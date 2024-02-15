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Новости Война
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Таврия (178) боевые действия (3480) Авдеевка (2441)

Снабжение в Авдеевку затруднено, ВСУ применили запасную логистическую артерию, - ОСГВ "Таврия"

авдіївка

В Оперативно-стратегической группировке войск Таврия сообщили, что поставки в Авдеевку и эвакуация из города затруднены, однако украинские защитники задействовали запасную логистическую артерию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Что касается Авдеевки, где линия фронта очень динамична и происходит маневр нашими подразделениями для кое-где ухода на более выгодные позиции, кое-где отражение позиций, то ключевое сообщение относительно этой поставки в Авдеевку и эвакуация из города осложнена, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", - отметил он.

Оккупанты пытаются пройти западнее Авдеевского коксохима, но там встречают достойное сопротивление со стороны украинских воинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр об "Авдеевском аде": Ситуация в городе чрезвычайно критическая

Ситуация на Таврическом направлении

По словам Лиховия, в Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой.

"С 18:00 14 февраля до 6:00 15 февраля россияне потеряли личного состава 208 человек, из них безвозвратные потери РФ из Авдеевского направления к остальным направлениям ОСГВ "Хортица" составляют 20:1", - сказал он.

Всего за минувшие сутки на Таврическом направлении оккупанты нанесли 43 авиационных удара, провели 64 боевых столкновения и осуществили 1080 артобстрелов.

"Львиная доля каждой из этих цифр это именно Авдеевское направление", - подчеркнул спикер ОСГВ "Таврия".

Также читайте: В Авдеевке продолжаются уличные бои, предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения, - Силы обороны

Общие потери врага в живой силе за прошедшие сутки на Таврическом направлении составляют 526 военных.

