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Новини Війна в Україні Корупція у силових структурах
18 028 100
корупція (4055) Міноборони (5326) яйце (31) закупівлі (612)

Ми не купували яйця по 17 грн, але кожне 4-те яйце виявилося неякісним, - відповідь Міноборони Громадській антикорупційній раді. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерством оборони було закуплено щонайменше 179 400 яєць по 17 гривень в рамках договору з "Актив компані".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді на запит Громадській антикорупційній раді при Міноборони.

Як зазначається у відповіді, у 2023 році в міністерстві було проведено внутрішній аудит, в рамках якого отримано інформацію зі 158 частин щодо обсягів отриманих продуктів, зокрема і яєць за період з 2 січня 2023 по 28 травня 2023.

"За результатами опрацювання отриманої інформації Службою внутрішнього аудиту встановлено, що вказаними військовими частинами у період з 1.01.2023 по 19.02.2023 за договором від 23.12.2022 № 286/2/22/75 отримано 179 400 шт яєць по 17 грн за шт", - сказано у відповіді департаменту ресурсного забезпечення.

Водночас оплата здійснювалась вже після внесення змін до додаткової угоди, коли ціни були знижені до 9 грн.

Тобто внутрішнім аудитом оплати яєць по 17 грн не виявлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони з квітня купуватиме продукти для військових за новими правилами, - Мінекономіки

Водночас, аудитом, здійсненим раніше територіальним управлінням Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Київ) у в/ч *** встановлено, що ТОВ "АКТИВ КОМПАНІ" за договором, укладеним із Міноборони від 23.12.2022 №286/2/22/75 (із змінами від 20.02.2023 №286/2/22/75/1) здійснювало постачання окремих продуктів харчування за завищеними цінами.

Наприклад, згідно із даними Інтернет-ресурсу, ціни на яйця курячі категорії С1 у червні 2023 року були від 5,66 до 6,05 грн за одну штуку (Яйця курячі Квочка (С1 10 шт.) – 56,63 грн (5,66 за шт.), Яйця курячі Ясенсвіт (С1 10 шт.) – 57,16 грн (5,72 за шт.), Яйця курячі Ясенсвіт (С1 18 шт.) – 108,98 грн (6,05 за шт.), Яйця курячі Ясенсвіт (С1 30 шт.) – 179,18 грн (5,97 за шт.)).

Згідно з укладеним договором ціни на яйце куряче першого ґатунку за 1 шт. становили 17,0 грн, тобто були вищими в 2,8 раза. В подальшому додатковою угодою ціни були зменшені до 9,0 грн за одну штуку.

Також ГАР МО має повідомити, з початку 2024 року Управлінням безпечності та ветеринарної медицини проведено 81 санітарний захід (із них

23 перевірки окремих питань щодо організації харчування особового складу військових частин (установ), 58 відборів зразків для проведення лабораторних досліджень), під час яких піддано огляду харчових продуктів загальною вагою – 2169,949 тонн, яєць курячих столових у кількості – 37887 штук, води питної – 42,144 тонни.

В ході проведення санітарних заходів, не допущено на забезпечення особового складу неякісних та небезпечних харчових продуктів загальною

вагою – 93,108 тонн, яєць курячих столових у кількості – 10142 штуки.

Тобто кожне 4-те яйце було неякісним.

Всі наведені дані є підтвердженням позиції ГАР МО про необхідність переходу в закупівлі харчування до окремих товарних груп.

Закупівлі Міноборони

Нагадаємо, 21 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

Згодом стало відомо, що постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+67
Найсмішніше те, що з кожною відповіддю на звинувачення, крадії все глибше закопуються у власній брехні.

Инша річ, що ніякого покарання їм не буде.
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31.01.2024 21:57
+39
Ніяк не заспокояться ті, кого не тільки схопили за руку, а і за шию. Продовжують брехати наріду. Як казав донецький класссик і проффесор "Астанавітєсь!"
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31.01.2024 21:57
+37
зараз виявиться що не по 17 а по 25......
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31.01.2024 21:58
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Найсмішніше те, що з кожною відповіддю на звинувачення, крадії все глибше закопуються у власній брехні.

