Россия планирует обжаловать решение суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине
Оккупнаты заявили, что решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине политизированное и должно быть обжаловано.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил так называемый "замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ" Александр Молохов.
"Решение Апелляционного суда Амстердама по вопросу принадлежности "скифского золота" не является до конца правовым, носит в большей степени политизированный характер. Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое было гарантировано рядом международно-правовых актов. Возврат коллекции на Украину противоречит базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связью с той местности, откуда они происходят", - сказал он.
По словам Молохова, решение апелляционной инстанции будет обжаловано.
"Я надеюсь, в самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов и исполнение этого решения будет приостановлено", - добавил он.
Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.
Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.
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вопрос - в какой суд вы планируете что то там подавать?
Во придурки.
'' Про комбайнёров ''
Крым наш ,золото наш
а им просто и принципиально отвечают :
Крым украинский золото тоже ....
Давай досведанье
кстати пусть кацапы далеко з Гааги не уходят там по Боингу отвечать то им прийдется