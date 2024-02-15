Снабжение в Авдеевку затруднено, ВСУ применили запасную логистическую артерию, - ОСГВ "Таврия"

В Оперативно-стратегической группировке войск Таврия сообщили, что поставки в Авдеевку и эвакуация из города затруднены, однако украинские защитники задействовали запасную логистическую артерию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Что касается Авдеевки, где линия фронта очень динамична и происходит маневр нашими подразделениями для кое-где ухода на более выгодные позиции, кое-где отражение позиций, то ключевое сообщение относительно этой поставки в Авдеевку и эвакуация из города осложнена, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее", - отметил он.

Оккупанты пытаются пройти западнее Авдеевского коксохима, но там встречают достойное сопротивление со стороны украинских воинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр об "Авдеевском аде": Ситуация в городе чрезвычайно критическая

Ситуация на Таврическом направлении

По словам Лиховия, в Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой.

"С 18:00 14 февраля до 6:00 15 февраля россияне потеряли личного состава 208 человек, из них безвозвратные потери РФ из Авдеевского направления к остальным направлениям ОСГВ "Хортица" составляют 20:1", - сказал он.

Всего за минувшие сутки на Таврическом направлении оккупанты нанесли 43 авиационных удара, провели 64 боевых столкновения и осуществили 1080 артобстрелов.

"Львиная доля каждой из этих цифр это именно Авдеевское направление", - подчеркнул спикер ОСГВ "Таврия".

Также читайте: В Авдеевке продолжаются уличные бои, предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения, - Силы обороны

Общие потери врага в живой силе за прошедшие сутки на Таврическом направлении составляют 526 военных.

Кроме того, уничтожены 55 единиц российской техники, в том числе три танка 25 ББМ, 30 артсистем, одно средство ПВО и 5 объектов противника – два пункта управления БПЛА и три места сосредоточения личного состава.