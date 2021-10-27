Обжалования России могут затянуть возвращение "скифского золота" Украине на полтора года, - Малюська

В случае обжалования Россией решения Апелляционного суда Амстердама по делу о "скифском золоте", экспонаты вернутся в Украину не ранее чем через полтора года.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в комментарии корреспонденту УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Министр уточнил, что на подачу кассационной жалобы отводится три месяца, еще до полутора лет дело может рассматриваться в кассационной инстанции.

В то же время он не исключил, что кассационная инстанция примет решение быстрее.

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"Я думаю, что они, учитывая важность этого дела, возможно, рассмотрят кассационную жалобу быстрее, чем за полтора года", - прогнозирует министр.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.