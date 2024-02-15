Снабжение в Авдеевку затруднено, ВСУ применили запасную логистическую артерию, - ОСГВ "Таврия"
В Оперативно-стратегической группировке войск Таврия сообщили, что поставки в Авдеевку и эвакуация из города затруднены, однако украинские защитники задействовали запасную логистическую артерию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.
"Что касается Авдеевки, где линия фронта очень динамична и происходит маневр нашими подразделениями для кое-где ухода на более выгодные позиции, кое-где отражение позиций, то ключевое сообщение относительно этой поставки в Авдеевку и эвакуация из города осложнена, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", - отметил он.
Оккупанты пытаются пройти западнее Авдеевского коксохима, но там встречают достойное сопротивление со стороны украинских воинов.
Ситуация на Таврическом направлении
По словам Лиховия, в Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой.
"С 18:00 14 февраля до 6:00 15 февраля россияне потеряли личного состава 208 человек, из них безвозвратные потери РФ из Авдеевского направления к остальным направлениям ОСГВ "Хортица" составляют 20:1", - сказал он.
Всего за минувшие сутки на Таврическом направлении оккупанты нанесли 43 авиационных удара, провели 64 боевых столкновения и осуществили 1080 артобстрелов.
"Львиная доля каждой из этих цифр это именно Авдеевское направление", - подчеркнул спикер ОСГВ "Таврия".
Общие потери врага в живой силе за прошедшие сутки на Таврическом направлении составляют 526 военных.
Кроме того, уничтожены 55 единиц российской техники, в том числе три танка 25 ББМ, 30 артсистем, одно средство ПВО и 5 объектов противника – два пункта управления БПЛА и три места сосредоточения личного состава.
Пожалуйста, подождите...
ПорошенкоЗалужный.
навіть найкраща землля чи найкраще місто із неосяжними цвитарями
..
прикрашеними найкращими прапорами та квітами
..
не порадують вдову чи сироту
...
Р Я ТУ Й ТЕ БІ Й Ц І В
...
Репутацію зараз в Авдіївці відновлюють. Змогли б це зробити, якби тримали Херсон "до послєднєго солдата"?
Русні залишилось буквально пара км, щоб завершити оточення.
А далі, знаючи наше відношення до втрат, цілком можливий ультиматум: або мір на нашіх условіях, або реаліті-шоу "варім укроп в котлє".
Здогадайтесь, як це буде сприйнято суспільством. На одній чаші терезів - тисячі вояків у безнадійному становищі, на іншій - решта України. Прийнятного вибору немає.
Зараз багато ким це сприймається - і не безпідставно - як державна зрада.
А тут через тиждень - "котел".
Розумієте самі.
От тільки тепер вибір буде не "пробиватись чи не пробиватись до Маріуполя", а "оточені sv вся Україна".
Бо його не наздоженуть.
Коли Україна відстрілювала 3..5 тисяч снарядів на день, невже не можна було подумати про нинішній авдіївський сценарій?
На-хрен эта лапша? А где выравнивание фронта?
7 дней назад самым адекватным шагом, было отходить из города. Сейчас стало ГОРАЗДО хуже (весьма вероятно что уже поздно отходить). Какие шаги военного руководства вы ждёте?
@BorisenkoBoris
«Азов» знову послали в самісіньке оточення Яка «несподіванка» , яке «совпадєніє» сукі
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1758039873909334076 3 ч
Співвідношення кількості особового складу ЗСУ і ЗС РФ на Авдіївському напрямку складає 1 до 3.
Навіть те, що ніякий ІЛ-22 ЗСУ не збивали.
По грунтовке. В межсезонье. На дистанции максимум 2 км от передовой. Практически в чистом поле.
Кодовое название: "весёлый тир".
https://www.youtube.com/watch?v=gZd9afEVKs4 http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgZd9afEVKs4&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
БАХМУТ НОМЕР ДВА.
Нахрєна?