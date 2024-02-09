Цьогоріч в Україні не очікуємо збільшення посівних площ, - Сольський
У Міністерстві аграрної політики та продовольства сподіваються, що посівні площі в Україні навесні 2024 року будуть на рівні минулорічних, хоч не виключають і їх певного скорочення за негативного сценарію.
Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я не очікую якихось кардинальних змін щодо посівних площ. Якщо посівні площі і зменшаться, то це буде дуже незначне зменшення", - сказав Сольський.
Він нагадав, що під урожай 2023 року українські аграрії засіяли 12,75 млн га ярих культур. З них 4 млн га кукурудзи, 5,3 млн га соняшнику та 1,78 млн га сої.
За словами Сольського, через погані погодні умови минулої осені було посіяно менше озимої пшениці - 4,2 млн га проти 4,4 млн га у 2022 році.
"Збільшення загальних посівних площ (цьогоріч - ред.) точно не буде. Я допускаю їх скорочення, і відразу виникає питання: що тоді сіяти? У нас є тільки три варіанти - соняшник, соя і кукурудза", - сказав міністр.
За його словами, аграрії намагатимуться збільшити посівні площі під сою, але серйозною перешкодою може стати брак якісного насіння. На думку Сольського, відносно низькі ціни на насіння соняшнику та обов'язкова сівозміна перешкоджатимуть збільшенню посівних площ під цією культурою.
У 2023 році Україна зібрала близько 28,7 млн т кукурудзи, але частина її досі залишається не зібраною на полях. Загалом зернові культури з було обмолочено на майже 91% площ.
За словами Сольського, озима пшениця поки що пережила зиму без серйозних пошкоджень, але про якість майбутнього врожаю говорити зарано. Брак коштів в аграріїв, спричинений війною та труднощами з експортом, змусив їх економити і використовувати насіння пшениці нижчої якості.
Для України вкрай важливо зберегти свою сільськогосподарську галузь, наголосив міністр. До повномасштабного вторгнення Росії Україна була четвертим найбільшим постачальником зерна у світі, а у вартісному вимірі агропромислова продукція становила половину всього українського експорту.
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чував сам з собою побалакав?
чи він у мене питає, зо йому саджати?
хай канабіс саджає.
***! Капітан очевідність.
До него дошла що е мінні поля і що вражай буле меньший.
А як там з зерновим коридором у 2023? 2024?
Продовжуемо вивозити з України стратегічний ресурс під час війни?
Бо так хочуть олігархи, які га цему заробляють?
А Народу України буде дурка від бублика , та зростання цін на хліб?
Де вони беруть ціх менеджерів?! Такій у країні 300 000+… Ефеективність - нуль.
Перевиробництво деяких культур.
Але тихо-ша! Ціни тримають та роблять пики, що та і треба.
Я не кажу за дрібних фермерів,
а щодо монополістів, великих холдингів, перекупів та жадібних переробників в готову продукцію.
Не на часі? Ось Залужного топити- це на часі.
Так що не треба тут ''юродствувати''!