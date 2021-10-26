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Россия планирует обжаловать решение суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине

Россия планирует обжаловать решение суда Амстердама о передаче

Оккупнаты заявили, что решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине политизированное и должно быть обжаловано.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил так называемый "замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ" Александр Молохов.

"Решение Апелляционного суда Амстердама по вопросу принадлежности "скифского золота" не является до конца правовым, носит в большей степени политизированный характер. Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое было гарантировано рядом международно-правовых актов. Возврат коллекции на Украину противоречит базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связью с той местности, откуда они происходят", - сказал он.

По словам Молохова, решение апелляционной инстанции будет обжаловано.

"Я надеюсь, в самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов и исполнение этого решения будет приостановлено", - добавил он.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о "скифском золоте": Мы вернем не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода

Автор: 

апелляция (628) золото (225) Крым (26425) россия (96192) суд (25140)


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Топ комментарии
+41
кацапу из крыма напомню, что не так давно в приполярной нигерии приняли закон по которому международные суды нах... нидерданды нах.... гаага нах....
вопрос - в какой суд вы планируете что то там подавать?
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26.10.2021 14:43 Ответить
+33
Вор собирается обжаловать в суде то, что у хозяина обворованной им квартиры был вклад в банке, на который он теперь претендует ?
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26.10.2021 14:44 Ответить
+26
А каким боком пидирация к скифскому золоту?
Во придурки.
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26.10.2021 14:48 Ответить
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кацапу из крыма напомню, что не так давно в приполярной нигерии приняли закон по которому международные суды нах... нидерданды нах.... гаага нах....
вопрос - в какой суд вы планируете что то там подавать?
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26.10.2021 14:43 Ответить
в спортлото напишут, больше писать им не куда.
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26.10.2021 16:51 Ответить
Вор собирается обжаловать в суде то, что у хозяина обворованной им квартиры был вклад в банке, на который он теперь претендует ?
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26.10.2021 14:44 Ответить
ото ж, вроде все очевидно, но у насильника оказывается тоже есть права на золотые украшения его жертвы...
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26.10.2021 14:47 Ответить
Хозяин казел, золото вынес, воду отключил.. Беда прям
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26.10.2021 16:43 Ответить
каждись , для россми сегодня удачный день - пропагандоны, в серном угаре пердаков будут вести репортажи , можно сказать с полей боев в студиях российских телеаналов... и это зарево, сегодня вечерром можно будет наблюдать на предвечернем, октябрьском небе.... Даже, легкий вечерний морозец может смениться резкой плюсовой температурой от клокочущих жерл пердаков кацапов!
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26.10.2021 14:45 Ответить
Вышки Бойко не жмут *********? и прочее...
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26.10.2021 14:45 Ответить
Окупанти оскаржують те що окупували. Злодій оскаржує вкрадене.
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26.10.2021 14:47 Ответить
А каким боком пидирация к скифскому золоту?
Во придурки.
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26.10.2021 14:48 Ответить
На підставі чого - на підставі того (с) Суд в амстердаме как-то не очень и отличается от печерского или басманного - восьмой год тянут кота за хвоста, и еще долго будут. А потом выставят счет "за хранение" в размере половины стоимости коллекции, в любом случае в накладе не останутся.
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26.10.2021 15:09 Ответить
Давайте в Басманный подавайте или Замоскворецкий, тогда появится шанс.
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26.10.2021 14:49 Ответить
Они могут подать и в один из наших не менее одиозных, с такими же шансами на выигрыш.
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26.10.2021 15:05 Ответить
они время тянут, в расчете, что когда-то смогут таки продавить признание крыма бурятским
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26.10.2021 15:10 Ответить
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26.10.2021 14:50 Ответить
Народ Крыма это кто? Масквичи?
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26.10.2021 14:52 Ответить
Нет, это крысяне
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26.10.2021 14:56 Ответить
завезенные угро- финны...
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26.10.2021 15:21 Ответить
Вони хворі? Якого ще народу Криму? Не існує такого народу.
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26.10.2021 14:56 Ответить
Ну, Меджліс вони визнали поза законом
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26.10.2021 15:32 Ответить
Россия планирует... Московия со своими колониями ,после потери Украины на Расею не тянет
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26.10.2021 14:57 Ответить
на бутылку ватников
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26.10.2021 14:58 Ответить
наш главзебил уже заправил броник в паперс, и погнал забирать золото из Амстердама.
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26.10.2021 15:00 Ответить
Я сама крымчанка, дочь скифа. Там все не так однозначно.
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26.10.2021 15:10 Ответить
А ЧТО ТАМ НЕ ОДНОЗНАЧНО, И НЕ ПОНЯТНО? и также смешно - как "дочь скифа"
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26.10.2021 15:54 Ответить
Так Ви пан чи пані, Михайле? А може Ви "дочь" неандертальця?
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26.10.2021 16:32 Ответить
специально для россии исполняется песня :
'' Про комбайнёров ''
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26.10.2021 15:11 Ответить
приходят такие кацапы в канцелярию суда Гааги и стучат копытами ..
Крым наш ,золото наш
а им просто и принципиально отвечают :
Крым украинский золото тоже ....
Давай досведанье

