Музеи оккупированного Крыма подали иски в ЕСПЧ по поводу "незаконности" передачи "Скифского золота" Украине

Музеи оккупированного Крыма подали иски в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить решение о передаче коллекции "Скифского золота" Украине. По их мнению, такое решение якобы нарушает права музеев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в комментарии российскому государственному информагентству ТАСС.

"Вычерпан лимит возможностей решать этот вопрос на территории Нидерландов, поэтому музеи, я подчеркиваю, музеи Крыма обратились в Европейский суд по правам человека. Поскольку нарушены права музеев, они выступили с этим иском, считая, что суд может восстановить справедливость", - отметил чиновник.

Он добавил, что хоть Россия и вышла из Совета Европы, но якобы музеи имеют право обратиться в ЕСПЧ как юридические лица.

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"Истецом здесь не Российская Федерация, а музеи Крыма, потому что они заключали договор с нидерландским Музеем Алларда Пирсона, и в этом смысле нарушены их права. В этом смысле я считаю, что все обосновано. Но это очень политизированная ситуация, больших надежд нет. Но надо использовать и эту возможность, потому что другой возможности больше нет", - заявил Швыдкой.

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Дело "Скифского золота"

В 2013 году в Боннском государственном музее LVR-Landes открылась выставка "Крым. Золотой остров в Черном море". Украинский Институт археологии НАН создал ее в сотрудничестве с Институтом древней истории Боннского университета. Для выставки предоставили свои коллекции четыре крымских музея и столичный Национальный музей истории Украины.

В январе 2014 года золотой фонд украинской археологии упаковали и перевезли из Бонна в Амстердам, в частный музей Алларда Пирсона. Поскольку в то время Россия оккупировала полуостров Крым, перед амстердамским музеем встал вопрос, куда отправлять экспонаты – в Киев или вернуть крымским музеям.

9 июня 2023 года после почти 10 лет судебных разбирательств Верховный суд Нидерландов вынес окончательный приговор, в котором обязал музей Алларда Пирсона передать экспонаты с выставки "Крым – золотой остров в Черном море" Национальному музею истории Украины.

Суд отклонил все требования оккупированных крымских музеев, пытавшихся обжаловать предыдущее решение апелляционного суда, также вынесенное в пользу Украины.

Вскоре музей в Нидерландах отменил долги по хранению "скифского золота".

В ноябре 2023 года, после почти 10 лет судов, артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке в Амстердаме, вернулись в Украину.