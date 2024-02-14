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Авдеевка (2441) Александр Сырский (482) Купянск (545)

Сырский посетил Авдеевское и Купянское направления: Принял оперативные решения по привлечению резервов

олександр,сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым работали в районах ведения боевых действий в Авдеевском и Купянском направлениях. Непосредственно на месте ознакомились с оперативной и тактической обстановкой.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. 

Как отмечается, российские оккупанты на этих направлениях наращивают свои усилия, бросая на "мясные штурмы" десятками и сотнями своих солдат, наносят авиационные и артиллерийские удары по прифронтовым населенным пунктам и гражданским объектам, дерзко и цинично пренебрегая нормами.

"В то же время Силы обороны Украины наносят захватчикам значительные потери. Только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 29 атак российских оккупантов.

Вчера за день наши воины отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 2 атаки в районе Невельского Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. В этом направлении оккупанты активно применяют минометы и артиллерию, обстреливая мирные украинские города. В течение дня от обстрелов пострадали 20 населенных пунктов", - отмечает Сырский.

Также читайте: Мы должны закончить войну выходом на границы Украины, другого варианта у нас нет, - Сырский

По результатам работы он принял оперативные решения по привлечению резервов, боевых систем, огневой поддержки и перегруппировке войск и сил в этих направлениях, а также локализации вражеских сил для снижения его наступательного потенциала.

"С командирами обсудили вопросы боевого обеспечения наших подразделений. Учитывая быструю смену обстановки на поле боя, делегировал командирам полномочия самостоятельно принимать соответствующие неотложные решения для сохранения жизни личного состава. Спасибо нашим воинам за мужество и стойкость!", - добавляет Сырский.
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Топ комментарии
+19
Ну ясно. Розподілення резервів по "котлам".
На що русня і розраховує.
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14.02.2024 08:54
+12
Потоплен БДК "Цезарь Куников" Черноморского Флота

Дроны ГУР Украины подбили российкий большой десантный корабль " Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля. После попадания БДК сначала накренился на бок, а затем утонул. Произошло это в районе Алупки. При этом шансов на спасение у членов экипажа практически не было: пробоина была большая, так что на дно "Цезарь Куников" пошел очень быстро.

"Цезарь Куников" − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

Экипаж − 87 человек.

Корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Личный состав десанта − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений.
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14.02.2024 08:51
+8
Зовсім безперспективне корито. Як показують ******* війни, а ця війна є понад ******* у використанні нових військових засобів ураження. Шансів протриматись на воді попавши у поле зору нуль цілих нуль десятих. Ми країна без військового флоту пустимо на дно всі кацапські ********- справа часу.
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14.02.2024 09:18
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Потоплен БДК "Цезарь Куников" Черноморского Флота

Дроны ГУР Украины подбили российкий большой десантный корабль " Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля. После попадания БДК сначала накренился на бок, а затем утонул. Произошло это в районе Алупки. При этом шансов на спасение у членов экипажа практически не было: пробоина была большая, так что на дно "Цезарь Куников" пошел очень быстро.

"Цезарь Куников" − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

Экипаж − 87 человек.

Корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Личный состав десанта − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений.
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14.02.2024 08:51 Ответить
Зовсім безперспективне корито. Як показують ******* війни, а ця війна є понад ******* у використанні нових військових засобів ураження. Шансів протриматись на воді попавши у поле зору нуль цілих нуль десятих. Ми країна без військового флоту пустимо на дно всі кацапські ********- справа часу.
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14.02.2024 09:18 Ответить
Як би ракетний на*бнули, або по мосту то ефект був би, а так...Потопили - ну й потопили, але користь така собі вді цього бо все одно це оркито до берегів України не допливе.
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14.02.2024 19:01 Ответить
Ну ясно. Розподілення резервів по "котлам".
На що русня і розраховує.
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14.02.2024 08:54 Ответить
Навіщо про такі рішення командуванню ЗСУ повідомляти "олайн" і відкрито , щоб русня нічого не пропустила в зміні оперативної обстановки ? Залужний пам`ятав , що зуби дані людині ще й для того ,щоб за ними тримати язика . Це мало б стосуватись і Буданова .Ще не напіарились ,не "95кварували"?
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14.02.2024 10:36 Ответить
Тепер русня знає не тільки про такі рішення, а навіть про маршрути, час і склад сил та засобів.
А ви як думали? Коли батьки головнокомандувача знаходяться на території країни-агресора, і не таке можливо.
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14.02.2024 10:47 Ответить
***, тобто коли Сирський був командувачем сухопутних військ, а ще раніше до повномасштабної війни очолював ООС (куди його до речі призначив Порошенко наприкінці своєї каденції), то батьки в рашці не були проблемою? А зараз от різко це стало проблемою, ви серйозно? Діти за батьків не відповідають.
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14.02.2024 11:05 Ответить
Русня вміє у стратегію. Хто знає, може чекали саме того часу, поки його головнокомандувачем призначать, і тільки потім почали "дєлать прєдложєнія, от которих нєльзя отказаться".
Або ви думаєте, що русняві спецслужби не скористуються таким потужним важелем впливу на таку цінну для них людину?
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14.02.2024 11:27 Ответить
Да ладно вам, как русня умеют в стратегию мы уже два года после начала трехдневной апирацыи видим
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14.02.2024 14:39 Ответить
Прихід до влади овоча і зєлі.
Виграш на виборах Фіцо.
Трамп всі шанси має вдруге президентом стати.
Протести фермерів вздовж майже всіх наших кордонів (і жодного - на кордоні з росією).
Експансія "вагнєра" в Африці.
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14.02.2024 14:47 Ответить
Трамп хіба виграв вибори у 2016 без допомоги кацапів? Чи ви не з США?
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14.02.2024 18:07 Ответить
Чому ви це у порошенка не спитаєте, як так сталося, що батьки сирского в руках ворога не були для нього проблемою? Ніхто на батьків сирского відповідальність за його дії і навпаки не скидає, ви переплутали мух з котлетами
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14.02.2024 18:12 Ответить
я теж недавно відвідав напрямок
одесько-київський.
був в Умані...
що туда що туда +- 200км
але ж в напрямку був...
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14.02.2024 11:24 Ответить
Авдіівку беруть в лещата - або або ....
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14.02.2024 08:55 Ответить
Будуть утримувати довго, а може ще й підуть у контрнаступ, якщо погасять вогневий вплив кацапської авіації.
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14.02.2024 09:21 Ответить
В міських кварталах битись важко - потрібно солдатів 1 на 1 - а людеи в нас менше
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14.02.2024 09:24 Ответить
Це тобі ССО сказали або Азовці? Експерд ти наш самороблений
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14.02.2024 11:55 Ответить
Шо не так ?
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14.02.2024 12:30 Ответить
Чем или кем погасят!? Пилотами "боевых диванов"?
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14.02.2024 10:03 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/14/7441777/ В Чорному морі підбили ВДК "Цезар Куніков", він затонув − джерела
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14.02.2024 09:06 Ответить
Пишуть, що дата смерті того Ц.Кунікова також була 14 лютого.
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14.02.2024 09:23 Ответить
Сирський відвідав Авдіївський та Куп'янський напрямки: дай боже що б після цього наших штурмовиків зупинили за м. Ясиновата.
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14.02.2024 09:14 Ответить
Сирський відвідав Авдіївський та Куп'янський напрямки: Ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів.

ВІДВІДАВ, УХВАЛИВ, ЗАЛУЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ - ключові слова, з яких тільки дієслово ВІДВІДАВ є реальністю.

Циганщина навколо мобілізації між ОП і ВР, інцидент в Космачі на якому після зустрічі повторив голова районної ТЦК Сергій Мельник, одна з жінка сказала: «Думайте, что хочте, але наших хлопців ми вам не віддамо і крапка!" І головне питання Україна в стані війни?".

Про яке залучення резервів йдеться, якщо навіть поповнення тих хто загинув, поранений, ротація не проводиться?

