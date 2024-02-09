Пілотний проєкт рекрутингу до лав Сил оборони стартує у Львові наступного тижня, - Міноборони
Наступного тижня у Львові розпочне роботу центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Пілотний проєкт втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення до українського війська", - йдеться в повідомленні.
Перший центр рекрутингу з'явиться у львівському ЦНАПі за адресою: вул. Костя Левицького, 67.
"Тут рекрутери надаватимуть інформацію щодо вакансій, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії", - додали в Міноборони.
Топ коментарі
+8 ПП Уксусов
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+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+6 Дмитро Капітун
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А потом объявить рекрутинг
Это что-то новенькое в рекламе
Согласитесь!
Они сами себя же такой брехней закапывают