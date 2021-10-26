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Росія планує оскаржити рішення суду Амстердама про передачу "скіфського золота" Україні

Росія планує оскаржити рішення суду Амстердама про передачу

Окупанти заявили, що рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" Україні є політизованим і має бути оскаржене.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив так званий "заступник голови робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президенті РФ" Олександр Молохов.

"Рішення Апеляційного суду Амстердама щодо питання належності "скіфського золота" не є до кінця правовим, має переважно політизований характер. Набуття чинності цим рішенням означає грубе порушення права народу Криму на доступ до власної культурної спадщини, яке було гарантовано низкою міжнародно-правових актів. Повернення колекції в Україну суперечить базовим принципам міжмузейного обміну, правилам збереження археологічних знахідок у нерозривному зв'язку з тією місцевістю, звідки вони походять", - сказав він.

За словами Молохова, рішення апеляційної інстанції буде оскаржено.

"Я сподіваюся, найближчим часом буде подано касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів і виконання цього рішення буде припинено", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скіфське золото" передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму, - суд

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді зазначили, що колекцію передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський вітає рішення суду і заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.

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апеляція (503) золото (438) Крим (14189) росія (66070) суд (11740)


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Топ коментарі
+41
кацапу из крыма напомню, что не так давно в приполярной нигерии приняли закон по которому международные суды нах... нидерданды нах.... гаага нах....
вопрос - в какой суд вы планируете что то там подавать?
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26.10.2021 14:43 Відповісти
+33
Вор собирается обжаловать в суде то, что у хозяина обворованной им квартиры был вклад в банке, на который он теперь претендует ?
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26.10.2021 14:44 Відповісти
+26
А каким боком пидирация к скифскому золоту?
Во придурки.
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26.10.2021 14:48 Відповісти
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кацапу из крыма напомню, что не так давно в приполярной нигерии приняли закон по которому международные суды нах... нидерданды нах.... гаага нах....
вопрос - в какой суд вы планируете что то там подавать?
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26.10.2021 14:43 Відповісти
в спортлото напишут, больше писать им не куда.
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26.10.2021 16:51 Відповісти
Вор собирается обжаловать в суде то, что у хозяина обворованной им квартиры был вклад в банке, на который он теперь претендует ?
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26.10.2021 14:44 Відповісти
ото ж, вроде все очевидно, но у насильника оказывается тоже есть права на золотые украшения его жертвы...
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26.10.2021 14:47 Відповісти
Хозяин казел, золото вынес, воду отключил.. Беда прям
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26.10.2021 16:43 Відповісти
каждись , для россми сегодня удачный день - пропагандоны, в серном угаре пердаков будут вести репортажи , можно сказать с полей боев в студиях российских телеаналов... и это зарево, сегодня вечерром можно будет наблюдать на предвечернем, октябрьском небе.... Даже, легкий вечерний морозец может смениться резкой плюсовой температурой от клокочущих жерл пердаков кацапов!
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26.10.2021 14:45 Відповісти
Вышки Бойко не жмут *********? и прочее...
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26.10.2021 14:45 Відповісти
Окупанти оскаржують те що окупували. Злодій оскаржує вкрадене.
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26.10.2021 14:47 Відповісти
А каким боком пидирация к скифскому золоту?
Во придурки.
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26.10.2021 14:48 Відповісти
На підставі чого - на підставі того (с) Суд в амстердаме как-то не очень и отличается от печерского или басманного - восьмой год тянут кота за хвоста, и еще долго будут. А потом выставят счет "за хранение" в размере половины стоимости коллекции, в любом случае в накладе не останутся.
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26.10.2021 15:09 Відповісти
Давайте в Басманный подавайте или Замоскворецкий, тогда появится шанс.
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26.10.2021 14:49 Відповісти
Они могут подать и в один из наших не менее одиозных, с такими же шансами на выигрыш.
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26.10.2021 15:05 Відповісти
они время тянут, в расчете, что когда-то смогут таки продавить признание крыма бурятским
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26.10.2021 15:10 Відповісти
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26.10.2021 14:50 Відповісти
Народ Крыма это кто? Масквичи?
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26.10.2021 14:52 Відповісти
Нет, это крысяне
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26.10.2021 14:56 Відповісти
завезенные угро- финны...
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26.10.2021 15:21 Відповісти
Вони хворі? Якого ще народу Криму? Не існує такого народу.
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26.10.2021 14:56 Відповісти
Ну, Меджліс вони визнали поза законом
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26.10.2021 15:32 Відповісти
Россия планирует... Московия со своими колониями ,после потери Украины на Расею не тянет
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26.10.2021 14:57 Відповісти
на бутылку ватников
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26.10.2021 14:58 Відповісти
наш главзебил уже заправил броник в паперс, и погнал забирать золото из Амстердама.
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26.10.2021 15:00 Відповісти
Я сама крымчанка, дочь скифа. Там все не так однозначно.
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26.10.2021 15:10 Відповісти
А ЧТО ТАМ НЕ ОДНОЗНАЧНО, И НЕ ПОНЯТНО? и также смешно - как "дочь скифа"
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26.10.2021 15:54 Відповісти
Так Ви пан чи пані, Михайле? А може Ви "дочь" неандертальця?
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26.10.2021 16:32 Відповісти
специально для россии исполняется песня :
'' Про комбайнёров ''
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26.10.2021 15:11 Відповісти
приходят такие кацапы в канцелярию суда Гааги и стучат копытами ..
Крым наш ,золото наш
а им просто и принципиально отвечают :
Крым украинский золото тоже ....
Давай досведанье

