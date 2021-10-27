Обжалования России могут затянуть возвращение "скифского золота" Украине на полтора года, - Малюська
В случае обжалования Россией решения Апелляционного суда Амстердама по делу о "скифском золоте", экспонаты вернутся в Украину не ранее чем через полтора года.
Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в комментарии корреспонденту УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
Министр уточнил, что на подачу кассационной жалобы отводится три месяца, еще до полутора лет дело может рассматриваться в кассационной инстанции.
В то же время он не исключил, что кассационная инстанция примет решение быстрее.
"Я думаю, что они, учитывая важность этого дела, возможно, рассмотрят кассационную жалобу быстрее, чем за полтора года", - прогнозирует министр.
Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.
Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.
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И так еще лет 50
обжаловали, обжалуют и будут все на свете обжаловать.
другими словами всегда и всем будут "срать в тапки".
было бы наивно думать по другому...
Медиахолдинг Рината Ахметова демонстрирует все более явную непочтительность к Владимир Зеленскому. Несомненно, это подготовка к выборам. И это не фальстарт, а расчетливо выбранный момент
https://www.dsnews.ua/politics/razumkov-kakuyu-igru-vedet-ahmetov-protiv-zelenskogo-27102021-441050
https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский
политический
"Он ведет плодотворные, по моим данным, переговоры с доктором Комаровским и господином Гордоном. Это трио будет очень серьезным магнитом для разочарованного в Зеленском электорате "слуг народа", - поведал Луценко. Он отметил, что рейтинг Зеленского, "несмотря на очевидные его провалы - энергетическую катастрофу, COVID-катастрофу, бессмысленность, которая происходит фактически везде, был стабильным, пока не появилась альтернатива". По мнению Луценко, избиратели Зеленского "ищут другого популиста - этот сломался".
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Ей оно и принадлежит.
Вернут Крым, вернём золото.
Я слышал, что решение Апелляционного суда там уже обязательно к исполнению вне зависимости от факта подачи кассации.
Такому только дай столько золотишка - он уже мысленно применяет шлем на себя.
с таким успехом рыфы потребует компенсации от малазийской авиакомпании за расходник Бука ,сколько он стоит ?