Инша річ, що ніякого покарання їм не буде.
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31.01.2024 21:57 Відповісти
Какая разница как украли?
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31.01.2024 22:19 Відповісти
Я даже не дочитывала этот высер минобороны... ясен пень, всё по закону, цены конкурентные, поставщик подкинул испорченные яйца, ну и пришлось покупать то что есть, бо куры в Украине больше не несутся, всех петушков мобилизовали... А как все знают, цыплёнок без петушка не появится... Вот и вышел дефицит птичек в Украине... Ну и как следствие, дефицит яиц... Предлагаю, в законе об мобилизации исключить куриц мужского пола (можно дать отсрочку)... Так же предлагаю включить в закон, козликов, овечек, бурёнок призывного возраста...
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01.02.2024 00:45 Відповісти
Якщо хочуть вкрасти, то завжди знайдуть спосіб.
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31.01.2024 21:57 Відповісти
Ніяк не заспокояться ті, кого не тільки схопили за руку, а і за шию. Продовжують брехати наріду. Як казав донецький класссик і проффесор "Астанавітєсь!"
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31.01.2024 21:57 Відповісти
зараз виявиться що не по 17 а по 25......
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31.01.2024 21:58 Відповісти
Десь по 22,70 , якщо одне яйце з чотирьох виявилося неякісним.
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01.02.2024 10:00 Відповісти
Виявилося, що у рєзнікова неякісні яйця?
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01.02.2024 10:12 Відповісти
Підкладали бовтуни -- ну там жеж НАБУ в них вчепилось
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31.01.2024 21:59 Відповісти
Жили собі Мін та Оборони.
І була у них Курочка ряба...
Ги-ги...
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31.01.2024 22:00 Відповісти
І була у них юлЄчка рЄзнікова
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31.01.2024 23:23 Відповісти
яйця свої повинні були в холоді тримати, а вони на них руки нагрівали. от од тепла й попропадали. тепер з трьома яйцями, ці мутанти будуть інвалідські собі вибивати ))
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31.01.2024 22:02 Відповісти
Угу...Що найменше другу а то і першу групу.Адже від самого початку яєць було четверо,але кожне четверте яйце виявилось неякісним(ось звідки беруться неякісні діти) і його довелося ампутувати.
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31.01.2024 22:44 Відповісти
О Боже! Знов за яйця....!!!
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31.01.2024 22:02 Відповісти
ти ба, а я по 6.5 купую і усі цілі - то може там у владі у когось із яйцями проблема, що ладу за 2 роки війни досі навести не може?
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31.01.2024 22:02 Відповісти
по 4.19 в форі....опт має ще нижчі ціни
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31.01.2024 22:25 Відповісти
Так то вони про свої яйця) У них у кожного четвертого браковані))))
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31.01.2024 23:58 Відповісти
ГЛАВА ГОСАУДИТСЛУЖБЫ О ЯЙЦАХ ВОЕННЫМ ЗА 17 ГРН: «ДА, МИНОБОРОНЫ ПОКУПАЛО. ДЕСЯТОК - 170 ГРН»
В Госаудитслужбе подтвердили, что Министерство обороны закупало для военных яйца по 17 грн за штуку. Об этом в интервью «Главкому» заявила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева. Она также сообщила, как в целом проходил аудит оборонного ведомства.
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31.01.2024 22:03 Відповісти
Удвічі дорожче, ніж у Франції . Ні хе -хе собі
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31.01.2024 23:01 Відповісти
Як не купували?Рєзніков заявляв що купували кілограмами.Ви вже якось визначайтесь про що і як брехати.
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31.01.2024 22:03 Відповісти
там уже і в літрах наче було...і в метрах...
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31.01.2024 23:30 Відповісти
Правильно, по 17 гр яйца никто не покупал, их покупали по 6-7 гр. Но в документах указали цену в 17, а разницу положили в карман. Все просто...
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31.01.2024 22:03 Відповісти
И плюс еще каждое 4-е яйцо спи*дили...
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31.01.2024 22:36 Відповісти
Кожне 4 яйце неякісне? Невже у закупівелника не було пристрою - овоскоп називається? Допускається бій яйця до 5 на сотню. Бій пускають на випічку. А неякісні яйця, це що? якщо купив неякісне, то заплати зі свого карману у 3 кратному розмірі! Резніков - пора у тюрму!
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31.01.2024 22:05 Відповісти
Можна було й зовсім меланж закупити - наполовину зі звичайними яйцями. Меланж простіше використовувати - випічка, омлети..
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31.01.2024 22:42 Відповісти
Ми не купували яйця по 17 грн., але кожне четверте яйце виявилось неякісним, відтак, домовились про знижку і придбали по 16 грн. 99 коп. - Міноборони.
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31.01.2024 22:06 Відповісти
...по 16.99грн кожне оте 4-те неякісне яйце.. всі інші - по 17.00грн.
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31.01.2024 23:33 Відповісти
Міноборони хотіло виправдатися... Гадаю, отруїти наших вояків неякісною їжею--злочин страшніший, аніж просто вкрасти кошти на їжу.
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31.01.2024 22:08 Відповісти
Страусиные видать были по 17.
Некачественные конечно вернули поставщику.Они ведь по договору покупали,а не левые яйла по деревням скупали
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31.01.2024 22:09 Відповісти
в смєтах значились курячі по 17грн/шт.
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31.01.2024 23:35 Відповісти
навіщо ви, кацапським кугутам зверху підспівуєте? Та що таке "в смєтах" у підлоги країни?
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01.02.2024 11:17 Відповісти
от я не знаю, як це слово перекладається.. а перекладачем не користуюсь...
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01.02.2024 14:15 Відповісти
кошторис... Вважаєте, що краще кацапізми чим підказка перекладу?
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01.02.2024 14:26 Відповісти
дякую.
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01.02.2024 17:32 Відповісти
