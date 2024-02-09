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Новини Війна
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Пілотний проєкт рекрутингу до лав Сил оборони стартує у Львові наступного тижня, - Міноборони

зсу

Наступного тижня у Львові розпочне роботу центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Пілотний проєкт втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення до українського війська", - йдеться в повідомленні.

Перший центр рекрутингу з'явиться у львівському ЦНАПі за адресою: вул. Костя Левицького, 67.

"Тут рекрутери надаватимуть інформацію щодо вакансій, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії", - додали в Міноборони.

Також читайте: Створення Сил безпілотних систем сприятиме обміну досвідом та відкриє нові можливості у застосуванні дронів, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7361) ЗСУ (7544) Рекрутинг (143)


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Топ коментарі
+8
А всьо пачіму? Патаму шта у мєня Сирскава нє била...
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09.02.2024 16:24
+8
То це буде набір під новопосадженого м'ясника?
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09.02.2024 16:31
+6
А біля ЦНАПа буде стояти бус, в якому всі вищезгадані послуги будуть надаватися значно швидше і простіше (і ще до входу в сам ЦНАП)
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09.02.2024 16:30
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Дай Боже цьому проекту.
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09.02.2024 16:24 Відповісти
Этот что-ли проект
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09.02.2024 16:55 Відповісти
А всьо пачіму? Патаму шта у мєня Сирскава нє била...
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09.02.2024 16:24 Відповісти
Сначала насрать на самого знаменитого и любимого всеми ГЕНЕРАЛА
А потом объявить рекрутинг
Это что-то новенькое в рекламе
Согласитесь!
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09.02.2024 16:25 Відповісти
А на вході будуть чергувати тцкашники з бусіками.
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09.02.2024 16:29 Відповісти
А біля ЦНАПа буде стояти бус, в якому всі вищезгадані послуги будуть надаватися значно швидше і простіше (і ще до входу в сам ЦНАП)
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09.02.2024 16:30 Відповісти
Ви до того ЦНАПу на гарматний постріл близько не підійдете, яка вам різниця, буде там бус стояти, чи не буде.
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09.02.2024 16:40 Відповісти
Ви праві, не підійду, бо вже давно скористався послугами військового рекрутингу. До речі, успішно, але це майже на всіх етапах нагадувало квест. Тому через власний досвід вважаю, що рекрутинг має бути чітко прописаний у тому самому законі про мобілізацію з гарантіями того, що людиною, яка пришла на конкретну посаду, має релевантні цій посаді навички/знання/досвід, не затикали дірки у плані розподілення на всіх етапах. Повірте, тоді бажаючих буде в рази більше. А рекрутинг - насправді - дуже і дуже потрібен!
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09.02.2024 16:44 Відповісти
Дивно, як вам вдалося скористатися послугами рекрутингу, і вас не перехопив "і ще до входу в сам ЦНАП" бус, який ви згадали у першому коментарі.
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09.02.2024 16:53 Відповісти
Це довга історія, якщо коротко - йти до ТЦК (функції якого хочуть частково передати ЦНАПам) треба ВЖЕ маючи на руках відношення і чіткий алгоритм дій + супровід на кожному кроці, тому що відношення - не обов'язкове до виконання, на нього можуть забити болт як в ТЦК, так і в НЦ при проходженні БЗВП. Зараз, на жаль, військовий рекрутинг - це квест з елементами лотереї на всіх етапах.
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09.02.2024 17:01 Відповісти
То це буде набір під новопосадженого м'ясника?
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09.02.2024 16:31 Відповісти
рекрутинговий піар у вигляді свинячого зняття бойового генерала вдався так тримати, *****!
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09.02.2024 16:33 Відповісти
Черговий потужний проект - міліон добровольців, нащо ті дрони...
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09.02.2024 16:36 Відповісти
З Польщі і в Польщі...доброволець ?
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09.02.2024 16:47 Відповісти
Пуля(дрон)-дура.Штык(мобик) молодец! Выбор очевиден.
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09.02.2024 16:42 Відповісти
Знаем, был на отправке. В тцк тебе заливают что идёт набор в ПВО, а привозят тебя, ни за что не догадаетесь - в ПЕХОТУ 🤣
Они сами себя же такой брехней закапывают
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09.02.2024 17:11 Відповісти
Поки добиратимешся туди то спакують
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09.02.2024 20:04 Відповісти
 
 