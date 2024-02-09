Пилотный проект рекрутинга в ряды Сил обороны стартует во Львове на следующей неделе, - Минобороны

На следующей неделе во Львове начнет работу центр рекрутинга в Силах безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Пилотный проект воплощается при сотрудничестве Министерства обороны Украины и Львовского городского совета и призван построить прозрачную и эффективную модель привлечения в украинскую армию", - говорится в сообщении.

Первый центр рекрутинга появится во львовском ЦНАПе по адресу ул. Костя Левицкого, 67

"Здесь рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов на пути к назначению на избранную должность в армии", - добавили в Минобороны.

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