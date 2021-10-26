Росія планує оскаржити рішення суду Амстердама про передачу "скіфського золота" Україні

Окупанти заявили, що рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" Україні є політизованим і має бути оскаржене.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив так званий "заступник голови робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму при президенті РФ" Олександр Молохов.

"Рішення Апеляційного суду Амстердама щодо питання належності "скіфського золота" не є до кінця правовим, має переважно політизований характер. Набуття чинності цим рішенням означає грубе порушення права народу Криму на доступ до власної культурної спадщини, яке було гарантовано низкою міжнародно-правових актів. Повернення колекції в Україну суперечить базовим принципам міжмузейного обміну, правилам збереження археологічних знахідок у нерозривному зв'язку з тією місцевістю, звідки вони походять", - сказав він.

За словами Молохова, рішення апеляційної інстанції буде оскаржено.

"Я сподіваюся, найближчим часом буде подано касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів і виконання цього рішення буде припинено", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скіфське золото" передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму, - суд

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді зазначили, що колекцію передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський вітає рішення суду і заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.