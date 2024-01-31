Ми не купували яйця по 17 грн, але кожне 4-те яйце виявилося неякісним, - відповідь Міноборони Громадській антикорупційній раді. ДОКУМЕНТ

Міністерством оборони було закуплено щонайменше 179 400 яєць по 17 гривень в рамках договору з "Актив компані".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді на запит Громадській антикорупційній раді при Міноборони.

Як зазначається у відповіді, у 2023 році в міністерстві було проведено внутрішній аудит, в рамках якого отримано інформацію зі 158 частин щодо обсягів отриманих продуктів, зокрема і яєць за період з 2 січня 2023 по 28 травня 2023.

"За результатами опрацювання отриманої інформації Службою внутрішнього аудиту встановлено, що вказаними військовими частинами у період з 1.01.2023 по 19.02.2023 за договором від 23.12.2022 № 286/2/22/75 отримано 179 400 шт яєць по 17 грн за шт", - сказано у відповіді департаменту ресурсного забезпечення.

Водночас оплата здійснювалась вже після внесення змін до додаткової угоди, коли ціни були знижені до 9 грн.

Тобто внутрішнім аудитом оплати яєць по 17 грн не виявлено.

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Водночас, аудитом, здійсненим раніше територіальним управлінням Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Київ) у в/ч *** встановлено, що ТОВ "АКТИВ КОМПАНІ" за договором, укладеним із Міноборони від 23.12.2022 №286/2/22/75 (із змінами від 20.02.2023 №286/2/22/75/1) здійснювало постачання окремих продуктів харчування за завищеними цінами.

Наприклад, згідно із даними Інтернет-ресурсу, ціни на яйця курячі категорії С1 у червні 2023 року були від 5,66 до 6,05 грн за одну штуку (Яйця курячі Квочка (С1 10 шт.) – 56,63 грн (5,66 за шт.), Яйця курячі Ясенсвіт (С1 10 шт.) – 57,16 грн (5,72 за шт.), Яйця курячі Ясенсвіт (С1 18 шт.) – 108,98 грн (6,05 за шт.), Яйця курячі Ясенсвіт (С1 30 шт.) – 179,18 грн (5,97 за шт.)).

Згідно з укладеним договором ціни на яйце куряче першого ґатунку за 1 шт. становили 17,0 грн, тобто були вищими в 2,8 раза. В подальшому додатковою угодою ціни були зменшені до 9,0 грн за одну штуку.

Також ГАР МО має повідомити, з початку 2024 року Управлінням безпечності та ветеринарної медицини проведено 81 санітарний захід (із них

23 перевірки окремих питань щодо організації харчування особового складу військових частин (установ), 58 відборів зразків для проведення лабораторних досліджень), під час яких піддано огляду харчових продуктів загальною вагою – 2169,949 тонн, яєць курячих столових у кількості – 37887 штук, води питної – 42,144 тонни.

В ході проведення санітарних заходів, не допущено на забезпечення особового складу неякісних та небезпечних харчових продуктів загальною

вагою – 93,108 тонн, яєць курячих столових у кількості – 10142 штуки.

Тобто кожне 4-те яйце було неякісним.

Всі наведені дані є підтвердженням позиції ГАР МО про необхідність переходу в закупівлі харчування до окремих товарних груп.

Нагадаємо, 21 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

Згодом стало відомо, що постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.