кстати пусть кацапы далеко з Гааги не уходят там по Боингу отвечать то им прийдется
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26.10.2021 15:16 Ответить
Наступний позов - хай москалі повернуть народу все награбоване в Україні починаючи з їхнього "Боголюбського".
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26.10.2021 15:17 Ответить
Тройной камшот вам на всё рыло казламордые а не золото
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26.10.2021 15:27 Ответить
ЧОМУ НА РИЛО - А НЕ В ГОРЛЯКУ?
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26.10.2021 15:53 Ответить
Швабру у дупу. На більше не заслуговують.
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26.10.2021 16:01 Ответить
Тому що вони потім все одно будуть одне у одного злизувать
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26.10.2021 16:03 Ответить
Якось так нелогічно получається:скіфи-це народ Криму,а скіфські кургани знаходять на всій території теперішньої України.Це як так?Це що за такий народ,який на Криму жив,а в Україні хоронився?Десь ще є приклади таких традицій,де померлого волокли за тисячі кілометрів на місце останнього спочинку?
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26.10.2021 15:31 Ответить
Какой народ Крыма?
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26.10.2021 15:33 Ответить
Мабуть той що, біля народу Донбасу.
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26.10.2021 15:44 Ответить
До того ж, частина скіфського золота не має відношення до Криму взагалі і знайдена на материковій Україні.
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26.10.2021 15:44 Ответить
да, хлопчики-раісянчики. Залишилось тільки рот трубою, та чмокати у захліб. хто не вміє - до машки захарової, ВОНА СПЕЦ, ВОНА НАВЧИТЬ.
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26.10.2021 15:52 Ответить
Скіфська пектораль,ось ця найвідоміша золота прикраса скіфів,була знайдена біля міста Покровськ Дніпропетровської області.То як так вийшло,що скіф,якому вона належала був з Криму?Та взяти і до кожного експонату з цієї колекції,яку вивезли до Амстердаму,приліпити етикетку з позначкою,де цей експонат був знайдений і розвіється кацапський міф про якесь там право крисчан на скіфський спадок.Тому що виявиться,що все те скіфське золото було знайдене на території всієї України.А те що Україна це все скіфське золото зберігала в своїх кримських музеях,так це її суверенне бажання,а не тому що скіфи є родом з Криму.
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26.10.2021 15:56 Ответить
В Крыму вторая столица Скифии.Первая на дне Азовского моря
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26.10.2021 16:05 Ответить
На Московии вообще дохрена реликвий из Украины вывезено.
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26.10.2021 16:07 Ответить
Москали не имеют отношения к Скифии от слова совсем.В данном случае,они претендуют на золото как приданное к Крыму
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26.10.2021 16:10 Ответить
бєздомная націанальность вимушена косити під дурня. але світу давно зрозуміло, що ці спроби марні.
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26.10.2021 16:11 Ответить
Остаточне рішення за Верховним судом Нідерландів а тому Україна повинна готуватись ретельно щоби виграти справу. Рішення Апеляційного суду повинно виконуватись незалежно від подачі касаційної скарги.
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26.10.2021 17:16 Ответить
 
 