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Новости Война в Украине Коррупция в силовых структурах
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коррупция (8372) Минобороны (8276) яйцо (63) закупки (562)

Мы не покупали яйца по 17 грн, но каждое 4-е яйцо оказалось некачественным, - ответ Минобороны Общественному антикоррупционному совету. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министерством обороны было закуплено не менее 179 400 яиц по 17 гривен в рамках договора с "Актив компани".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе на запрос Общественному антикоррупционному совету при Минобороны.

Как отмечается в ответе, в 2023 году в министерстве был проведен внутренний аудит, в рамках которого получена информация из 158 частей относительно объемов полученных продуктов, в том числе и яиц за период с 2 января 2023 года по 28 мая 2023 года.

"По результатам обработки полученной информации Службой внутреннего аудита установлено, что указанными воинскими частями в период с 1.01.2023 по 19.02.2023 по договору от 23.12.2022 № 286/2/22/75 получено 179 400 шт яиц, - сказано в ответе департамента ресурсного обеспечения.

В то же время оплата производилась уже после внесения изменений в дополнительное соглашение, когда цены были снижены до 9 грн.

То есть внутренним аудитом оплаты яиц по 17 грн не обнаружено.

В то же время аудитом, осуществленным ранее территориальным управлением Счетной палаты по г. Киеву, Киевской, Черкасской и Черниговской областях (в г. Киев) в в/ч *** установлено, что ООО "АКТИВ КОМПАНИ" по договору, заключенному из Минобороны от 23.12 .2022 №286/2/22/75 (с изменениями от 20.02.2023 №286/2/22/75/1) осуществляло поставку отдельных продуктов питания по завышенным ценам.

Например, согласно данным Интернет-ресурса, цены на яйца куриные категории С1 в июне 2023 года были от 5,66 до 6,05 грн за одну штуку ( Яйца куриные Квочка (С1 10 шт.) – 56,63 грн (5,66 за шт.), Яйца куриные Ясенсвит (С1 10 шт.) – 57,16 грн (5,72 за шт.), Яйца куриные Ясенсвит (С1 18 шт.) – 108,98 грн (6,05 за шт.), Яйца куриные Ясенсвит (С1 30 шт.) – 179,18 грн (5,97 за шт.).

Согласно заключенному договору цены на яйцо куриное первого сорта за 1 шт. составляли 17,0 грн, то есть были выше в 2,8 раза. В дальнейшем дополнительным соглашением цены были уменьшены до 9,0 грн за одну штуку.

Также ГАР МО должно сообщить, с начала 2024 года Управлением безопасности и ветеринарной медицины проведено 81 санитарное мероприятие (из них 23 проверки отдельных вопросов организации питания личного состава воинских частей (учреждений), 58 отборов образцов для проведения лабораторных исследований), во время которых подвергнуты осмотру пищевые продукты общим весом – 2169,949 тонн, яиц куриных столовых в количестве – 37887 штук, воды питьевой – 42,144 тонны.

В ходе проведения санитарных мероприятий, не допущено на обеспечение личного состава некачественных и опасных пищевых продуктов общим весом – 93,108 тонн, яиц куриных столовых в количестве – 10142 штуки.

То есть каждое 4 яйцо было некачественным.

Все данные являются подтверждением позиции ГАР МО о необходимости перехода в закупке питания к отдельным товарным группам.

Закупівлі Міноборони

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП расследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.

Позже стало известно, что поставщик пищи для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех гостиниц в хорватском курортном городе Сплит.
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Топ комментарии
+67
Найсмішніше те, що з кожною відповіддю на звинувачення, крадії все глибше закопуються у власній брехні.

Инша річ, що ніякого покарання їм не буде.
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31.01.2024 21:57
+39
Ніяк не заспокояться ті, кого не тільки схопили за руку, а і за шию. Продовжують брехати наріду. Як казав донецький класссик і проффесор "Астанавітєсь!"
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31.01.2024 21:57
+37
зараз виявиться що не по 17 а по 25......
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31.01.2024 21:58
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Правила форума Совет форумчан
Найсмішніше те, що з кожною відповіддю на звинувачення, крадії все глибше закопуються у власній брехні.