Кроме того, уничтожены 55 единиц российской техники, в том числе три танка 25 ББМ, 30 артсистем, одно средство ПВО и 5 объектов противника – два пункта управления БПЛА и три места сосредоточения личного состава.
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Топ комментарии
+22
Буба криворогий, а ты чего затихарился? Если Залужного снимать, так твои ЗЕбанутые петухи кукарекали с каждого утюга, а когда кацапня прижала, так ты свой ЗЕленый язык в тухес себе засунул? Теперь ты, полтораметровый сморчок отвечаешь за все, что делается на фронте.
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15.02.2024 11:53
+18
Таки м'ясник
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15.02.2024 11:49
+17
кому ворог - а кому куратори...
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15.02.2024 11:49
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Правила форума Совет форумчан
Для чого це розказувати ворогу?
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15.02.2024 11:45 Ответить
кому ворог - а кому куратори...
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15.02.2024 11:49 Ответить
ну дійсно ворог же тупіє кацапі алкаші, вони ну ***** не бачать самі, і не для того оточують місто щоб перерізати логістику...
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15.02.2024 12:32 Ответить
Усім очовидно, що вже настав час відводити війська. Якщо логістика порушена. то опір буде слабшати. Треба зберігти техніку і життя воїнів. але, здається, у влади інші наміри.
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15.02.2024 12:41 Ответить
Чтобы все поняли, что во всём виноват Порошенко Залужный.
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15.02.2024 13:07 Ответить
Ворог такой тупой, что не знает про грунтовые дороги?
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15.02.2024 14:56 Ответить
Треба виходити звідти
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15.02.2024 11:47 Ответить
100%
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15.02.2024 11:55 Ответить
146%, троляко
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15.02.2024 12:30 Ответить
А скільки і куди будемо відходити? Практика показала, що як тільки ми залишаємо місто, то після нього залишається купа сміття і дрібного каміння. На мою думку - потрібно триматися і робити нові інженерні укріплення. Негайнно провести мобілізацію і за короткий час провести ротацію, бо деякі найкращі вже 2 роки не вилазять з окопів. Потрібно запустити нашу економіку на військові рейки і назвити війну війною та віддати прийняття рішень військовим, а не на Ставці "квартальцям" і маланцям, які і дня не служили в армії.
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15.02.2024 12:14 Ответить
Ти бувший Ігор L?
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15.02.2024 13:20 Ответить
для того что бы провести ротацию нужно сначала людей подготовить что бы они сума не сходили от взрывов им прилетов
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15.02.2024 13:42 Ответить
----
навіть найкраща землля чи найкраще місто із неосяжними цвитарями
..
прикрашеними найкращими прапорами та квітами
..
не порадують вдову чи сироту
...
Р Я ТУ Й ТЕ БІ Й Ц І В
...
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15.02.2024 14:25 Ответить
Одразу до Львова. Отримаєш свій бакс від кураторів, за зхиляння до здачі Авдівки
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15.02.2024 12:17 Ответить
Ти там, разом з хлопцями, чи на дивані ?
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15.02.2024 12:21 Ответить
Держслужбовця біля корита і з бронню здаля видно
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15.02.2024 12:23 Ответить
За Днепр? Или сразу в Карпаты?
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15.02.2024 14:57 Ответить
Таки м'ясник
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15.02.2024 11:49 Ответить
Для кремля кожен м'ясник хто не здає Україну ворогу. Треба ж відпрацьовувати свої бакси дискредитуючи українське командування
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15.02.2024 12:38 Ответить
а те кто в Авдеевке имеют право воевать а не быть просто смертниками? может нужно так планировать оборону что бы люди могли эффективно отбиваться а не просто ждать - они должны быть прикрытыми в первую очередь хотя-бы дронами ..
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15.02.2024 13:45 Ответить
За кремлівськими методичками всі смертники на всій лінії фронту. Виключенням будуть лише ті, хто здадуться у Львові. Де ж ти був, коли цю оборону планували чи не планували. Хоч би словечко замовив про плани чи запропонував би свій. А тепер такий розумний - звісно треба здавати місто без бою, дарувати перемогу х#йлу, відкривати рашистам дорогу на Покровськ бо плану виявляється немає.
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15.02.2024 13:51 Ответить
Буду дуже вдячна, якщо ви назавжди забудете, що я є
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15.02.2024 13:59 Ответить
Якшо загроза оточення - то виходити
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15.02.2024 11:49 Ответить
Окружение реально и удивительно могло быть и давно украинцы держат оборону а россияне топчась на месте укладывают тысячи в землю..Если россияне возьмут Авдеевку даже то соотношение взять ПН на карте и количество жертв несопоставимы + техника гроши и время это Пирова Победа....
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15.02.2024 11:59 Ответить
Да - але ім втрати пох
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15.02.2024 12:03 Ответить
мясо им пох, а вот коробочки уже не пох,года так с 23)
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15.02.2024 12:06 Ответить
Якби було пох вони б продовжили велики весняний наступ захопивши Бахмут, не втекли б з Київщини, Харківщини, Херсону. Саме втрати стримують ворога від знищення українців
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15.02.2024 12:33 Ответить
А якщо ні - то тримати місто і знищити там якомога більше ворога. А визначити таку загрозу може лише командування в залежності від обстановки на полі бою, яка щогодини змінюється
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15.02.2024 12:19 Ответить
Досить говорити з нами як з маленькими. Основна дорога вже перерізана, залишились максимум дві грунтовки, і русня вперто лізе просто на них.
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15.02.2024 11:50 Ответить
А так і кажуть по дорослому усю гірку правду. Ніхто нічого не приховує
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15.02.2024 12:34 Ответить
"задіяли запасну логістичну артерію" - може краще назвати "задіяли запасний логістичний капіляр"?
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15.02.2024 11:52 Ответить
Буба криворогий, а ты чего затихарился? Если Залужного снимать, так твои ЗЕбанутые петухи кукарекали с каждого утюга, а когда кацапня прижала, так ты свой ЗЕленый язык в тухес себе засунул? Теперь ты, полтораметровый сморчок отвечаешь за все, что делается на фронте.
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15.02.2024 11:53 Ответить
І бегемот, і текст, все прєлєсно, чого російською?
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15.02.2024 14:04 Ответить
Тебе що, пучить від російської? Дивись, штанці не обкакай.
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15.02.2024 14:57 Ответить
Чого вас від української в кому валить?
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15.02.2024 16:04 Ответить
Доця, скажи свойому куратору із ж...ОПи, що тебе на раз вичислили, і намагання зіскочити з теми про ЗЕбанутого блазня буби криворогого на мову - це ознака дебільного інтелектуального рівня твого хозяїна д...Ермака і його ж...ОПи. Не дуже впрягайся за це прикацаплене бидло, яким керуе ***** із крамля. Тебе зроБЛЯть крайньою.
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15.02.2024 16:33 Ответить
Доці 57
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15.02.2024 17:32 Ответить
