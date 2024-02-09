В этом году в Украине не ожидаем увеличения посевных площадей, - Сольский
В Министерстве аграрной политики и продовольствия надеются, что посевные площади в Украине весной 2024 будут на уровне прошлогодних, хотя не исключают и их определенного сокращения при негативном сценарии.
Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не ожидаю каких-либо кардинальных изменений относительно посевных площадей. Если посевные площади и уменьшатся, то это будет очень незначительное уменьшение", - сказал Сольский.
Он напомнил, что под урожай 2023 украинские аграрии засеяли 12,75 млн га яровых культур. Из них 4 млн га кукурузы, 5,3 млн га подсолнечника и 1,78 млн га сои.
По словам Сольского, из-за плохих погодных условий прошлой осенью было посеяно меньше озимой пшеницы - 4,2 млн га против 4,4 млн га в 2022 году.
"Увеличение общих посевных площадей (в этом году. – Ред.) точно не будет. Я допускаю их сокращение, и сразу возникает вопрос: что тогда сеять? У нас есть только три варианта – подсолнечник, соя и кукуруза", – сказал министр.
По его словам, аграрии постараются увеличить посевные площади под сою, но серьезным препятствием может стать нехватка качественных семян. По мнению Сольского, относительно низкие цены на семена подсолнечника и обязательный севооборот будут препятствовать увеличению посевных площадей под этой культурой.
В 2023 году Украина собрала около 28,7 млн т кукурузы, но часть до сих пор остается не собранной на полях. В целом зерновые культуры были обмолочены почти на 91% площадей.
По словам Сольского, озимая пшеница пока пережила зиму без серьезных повреждений, но о качестве будущего урожая говорить рано. Нехватка средств у аграриев, вызванная войной и трудностями с экспортом, заставила их экономить и использовать семена пшеницы более низкого качества.
Для Украины крайне важно сохранить свою сельскохозяйственную отрасль, подчеркнул министр. До полномасштабного вторжения в Россию Украина была четвертым крупнейшим поставщиком зерна в мире, а в стоимостном измерении агропромышленная продукция составляла половину всего украинского экспорта.
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чував сам з собою побалакав?
чи він у мене питає, зо йому саджати?
хай канабіс саджає.
***! Капітан очевідність.
До него дошла що е мінні поля і що вражай буле меньший.
А як там з зерновим коридором у 2023? 2024?
Продовжуемо вивозити з України стратегічний ресурс під час війни?
Бо так хочуть олігархи, які га цему заробляють?
А Народу України буде дурка від бублика , та зростання цін на хліб?
Де вони беруть ціх менеджерів?! Такій у країні 300 000+… Ефеективність - нуль.
Перевиробництво деяких культур.
Але тихо-ша! Ціни тримають та роблять пики, що та і треба.
Я не кажу за дрібних фермерів,
а щодо монополістів, великих холдингів, перекупів та жадібних переробників в готову продукцію.
Не на часі? Ось Залужного топити- це на часі.
Так що не треба тут ''юродствувати''!