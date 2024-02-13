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золото (224) музей (698)

Музеи оккупированного Крыма подали иски в ЕСПЧ по поводу "незаконности" передачи "Скифского золота" Украине

золото,скіфське

Музеи оккупированного Крыма подали иски в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить решение о передаче коллекции "Скифского золота" Украине. По их мнению, такое решение якобы нарушает права музеев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в комментарии российскому государственному информагентству ТАСС.

"Вычерпан лимит возможностей решать этот вопрос на территории Нидерландов, поэтому музеи, я подчеркиваю, музеи Крыма обратились в Европейский суд по правам человека. Поскольку нарушены права музеев, они выступили с этим иском, считая, что суд может восстановить справедливость", - отметил чиновник.

Он добавил, что хоть Россия и вышла из Совета Европы, но якобы музеи имеют право обратиться в ЕСПЧ как юридические лица.

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"Истецом здесь не Российская Федерация, а музеи Крыма, потому что они заключали договор с нидерландским Музеем Алларда Пирсона, и в этом смысле нарушены их права. В этом смысле я считаю, что все обосновано. Но это очень политизированная ситуация, больших надежд нет. Но надо использовать и эту возможность, потому что другой возможности больше нет", - заявил Швыдкой.

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Дело "Скифского золота"

В 2013 году в Боннском государственном музее LVR-Landes открылась выставка "Крым. Золотой остров в Черном море". Украинский Институт археологии НАН создал ее в сотрудничестве с Институтом древней истории Боннского университета. Для выставки предоставили свои коллекции четыре крымских музея и столичный Национальный музей истории Украины.

В январе 2014 года золотой фонд украинской археологии упаковали и перевезли из Бонна в Амстердам, в частный музей Алларда Пирсона. Поскольку в то время Россия оккупировала полуостров Крым, перед амстердамским музеем встал вопрос, куда отправлять экспонаты – в Киев или вернуть крымским музеям.

9 июня 2023 года после почти 10 лет судебных разбирательств Верховный суд Нидерландов вынес окончательный приговор, в котором обязал музей Алларда Пирсона передать экспонаты с выставки "Крым – золотой остров в Черном море" Национальному музею истории Украины.

Суд отклонил все требования оккупированных крымских музеев, пытавшихся обжаловать предыдущее решение апелляционного суда, также вынесенное в пользу Украины.

Вскоре музей в Нидерландах отменил долги по хранению "скифского золота".

В ноябре 2023 года, после почти 10 лет судов, артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке в Амстердаме, вернулись в Украину.
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Топ комментарии
+22
Кацапи декілька років тому із реготом покинули ЄСПЛ, хизуючись "суверенітетом"!

Що ж тепер сталося?

Щодо золота - воно належить державі Україна. Музеї - це лише призначені державою відповідальні юридичні особи, а не власники.
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13.02.2024 21:50
+14
Не кримські музеї, а кацапська здичавіла нечисть. Нехай "щастить", або не)(уй шастать ********.
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13.02.2024 21:51
+12
Цинизма у рашистов нет предела. Ето как вор захватил чужую квартиру, убил семью там проживавшую и теперь подает в суд чтобы ему на ету хату приходила пенсия бабушки которую он убил.
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13.02.2024 21:57
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Кацапи декілька років тому із реготом покинули ЄСПЛ, хизуючись "суверенітетом"!

Що ж тепер сталося?

Щодо золота - воно належить державі Україна. Музеї - це лише призначені державою відповідальні юридичні особи, а не власники.
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13.02.2024 21:50 Ответить
Не кримські музеї, а кацапська здичавіла нечисть. Нехай "щастить", або не)(уй шастать ********.
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13.02.2024 21:51 Ответить
Жахливий хитрий план ! ЯК Вирiше ЄСПЛ ! То вони вже *законно * зможуть грабувати музеi на ТОТ(
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13.02.2024 21:52 Ответить
Ну якщо музей зареєстровано в укр юрисдикції то звичайно можуть подавати позов.
А якщо це якісь самозванці то з якого буя?
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13.02.2024 21:53 Ответить
Державний музей підпорядковується державі.

Інакше припустимо, що держава вирішила ліквідувати музей. Куди тоді подінеться золото? Викинуть на смітник?

Ні. Передадуть іншому уповноваженому музею або у якійсь спецфонд.
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13.02.2024 21:58 Ответить
Какие же они мерзские! Падаль
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13.02.2024 21:53 Ответить
І що нам з цим скотом потім робити??? Їх куй з відти викуриш...
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13.02.2024 21:55 Ответить
Цинизма у рашистов нет предела. Ето как вор захватил чужую квартиру, убил семью там проживавшую и теперь подает в суд чтобы ему на ету хату приходила пенсия бабушки которую он убил.
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13.02.2024 21:57 Ответить
Ось ще. В селі у батьків односелець (родом з переселенців у 50-тих з зауралля) вбив по синьому пенсіонера батька. відсидів. прийшов і на спадщину - йому кажуть - читай закон, ти вбив спадкодавця, кури бамбук. так воно хиже ще й до суду звернулось. Ну пррррросто наволоч
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13.02.2024 22:07 Ответить
Кримськi музеi - iдiть на х*й !!!
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13.02.2024 21:57 Ответить
Крымские музеи могут обратиться в ЕСПЧ с иском против орков за то, что в следствие оккупации они лишились возможности дальше хранить у себя экспонаты Украины? Слабо?
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13.02.2024 21:59 Ответить
Скіфське золото звичайно повернеться до музеїв Криму але тільки після деокупації і без кацапів
Не можна ворогу передавати цінності, бо вони належать державі, не Криму бо Крим це частина України, а Україна сама вирішить де музейні експонати будуть знаходитись під час війни
Цим рішенням кацапи намагаються визнання Криму за Росією якщо їм передадуть золото
Але Нідерланди передали Україні золото і воно буде стільки лежати в сховищі поки не виженуть кацапів
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13.02.2024 22:02 Ответить
Швыдкой.. Ще один український манкурт.
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13.02.2024 22:10 Ответить
Коріння по лінії батька з Вінницької області, мати родом з Одеси.
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14.02.2024 00:45 Ответить
Нехай в спортлото подадуть!
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13.02.2024 22:21 Ответить
надо не забыть фамилии тех крымских муззеезнавцев, хто эти малявы подписывал, как Украина Крым вернет, их отправить заведывать тюремными музеями, лет на 15, а то и поболее.
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13.02.2024 23:02 Ответить
Крим -це Україна, тому українські музей подавали позови до кацапів, а на саму Україну вони подавати не можуть.

бо то ж юридичні особи, які зареєстровані у рф, а окупацію ЄС не визнав, то йдіть у свій бацманний або до хйла жалійтеся

про права вони згадали! кацап і права = це як зелінський та патріот
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13.02.2024 23:19 Ответить
Похоже по российским каналам недавно показывали "СВАТЫ". Инфекция "95 квартал" добралась до оккупированных музеев Крыма.
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14.02.2024 00:49 Ответить
Хіба кримчаки це скіфи? Чи може кацапи скіфи? Соплі нехай витруть. АРХ М
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14.02.2024 04:18 Ответить
Крим це Україна, ідіоти!
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14.02.2024 10:48 Ответить
Какие в жопу права музеев?
Музейные экспонаты - собственность коллектива экскурсоводов?
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14.02.2024 10:57 Ответить
 
 