Зрозумів, навіть мухи на тебе не сідають, бо гидують. Зайдеш сьогодні в ж...ОПу, до д,Ермака, він тебе нагородить за наполегливість вигородити блазня, прикриваючись мовою. Не запізнюйся, він для тебе розстібне ширіньку, а далі ти знаеш, не в перший раз.
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15.02.2024 17:45 Ответить
Навіть жалітися не буду модератору на убогого. От сосни іголочку
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15.02.2024 18:09 Ответить
Не запізнюйся в ж...ОПу, до свого куратора, а то вижене і будеш знову пляшки збирати на помийках Борщагівки.
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15.02.2024 18:16 Ответить
Запасная логистическая артерия - эти ораторы уже не знают как извернуться
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15.02.2024 11:55 Ответить
Первый мешок Сырского в действии.
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15.02.2024 11:57 Ответить
Сирський експерт не по мішкам, а по здачі територій. Після його візиту до Соледару місто було захоплено
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15.02.2024 12:21 Ответить
Дебальцево забыли
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15.02.2024 12:28 Ответить
Otdat mozno no togda kacapi pojdut dalse i tot ze vopros pro drugije goroda.Poteri 1 k 20 jeslie to pravda dlia kacapov skoro pocustvojatsia.Uvidem sto Sirski primet,on xotel i Bachmut obratno vziat,plius Luganskuju oblast,no togda resyli 3 xoroso podgovleni brigadi 47.46 i 82 brosit Zaporozkoje napravlenije.
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15.02.2024 11:59 Ответить
Авдеевка маленький городок ,почти село.Две улицы в три дома которые к тому же уже и разрушенные.И шо ты предлагаешь , загнать туда в окружение 3 бригады ? Так Сырский так и делает.
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15.02.2024 12:14 Ответить
Ne Sirski a Tarnavski nado jasno ukazat kto eto zdelal.Sirski tolko sto naznacni i malo poka znajet,sto tam zdelal Tarnavski.Realno pod Avdejevkoj ja nevizu ne minix polej,ne PVO kotoraja bi prikryvala ot KAb.To jest zacyta byla podgotovlena ploxo
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15.02.2024 12:20 Ответить
Сырский только что назначен ? А как минимум два года до этого чем он занимался ? Бригады в котлы кидал под Бахмутом. Скажу по простому. Если у Сырского мама и папа живут в Масковии и при этом не страдают то я представляю как плотно путлер держит его за яйца.
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15.02.2024 13:06 Ответить
On bil glavni pri oboroni Kijeva,takze osvobodil Charkovskuju oblast pri nego rukovodstve.Da mozet byli promoxi pri Baxmute,no emu i nedali vziat obratno takze.Mama i papa eto ploxo konecno,no kak vydem izza etogo on Kijev ne zdal ili tam Charkovskuju oblost.Xuze jest generali kotoryje nicego ********* i drugim mesali eto zdelat
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15.02.2024 15:53 Ответить
Авдеевка село..
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15.02.2024 12:46 Ответить
От і чудово що за якесь там село ворог вже поклав десятки тисяч рашистів. І покладе у рази більше, бо ще 85% Авдіївки ще захоплювати
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15.02.2024 13:04 Ответить
Вы все шутите?
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15.02.2024 13:11 Ответить
а ты все воюешь на фронте ?
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15.02.2024 13:47 Ответить
С промзонами чуть не 10 км в длину
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15.02.2024 18:31 Ответить
не в кожному селі будують 14-э будинки
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15.02.2024 13:01 Ответить
Якщо там дві вулиці та три будинки, то рашисти захопили там лише собачу будку, захопивши лише 15% від Авдіївки
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15.02.2024 13:02 Ответить
Русня свого часу втекла з "херсонського котла". Репутація постраждала, юніти - ні.
Репутацію зараз в Авдіївці відновлюють. Змогли б це зробити, якби тримали Херсон "до послєднєго солдата"?
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15.02.2024 12:37 Ответить
Xersonskogo kotla nebyla oni svobodno vysli,neostavili daze trofeja.Balakleji byl kotiol jesli brosili tanki okolo 100 stuk,byli plenyje.Iziume byla odna iz lucix kacapskix brigad,no brosili tanki i sbezali,tam bil kotiol.Pust uxodit s Avdejivki no vsio eto navesit na Sirskogo ja nemogu,eto proval provala Tarnavskogo.U Tarnavskogo nekogda i nebylo poped ,no etot svoj i ego nikto daze nebudet upomenat za vse provali mozet i 50 stuk u nego budet,a vot Sirski da on opasen i kacapi budet na nego polyvat
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15.02.2024 12:49 Ответить
В Авдіївці надто загрозлива для нас ситуація.
Русні залишилось буквально пара км, щоб завершити оточення.
А далі, знаючи наше відношення до втрат, цілком можливий ультиматум: або мір на нашіх условіях, або реаліті-шоу "варім укроп в котлє".
Здогадайтесь, як це буде сприйнято суспільством. На одній чаші терезів - тисячі вояків у безнадійному становищі, на іншій - решта України. Прийнятного вибору немає.
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15.02.2024 13:00 Ответить
какое суспiльство ? где оно? в Мариуполе тысячи зе -шобла сдала и что? кто-то протестовал? кто-то потребовал зе-банду под суд или трибунал?
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15.02.2024 13:50 Ответить
Тоді Залужного ще не змістили з посади.
Зараз багато ким це сприймається - і не безпідставно - як державна зрада.
А тут через тиждень - "котел".
Розумієте самі.
От тільки тепер вибір буде не "пробиватись чи не пробиватись до Маріуполя", а "оточені sv вся Україна".
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15.02.2024 13:52 Ответить
в любом случае за все будет отвечать тупорылый зеленский - но оно такое тупое что не понимает что все его подельники все стрелки после войны переведут на него ..
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15.02.2024 13:57 Ответить
Він не буде ні за що відповідати.
Бо його не наздоженуть.
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15.02.2024 14:05 Ответить
А він збирається тікати ? Здається шо навпаки, будує собі подобіє рашки.
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15.02.2024 18:24 Ответить
Пересічний українець, прочитавши це повідомлення, що ключове повідомлення ускладнено, зробить цілком логічний висновок - Залужний утримував Авдіївку два роки, а його наступник - два тижні
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15.02.2024 12:00 Ответить
Тут можна написати більше про причини. Херпіду Нетряпкович головне зусилля своєї антимайданної команди направляє не на підтримку фронту, допомогу фронту, особливо озброєнням та ротацією, а на запудрювання мізків громадянам. Головний розвідник майже кожного дня на відосах і телемарафоні втирає про каву в Ялті, а в цей час кацапи прорили тунель і зайшли в тил наших військ. А чому він не займався питаннями Авдіївки? Ще при Порошенко поставили ліію оборони Авдіївки і вона стояла, пройти її було неможливо і тільки хитрощати і халатними діями посадовихз осіб розвідки та командування Сухопутних військ можна були допуститися такої непоправимої помилки.
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15.02.2024 12:22 Ответить
да балабол буданов и вся его ГУР лично виновна в том что просрали прорыв обороны в Авдеевке - позорище напомазанное
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15.02.2024 13:51 Ответить
Кстати непонятный момент: Чтож Зеленский так подставляет Сырского? Не стал ждать пока город падёт (ещё бы и свалил это на Залужного). Неужели считает возможным удержать Авдеевку? А у него там всё в порядке с источниками информации по которым он оценивает обстановку? Или он хочет с ходу дискредитировать нового командующего, чтоб не вырастить из него нового Залужного?
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15.02.2024 18:30 Ответить
может в этом и был хитрый план(
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16.02.2024 01:12 Ответить
Чому за півроку не було жодного серйозного удару зі станції Фенольна на південь?

Коли Україна відстрілювала 3..5 тисяч снарядів на день, невже не можна було подумати про нинішній авдіївський сценарій?
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15.02.2024 12:02 Ответить
Новояз Шапітолія .
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15.02.2024 12:05 Ответить
"відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції". Джерело:
На-хрен эта лапша? А где выравнивание фронта?
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15.02.2024 12:16 Ответить
вы еще напишите где эта дорога
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15.02.2024 12:27 Ответить
а то її кацапи на гугкарті та своїх дронах не бачать.
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15.02.2024 12:36 Ответить
Сьогодні лише 7 день після звільнення Залужного ! Скільки ще протримається Авдіївка без адекватного військового керівництва ? Слава Героям ! Слава 110 -й та 3 -й бригадам, спецпризначенцям, які прикладають неймовірні зусилля щодо стримання масових атак ворога ! Вони вже виконали всі завдання, тому їх терміново вивести для збереження особового складу.
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15.02.2024 12:33 Ответить
Сколько еще продержится Авдеевка без адекватного военного управления?

7 дней назад самым адекватным шагом, было отходить из города. Сейчас стало ГОРАЗДО хуже (весьма вероятно что уже поздно отходить). Какие шаги военного руководства вы ждёте?
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15.02.2024 18:24 Ответить
Давно пора було відійти на заготовлені позиції. А не палити такі цінні резерви. Але тут один актор-самоучка став в позу осла, і задля нікому не цікавого піару буде перекидати туди штурмові бригади та техніку. небезпечно оголюючи другі ділянки фронту. "Патамушта я презєдєнт, Міша!!"
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15.02.2024 12:39 Ответить
Мля, одразу перед очима оце в позі осла, ну вас в баню, мені ще працювати
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15.02.2024 14:17 Ответить
Вместо отхода туда бросили 3 ОШБ. Чтобы их там поубивать? Даже если нет снарядов, то рисковать людьми это не дело.
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15.02.2024 13:05 Ответить
А как там "Армия дронов", дроны ведь могли бы сильно помочь в этой ситуации..
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15.02.2024 13:22 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

