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Увольнение Залужного повлияло на доверие к Зеленскому, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

буданов,зеленський,залужний

Среди лидеров рейтинга доверия украинцев – Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Владимир Зеленский. Уровень доверия президенту снизился после того, как он отправил главнокомандующего в отставку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

Лидер доверия украинцев – Валерий Залужный: 94% доверяют ему, 5% не доверяют. По сравнению с декабрем ситуация почти не изменилась.

Главе ГУР Кириллу Буданову доверяют 66% (в декабре этот показатель составлял 60%) и не доверяют 19% (в декабре было 20%).

Доверие президенту Владимиру Зеленскому сейчас составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале).

Также на очень высоком уровне – доверие Сергею Притуле. Ему доверяют 61% и не доверяют 33% украинцев. В его случае также имеет место снижение доверия (с 69% в декабре, недоверие выросло с 25% до 33%).

Кому довіряють українці - рейтинг довіри

"Результаты опроса не дают возможности говорить о конкретных причинах роста или снижения доверия, но мы можем предположить, что имеет место влияние отставки В. Залужного, которая накладывалась на довольно трудный период – сложная ситуация на фронте, неопределенная позиция ключевых союзников Украины (особенно – США), продолжение коррупционных скандалов", - прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Читайте также: Доверие украинцев к телемарафону падает: в декабре показатель снизился до 43%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос был проведен 5-10 февраля 2024 методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 1202 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Погрешность в мирное время не должна была бы превышать 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Автор: 

Буданов Кирилл (457) Зеленский Владимир (20505) КМИС (331) Залужный Валерий (658)


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Топ комментарии
+55
Буданову та Зеленському?
Оптимісти...
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15.02.2024 15:02
+51
Тільки так Україна має шанс вижити

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15.02.2024 15:17
+31
Будущий премьер-министр Украины на шоу которое ведет Пальчевский
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15.02.2024 15:10
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Страница 3 из 3
А 94% Залужного як тобі? Це надія України! Ти цьому не рад? Якщо України понад усе то повинен радіти за Залужного і народ який йому довіряє більш ніж іншим. Олігархів у нас в країні не *******. Тут нічого не поробиш. Срозумій народ. Він на таку думку має право і підстави
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15.02.2024 18:20 Ответить
Розумний народ Зеленського та монобільшість би не вибрав. І коли мова заходить про довіру то одразу треба уточнювати а в якій області. Наприклад довірити перевезення себе водію маршрутки та довірити йому ж лікувати собі зуби це ж різне, згода? І можеш пояснити оцю свою фразу: "Якщо України понад усе то повинен радіти за Залужного і народ який йому довіряє більш ніж іншим" (с) що вона взагалі означає?
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15.02.2024 19:14 Ответить
Діма ти досить нудний і тому розмова з тобою не має сенсу. Ти просто будеш заговорювати зуби. Ти за те щоб Залужний став президентом України на найближчих виборах? Так, чи в тебе є інший кандидат?
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15.02.2024 19:21 Ответить
А. Стверджуєш що зі мною нема про що говорити
Б. Задаєш мені наступні питання

Поясни, як А погоджується із Б. Ти ж нездатний адекватно мислити.
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15.02.2024 19:29 Ответить
Я коли казав тобі що ти просто зай@биста людина, я не був впевнений на всі сто відсотків, десь так відсотків на 94. Тому і задав перевіряюче питання, а раптом я помиляюсь? Але ти розвіяв всі сумніви - ти дійсно саме той, про кого я написав. Рідкої зай@бистості чоловяга. Тому з тобою спілкуватись це просто витрачати час. На все добре.
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16.02.2024 00:24 Ответить
Доверяют Бойко, Ермаку, Безуглой ... - вот Вам и 5 колона
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15.02.2024 16:04 Ответить
А где Резников?
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15.02.2024 16:05 Ответить
Які 64% у Зеленського ?Забули поставити між числами кому 6,4%!
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15.02.2024 16:06 Ответить
Нажаль поки 64%. Але він вже їде з ярмарки. І цей поступ не змінити. Насправді він вже старий політик. Потрібні нові. І Залужний саме те що потрібно
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15.02.2024 18:22 Ответить
Трохи почекати треба. Рейтинг не тільки із-за Залужного падає. Новий закон по мобілізації після прийняття помножить рейтинг бонєвтіка на 0, оскільки все потрібно робити в межах конституції
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16.02.2024 18:39 Ответить
Такі самі, як ті що голосували за Януковича. Свідки 95-го кварталу - це така сама вата, тільки іншого кольору. Як можна довіряти людині, в офісі якої сидить Татаров, Шурма, ..., а Єрмак - це взагалі ворог. Зеленський - це реванш партії регіонів, гарно говорить, але такий самий, як і його оточення, бо був би інший, то там би були порядні люди.
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16.02.2024 01:33 Ответить
оце, так лизанули! з глибоким проникненням.

ну, як що зе!поцу подобається існувати в своїх спітнілих мріях, тім важче буде повертатися в реалії!
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15.02.2024 16:11 Ответить
Не вірте КМІСу, реальність інша
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15.02.2024 16:21 Ответить
Яка?
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15.02.2024 18:23 Ответить
66% невменяемых в стране ? Это очень много .
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15.02.2024 16:30 Ответить
Генерал -герой і клоуни ...
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15.02.2024 16:32 Ответить
64 відсотка .........- це опитування мабудь в 95 кварталі проводили, інакше це жах, скільки дебілів в Україні
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15.02.2024 16:51 Ответить
Те кто верит Буданову очень странные личности. Так как в уровне вранья Буданов превзошел давно даже Арестовича.
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15.02.2024 16:54 Ответить
Вообще мне хочется верить что никаких опросов никто не проводит, а все опросы это исключительно рисуются для Зеленского чтобы он себя чувствовал хорошо.
Если же это реально так, то украинцы нация умственно неполноценных. И это не потому что у меня там другие симпатии, а потому что как можно верить тому же Буданову Ну как?
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15.02.2024 16:59 Ответить
Вони бачать роботу, вірніш результати праці ГуР. Вони фантастичні. Останній вчора потоплений ВДК Цезарь тобі підтвердить. Що ти цього не бачиш або не розумієш, то це виключно твої проблеми. А народ розуміє що було б більше таких Буданових то і справи шли б як найкраще
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15.02.2024 18:27 Ответить
Буданов ужасный глава разведки. Он провалил разведку контрнаступа о чем открыто пишут. Отдельные спецоперации никак не заменят глобального провала.
Но я писал даже не про оценку его деятельности на посту, а просто оценку его личности. Чел имеет развитие пятиклассника и несет дичь постоянно.
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15.02.2024 18:39 Ответить
Если же взять деятельность ГУР, то мы знаем что был ряд провалов, где положили кучу людей.
Также мы знаем что ГУР приписывает себе достижения армии и СБУ. Но это если следить за новостями. Короче, они как ИГИЛ, которые приписывают себе любые террористические акты. Так что отдельные успехи это такая себе причина.
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15.02.2024 18:41 Ответить
Кони, люди, мухи, котлети. Сподіваюсь я Вас зрозуміл.
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15.02.2024 19:23 Ответить
Ты ничего не понял. Потому что такое же развитие пятиклассника как и у Буданова.
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15.02.2024 19:30 Ответить
Ну ось бачиш, всі пятикласники і ти один в білому. Велетень!)
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16.02.2024 00:26 Ответить
Я не в белом. Просто не понимаю как можно поддерживать такого как Буданова и написал почему.
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16.02.2024 00:36 Ответить
Буданов виступив на боці ОП проти своїх колег, коли стався "вагнергейт". Може він і сміливий, як пишуть про нього, але так тріпати язиком не може жодний розвідник.
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16.02.2024 01:38 Ответить
Проект Буратіно і фейкова партія "Слуга народу"
https://youtu.be/RAFpHXaw84I?si=T2BCx1qsY9tWqVLp
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15.02.2024 17:10 Ответить
мене не питали і зараз я скажу- довіряю 100% генералу Залужному В. 100% Порошенко П. і 100% не довіряю зеленському, єрмаку, аристовичу, бойко, притула, безуглой. Слава ЗСУ!
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15.02.2024 17:12 Ответить
100% відсотків довіряти неможна нікому. Навіть собі.)
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15.02.2024 18:28 Ответить
цікаво,кого вони опитували що у них набрали голоси і Арестович і Безугла і навіть Бойко ?у таки і ***** набрало б голоси
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15.02.2024 17:26 Ответить
Найбільше довіряють Залужному ?
Значить скоро прочитаємо, що Залужного упіймали на педофілії.
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15.02.2024 17:27 Ответить
Якщо в рейтингах досі блукає Віслюк, то мудрий нарід заслужив все те, що сталося за правління Віслюка і младоригів.
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15.02.2024 17:31 Ответить
Согласно январскому опросу Киевского международного института социологии,
только 30% жителей страны хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок,

и еще меньше - 23% проголосовали бы за него.

14 Февраль, 2022
A https://www.golosameriki.com/a/ukraine-president-s-ratings-fall-as-crisis-with-russia-brews/6440618.htmlssociated Press
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15.02.2024 17:37 Ответить
А ви кажете народ Вам поганий. Народ майже геніальний.)
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15.02.2024 18:30 Ответить
Це жінка Гогілашвілі зробила Буданову рейтінг.
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15.02.2024 18:05 Ответить
Третій лишній!Так каже народна мудрість.
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15.02.2024 18:11 Ответить
коломойські пацюки при владі під впливом кремлівського пацюка хєрмака плюнули в обличчя Українського народу, проте забули, що плювати в обличчя народу небезпечно для здоров'я самих пацюків. Дехто вже пробував плювати тож тепер стрибає по пеньках на болотах.
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15.02.2024 18:14 Ответить
КМІС -це забігайлівка де навіть горілки не наллють !
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15.02.2024 18:16 Ответить
Кремлевская крыса хермак (секретарка самого главного) еще в 21-м году обещала в минске Украину на тарелочке с голубой каемочкой товарищу кОзаку (это холуй ху..ла на минских "переговорах"). Отсюда разминированный Чонгар, невзорванные мосты, за считанные часы окупированный Херсон и т. д. Но что-то пошло не так. Генерал Залужный дал люлей кацапам под Киевом, а Генералы Марченко, Сырский, Тарнавский и другие помножили их на ноль в Херсоне, под Харьковом, Николаевом, под Запорожьем, ну вы сами знаете. И теперь эта секретарка самого главного, обосра...шись и не имея никаких законных полномочий, подмяла под себя всю полноту власти и пытается сделать все, чтобы таки выполнить обещания. Руками своего холуя хетманцева творит полный бардак в экономике, хетманцев же, имея статус всего лишь депутатишки, подмял под себя всю экономику, и в ручном режиме благополучно ее убивает. И дело не в выборах и не в рейтингах, как твердят многие "эксперты", все гораздо проще. Наши Генералы не дали и не дают сдать Украину, а кремлевская крыса хермак не может им простить свой обосрамс. Работает теперь тупо саботажем. Сначала кто-то "очень умный" по совету той же секретарки имел наглость нахамить Британскому премьеру и демонстративно отозвал посла из Британии, поверьте, на языке дипломатии это, как минимум, недружественный жест на грани разрыва отношений, как то так. Потом эта же секретарка едет вместо президента или, как минимум, министра иностранных дел, на встречу с сенаторами США. Для них, для сенаторов, это прямое оскорбление. И вот прямой результат - ни поддержки, ни оружия, ни денег, а, главное, "виноваты" во всем Генералы. Делайте выводы господа, в мае месяце после окончания полномочий, "очень умных" - на малую родину, секретарку и ее кодло в клетку, а лучше на "историческую родину", Генерала в верховные, может как-то и разрулим.
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15.02.2024 18:18 Ответить
Ви гляньте скільки стада вірить йому(((( Марафон свою роботу робить на 100%(((
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15.02.2024 18:37 Ответить
💯👍🎯Підтримую Вас пане Віктор
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15.02.2024 19:57 Ответить
Наступний на виход Буданов))) А то бач рейтинг у нього над бубкою)))Єрмаку довіряє більше ніж Пороху? Цю країну вже ніщо не врятує((( Отож маємо те що маємо((((
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15.02.2024 18:35 Ответить
Ті опитувальщики теж хочуть їсти
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16.02.2024 00:31 Ответить
Як може 60+% населення довіряти особам, які брешуть вже 5 років в кожному слові? Ми ж приречені, якщо не позбавимося з цього інформаційно-автократичного режиму.
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15.02.2024 18:36 Ответить
А шут то голий )))
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15.02.2024 18:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3riDbfSF4MM
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15.02.2024 18:55 Ответить
Де там вплинуло.

Якщо будуть вибори, то буде знову 73% блаЗЄнських ідіотів.
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15.02.2024 19:25 Ответить
Снова какие-то таблицы и графики, пустой гон и пердёж в стул.
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15.02.2024 19:29 Ответить
якщо це не фейки, то для України дуже погані новини. Цей дурний народ включив режим самознищення і зупинятись не збирається.

Московський агент єрмак (агент Козирь),
медіаширма єрмака і виконавець ролі президента зеленський (агент Буратіно)
медіаширма злодіїв - кличко
медіаширма пінчука/єрмака притула
московський агент і весільний генерал буданов

приїхали, паралельна реальність по ящику зробила свою справу, дурних гоїв вчергове обдурили і влаштували хуцпу неймовірних масштабів..