Инша річ, що ніякого покарання їм не буде.
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31.01.2024 21:57 Ответить
Какая разница как украли?
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31.01.2024 22:19 Ответить
Я даже не дочитывала этот высер минобороны... ясен пень, всё по закону, цены конкурентные, поставщик подкинул испорченные яйца, ну и пришлось покупать то что есть, бо куры в Украине больше не несутся, всех петушков мобилизовали... А как все знают, цыплёнок без петушка не появится... Вот и вышел дефицит птичек в Украине... Ну и как следствие, дефицит яиц... Предлагаю, в законе об мобилизации исключить куриц мужского пола (можно дать отсрочку)... Так же предлагаю включить в закон, козликов, овечек, бурёнок призывного возраста...
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01.02.2024 00:45 Ответить
Якщо хочуть вкрасти, то завжди знайдуть спосіб.
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31.01.2024 21:57 Ответить
Ніяк не заспокояться ті, кого не тільки схопили за руку, а і за шию. Продовжують брехати наріду. Як казав донецький класссик і проффесор "Астанавітєсь!"
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31.01.2024 21:57 Ответить
зараз виявиться що не по 17 а по 25......
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31.01.2024 21:58 Ответить
Десь по 22,70 , якщо одне яйце з чотирьох виявилося неякісним.
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01.02.2024 10:00 Ответить
Виявилося, що у рєзнікова неякісні яйця?
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01.02.2024 10:12 Ответить
Підкладали бовтуни -- ну там жеж НАБУ в них вчепилось
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31.01.2024 21:59 Ответить
Жили собі Мін та Оборони.
І була у них Курочка ряба...
Ги-ги...
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31.01.2024 22:00 Ответить
І була у них юлЄчка рЄзнікова
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31.01.2024 23:23 Ответить
яйця свої повинні були в холоді тримати, а вони на них руки нагрівали. от од тепла й попропадали. тепер з трьома яйцями, ці мутанти будуть інвалідські собі вибивати ))
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31.01.2024 22:02 Ответить
Угу...Що найменше другу а то і першу групу.Адже від самого початку яєць було четверо,але кожне четверте яйце виявилось неякісним(ось звідки беруться неякісні діти) і його довелося ампутувати.
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31.01.2024 22:44 Ответить
О Боже! Знов за яйця....!!!
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31.01.2024 22:02 Ответить
ти ба, а я по 6.5 купую і усі цілі - то може там у владі у когось із яйцями проблема, що ладу за 2 роки війни досі навести не може?
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31.01.2024 22:02 Ответить
по 4.19 в форі....опт має ще нижчі ціни
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31.01.2024 22:25 Ответить
Так то вони про свої яйця) У них у кожного четвертого браковані))))
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31.01.2024 23:58 Ответить
ГЛАВА ГОСАУДИТСЛУЖБЫ О ЯЙЦАХ ВОЕННЫМ ЗА 17 ГРН: «ДА, МИНОБОРОНЫ ПОКУПАЛО. ДЕСЯТОК - 170 ГРН»
В Госаудитслужбе подтвердили, что Министерство обороны закупало для военных яйца по 17 грн за штуку. Об этом в интервью «Главкому» заявила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева. Она также сообщила, как в целом проходил аудит оборонного ведомства.
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31.01.2024 22:03 Ответить
Удвічі дорожче, ніж у Франції . Ні хе -хе собі
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31.01.2024 23:01 Ответить
Як не купували?Рєзніков заявляв що купували кілограмами.Ви вже якось визначайтесь про що і як брехати.
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31.01.2024 22:03 Ответить
там уже і в літрах наче було...і в метрах...
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31.01.2024 23:30 Ответить
Правильно, по 17 гр яйца никто не покупал, их покупали по 6-7 гр. Но в документах указали цену в 17, а разницу положили в карман. Все просто...
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31.01.2024 22:03 Ответить
И плюс еще каждое 4-е яйцо спи*дили...
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31.01.2024 22:36 Ответить
Кожне 4 яйце неякісне? Невже у закупівелника не було пристрою - овоскоп називається? Допускається бій яйця до 5 на сотню. Бій пускають на випічку. А неякісні яйця, це що? якщо купив неякісне, то заплати зі свого карману у 3 кратному розмірі! Резніков - пора у тюрму!
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31.01.2024 22:05 Ответить
Можна було й зовсім меланж закупити - наполовину зі звичайними яйцями. Меланж простіше використовувати - випічка, омлети..
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31.01.2024 22:42 Ответить
Ми не купували яйця по 17 грн., але кожне четверте яйце виявилось неякісним, відтак, домовились про знижку і придбали по 16 грн. 99 коп. - Міноборони.
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31.01.2024 22:06 Ответить
...по 16.99грн кожне оте 4-те неякісне яйце.. всі інші - по 17.00грн.
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31.01.2024 23:33 Ответить
Міноборони хотіло виправдатися... Гадаю, отруїти наших вояків неякісною їжею--злочин страшніший, аніж просто вкрасти кошти на їжу.
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31.01.2024 22:08 Ответить
Страусиные видать были по 17.
Некачественные конечно вернули поставщику.Они ведь по договору покупали,а не левые яйла по деревням скупали
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31.01.2024 22:09 Ответить
в смєтах значились курячі по 17грн/шт.
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31.01.2024 23:35 Ответить
навіщо ви, кацапським кугутам зверху підспівуєте? Та що таке "в смєтах" у підлоги країни?
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01.02.2024 11:17 Ответить
от я не знаю, як це слово перекладається.. а перекладачем не користуюсь...
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01.02.2024 14:15 Ответить
кошторис... Вважаєте, що краще кацапізми чим підказка перекладу?
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01.02.2024 14:26 Ответить
дякую.
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01.02.2024 17:32 Ответить
Не знаю де і як можна купувати неякісні яйця. За все життя жодного разу не принесла з магазину ні одного неякісного яйця.
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31.01.2024 22:10 Ответить
То в нас з Вами дипломи не тих вишів))
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31.01.2024 22:43 Ответить
🙂
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31.01.2024 22:55 Ответить
Щось казали що заступник міністра оборони закупив неякісні броніки. Ну і понятно що про факт дізнались уже на фронті, після загибелі багатьох бійців.
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31.01.2024 22:10 Ответить
Уроды.
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31.01.2024 22:12 Ответить
простий перехожий під час гри в наперски вірить наперсникам що вгадає де кулька під яким стаканчиком і що гра йде за правилами. але насправді кулька завжди під долонями наперсника. ці всі маніпуляції в статті і є гра в ці наперски, вони думають що народ України наполеглево вірить що гра чесна і є шанс вгадати положення кульки. насправді народ України наполегливо вимагає повернення розкрадених 36+ мільярдів і ця наперсникова гра вже нікого не цікавить. але ці гроші не буде повернено , інакше навіщо бути на посаді?
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31.01.2024 22:16 Ответить
А во сколько гривен оценил свои личные яйца обрезанный поц резников?
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31.01.2024 22:17 Ответить
Тобто все зрозуміло - планували купити по 17, але інформація про оборудку просочилась на сторону, відповідно ціну зменшили, але недобір запланованого "прибутку" було вирішено компенсувати постачанням неякісних яєць, неякісних наскільки, що кожне 4 виявилось взагалі непридатним.
Але до Резнікова 0 питань. Що в принципі і зрозуміло, адже яйця це так....на кишенькові витрати. Він може, напевно, куди більш цікаві речі розказати. Тому, або його не чіпатимуть, або повторить долю Кирпи.
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31.01.2024 22:17 Ответить
Тобто, вони певні, що люди вже забули про документ де яйця по 17 були? І навіть, зізнання з МО було.
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31.01.2024 22:17 Ответить
За дураков держат. Почему в АТБ не поставляются не качественные яйца? Они не могут за это привлечь к уголовной ответственности, а во время войны армии поставляют. Только не понял в минобороны такие дурные или может быть они из нас дураков делают. Кто им мешал в договоре прописать санкции? Скорее всего они с поставщиками договорились о поставке яиц которые списали торговые сети, а на уровне бригад их вернули.
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31.01.2024 22:20 Ответить
За АТБ хз, але Новус, Ашан, Мегамаркет - нормас)) і дешевше, ніж в мінобороні
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31.01.2024 22:45 Ответить
По 17 грн, еще и некачественные. Это намеренное отравление воинов ВСУ, сальмонеллёз и т.д. Подрыв обороноспособности.
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31.01.2024 22:20 Ответить
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31.01.2024 22:22 Ответить
Як не вірити внутрішньому аудиту? Це фактично, як би Марченко стверджувала, що за результатами внутрішньої-сімейної перевірки її чоловік ніколи не був знайомий із людиною на прізвище путін.
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31.01.2024 22:22 Ответить
так 9 грн це завищення у 1,5 рази. 6-6,5 грн у той час був роздріб.
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31.01.2024 22:25 Ответить
На кінець січня 2024 в АТБ- роздріб: яйця вищої категорії, фасовані по 10 шт. в пресований картон -6,50грн. за 1 шт. Виробник:" Агрофірма"Дніпропетровська обл. Далеченько від нашого міста на північному заході України, тобто транспортні витрати вже враховані. Місцеві фермерські - 5,80 грн.
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01.02.2024 00:01 Ответить
5-6 грн у магазині, тобто вже з доставкою ціна. По 9грн - та за такі гроші виробники мали б робити доставку на нуль свіжих яєць щодня.
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01.02.2024 00:03 Ответить
Чергові відмазки.
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31.01.2024 22:32 Ответить
ми не відгоняли тіпа "на закупівлю зброї" за кордон 1 мільярд доларів, просто кожен снаряд, міна танк, САУ, ракета, граната ... виявилися неякісними.
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31.01.2024 22:39 Ответить
Да в єтой держави порядку нібуде!
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31.01.2024 22:39 Ответить
Буде , але не з зеленою владою .
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31.01.2024 22:45 Ответить
Так він і каже - порядку не буде. Зелені ж нікуди не підуть.
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01.02.2024 00:01 Ответить
немає сечі терпіти ці борошна лінгвістики у скацаплених дебілів.
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01.02.2024 11:23 Ответить
Кажуть правду. Вони не купували по 17. Вони списували по 17. А різницю в Зе-кишеньки. Крали від ЗСУ. Як це кваліфікувати, слів не вистачає.
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31.01.2024 22:42 Ответить
Військові кажуть , що для ЗСУ солярка по 70 гр !!!!!!! Перевірте будь ласка !!!!!
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31.01.2024 22:43 Ответить
Не знаю ціну) Пару днів назад при мені чувак залив дві каністри, виїхали працювати на Херсон) назад присягнули на тросу) Лягли форсунки) Неділі не пройшло після ремонту топлиної))) Отак і живемо млять))) Веселуха))) Ремонт за свої)))
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01.02.2024 00:17 Ответить
Прикинь скільки техніки заглохло на передку імпортної, тут ще питання скільки техніки пошкодили кацапи а скільки неякісна соляра, я про таке ще рік назад чув.
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01.02.2024 09:41 Ответить
після ремонту топлиної... присягнули на тросу) Лягли форсунки) та тебе кличуть до школи поліглот, де ти буквар скурвив?
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01.02.2024 11:28 Ответить
Фаріон?)))
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01.02.2024 19:58 Ответить
зебіл?
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01.02.2024 20:04 Ответить
нагадайте мені, де зараз Резніков?

