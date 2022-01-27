Оккупанты подали апелляцию на решение суда вернуть "скифское золото" Украине

Оккупационная администрация Крыма пытается обжаловать в суде решение Апелляционного суда Амстердама вернуть "скифское золото Украине".

Об этом сообщает общественная организация "Крым SOS", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, в последний возможный день для подачи апелляции, так называемые крымские "музеи" успели подать кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении скифского золота в Украину", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что это значит: до принятия окончательного решения "скифское золото" будет оставаться в Амстердаме.

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Напомним, Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствовал решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым".