


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Топ комментарии
+8
А всьо пачіму? Патаму шта у мєня Сирскава нє била...
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09.02.2024 16:24
+8
То це буде набір під новопосадженого м'ясника?
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09.02.2024 16:31
+6
А біля ЦНАПа буде стояти бус, в якому всі вищезгадані послуги будуть надаватися значно швидше і простіше (і ще до входу в сам ЦНАП)
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09.02.2024 16:30
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Дай Боже цьому проекту.
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09.02.2024 16:24 Ответить
Этот что-ли проект
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09.02.2024 16:55 Ответить
А всьо пачіму? Патаму шта у мєня Сирскава нє била...
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09.02.2024 16:24 Ответить
Сначала насрать на самого знаменитого и любимого всеми ГЕНЕРАЛА
А потом объявить рекрутинг
Это что-то новенькое в рекламе
Согласитесь!
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09.02.2024 16:25 Ответить
А на вході будуть чергувати тцкашники з бусіками.
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09.02.2024 16:29 Ответить
А біля ЦНАПа буде стояти бус, в якому всі вищезгадані послуги будуть надаватися значно швидше і простіше (і ще до входу в сам ЦНАП)
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09.02.2024 16:30 Ответить
Ви до того ЦНАПу на гарматний постріл близько не підійдете, яка вам різниця, буде там бус стояти, чи не буде.
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09.02.2024 16:40 Ответить
Ви праві, не підійду, бо вже давно скористався послугами військового рекрутингу. До речі, успішно, але це майже на всіх етапах нагадувало квест. Тому через власний досвід вважаю, що рекрутинг має бути чітко прописаний у тому самому законі про мобілізацію з гарантіями того, що людиною, яка пришла на конкретну посаду, має релевантні цій посаді навички/знання/досвід, не затикали дірки у плані розподілення на всіх етапах. Повірте, тоді бажаючих буде в рази більше. А рекрутинг - насправді - дуже і дуже потрібен!
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09.02.2024 16:44 Ответить
Дивно, як вам вдалося скористатися послугами рекрутингу, і вас не перехопив "і ще до входу в сам ЦНАП" бус, який ви згадали у першому коментарі.
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09.02.2024 16:53 Ответить
Це довга історія, якщо коротко - йти до ТЦК (функції якого хочуть частково передати ЦНАПам) треба ВЖЕ маючи на руках відношення і чіткий алгоритм дій + супровід на кожному кроці, тому що відношення - не обов'язкове до виконання, на нього можуть забити болт як в ТЦК, так і в НЦ при проходженні БЗВП. Зараз, на жаль, військовий рекрутинг - це квест з елементами лотереї на всіх етапах.
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09.02.2024 17:01 Ответить
То це буде набір під новопосадженого м'ясника?
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09.02.2024 16:31 Ответить
рекрутинговий піар у вигляді свинячого зняття бойового генерала вдався так тримати, *****!
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09.02.2024 16:33 Ответить
Черговий потужний проект - міліон добровольців, нащо ті дрони...
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09.02.2024 16:36 Ответить
З Польщі і в Польщі...доброволець ?
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09.02.2024 16:47 Ответить
Пуля(дрон)-дура.Штык(мобик) молодец! Выбор очевиден.
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09.02.2024 16:42 Ответить
Знаем, был на отправке. В тцк тебе заливают что идёт набор в ПВО, а привозят тебя, ни за что не догадаетесь - в ПЕХОТУ 🤣
Они сами себя же такой брехней закапывают
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09.02.2024 17:11 Ответить
Поки добиратимешся туди то спакують
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09.02.2024 20:04 Ответить
 
 