Увольнение Залужного повлияло на доверие к Зеленскому, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Среди лидеров рейтинга доверия украинцев – Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Владимир Зеленский. Уровень доверия президенту снизился после того, как он отправил главнокомандующего в отставку.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
Лидер доверия украинцев – Валерий Залужный: 94% доверяют ему, 5% не доверяют. По сравнению с декабрем ситуация почти не изменилась.
Главе ГУР Кириллу Буданову доверяют 66% (в декабре этот показатель составлял 60%) и не доверяют 19% (в декабре было 20%).
Доверие президенту Владимиру Зеленскому сейчас составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале).
Также на очень высоком уровне – доверие Сергею Притуле. Ему доверяют 61% и не доверяют 33% украинцев. В его случае также имеет место снижение доверия (с 69% в декабре, недоверие выросло с 25% до 33%).
"Результаты опроса не дают возможности говорить о конкретных причинах роста или снижения доверия, но мы можем предположить, что имеет место влияние отставки В. Залужного, которая накладывалась на довольно трудный период – сложная ситуация на фронте, неопределенная позиция ключевых союзников Украины (особенно – США), продолжение коррупционных скандалов", - прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
Опрос был проведен 5-10 февраля 2024 методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 1202 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Погрешность в мирное время не должна была бы превышать 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.
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Б. Задаєш мені наступні питання
Поясни, як А погоджується із Б. Ти ж нездатний адекватно мислити.
ну, як що зе!поцу подобається існувати в своїх спітнілих мріях, тім важче буде повертатися в реалії!
Если же это реально так, то украинцы нация умственно неполноценных. И это не потому что у меня там другие симпатии, а потому что как можно верить тому же Буданову Ну как?
Но я писал даже не про оценку его деятельности на посту, а просто оценку его личности. Чел имеет развитие пятиклассника и несет дичь постоянно.
Также мы знаем что ГУР приписывает себе достижения армии и СБУ. Но это если следить за новостями. Короче, они как ИГИЛ, которые приписывают себе любые террористические акты. Так что отдельные успехи это такая себе причина.
https://youtu.be/RAFpHXaw84I?si=T2BCx1qsY9tWqVLp
Значить скоро прочитаємо, що Залужного упіймали на педофілії.
только 30% жителей страны хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок,
и еще меньше - 23% проголосовали бы за него.
14 Февраль, 2022
A https://www.golosameriki.com/a/ukraine-president-s-ratings-fall-as-crisis-with-russia-brews/6440618.htmlssociated Press
Якщо будуть вибори, то буде знову 73% блаЗЄнських ідіотів.
Московський агент єрмак (агент Козирь),
медіаширма єрмака і виконавець ролі президента зеленський (агент Буратіно)
медіаширма злодіїв - кличко
медіаширма пінчука/єрмака притула
московський агент і весільний генерал буданов
приїхали, паралельна реальність по ящику зробила свою справу, дурних гоїв вчергове обдурили і влаштували хуцпу неймовірних масштабів..
цікаво, а наприклад, українець Кошулинський буде підтримку більшу аніж безугла чи ціняться тільки фсбешники, клоуни, віртуальні персонажі, і різні хитрі жидівки капітельманші.
в 1919 році москалі розвели ідіотів гаслом "земля селянам, фабрики робітникам, народам мир", а в 2019 році ідіотам показали казочку з персонажем що в реалі зневажав Україну як тільки міг. В обох випадках ідіоти отримали терор і московське поневолення на сотню років. Дійсно, а нах хохлам знати власну історію, Бандера/Міхновський/Донцов фашисти, Фаріон фашистка, а зеленський - красавчік.
А Залужному напевне приготована роль Болбочана, хоча від нього нічого на даний момент нема і його плани невідомі, сподіваюсь він не вкушений єрмаком як Карсь, наприклад.
Так, можна припустити, що Ви виявилися розумнішим. І що ?
Зе* дійде до Перемоги. І в Історію він вже ввійшов.
Шкода адекватних людей, яких взяли в заручники ОПГ 95Квартал і тупе суспільство.
Відкрийте кордони, хай поїдуть ті, хто вам заважають будувати "щасливе майбутнє".
Але ви подивіться, у єрмачелли рейтинг недовіри менший ніж у президента, який роками недопускав повномасштабної війни.
Кончений нарід, якого навіть війна нічого не навчила. Хворе суспільно з відсутністю мозку, яке не може побудувати елементарного причинно-наслідкового зв'язку, проте хоче слухати казочки з тєлєка і жерти лайно в красивій обгортці