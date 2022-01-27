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Окупанти подали апеляцію на рішення суду повернути "скіфське золото" Україні

Окупанти подали апеляцію на рішення суду повернути

Окупаційна адміністрація Криму намагається оскаржити в суді рішення Апеляційного суду Амстердаму повернути "скіфське золото Україні".

Про це повідомляє громадська організація "Крим SOS", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, в останній можливий день для подання апеляції, так звані кримські "музеї" встигли подати касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення скіфського золота в Україну", - йдеться у повідомленні.

В організації додали, що це означає: до прийняття остаточного рішення "скіфскье золото" залишатиметься в Амстердамі.

Також читайте: Оскарження Росії можуть затягнути повернення "скіфського золота" Україні на півтора року, - Малюська

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський привітав рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим".

Автор: 

Амстердам (49) апеляція (503) золото (438) суд (11731)


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Топ коментарі
+17
Для России начался обратный отсчет

Итак, переговоры закончены. Путина окончательно и бесповоротно послали нахер со всеми его требованиями и красными линиями. Послали США и лично Байден. Послала НАТО и лично Столтенберг. Причем, НАТО еще и выдвинула встречный ультиматум - убраться из Украины, Грузии и Молдовы.
Говорить больше не о чем. И не с кем. Вышестоящих инстанций больше нет.
Финита ля комедия.

За эти пару недель Путин успел:
Вооружить Украину, как никто не мог и предположить
Объединить Европу, как никто и не мог предположить
Запустить процессы энергетической безопасности Европы и независимости её от российских углеводородов, о чем никто не мог предположить еще месяц назад
Окончательно маргинализировать Недорейх
Загнать себя в угол.

Он все думал, что и в этот раз будет так же, как и всегда. Что бесхребетный, любящий тихую, сытую, комфортную жизнь Запад просто банально испугается. И, задрав лапки, сделает все, чтобы избежать войны. И, исходя из этой предпосылки, поднял ставки на заоблачную высоту.
А Запад взял - и не задрал. И не побежал. И не поджал хвост. И поднял ставки в ответ. И еще выше.
И мяч теперь действительно на стороне Путина.
Что он будет с ним делать - не знает теперь никто.
Даже сам Путин.
Поздравляю, Вова.

«Европейская бюрократия долго раскачивается, но раскачивается в итоге всегда. Европейская бюрократия запрягает всегда очень медленно. ЕС, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, всякие там Еврокомиссии и пр. - все это жутко забюрократизированные махины, которые очень тяжело сдвинуть с места. Чтобы вся эта куча бюрократии просто начала работать, требуется год, а чтобы она разогрелась и вышла на рабочий режим - два. Я уже писал об этом. Когда говорил, что Европа ответит. Дайте ей только время. Ей оттдуплить надо. Она долго раскачивается. Но раскачивается в итоге всегда».
В 2015 году написано.
Ваш Дед.

Я думаю, в Кремле сейчас сидят, и грызут локти. Зря, Володенька, ты решил пипиркой со всем миром померяться. У всего мира она оказалась длиннее. Как всегда.
Что будет делать загнанная в угол крыса? Я не знаю. Мы не знаем. Никто не знает.
Ближайшие дни будут днями принятия решения. Они все покажут.
Но ситуация изменилась. Расклад сил изменился.
И изменился сильно.

Если бы месяц назад я бы однозначно сказал, что - да, Россия может осуществить успешное вторжение, то теперь такой уверенности у меня нет совсем. Около тысячи «Джавелинов», две тысячи NLAW, восемь тысяч «Стугн» и «Корсаров», десятки «Байрактаров», тысячи РПГ-7 и РПГ-18, ствольная артиллерия, авиация, танки.
Закон о ленд-лизе в конгрессе. Налаженный воздушный мост поставок. Всех. Всех стран Европы и Северной Америки.
Сотни тысяч мотивированных бойцов. Беспрецедентная поддержка всего мира.
Да, расклад изменился очень сильно.
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27.01.2022 16:08
+11
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27.01.2022 16:05
+3
Путин успел ещё очень рассердить Китай , который не доволен поведением своего вассала по ряду причин в Казахстане и дистабилизации мировой обстановки перед олимпиадой .
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27.01.2022 16:15
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27.01.2022 16:05 Відповісти
Не та форма вираження емоцій!
Є багато инших! Але тут, на цензорі, це буде виглядати досить ...

Коротше, усі форми відповіді їм у сраку!
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27.01.2022 16:12 Відповісти
Та то "ХЕ" вам у тачку, ще й маленьку конячку.
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27.01.2022 16:07 Відповісти
Для России начался обратный отсчет

Итак, переговоры закончены. Путина окончательно и бесповоротно послали нахер со всеми его требованиями и красными линиями. Послали США и лично Байден. Послала НАТО и лично Столтенберг. Причем, НАТО еще и выдвинула встречный ультиматум - убраться из Украины, Грузии и Молдовы.
Говорить больше не о чем. И не с кем. Вышестоящих инстанций больше нет.
Финита ля комедия.

За эти пару недель Путин успел:
Вооружить Украину, как никто не мог и предположить
Объединить Европу, как никто и не мог предположить
Запустить процессы энергетической безопасности Европы и независимости её от российских углеводородов, о чем никто не мог предположить еще месяц назад
Окончательно маргинализировать Недорейх
Загнать себя в угол.

Он все думал, что и в этот раз будет так же, как и всегда. Что бесхребетный, любящий тихую, сытую, комфортную жизнь Запад просто банально испугается. И, задрав лапки, сделает все, чтобы избежать войны. И, исходя из этой предпосылки, поднял ставки на заоблачную высоту.
А Запад взял - и не задрал. И не побежал. И не поджал хвост. И поднял ставки в ответ. И еще выше.
И мяч теперь действительно на стороне Путина.
Что он будет с ним делать - не знает теперь никто.
Даже сам Путин.
Поздравляю, Вова.

«Европейская бюрократия долго раскачивается, но раскачивается в итоге всегда. Европейская бюрократия запрягает всегда очень медленно. ЕС, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, всякие там Еврокомиссии и пр. - все это жутко забюрократизированные махины, которые очень тяжело сдвинуть с места. Чтобы вся эта куча бюрократии просто начала работать, требуется год, а чтобы она разогрелась и вышла на рабочий режим - два. Я уже писал об этом. Когда говорил, что Европа ответит. Дайте ей только время. Ей оттдуплить надо. Она долго раскачивается. Но раскачивается в итоге всегда».
В 2015 году написано.
Ваш Дед.

Я думаю, в Кремле сейчас сидят, и грызут локти. Зря, Володенька, ты решил пипиркой со всем миром померяться. У всего мира она оказалась длиннее. Как всегда.
Что будет делать загнанная в угол крыса? Я не знаю. Мы не знаем. Никто не знает.
Ближайшие дни будут днями принятия решения. Они все покажут.
Но ситуация изменилась. Расклад сил изменился.
И изменился сильно.

Если бы месяц назад я бы однозначно сказал, что - да, Россия может осуществить успешное вторжение, то теперь такой уверенности у меня нет совсем. Около тысячи «Джавелинов», две тысячи NLAW, восемь тысяч «Стугн» и «Корсаров», десятки «Байрактаров», тысячи РПГ-7 и РПГ-18, ствольная артиллерия, авиация, танки.
Закон о ленд-лизе в конгрессе. Налаженный воздушный мост поставок. Всех. Всех стран Европы и Северной Америки.
Сотни тысяч мотивированных бойцов. Беспрецедентная поддержка всего мира.
Да, расклад изменился очень сильно.
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27.01.2022 16:08 Відповісти
Путин успел ещё очень рассердить Китай , который не доволен поведением своего вассала по ряду причин в Казахстане и дистабилизации мировой обстановки перед олимпиадой .
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27.01.2022 16:15 Відповісти
Все вірно.
Німчурня з угорцями десь позаду.
Але мені зжаеться, що їх ПОЗАДІТЬ має відношення до теперішнього клована(
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27.01.2022 16:17 Відповісти
і товариш Сі став миролюбним
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27.01.2022 16:38 Відповісти
каг всігда, х..ло всєх пєрєіграл, навіть самого себе, тому отримавши м'яч, йому залишилось лише його здути і сісти на бутилку.
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27.01.2022 19:43 Відповісти
ще, правда є обставина, колись у дитячому фільмі Айболить 66 Бармалей співав пісеньку - нормальні герої завжди ідуть в обхід. Я, як один з тієї темної сили, вважаю, що Путін таки піде в "обход".
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27.01.2022 16:41 Відповісти
Дуже правильна думка. Бо небезпека не зникла. Вона зникне разом з Рашкою. Навіть не з Х*уйлом. Бо там достатньо сволоти типу нього.
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27.01.2022 16:56 Відповісти
В історії Раші було багато воєн, в тому числі з великими полководцями Чингісханом, Людовіком XII, Наполеоном, Гітлером..., причому жодного разу не нападала Раша я взагалі, погано помню, коли нападала Раша. Афган, Фінляндія? Старовину не беру. Зараз в ООН, офіційно визнали, що це Грузія напала на Осетію, а не Раша на Грузію... Я до чого? Не буде Раша нападати на Україну, їм це просто не треба.
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27.01.2022 17:38 Відповісти
Путінсько-фашистська брехня, товаріщ путінський фашисте. Почнемо з Грузії. Цитата з путінсько-фашистського джерела - РУкіпедії:
15 апреля 2008 года Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1808 (2008), в рамках которой ООН подтвердила «приверженность всех государств-членов суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии». Подобная формулировка, несомненно, указывала на невозможность признания международным сообществом независимости Абхазии и Южной Осетии.
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27.01.2022 18:35 Відповісти
Йіщо?
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27.01.2022 18:36 Відповісти
нагадайно коли це раша воювала з Чінгісханом?
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27.01.2022 19:45 Відповісти
Гугл в допомогу, Пересвет з Челубеем
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27.01.2022 21:05 Відповісти
шо ти кажеш, а парашка, що вже існувала тоді, чи у тебе гугел кацапськитй?
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27.01.2022 21:20 Відповісти
Президент : "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым".

Источник:
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27.01.2022 16:54 Відповісти
Голландці теж дещо вже чули про зелену владу? 😲 А принципі, правильно. Кацапам не віддадуть, бо то не їхнє і зелені теж не віддадуть, щоб не вкрали. Тому зберігатися буде у Нідерландах. До стабілізації ситуації в Україні ( тобто до приходу притомної влади).
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27.01.2022 17:11 Відповісти
Звернув. Користується двома перекладачами. 😁 Добре знає, що вони в дають. Так скоро і мову вивчить! 😊
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27.01.2022 17:23 Відповісти
скаче цап, через одного хамить, стер два дописи та ще й мені в підписники надав заявку (ваше листування, я теж читав).
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27.01.2022 17:28 Відповісти
Нехай скаче. Поки що. Треба його провокувати на мат, раз адмін до нього лояльний. (Адмін, з усією повагою). Воно, дурне без матів у вже третьому реченні не витримує.
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27.01.2022 17:35 Відповісти
діло в тому, що без VPN, яндексом не скористаєшся, а тоді і прапорець змінюватиметься... Ви тут пізніше від мене зареєструвались, а я пам'ятаю як форум скацаплювався, щоб свинособаки свої перла могли розміщувати без борошна перекладу...
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27.01.2022 17:47 Відповісти
вчора, звернув увагу на поповнення свіжих ко-ко (жіночі нік-нейми) наглі та цинічні потвори та забувають, що вони бледі... Основна фішка- кожен україномовний дописувач- це кацап... Мої клієнти.
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27.01.2022 17:35 Відповісти
Ой, а спросите их, им не надо отрез меха с крайней плоти самца похухоли на воротник?
Знаю де взять - самовывоз...
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27.01.2022 17:44 Відповісти
 
 