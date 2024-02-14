Сырский посетил Авдеевское и Купянское направления: Принял оперативные решения по привлечению резервов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым работали в районах ведения боевых действий в Авдеевском и Купянском направлениях. Непосредственно на месте ознакомились с оперативной и тактической обстановкой.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские оккупанты на этих направлениях наращивают свои усилия, бросая на "мясные штурмы" десятками и сотнями своих солдат, наносят авиационные и артиллерийские удары по прифронтовым населенным пунктам и гражданским объектам, дерзко и цинично пренебрегая нормами.

"В то же время Силы обороны Украины наносят захватчикам значительные потери. Только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 29 атак российских оккупантов.

Вчера за день наши воины отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 2 атаки в районе Невельского Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. В этом направлении оккупанты активно применяют минометы и артиллерию, обстреливая мирные украинские города. В течение дня от обстрелов пострадали 20 населенных пунктов", - отмечает Сырский.

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По результатам работы он принял оперативные решения по привлечению резервов, боевых систем, огневой поддержки и перегруппировке войск и сил в этих направлениях, а также локализации вражеских сил для снижения его наступательного потенциала.

"С командирами обсудили вопросы боевого обеспечения наших подразделений. Учитывая быструю смену обстановки на поле боя, делегировал командирам полномочия самостоятельно принимать соответствующие неотложные решения для сохранения жизни личного состава. Спасибо нашим воинам за мужество и стойкость!", - добавляет Сырский.