ОП, Президент, ВР, уряд так і не визначився: війна, не війна, мобілізація, чи не мобілізація... Як говорив один профспілковий лідер, я єсчьо нє прішьол к єдіному мнєнію"...
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14.02.2024 09:14 Ответить
Ви думаєте, що зараз немає мобілізації, чи що? Вони ще не ухвалили новий, більш жорсткий закон, але старий все ще працює. Вчора сама бачала юрбу з 15-ти ТЦКшників в групах по 3, в Києві на бульварі Міхновського, вони всім чоловікам повістки виписували і давали добу, щоб прийти до ТЦК або лякали оголошенням у розшук.
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14.02.2024 15:37 Ответить
Кажете привладні корупціонери не можуть визначитися з мобілізацією.
Їх чиновники спочатку нарахували 6 млн. ветеранів після війни, тепер 4 млн. Звідки вони їх візьмуть? Помножать всі Сили Оборони на 4?
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14.02.2024 18:19 Ответить
Він робить те шо вміє - шле людей на те шо немає сенсу. Так робив в Бахмуті забравши всі війська від ЗАлужного. Горе командувач руський. НЕ він точно переможе - лише по канонам русского міра йому треба покласти 40 млн в землю
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14.02.2024 09:54 Ответить
Зараз будуть їздить на фронт усі Безуглі, Стефанчуки і інші зелені хвойди, будуть робити вигляд суєти і роботи. Зроблять шум, ніби до цього взагалі ніхто не воював, а у генштабі в носі колупались. Кинули резерви під Авдіївку, щоб там їх спалить (3-тя штурмова вже каже про великі втрати). У подарунок Сирському потопили кацапське корито. УСЕ робиться лише для дискредитації "папєрєдніків" та возвеличування генія усіх часів - Зе. А якщо Авдіївку доведеться лишити, то будуть верещати, що то наслідки командування Залужного. Усі невдачі зараз будуть пробувати звалити на звільнених генералів. Але є одне просте питання: чи був до ухилянта інший президент, котрий приніс такої астрономічної шкоди укарїнцям?
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14.02.2024 10:01 Ответить
Чесно кажучи у порівнянні із тим як НЕ часто ЗМІ висвітлювали діяльність Залужно про Сирського ми чуємо з моменту його призначення НАДТО ЧАСТО, кожен день по декілька раз. Це дуже схоже на піар компанію (хоча чому схоже, це вона і є), але я не збираюсь йти у цього на поводу а буду робити висновки виключно по його справах і не тільки по тому ЩО робиться, а й ЯК, бо це має величезне значення як для України так і для мене особисто, як її громадянина та потенційного кандидата на мобілізацію!!!
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14.02.2024 10:26 Ответить
сирмарахвон?
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14.02.2024 10:39 Ответить
Нда.....
Про контрнаступ тоже орали из всех утюгов за пол года, указывая направление...
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14.02.2024 10:52 Ответить
сирський поставлений щоб угробити нашу Армію в "котлах", "наступах", нах не потрібних "оборонах", нах не потрібних позицій. По договорняку з кацапами. а потім - відкрити фронт і дати підарасам з Банкової підписати капітуляцію на умовах росії (ліквідація української державності, розпуск армії, знищення мови і церкви...). Документ уже готовий - підготовлений єрмаками-подоляками-клоунами.
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14.02.2024 11:44 Ответить
Я б не називав "не потрібних" наступах чи оборонах. Правильно буде заздалегідь організованих на програш, поразку.
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14.02.2024 18:25 Ответить
Зі всією повагою до Сирського (поки що).
Намагаючись пропіарити Сирського і виправдати помилкове рішення зі звільнення Залужного, зелена шайка готова вибовкати усі військові таємниці. Тим більше, що військові таємниці потужні менеджери Єрмака-Зеленського оперативно зливають в кремль, то ж якщо їх розбовкати ще й пресі - гірше не буде. Крім того, якщо Сирський ухвалив оперативні рішення - це ще не означає, що вони вірні. Сирському треба менше теревенити, а показати результат.
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14.02.2024 12:21 Ответить
Схоже на те, що нас зливають....
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14.02.2024 20:40 Ответить
Ця "Консерва" - катається по бліндажах буцім ВОНО комбат і йому конче треба подивитись не відео з безпілотнику а ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ буссоль 5 хвилин подивитись на передову. ВОНО повинно планувати наперед як на короткострокову перспективу так і на довгострокову. А ВОНО катається. Приїхати і відправити чергову свіжу бригаду на убой ВОНО може. Щось більше спланувати - дай то боже трошки розуму цьому москалику. Можна мати український паспорт і служити в ЗСУ і залишатись москаликом. Я ДУЖЕ НАДІЮСЬ що ВОНО НЕ ТУПЕ. Слухав його на одному заході, яке проводило СВ ще ДО 2022- враження гнітюче.Хочеться вірити що ВОНО переросте "директора" батальйону.
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14.02.2024 20:42 Ответить
Зараз тільки й чути, що плани у Сирського такі, а то вже й запасні є, там і Умєров з ним їздить, а ось і світлина, де вони обоє ручкаються і дивляться в об'єктив. Ось і президент інформує, що все тут злагоджено і все ажур. Та якось виникає питання, а чому Зеленський з ОПою цькували Безуглу на прославленого бойового генерала Залужного? Чому Умєров старався не дуже з ним виходити на люди, щоби самому не попасти під роздачу? Захисник , як бачимо, з нього такий собі. Запрацювала нова команда і бажаємо їй успіхів. Але оця бурхлива колотнеча в умах суспіьства, затіяна Зеленським останнім часом, показує, що він готовий пожертвувати багато чим заради рейтингів і майбутнього президенства.
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14.02.2024 20:55 Ответить
https://t.me/yigal_levin/62581
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14.02.2024 22:30 Ответить
 
 