кстати пусть кацапы далеко з Гааги не уходят там по Боингу отвечать то им прийдется
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26.10.2021 15:16 Відповісти
Наступний позов - хай москалі повернуть народу все награбоване в Україні починаючи з їхнього "Боголюбського".
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26.10.2021 15:17 Відповісти
Тройной камшот вам на всё рыло казламордые а не золото
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26.10.2021 15:27 Відповісти
ЧОМУ НА РИЛО - А НЕ В ГОРЛЯКУ?
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26.10.2021 15:53 Відповісти
Швабру у дупу. На більше не заслуговують.
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26.10.2021 16:01 Відповісти
Тому що вони потім все одно будуть одне у одного злизувать
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26.10.2021 16:03 Відповісти
Якось так нелогічно получається:скіфи-це народ Криму,а скіфські кургани знаходять на всій території теперішньої України.Це як так?Це що за такий народ,який на Криму жив,а в Україні хоронився?Десь ще є приклади таких традицій,де померлого волокли за тисячі кілометрів на місце останнього спочинку?
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26.10.2021 15:31 Відповісти
Какой народ Крыма?
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26.10.2021 15:33 Відповісти
Мабуть той що, біля народу Донбасу.
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26.10.2021 15:44 Відповісти
До того ж, частина скіфського золота не має відношення до Криму взагалі і знайдена на материковій Україні.
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26.10.2021 15:44 Відповісти
да, хлопчики-раісянчики. Залишилось тільки рот трубою, та чмокати у захліб. хто не вміє - до машки захарової, ВОНА СПЕЦ, ВОНА НАВЧИТЬ.
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26.10.2021 15:52 Відповісти
Скіфська пектораль,ось ця найвідоміша золота прикраса скіфів,була знайдена біля міста Покровськ Дніпропетровської області.То як так вийшло,що скіф,якому вона належала був з Криму?Та взяти і до кожного експонату з цієї колекції,яку вивезли до Амстердаму,приліпити етикетку з позначкою,де цей експонат був знайдений і розвіється кацапський міф про якесь там право крисчан на скіфський спадок.Тому що виявиться,що все те скіфське золото було знайдене на території всієї України.А те що Україна це все скіфське золото зберігала в своїх кримських музеях,так це її суверенне бажання,а не тому що скіфи є родом з Криму.
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26.10.2021 15:56 Відповісти
В Крыму вторая столица Скифии.Первая на дне Азовского моря
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26.10.2021 16:05 Відповісти
На Московии вообще дохрена реликвий из Украины вывезено.
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26.10.2021 16:07 Відповісти
Москали не имеют отношения к Скифии от слова совсем.В данном случае,они претендуют на золото как приданное к Крыму
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26.10.2021 16:10 Відповісти
бєздомная націанальность вимушена косити під дурня. але світу давно зрозуміло, що ці спроби марні.
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26.10.2021 16:11 Відповісти
Остаточне рішення за Верховним судом Нідерландів а тому Україна повинна готуватись ретельно щоби виграти справу. Рішення Апеляційного суду повинно виконуватись незалежно від подачі касаційної скарги.
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26.10.2021 17:16 Відповісти
 
 