Не знаю де і як можна купувати неякісні яйця. За все життя жодного разу не принесла з магазину ні одного неякісного яйця.
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31.01.2024 22:10 Відповісти
То в нас з Вами дипломи не тих вишів))
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31.01.2024 22:43 Відповісти
🙂
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31.01.2024 22:55 Відповісти
Щось казали що заступник міністра оборони закупив неякісні броніки. Ну і понятно що про факт дізнались уже на фронті, після загибелі багатьох бійців.
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31.01.2024 22:10 Відповісти
Уроды.
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31.01.2024 22:12 Відповісти
простий перехожий під час гри в наперски вірить наперсникам що вгадає де кулька під яким стаканчиком і що гра йде за правилами. але насправді кулька завжди під долонями наперсника. ці всі маніпуляції в статті і є гра в ці наперски, вони думають що народ України наполеглево вірить що гра чесна і є шанс вгадати положення кульки. насправді народ України наполегливо вимагає повернення розкрадених 36+ мільярдів і ця наперсникова гра вже нікого не цікавить. але ці гроші не буде повернено , інакше навіщо бути на посаді?
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31.01.2024 22:16 Відповісти
А во сколько гривен оценил свои личные яйца обрезанный поц резников?
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31.01.2024 22:17 Відповісти
Тобто все зрозуміло - планували купити по 17, але інформація про оборудку просочилась на сторону, відповідно ціну зменшили, але недобір запланованого "прибутку" було вирішено компенсувати постачанням неякісних яєць, неякісних наскільки, що кожне 4 виявилось взагалі непридатним.
Але до Резнікова 0 питань. Що в принципі і зрозуміло, адже яйця це так....на кишенькові витрати. Він може, напевно, куди більш цікаві речі розказати. Тому, або його не чіпатимуть, або повторить долю Кирпи.
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31.01.2024 22:17 Відповісти
Тобто, вони певні, що люди вже забули про документ де яйця по 17 були? І навіть, зізнання з МО було.
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31.01.2024 22:17 Відповісти
За дураков держат. Почему в АТБ не поставляются не качественные яйца? Они не могут за это привлечь к уголовной ответственности, а во время войны армии поставляют. Только не понял в минобороны такие дурные или может быть они из нас дураков делают. Кто им мешал в договоре прописать санкции? Скорее всего они с поставщиками договорились о поставке яиц которые списали торговые сети, а на уровне бригад их вернули.
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31.01.2024 22:20 Відповісти
За АТБ хз, але Новус, Ашан, Мегамаркет - нормас)) і дешевше, ніж в мінобороні
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31.01.2024 22:45 Відповісти
По 17 грн, еще и некачественные. Это намеренное отравление воинов ВСУ, сальмонеллёз и т.д. Подрыв обороноспособности.
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31.01.2024 22:20 Відповісти
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31.01.2024 22:22 Відповісти
Як не вірити внутрішньому аудиту? Це фактично, як би Марченко стверджувала, що за результатами внутрішньої-сімейної перевірки її чоловік ніколи не був знайомий із людиною на прізвище путін.
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31.01.2024 22:22 Відповісти
так 9 грн це завищення у 1,5 рази. 6-6,5 грн у той час був роздріб.
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31.01.2024 22:25 Відповісти
На кінець січня 2024 в АТБ- роздріб: яйця вищої категорії, фасовані по 10 шт. в пресований картон -6,50грн. за 1 шт. Виробник:" Агрофірма"Дніпропетровська обл. Далеченько від нашого міста на північному заході України, тобто транспортні витрати вже враховані. Місцеві фермерські - 5,80 грн.
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01.02.2024 00:01 Відповісти
5-6 грн у магазині, тобто вже з доставкою ціна. По 9грн - та за такі гроші виробники мали б робити доставку на нуль свіжих яєць щодня.
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01.02.2024 00:03 Відповісти
Чергові відмазки.
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31.01.2024 22:32 Відповісти
ми не відгоняли тіпа "на закупівлю зброї" за кордон 1 мільярд доларів, просто кожен снаряд, міна танк, САУ, ракета, граната ... виявилися неякісними.
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31.01.2024 22:39 Відповісти
Да в єтой держави порядку нібуде!
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31.01.2024 22:39 Відповісти
Буде , але не з зеленою владою .
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31.01.2024 22:45 Відповісти
Так він і каже - порядку не буде. Зелені ж нікуди не підуть.
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01.02.2024 00:01 Відповісти
немає сечі терпіти ці борошна лінгвістики у скацаплених дебілів.
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01.02.2024 11:23 Відповісти
Кажуть правду. Вони не купували по 17. Вони списували по 17. А різницю в Зе-кишеньки. Крали від ЗСУ. Як це кваліфікувати, слів не вистачає.
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31.01.2024 22:42 Відповісти
Військові кажуть , що для ЗСУ солярка по 70 гр !!!!!!! Перевірте будь ласка !!!!!
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31.01.2024 22:43 Відповісти
Не знаю ціну) Пару днів назад при мені чувак залив дві каністри, виїхали працювати на Херсон) назад присягнули на тросу) Лягли форсунки) Неділі не пройшло після ремонту топлиної))) Отак і живемо млять))) Веселуха))) Ремонт за свої)))
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01.02.2024 00:17 Відповісти
Прикинь скільки техніки заглохло на передку імпортної, тут ще питання скільки техніки пошкодили кацапи а скільки неякісна соляра, я про таке ще рік назад чув.
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01.02.2024 09:41 Відповісти
після ремонту топлиної... присягнули на тросу) Лягли форсунки) та тебе кличуть до школи поліглот, де ти буквар скурвив?
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01.02.2024 11:28 Відповісти
Фаріон?)))
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01.02.2024 19:58 Відповісти
зебіл?
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01.02.2024 20:04 Відповісти
нагадайте мені, де зараз Резніков?

