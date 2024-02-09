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Новости
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В этом году в Украине не ожидаем увеличения посевных площадей, - Сольский

Посівна в Україні

В Министерстве аграрной политики и продовольствия надеются, что посевные площади в Украине весной 2024 будут на уровне прошлогодних, хотя не исключают и их определенного сокращения при негативном сценарии.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не ожидаю каких-либо кардинальных изменений относительно посевных площадей. Если посевные площади и уменьшатся, то это будет очень незначительное уменьшение", - сказал Сольский.

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Он напомнил, что под урожай 2023 украинские аграрии засеяли 12,75 млн га яровых культур. Из них 4 млн га кукурузы, 5,3 млн га подсолнечника и 1,78 млн га сои.

По словам Сольского, из-за плохих погодных условий прошлой осенью было посеяно меньше озимой пшеницы - 4,2 млн га против 4,4 млн га в 2022 году.

"Увеличение общих посевных площадей (в этом году. – Ред.) точно не будет. Я допускаю их сокращение, и сразу возникает вопрос: что тогда сеять? У нас есть только три варианта – подсолнечник, соя и кукуруза", – сказал министр.

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По его словам, аграрии постараются увеличить посевные площади под сою, но серьезным препятствием может стать нехватка качественных семян. По мнению Сольского, относительно низкие цены на семена подсолнечника и обязательный севооборот будут препятствовать увеличению посевных площадей под этой культурой.

В 2023 году Украина собрала около 28,7 млн т кукурузы, но часть до сих пор остается не собранной на полях. В целом зерновые культуры были обмолочены почти на 91% площадей.

По словам Сольского, озимая пшеница пока пережила зиму без серьезных повреждений, но о качестве будущего урожая говорить рано. Нехватка средств у аграриев, вызванная войной и трудностями с экспортом, заставила их экономить и использовать семена пшеницы более низкого качества.

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Для Украины крайне важно сохранить свою сельскохозяйственную отрасль, подчеркнул министр. До полномасштабного вторжения в Россию Украина была четвертым крупнейшим поставщиком зерна в мире, а в стоимостном измерении агропромышленная продукция составляла половину всего украинского экспорта.

Автор: 

сельское хозяйство (332) посевная (42) Сольский Николай (55)


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Топ комментарии
+4
Цьогоріч в Україні не очікуємо збільшення посівних площ, - Сольський Джерело: Що значить "справжній" фахівець! Таке неочевидне сказав!
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09.02.2024 18:08
+4
А хліб вивозять. Пароплавами вивозять!
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09.02.2024 18:34
+2
Тут би торішнє засіяти...
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09.02.2024 18:11
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я не зрозумів.
чував сам з собою побалакав?
чи він у мене питає, зо йому саджати?
хай канабіс саджає.
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09.02.2024 18:08 Ответить
Ще одна зірка з команди ноунаймів- сосольский.

***! Капітан очевідність.

До него дошла що е мінні поля і що вражай буле меньший.

А як там з зерновим коридором у 2023? 2024?
Продовжуемо вивозити з України стратегічний ресурс під час війни?
Бо так хочуть олігархи, які га цему заробляють?

А Народу України буде дурка від бублика , та зростання цін на хліб?

Де вони беруть ціх менеджерів?! Такій у країні 300 000+… Ефеективність - нуль.
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09.02.2024 18:40 Ответить
Цьогоріч в Україні не очікуємо збільшення посівних площ, - Сольський Джерело: Що значить "справжній" фахівець! Таке неочевидне сказав!
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09.02.2024 18:08 Ответить
Тут би торішнє засіяти...
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09.02.2024 18:11 Ответить
Тут би торішнє продати .
Перевиробництво деяких культур.
Але тихо-ша! Ціни тримають та роблять пики, що та і треба.
Я не кажу за дрібних фермерів,
а щодо монополістів, великих холдингів, перекупів та жадібних переробників в готову продукцію.
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09.02.2024 18:22 Ответить
А хліб вивозять. Пароплавами вивозять!
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09.02.2024 18:34 Ответить
Україні ще голодних бунтів не вистачало!
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09.02.2024 18:41 Ответить
А хтось створює стратегічний запас зерна для України?

Не на часі? Ось Залужного топити- це на часі.
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09.02.2024 18:44 Ответить
Да заспокойся. Україна споживала до війни тільки 7% від того, що вирощувала. Зараз третина населення виїхала, то ця кількість впала до 4-5% незважаючи на втрату чималих територій.
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09.02.2024 19:12 Ответить
та в селах скоро не буде кому сіяти . ну хіба тільки холдинги
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09.02.2024 18:56 Ответить
А яка різниця хто сіє: дід на конях чи холдинг на "джон дірі"?
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09.02.2024 19:13 Ответить
Дід на коні теж щось хоче заробити, бо на оті пенсію хіба що ноги протяшнеш.
Так що не треба тут ''юродствувати''!
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09.02.2024 19:22 Ответить
Ага, ''посівні площі'' зараз засіяні мінами, розбитою технікою, мертвими тілами. ''Врожай'' там збирає ''та що з косою''. (не Юлька)
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09.02.2024 19:20 Ответить
Як в єврейському анекдоті-Ізя всьо подробности письмом.
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09.02.2024 19:21 Ответить
с такой непрогнозируемой логистикой, каждая посевная - это лотерея
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11.02.2024 22:42 Ответить
 
 