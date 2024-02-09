Общественный антикоррупционный совет предупреждает о манипуляциях вокруг закупок питания для ВСУ: Обновленные требования к участникам торгов обоснованы

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины продолжает следить за тендерами, в том числе продовольствием для ВСУ, а также настаивает на продолжении реформы и введении прозрачных правил закупки. Совет считает обновленные требования к участникам торгов по поставке продовольствия ВСУ обоснованными – профессиональный национальный или региональный ритейл сможет выполнить требования, а несостоятельный посредник – нет.

Об этом говорится в заявлении Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с увеличением манипуляций вокруг закупки питания для военных и в отношении Государственного оператора тыла Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины заявляет:

Питание военных – один из самых больших пунктов расходов Минобороны. В предыдущие годы речь шла о сумме более 40 миллиардов. Сейчас бюджетная роспись предполагает 23,7 миллиарда.

После скандала с яйцами по 17 грн закупки тылового обеспечения были возвращены на Prozorro. В результате чего было сэкономлено 8 миллиардов в общей сложности и 3,8 непосредственно на питании.

В то же время это не привело к изменению поставщиков, пострадало качество продовольствия и повысился уровень недопоставок. На торги так и не вышел ритейл, ключевыми требованиями которого было внедрение электронного документооборота и прозрачной логистики, а также непосредственные производители продукции, поскольку производитель одной категории продуктов питания не может обеспечить поставку всех 409 позиций по каталогу.

Читайте также: "‎Государственный оператор тыла"‎ объявил о первых закупках питания для ВСУ по новой модели

После анализа договоров Общественный антикоррупционный совет Минобороны рекомендовал МО перейти к закупкам по отдельным пищевым группам (хлеб, мясо, крупы, консервы и т.п.), чтобы дать возможность производителям качественных продуктов питания принять участие в торгах и вывести отдельно оплату услуг логистики для более эффективного использования средств на покрытие логистической составляющей (сейчас логистическая составляющая включена в стоимость продукции, что делает невозможным качественное управление цепью снабжения).

После запуска Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов представил именно такую модель закупки.

В то же время ГОТ в своей работе прогнозированно получил сопротивление этой реформе, как от старых участников рынка, так и от некоторых представителей срединного звена как министерства, так и ВСУ.

Пока закупки будут проведены по каталогу в 409 позиций, но с измененными критериями относительно участников торгов.

Среди требований будет и наличие складов, а также документальное подтверждение наличия РРО. Общественный антикоррупционный совет считает такое требование обоснованным.

Читайте также: Поставщица яиц по 17 грн Глиняна сможет вернуть хорватские отели через год, - местные СМИ

Потому что профессиональный национальный или региональный ритейл сможет выполнить это требование, а несостоятельный посредник – нет.

Также по новым критериям участник торгов должен подтвердить наличие 25 помещений/складских помещений/комплексов. Указанные объекты должны быть оборудованы холодильными/морозильными камерами. Тендеры объявлены на поставки в 11 секторах, которые будут охватывать всю территорию Украины с пересечением зон поставки. Ритейл сможет обеспечить выполнение этих требований, поскольку и так имеют разветвленную систему складов для обеспечения поставок в свои магазины. То есть, тендерные требования прописаны не под конкретного участника, а под ответственного участника, который уже выстроил систему контроля качества продуктов, систему логистики и т.д.

Потому что всем нам очень хочется, чтобы военные хорошо питались, но для этого нужно изменить подход и дать возможность ответственным поставщикам, наконец, осуществлять поставки качественных продуктов в войска.

Спекуляции на том, что цена одного пакета будет 137 гривен, тогда как в предыдущие месяцы он закупался по 110, не могут быть приняты в связи с тем, что это только начальная цена лота, а на предыдущих торгах, проводимых коллегиальным органом, такая цена была сначала 155,4 гривны, а затем 139 гривен 38 копеек. Окончательная цена лота станет ясна уже во время торгов. Дополнительно отметим, что в связи с применением более качественных критериев отбора поставщиков мы ожидаем улучшения качества продуктов и соблюдения сроков поставок – эти показатели также влияют на стоимость.

Услуги логистики пока не будут торговаться отдельно, но сама система логистики будет изменена.

В случае несогласия все потенциальные участники торгов могли обжаловать квалификационные критерии в ГОТ, а также обратиться суды, что некоторые и сделали.

Читайте также: Мы не покупали яйца по 17 грн, но каждое 4-е яйцо оказалось некачественным, - ответ Минобороны Общественному антикоррупционному совету. ДОКУМЕНТ

В то же время считаем, что спекулировать общественным мнением для сохранения собственных коррупционных доходов на поставках для армии является отвратительной практикой, а в условиях войны, когда каждая гривна необходима для сопротивления врагу, это преступление. И те, кто причастен к этому, должны быть обнаружены и наказаны.

Общественный антикоррупционный совет продолжит следить за тендерами, а также будет настаивать на продолжении реформы и введении прозрачных правил закупки.

Относительно отстранения Общественного антикоррупционного совета от взаимодействия с Минобороны, сообщаем, что никаких признаков, что ГАС МОУ ограничено в коммуникации с Минобороны по реформе пищевых закупок, мы не наблюдаем.

В то же время мы постоянно принимаем участие в обсуждениях вопросов реформы закупок, как с ответственным заместителем, так и с представителями Государственного оператора тыла", - говорится в заявлении Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.