Взамін я нагадаю, що він був викладачем в Шеві, і саме дермаку ставив оцінки та заліки...
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31.01.2024 23:00 Відповісти
ясно, в усьому винні кури, бо нанесли багато 'неякісних' яєць
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31.01.2024 23:13 Відповісти
Простое и быстрое решение: на Крещатике под ТВ пару дельцам и чиновникам обрезать им их яйца.
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31.01.2024 23:18 Відповісти
......харчових продуктів загальною вагою - 2169,949 тонн, яєць курячих столових у кількості - 37887 штук, води питної - 42,144 тонни.

В ході проведення санітарних заходів, не допущено на забезпечення особового складу неякісних та небезпечних харчових продуктів загальною

вагою - 93,108 тонн, яєць курячих столових у кількості - 10142 штуки.
З статті виходить що поверх завищеної ціни вони з допомогою санітарних заходів умудрились ще вкрасти кожне 4 яйце і сотню тонн продуктів?
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31.01.2024 23:42 Відповісти
Тут головне у розслідуванні не вийти на себе...
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31.01.2024 23:59 Відповісти
Курица виновата
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01.02.2024 00:51 Відповісти
судя по ответу, в данной конторе работают одни аферисты и проходимцы.
очевидно, что Западу нельзя с ними иметь дело и доверять какие-либо ценности (что сейчас и происходит)
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01.02.2024 02:28 Відповісти
В Канаді я купляю 12 штук за 4.09 доларів
4.09*28= 114.52
114.52 /12= 9.54 гривень!!!!!
У мене питання до підера резнікова і ******** будуть питання, кримінальні справи, відставки???
Хто там мздів за Свинарчуків???
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01.02.2024 02:38 Відповісти
вканадійцю, купляєш чи купуєш?
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01.02.2024 11:31 Відповісти
Ну вибачте, що вас не задовільнив мій рівень української мови, я за кордоном декілька років, мова забувається , тим паче граматика🤟
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01.02.2024 19:24 Відповісти
не бідкайся, втік то насолоджуйся без туги.
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01.02.2024 19:28 Відповісти
Знаєш чим більше таких "патріотів" як ти попадаються, тим менше хочеться мати спільного з українцями, якщо я виїхав до повномасштабного вторгнення і комісований по стану здоров'я ( опущена нирка і пролапс мітрального клапана) значить я ухилянт🤦🤦🤦
Супер продовжуй в тому ж дусі 🤬
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02.02.2024 03:08 Відповісти
воно оправдовується та страждає, страждає та оправдовується... Блеків тобі та побільше.
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02.02.2024 11:42 Відповісти
🖕🖕🖕
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02.02.2024 14:04 Відповісти
Теперь будут разыгрывать партию бильярда , мы , это не мы , а они тоже не мы или нас там небыло .... а екс минитер обороны ( главарь бады воров и мошенников ),которыий на заведомо фиктивных на договорах ставил ! ..
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01.02.2024 03:06 Відповісти
"каждое 4 яйцо было некачественным"

