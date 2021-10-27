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Обжалования России могут затянуть возвращение "скифского золота" Украине на полтора года, - Малюська

Обжалования России могут затянуть возвращение

В случае обжалования Россией решения Апелляционного суда Амстердама по делу о "скифском золоте", экспонаты вернутся в Украину не ранее чем через полтора года.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в комментарии корреспонденту УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Министр уточнил, что на подачу кассационной жалобы отводится три месяца, еще до полутора лет дело может рассматриваться в кассационной инстанции.

В то же время он не исключил, что кассационная инстанция примет решение быстрее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует обжаловать решение суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине

"Я думаю, что они, учитывая важность этого дела, возможно, рассмотрят кассационную жалобу быстрее, чем за полтора года", - прогнозирует министр.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.

Автор: 

золото (225) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+10
Неувязочка. Зе-команда уже почти представила себя к наградам.
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27.10.2021 20:32 Ответить
+6
А як тут подоляцькі курви гордились! Патріотами себе об'явили вже!)
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27.10.2021 20:35 Ответить
+6
а де це росія? що це за *****?
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27.10.2021 20:42 Ответить
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Неувязочка. Зе-команда уже почти представила себя к наградам.
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27.10.2021 20:32 Ответить
А як тут подоляцькі курви гордились! Патріотами себе об'явили вже!)
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27.10.2021 20:35 Ответить
ага, несмотря на то что еще при сивочолом атамане суды начались...
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27.10.2021 20:40 Ответить
А потом кассационную жалобу подадут сирия, иран, венесуэлла и зимбабве

И так еще лет 50
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27.10.2021 20:33 Ответить
кацапы всегда ныли, ноют и будут ныть.
обжаловали, обжалуют и будут все на свете обжаловать.
другими словами всегда и всем будут "срать в тапки".
было бы наивно думать по другому...
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27.10.2021 20:34 Ответить
ето крах жизнєнного сценарія, ілі как..?

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27.10.2021 21:13 Ответить
ето скрепа проткнула хромосому и в результате задымилась вата в башке...
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27.10.2021 21:56 Ответить
Так он сам еврей,которому внушили что он рюсский
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27.10.2021 22:54 Ответить
Комаровский и Гордон в помощь. Как Ахметов дразнит президента Разумковым

Медиахолдинг Рината Ахметова демонстрирует все более явную непочтительность к Владимир Зеленскому. Несомненно, это подготовка к выборам. И это не фальстарт, а расчетливо выбранный момент
https://www.dsnews.ua/politics/razumkov-kakuyu-igru-vedet-ahmetov-protiv-zelenskogo-27102021-441050

https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский
политический

"Он ведет плодотворные, по моим данным, переговоры с доктором Комаровским и господином Гордоном. Это трио будет очень серьезным магнитом для разочарованного в Зеленском электорате "слуг народа", - поведал Луценко. Он отметил, что рейтинг Зеленского, "несмотря на очевидные его провалы - энергетическую катастрофу, COVID-катастрофу, бессмысленность, которая происходит фактически везде, был стабильным, пока не появилась альтернатива". По мнению Луценко, избиратели Зеленского "ищут другого популиста - этот сломался".

В парламенте у Разумкова есть десяток близких к нему "слуг народа", которые могут перейти в его партию. В их числе главы трех парламентских комитетов: по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко. Однако все они малоизвестны избирателям. Да и сам Разумков как политическое блюдо, скажем честно, кажется весьма пресным (но мы не будем спорить о вкусах). Добавить соли и перца как раз и способны Комаровский с Гордоном.
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27.10.2021 20:35 Ответить
а де це росія? що це за *****?
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27.10.2021 20:42 Ответить
Золото привезли на выставку из Украины.
Ей оно и принадлежит.
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27.10.2021 20:37 Ответить
Я считаю, что Крым - временно оккупированная территория Украины.
Вернут Крым, вернём золото.
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27.10.2021 21:10 Ответить
Причому тат Росія до нашого золота???
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27.10.2021 20:38 Ответить
А Вова сказал что уже всьо, мене поздоровив особисто. Знову збрехав, сучий потрох?
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27.10.2021 20:38 Ответить
Разве по голландскому законодательству кассация может отложить исполнение решения суда?
Я слышал, что решение Апелляционного суда там уже обязательно к исполнению вне зависимости от факта подачи кассации.
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27.10.2021 20:39 Ответить
Да бред это все. В Европе тысячи судов зарабатывают на "спорах" дикарей со всего мира. Им выгодно "судить" этих недоумков по 50 лет.
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27.10.2021 20:42 Ответить
"Суды" это зло." Мистер "Кольт" -вот истина и справедливость.
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27.10.2021 20:44 Ответить
Україні потрібно подати позов на відшкодування усіх витрат за це діло і плюс компенсації за КОЖЕН ДЕНЬ що золото не повернулося вчасно тобто с початку судового розгляду плюс моралі відшкодування.
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27.10.2021 20:46 Ответить
Дякую, це перший комент по суті
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27.10.2021 21:07 Ответить
ууу... а преЗЕнелохов уже радостно хлопал в ладошки....перестарался...
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27.10.2021 21:06 Ответить
В итоге эрефия забашляет и выиграет апелляцию
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27.10.2021 21:14 Ответить
Зашибись бюрократы сраные. А потом еще нужно будет аппеляцию на аппеляцию и и 10 лет на оформление передачи.
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27.10.2021 21:18 Ответить
Нічого... Більше ждали...
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27.10.2021 21:37 Ответить
прекрасно. меньше вероятность что вы зеленые обмудки ее растащите
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27.10.2021 21:48 Ответить
Зашибись какое правосудие в Европе. Явную истину будут доказывать десятилетиями. Они судят ради справедливости или ради денег?
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27.10.2021 22:08 Ответить
Да оно и к лучшему - через полтора года власти Зеленского может и не быть.
Такому только дай столько золотишка - он уже мысленно применяет шлем на себя.
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27.10.2021 22:29 Ответить
Україна дозволила виставку,Україні мають віддати!Про яку апеляцію окувантів іде мова?Вони що вже признали Крим Московським?
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27.10.2021 22:31 Ответить
Понятно что европейские суды в своей деятельности очень скрупулезные и неторопливые ,но *** рассматривать очевидное дело 7-8 лет это просто какой-то феерический дебилизм.
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27.10.2021 22:47 Ответить
тут я считаю одна сторона только участвует в деле ,на рыфы санкции из за агрессии и анексии Крыма лежат и подписаны ЕС или суд Гааги не знал ?
с таким успехом рыфы потребует компенсации от малазийской авиакомпании за расходник Бука ,сколько он стоит ?
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28.10.2021 05:49 Ответить
 
 