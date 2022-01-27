Окупанти подали апеляцію на рішення суду повернути "скіфське золото" Україні

Окупаційна адміністрація Криму намагається оскаржити в суді рішення Апеляційного суду Амстердаму повернути "скіфське золото Україні".

Про це повідомляє громадська організація "Крим SOS", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, в останній можливий день для подання апеляції, так звані кримські "музеї" встигли подати касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення скіфського золота в Україну", - йдеться у повідомленні.

В організації додали, що це означає: до прийняття остаточного рішення "скіфскье золото" залишатиметься в Амстердамі.

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Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський привітав рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим".