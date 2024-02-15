РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4011 посетитель онлайн
Новости Война
3 706 5
Испания (847) помощь (7441)

Испания передаст Украине бронемашины M113 и другое оборудование

м113

Министерство обороны Испании анонсировало скорую передачу Украине партии бронированных гусеничных машин M113 и другого оборудования.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр заявила о скорой отправке новой партии бронированных гусеничных машин M113, две из которых были переоборудованы в машины скорой помощи. После чего последует отправка нескольких пожарных, снегоуборочных машин и машин для перевозки личного состава, а также другого оборудования, включая два легких судна, электрогенератор и установку для очистки воды.

Читайте также: Украина получит от Испании две медицинские бронемашины

Роблес также сообщила о поставках различных видов оружия для противовоздушной обороны, операций "воздух-воздух" и военно-морских операций.

Она также подчеркнула, что подготовка украинских войск в Испании продолжается очень хорошими темпами, оценив качество обучения, включающее использование систем Patriot, NASAMS и Hawk, а также планирование и проведение подводного разминирования.

Также читайте: Испания обучает военных ВСУ техническому обслуживанию систем Patriot, - СМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, гут
показать весь комментарий
15.02.2024 13:55 Ответить
Велика дяка!
показать весь комментарий
15.02.2024 13:58 Ответить
@військово-морських операцій.@---кто еще не топил бдк?)
показать весь комментарий
15.02.2024 14:08 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
15.02.2024 14:38 Ответить
знову старі списані тарантаси ...
показать весь комментарий
15.02.2024 15:41 Ответить
 
 