цікаво, а наприклад, українець Кошулинський буде підтримку більшу аніж безугла чи ціняться тільки фсбешники, клоуни, віртуальні персонажі, і різні хитрі жидівки капітельманші.

в 1919 році москалі розвели ідіотів гаслом "земля селянам, фабрики робітникам, народам мир", а в 2019 році ідіотам показали казочку з персонажем що в реалі зневажав Україну як тільки міг. В обох випадках ідіоти отримали терор і московське поневолення на сотню років. Дійсно, а нах хохлам знати власну історію, Бандера/Міхновський/Донцов фашисти, Фаріон фашистка, а зеленський - красавчік.

А Залужному напевне приготована роль Болбочана, хоча від нього нічого на даний момент нема і його плани невідомі, сподіваюсь він не вкушений єрмаком як Карсь, наприклад.
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15.02.2024 19:38 Ответить
13,5 млн виборців - 73 (46) %. Всьго виборців було 30 млн.

Так, можна припустити, що Ви виявилися розумнішим. І що ?

Зе* дійде до Перемоги. І в Історію він вже ввійшов.
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15.02.2024 21:09 Ответить
Цей народ обрав самознищення ще в 2019 році. Все закономірно. А взагалі, я бачу, що національна розвага українців - це танок на граблях: їх москалі сторіччями ********, в вони і зараз Кіркорова і лєпса слухають.
Шкода адекватних людей, яких взяли в заручники ОПГ 95Квартал і тупе суспільство.
Відкрийте кордони, хай поїдуть ті, хто вам заважають будувати "щасливе майбутнє".
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15.02.2024 21:42 Ответить
От Порошенко не защитили Шустера ,от Зеленского незащитили Прямий и 5-ый и других.Оглянулись , а опозиций и нету . путин тоже так начал, а что еще дальше будет.
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15.02.2024 23:15 Ответить
Воно збоченець ФСБшний
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15.02.2024 20:20 Ответить
ze-гандону по.ер. Атозаки з *********** паличками закуплені. Всьо будєт чьотєнько
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15.02.2024 20:43 Ответить
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15.02.2024 20:53 Ответить
Народ з цим не згоден. Тому у Залужного рейтинг довіри росте, а Вови падає. Все логічно
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15.02.2024 22:51 Ответить
Ви ще подивитесь на рейтинги після Авдіївки.
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15.02.2024 21:37 Ответить
Кмісу вірити-себе не поважати
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15.02.2024 21:53 Ответить
невелик процент умных людей, которые не доверяют никому.
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15.02.2024 22:16 Ответить
Довіра до зеленського 64%. Скажіть, а за що воюєм, якщо 64 % бидлонаселення за знищення України? Тому я попрощався з Україною ще в травні 2019, хоча й дуже любив Україну. Тупе населення знищило мою країну
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15.02.2024 22:28 Ответить
Рейтинг довіри Залужному 94% з чим ти не згоден? Злився з країни, так сиди і не пи#ди. А то ще і виправдовується. Не веди себе як кончена мразота. Твої висери дуже допомогають Україні. Дякуємо, гнида
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15.02.2024 22:54 Ответить
Українців геноцидять, а дописувачів рейтингі хвилюють. І більщість дописувачів з України... дивно.
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15.02.2024 23:30 Ответить
Как будто от людей зависит будут ли её уничтожать. Надо прекратить воровство, начать тратить деньги на оборону, а текущая власть только рассказывает о незламности, но не имеет никакого плана. То что происходит за эти два года это позор, но люди как будто ослепли.
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16.02.2024 01:44 Ответить
А хто довіряє 73 відсоткам дебілів?
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16.02.2024 01:02 Ответить
зеленський, буданов, притула - всі популісти в топі🫤

Але ви подивіться, у єрмачелли рейтинг недовіри менший ніж у президента, який роками недопускав повномасштабної війни.

Кончений нарід, якого навіть війна нічого не навчила. Хворе суспільно з відсутністю мозку, яке не може побудувати елементарного причинно-наслідкового зв'язку, проте хоче слухати казочки з тєлєка і жерти лайно в красивій обгортці
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16.02.2024 09:38 Ответить
Мені цікаво де вони проводять свої опитування? Бо я нікого не знаю 'хто б ще довіряв Зеленському ?
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16.02.2024 10:11 Ответить
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