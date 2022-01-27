Оккупанты подали апелляцию на решение суда вернуть "скифское золото" Украине
Оккупационная администрация Крыма пытается обжаловать в суде решение Апелляционного суда Амстердама вернуть "скифское золото Украине".
Об этом сообщает общественная организация "Крым SOS", передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, в последний возможный день для подачи апелляции, так называемые крымские "музеи" успели подать кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении скифского золота в Украину", - говорится в сообщении.
В организации добавили, что это значит: до принятия окончательного решения "скифское золото" будет оставаться в Амстердаме.
Напомним, Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.
Президент Зеленский приветствовал решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым".
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Є багато инших! Але тут, на цензорі, це буде виглядати досить ...
Коротше, усі форми відповіді їм у сраку!
Итак, переговоры закончены. Путина окончательно и бесповоротно послали нахер со всеми его требованиями и красными линиями. Послали США и лично Байден. Послала НАТО и лично Столтенберг. Причем, НАТО еще и выдвинула встречный ультиматум - убраться из Украины, Грузии и Молдовы.
Говорить больше не о чем. И не с кем. Вышестоящих инстанций больше нет.
Финита ля комедия.
За эти пару недель Путин успел:
Вооружить Украину, как никто не мог и предположить
Объединить Европу, как никто и не мог предположить
Запустить процессы энергетической безопасности Европы и независимости её от российских углеводородов, о чем никто не мог предположить еще месяц назад
Окончательно маргинализировать Недорейх
Загнать себя в угол.
Он все думал, что и в этот раз будет так же, как и всегда. Что бесхребетный, любящий тихую, сытую, комфортную жизнь Запад просто банально испугается. И, задрав лапки, сделает все, чтобы избежать войны. И, исходя из этой предпосылки, поднял ставки на заоблачную высоту.
А Запад взял - и не задрал. И не побежал. И не поджал хвост. И поднял ставки в ответ. И еще выше.
И мяч теперь действительно на стороне Путина.
Что он будет с ним делать - не знает теперь никто.
Даже сам Путин.
Поздравляю, Вова.
«Европейская бюрократия долго раскачивается, но раскачивается в итоге всегда. Европейская бюрократия запрягает всегда очень медленно. ЕС, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, всякие там Еврокомиссии и пр. - все это жутко забюрократизированные махины, которые очень тяжело сдвинуть с места. Чтобы вся эта куча бюрократии просто начала работать, требуется год, а чтобы она разогрелась и вышла на рабочий режим - два. Я уже писал об этом. Когда говорил, что Европа ответит. Дайте ей только время. Ей оттдуплить надо. Она долго раскачивается. Но раскачивается в итоге всегда».
В 2015 году написано.
Ваш Дед.
Я думаю, в Кремле сейчас сидят, и грызут локти. Зря, Володенька, ты решил пипиркой со всем миром померяться. У всего мира она оказалась длиннее. Как всегда.
Что будет делать загнанная в угол крыса? Я не знаю. Мы не знаем. Никто не знает.
Ближайшие дни будут днями принятия решения. Они все покажут.
Но ситуация изменилась. Расклад сил изменился.
И изменился сильно.
Если бы месяц назад я бы однозначно сказал, что - да, Россия может осуществить успешное вторжение, то теперь такой уверенности у меня нет совсем. Около тысячи «Джавелинов», две тысячи NLAW, восемь тысяч «Стугн» и «Корсаров», десятки «Байрактаров», тысячи РПГ-7 и РПГ-18, ствольная артиллерия, авиация, танки.
Закон о ленд-лизе в конгрессе. Налаженный воздушный мост поставок. Всех. Всех стран Европы и Северной Америки.
Сотни тысяч мотивированных бойцов. Беспрецедентная поддержка всего мира.
Да, расклад изменился очень сильно.
Німчурня з угорцями десь позаду.
Але мені зжаеться, що їх ПОЗАДІТЬ має відношення до теперішнього клована(
15 апреля 2008 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1808 (2008), в рамках которой ООН подтвердила «приверженность всех государств-членов суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии». Подобная формулировка, несомненно, указывала на невозможность признания международным сообществом независимости Абхазии и Южной Осетии.
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Знаю де взять - самовывоз...