Взамін я нагадаю, що він був викладачем в Шеві, і саме дермаку ставив оцінки та заліки...
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31.01.2024 23:00 Ответить
ясно, в усьому винні кури, бо нанесли багато 'неякісних' яєць
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31.01.2024 23:13 Ответить
Простое и быстрое решение: на Крещатике под ТВ пару дельцам и чиновникам обрезать им их яйца.
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31.01.2024 23:18 Ответить
......харчових продуктів загальною вагою - 2169,949 тонн, яєць курячих столових у кількості - 37887 штук, води питної - 42,144 тонни.

В ході проведення санітарних заходів, не допущено на забезпечення особового складу неякісних та небезпечних харчових продуктів загальною

вагою - 93,108 тонн, яєць курячих столових у кількості - 10142 штуки.
З статті виходить що поверх завищеної ціни вони з допомогою санітарних заходів умудрились ще вкрасти кожне 4 яйце і сотню тонн продуктів?
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31.01.2024 23:42 Ответить
Тут головне у розслідуванні не вийти на себе...
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31.01.2024 23:59 Ответить
Курица виновата
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01.02.2024 00:51 Ответить
судя по ответу, в данной конторе работают одни аферисты и проходимцы.
очевидно, что Западу нельзя с ними иметь дело и доверять какие-либо ценности (что сейчас и происходит)
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01.02.2024 02:28 Ответить
В Канаді я купляю 12 штук за 4.09 доларів
4.09*28= 114.52
114.52 /12= 9.54 гривень!!!!!
У мене питання до підера резнікова і ******** будуть питання, кримінальні справи, відставки???
Хто там мздів за Свинарчуків???
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01.02.2024 02:38 Ответить
вканадійцю, купляєш чи купуєш?
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01.02.2024 11:31 Ответить
Ну вибачте, що вас не задовільнив мій рівень української мови, я за кордоном декілька років, мова забувається , тим паче граматика🤟
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01.02.2024 19:24 Ответить
не бідкайся, втік то насолоджуйся без туги.
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01.02.2024 19:28 Ответить
Знаєш чим більше таких "патріотів" як ти попадаються, тим менше хочеться мати спільного з українцями, якщо я виїхав до повномасштабного вторгнення і комісований по стану здоров'я ( опущена нирка і пролапс мітрального клапана) значить я ухилянт🤦🤦🤦
Супер продовжуй в тому ж дусі 🤬
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02.02.2024 03:08 Ответить
воно оправдовується та страждає, страждає та оправдовується... Блеків тобі та побільше.
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02.02.2024 11:42 Ответить
🖕🖕🖕
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02.02.2024 14:04 Ответить
Теперь будут разыгрывать партию бильярда , мы , это не мы , а они тоже не мы или нас там небыло .... а екс минитер обороны ( главарь бады воров и мошенников ),которыий на заведомо фиктивных на договорах ставил ! ..
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01.02.2024 03:06 Ответить
"каждое 4 яйцо было некачественным"