«Азов» знову послали в самісіньке оточення Яка «несподіванка» , яке «совпадєніє» сукі
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15.02.2024 13:25 Ответить
Котловодець Сірскій- кремльовець, виконує свої зобовязання справно!
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15.02.2024 13:34 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1758039873909334076 3 ч

Співвідношення кількості особового складу ЗСУ і ЗС РФ на Авдіївському напрямку складає 1 до 3.
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15.02.2024 13:35 Ответить
І звідки вони такі розумні, все знають.
Навіть те, що ніякий ІЛ-22 ЗСУ не збивали.
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15.02.2024 15:14 Ответить
Відходити вже треба поступово. Не дати кацапам радість показувати ряди українських військовополонених.
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15.02.2024 13:44 Ответить
Поступово - зпочатку до Львова, потім до Берліна, а потім за океан. Не треба заважати кацапам вирізати українців та знищувати снарядами міста за Авдіївкою
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15.02.2024 14:06 Ответить
Ти там падло сидиш і воюєш?! Скільки знайомих-родичів там втратив????
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15.02.2024 16:25 Ответить
Їхнє завдання: кацапів-жидів-чурбанів і доморощених запроданців (зеленських-єрмаків-умерових-сирських - подоляків...) спочатку знищити кращі наші сили в "котлах" (авдіївському, роботінському, часів-ярівському, на Лівому Березі)... відкрити фронт і підписати капітуляцію на умовах рф. Для цього і обезголовили Українську Армію усунули кращих, досвічених, провірених і відданих Україні Полководців. А жидівсько-чурбансько- кацапськп ******* уже підготувала "мирну угоду" (читай - капітуляцію).
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15.02.2024 16:22 Ответить
Навіщо так розумно у заголовку писати..Написали б коротко, що задіяли рокаду
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15.02.2024 16:35 Ответить
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15.02.2024 17:25 Ответить
На слив очень похоже. Выдать медальки и снять генералов. Сплошная коррупция. С наполеоном войну не выйграть. Надежда что уйдет добровольно
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15.02.2024 17:27 Ответить
Наполеон сам не пішов - сослали на острів Св. Олени, так і клоуна приберуть силою.
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16.02.2024 01:25 Ответить
Запасная логистическая артерия

По грунтовке. В межсезонье. На дистанции максимум 2 км от передовой. Практически в чистом поле.

Кодовое название: "весёлый тир".
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15.02.2024 18:19 Ответить
Майор Кротевич рве і мече, але ніхто не чує: чому так?
https://www.youtube.com/watch?v=gZd9afEVKs4 http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgZd9afEVKs4&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
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15.02.2024 20:21 Ответить
Постачання в Авдіївку ускладнено, ЗСУ застосували запасну логістичну артерію Джерело:
БАХМУТ НОМЕР ДВА.
Нахрєна?
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16.02.2024 01:21 Ответить
 
 