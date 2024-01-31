Мы не покупали яйца по 17 грн, но каждое 4-е яйцо оказалось некачественным, - ответ Минобороны Общественному антикоррупционному совету. ДОКУМЕНТ

Министерством обороны было закуплено не менее 179 400 яиц по 17 гривен в рамках договора с "Актив компани".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе на запрос Общественному антикоррупционному совету при Минобороны.

Как отмечается в ответе, в 2023 году в министерстве был проведен внутренний аудит, в рамках которого получена информация из 158 частей относительно объемов полученных продуктов, в том числе и яиц за период с 2 января 2023 года по 28 мая 2023 года.

"По результатам обработки полученной информации Службой внутреннего аудита установлено, что указанными воинскими частями в период с 1.01.2023 по 19.02.2023 по договору от 23.12.2022 № 286/2/22/75 получено 179 400 шт яиц, - сказано в ответе департамента ресурсного обеспечения.

В то же время оплата производилась уже после внесения изменений в дополнительное соглашение, когда цены были снижены до 9 грн.

То есть внутренним аудитом оплаты яиц по 17 грн не обнаружено.

В то же время аудитом, осуществленным ранее территориальным управлением Счетной палаты по г. Киеву, Киевской, Черкасской и Черниговской областях (в г. Киев) в в/ч *** установлено, что ООО "АКТИВ КОМПАНИ" по договору, заключенному из Минобороны от 23.12 .2022 №286/2/22/75 (с изменениями от 20.02.2023 №286/2/22/75/1) осуществляло поставку отдельных продуктов питания по завышенным ценам.

Например, согласно данным Интернет-ресурса, цены на яйца куриные категории С1 в июне 2023 года были от 5,66 до 6,05 грн за одну штуку ( Яйца куриные Квочка (С1 10 шт.) – 56,63 грн (5,66 за шт.), Яйца куриные Ясенсвит (С1 10 шт.) – 57,16 грн (5,72 за шт.), Яйца куриные Ясенсвит (С1 18 шт.) – 108,98 грн (6,05 за шт.), Яйца куриные Ясенсвит (С1 30 шт.) – 179,18 грн (5,97 за шт.).

Согласно заключенному договору цены на яйцо куриное первого сорта за 1 шт. составляли 17,0 грн, то есть были выше в 2,8 раза. В дальнейшем дополнительным соглашением цены были уменьшены до 9,0 грн за одну штуку.

Также ГАР МО должно сообщить, с начала 2024 года Управлением безопасности и ветеринарной медицины проведено 81 санитарное мероприятие (из них 23 проверки отдельных вопросов организации питания личного состава воинских частей (учреждений), 58 отборов образцов для проведения лабораторных исследований), во время которых подвергнуты осмотру пищевые продукты общим весом – 2169,949 тонн, яиц куриных столовых в количестве – 37887 штук, воды питьевой – 42,144 тонны.

В ходе проведения санитарных мероприятий, не допущено на обеспечение личного состава некачественных и опасных пищевых продуктов общим весом – 93,108 тонн, яиц куриных столовых в количестве – 10142 штуки.

То есть каждое 4 яйцо было некачественным.

Все данные являются подтверждением позиции ГАР МО о необходимости перехода в закупке питания к отдельным товарным группам.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП расследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.

Позже стало известно, что поставщик пищи для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех гостиниц в хорватском курортном городе Сплит.