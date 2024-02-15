Испания передаст Украине бронемашины M113 и другое оборудование

Министерство обороны Испании анонсировало скорую передачу Украине партии бронированных гусеничных машин M113 и другого оборудования.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр заявила о скорой отправке новой партии бронированных гусеничных машин M113, две из которых были переоборудованы в машины скорой помощи. После чего последует отправка нескольких пожарных, снегоуборочных машин и машин для перевозки личного состава, а также другого оборудования, включая два легких судна, электрогенератор и установку для очистки воды.

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Роблес также сообщила о поставках различных видов оружия для противовоздушной обороны, операций "воздух-воздух" и военно-морских операций.

Она также подчеркнула, что подготовка украинских войск в Испании продолжается очень хорошими темпами, оценив качество обучения, включающее использование систем Patriot, NASAMS и Hawk, а также планирование и проведение подводного разминирования.

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