Яйца позеленели 😬
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01.02.2024 04:02 Відповісти

Україно, Україно! Подивись на себе в твоїй хаті сидять вороги люті,
які все підряд крадуть, грабують а з тебе, як з повії нахабно сміються!
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01.02.2024 04:45 Відповісти
Если бы я украл такие деньги, то меня посадили бы на максимальный срок. А Министра - отправили в отставку. Скажите, а почему в Украине работает избирательное правосудие? Разве граждане не равны в ответственности перед законом, вне зависимости от должности? Хотя ответственность в военное время, да еще и при воровстве из государственного бюджета должны наказываться гораздо строже. Что же это такое? Из-за этого и множества подобных случаев и падает рейтинг президента. Что мы думаем? Президент молчит. Значит он согласен. А если согласен, значит он в доле. А если в доле, значит именно он возглавляет коррупцию в стране. А следовательно он ее и организовывает. И такого много накопилось. Вопрос, если все президенты воруют одинаково, то зачем нам вообще нужен президент? Не достаточно ли премьер-министра, выбираемого парламентом. И снимаемого парламентом. Но в Израиле премьеров садят за нарушение закона. А в Украине поощряют. Так кого защищают солдаты на фронте? Воров и коррупционеров, чтобы они и дальше сосали кровь украинского народа?
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01.02.2024 04:38 Відповісти
То на вагу,то яйця неякісні...Нагадує кацапську брехню про збитий над Донбасом Боінг.Вісім варіантів але то не ми...
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01.02.2024 05:11 Відповісти
Ви не купували - вам їх продавали.
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01.02.2024 05:42 Відповісти
А по факту кожне четверте яйце яке купили по 17 гр виявилось не якісним
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01.02.2024 06:14 Відповісти
Кожне четверте існувало лише на папері, але 17 грн були справжніми.
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01.02.2024 08:18 Відповісти
Кожне ,, зіпсуєте" яйце з'їли члени комісії.
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01.02.2024 06:34 Відповісти
Це навіть не смішно. Але зелохторат проковтне. Як завжди ковтає таке лайно
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01.02.2024 08:14 Відповісти
А хто ж цей таємничий В.О. директора департаменту ресурсного забезпечення? Агент 007?
Містер Ікс?
Громадянин Енігма?
Прізвище є ?
Може цей "В.О." якась громадна дивізія чиновників, ім'я яких просто не вмістилося на листочку паперу?
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01.02.2024 08:16 Відповісти
...а в катівнях дермака-татарова і їхньої закомплексованої Зєльди чомусь сидить розвідник Червінський
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01.02.2024 08:25 Відповісти
Може, час скласти до купи відповідь Рєзнікова в медіа про «фейк, готуємо документи для СБУ» і цю відповідь Міноборони на папері і взяти адвокатішку за сраку?
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01.02.2024 09:20 Відповісти
.мы не виноватые,святой дух покупал!!!Вы это Мэм Прицкер расскажите,и тем 4 прибывшим из США...Кто украл ...Им очень интересно будет послушать.Желательно рассказ представлять в письменном виде,тогда суд учтет,срок санаторных мест..имущество родни на отдельном листе изложите...
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01.02.2024 09:24 Відповісти
яєчні недобитки ще залишилися в МО
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01.02.2024 09:59 Відповісти
в тюрьму чотириокого. там навчиться рахувати яйця
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01.02.2024 11:38 Відповісти
Самый интересный вопрос, а были ли яйца?
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01.02.2024 11:44 Відповісти
Головне слідче управління СК РФ розслідує справу щодо трьох співробітників управління М ФСБ: Олексія Царьова, Сергія Манишкіна та Олександра Ушакова Вони звинувачуються в серії злочинів, зокрема в покушенні на одержання хабарів на загальну суму понад 5 млрд рублі
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01.02.2024 12:30 Відповісти
 
 