Яйца позеленели 😬
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01.02.2024 04:02 Ответить

Україно, Україно! Подивись на себе в твоїй хаті сидять вороги люті,
які все підряд крадуть, грабують а з тебе, як з повії нахабно сміються!
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01.02.2024 04:45 Ответить
Если бы я украл такие деньги, то меня посадили бы на максимальный срок. А Министра - отправили в отставку. Скажите, а почему в Украине работает избирательное правосудие? Разве граждане не равны в ответственности перед законом, вне зависимости от должности? Хотя ответственность в военное время, да еще и при воровстве из государственного бюджета должны наказываться гораздо строже. Что же это такое? Из-за этого и множества подобных случаев и падает рейтинг президента. Что мы думаем? Президент молчит. Значит он согласен. А если согласен, значит он в доле. А если в доле, значит именно он возглавляет коррупцию в стране. А следовательно он ее и организовывает. И такого много накопилось. Вопрос, если все президенты воруют одинаково, то зачем нам вообще нужен президент? Не достаточно ли премьер-министра, выбираемого парламентом. И снимаемого парламентом. Но в Израиле премьеров садят за нарушение закона. А в Украине поощряют. Так кого защищают солдаты на фронте? Воров и коррупционеров, чтобы они и дальше сосали кровь украинского народа?
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01.02.2024 04:38 Ответить
То на вагу,то яйця неякісні...Нагадує кацапську брехню про збитий над Донбасом Боінг.Вісім варіантів але то не ми...
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01.02.2024 05:11 Ответить
Ви не купували - вам їх продавали.
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01.02.2024 05:42 Ответить
А по факту кожне четверте яйце яке купили по 17 гр виявилось не якісним
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01.02.2024 06:14 Ответить
Кожне четверте існувало лише на папері, але 17 грн були справжніми.
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01.02.2024 08:18 Ответить
Кожне ,, зіпсуєте" яйце з'їли члени комісії.
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01.02.2024 06:34 Ответить
Це навіть не смішно. Але зелохторат проковтне. Як завжди ковтає таке лайно
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01.02.2024 08:14 Ответить
А хто ж цей таємничий В.О. директора департаменту ресурсного забезпечення? Агент 007?
Містер Ікс?
Громадянин Енігма?
Прізвище є ?
Може цей "В.О." якась громадна дивізія чиновників, ім'я яких просто не вмістилося на листочку паперу?
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01.02.2024 08:16 Ответить
...а в катівнях дермака-татарова і їхньої закомплексованої Зєльди чомусь сидить розвідник Червінський
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01.02.2024 08:25 Ответить
Може, час скласти до купи відповідь Рєзнікова в медіа про «фейк, готуємо документи для СБУ» і цю відповідь Міноборони на папері і взяти адвокатішку за сраку?
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01.02.2024 09:20 Ответить
.мы не виноватые,святой дух покупал!!!Вы это Мэм Прицкер расскажите,и тем 4 прибывшим из США...Кто украл ...Им очень интересно будет послушать.Желательно рассказ представлять в письменном виде,тогда суд учтет,срок санаторных мест..имущество родни на отдельном листе изложите...
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01.02.2024 09:24 Ответить
яєчні недобитки ще залишилися в МО
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01.02.2024 09:59 Ответить
в тюрьму чотириокого. там навчиться рахувати яйця
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01.02.2024 11:38 Ответить
Самый интересный вопрос, а были ли яйца?
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01.02.2024 11:44 Ответить
Головне слідче управління СК РФ розслідує справу щодо трьох співробітників управління М ФСБ: Олексія Царьова, Сергія Манишкіна та Олександра Ушакова Вони звинувачуються в серії злочинів, зокрема в покушенні на одержання хабарів на загальну суму понад 5 млрд рублі
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01.02.2024 12:30 Ответить
 
 