Сырский посетил Авдеевское и Купянское направления: Принял оперативные решения по привлечению резервов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым работали в районах ведения боевых действий в Авдеевском и Купянском направлениях. Непосредственно на месте ознакомились с оперативной и тактической обстановкой.
Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские оккупанты на этих направлениях наращивают свои усилия, бросая на "мясные штурмы" десятками и сотнями своих солдат, наносят авиационные и артиллерийские удары по прифронтовым населенным пунктам и гражданским объектам, дерзко и цинично пренебрегая нормами.
"В то же время Силы обороны Украины наносят захватчикам значительные потери. Только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 29 атак российских оккупантов.
Вчера за день наши воины отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 2 атаки в районе Невельского Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. В этом направлении оккупанты активно применяют минометы и артиллерию, обстреливая мирные украинские города. В течение дня от обстрелов пострадали 20 населенных пунктов", - отмечает Сырский.
По результатам работы он принял оперативные решения по привлечению резервов, боевых систем, огневой поддержки и перегруппировке войск и сил в этих направлениях, а также локализации вражеских сил для снижения его наступательного потенциала.
"С командирами обсудили вопросы боевого обеспечения наших подразделений. Учитывая быструю смену обстановки на поле боя, делегировал командирам полномочия самостоятельно принимать соответствующие неотложные решения для сохранения жизни личного состава. Спасибо нашим воинам за мужество и стойкость!", - добавляет Сырский.
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Дроны ГУР Украины подбили российкий большой десантный корабль " Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля. После попадания БДК сначала накренился на бок, а затем утонул. Произошло это в районе Алупки. При этом шансов на спасение у членов экипажа практически не было: пробоина была большая, так что на дно "Цезарь Куников" пошел очень быстро.
"Цезарь Куников" − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".
Экипаж − 87 человек.
Корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.
Личный состав десанта − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений.
На що русня і розраховує.
А ви як думали? Коли батьки головнокомандувача знаходяться на території країни-агресора, і не таке можливо.
Або ви думаєте, що русняві спецслужби не скористуються таким потужним важелем впливу на таку цінну для них людину?
Виграш на виборах Фіцо.
Трамп всі шанси має вдруге президентом стати.
Протести фермерів вздовж майже всіх наших кордонів (і жодного - на кордоні з росією).
Експансія "вагнєра" в Африці.
одесько-київський.
був в Умані...
що туда що туда +- 200км
але ж в напрямку був...
ВІДВІДАВ, УХВАЛИВ, ЗАЛУЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ - ключові слова, з яких тільки дієслово ВІДВІДАВ є реальністю.
Циганщина навколо мобілізації між ОП і ВР, інцидент в Космачі на якому після зустрічі повторив голова районної ТЦК Сергій Мельник, одна з жінка сказала: «Думайте, что хочте, але наших хлопців ми вам не віддамо і крапка!" І головне питання Україна в стані війни?".
Про яке залучення резервів йдеться, якщо навіть поповнення тих хто загинув, поранений, ротація не проводиться?
ОП, Президент, ВР, уряд так і не визначився: війна, не війна, мобілізація, чи не мобілізація... Як говорив один профспілковий лідер, я єсчьо нє прішьол к єдіному мнєнію"...
Їх чиновники спочатку нарахували 6 млн. ветеранів після війни, тепер 4 млн. Звідки вони їх візьмуть? Помножать всі Сили Оборони на 4?
Про контрнаступ тоже орали из всех утюгов за пол года, указывая направление...
Намагаючись пропіарити Сирського і виправдати помилкове рішення зі звільнення Залужного, зелена шайка готова вибовкати усі військові таємниці. Тим більше, що військові таємниці потужні менеджери Єрмака-Зеленського оперативно зливають в кремль, то ж якщо їх розбовкати ще й пресі - гірше не буде. Крім того, якщо Сирський ухвалив оперативні рішення - це ще не означає, що вони вірні. Сирському треба менше теревенити, а показати результат.