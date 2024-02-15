УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4626 відвідувачів онлайн
Новини
22 161 270

Звільнення Залужного вплинуло на довіру до Зеленського, – опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

буданов,зеленський,залужний

Серед лідерів рейтингу довіри українців - Валерій Залужний, Кирило Буданов та Володимир Зеленський. Рівень довіри до президента знизився після того, як він відправив головнокомандувача у відставку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідер довіри українців - Валерій Залужний: 94% довіряють йому, 5% не довіряють. Порівняно з груднем ситуація майже не змінилася.

Читайте: Протистояння між Зеленським і Залужним розкололо Україну, - Bloomberg

Очільнику ГУР Кирилу Буданову довіряють 66% (в грудні цей показник становив 60%) і не довіряють 19% (в грудні було 20%).

Довіра президенту Володимиру Зеленському зараз становить 64% порівняно із 77% у грудні (недовіра при цьому зросла з 22% у грудні до 35% у лютому).

Дивіться: Зеленський провів нараду щодо забезпечення ЗСУ зброєю проти ворожих розвідувальних дронів. ВIДЕО

Також на дуже високому рівні - довіра Сергію Притулі. Йому довіряють 61% і не довіряють 33% українців. В його випадку також має місце зниження довіри (з 69% у грудні, недовіра зросла з 25% до 33%).

Кому довіряють українці - рейтинг довіри

"Результати опитування не дають можливості говорити про конкретні причини зростання чи зниження довіри, але ми можемо припустити, що має місце спільний вплив відставки В. Залужного, яка накладалася на досить важкий період - складна ситуація на фронті, невизначена позиція ключових союзників України (особливо - США), продовження корупційних скандалів", - прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Також читайте: Ситуація з постачанням артилерії та боєприпасів покращиться протягом місяця, - Буданов

Опитування було проведене 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1202 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка в мирний час не мала би не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Автор: 

Буданов Кирило (493) Зеленський Володимир (23978) КМІС (335) Залужний Валерій (725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+55
Буданову та Зеленському?
Оптимісти...
показати весь коментар
15.02.2024 15:02
+51
Тільки так Україна має шанс вижити

показати весь коментар
15.02.2024 15:17
+31
Будущий премьер-министр Украины на шоу которое ведет Пальчевский
показати весь коментар
15.02.2024 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А 94% Залужного як тобі? Це надія України! Ти цьому не рад? Якщо України понад усе то повинен радіти за Залужного і народ який йому довіряє більш ніж іншим. Олігархів у нас в країні не *******. Тут нічого не поробиш. Срозумій народ. Він на таку думку має право і підстави
показати весь коментар
15.02.2024 18:20 Відповісти
Розумний народ Зеленського та монобільшість би не вибрав. І коли мова заходить про довіру то одразу треба уточнювати а в якій області. Наприклад довірити перевезення себе водію маршрутки та довірити йому ж лікувати собі зуби це ж різне, згода? І можеш пояснити оцю свою фразу: "Якщо України понад усе то повинен радіти за Залужного і народ який йому довіряє більш ніж іншим" (с) що вона взагалі означає?
показати весь коментар
15.02.2024 19:14 Відповісти
Діма ти досить нудний і тому розмова з тобою не має сенсу. Ти просто будеш заговорювати зуби. Ти за те щоб Залужний став президентом України на найближчих виборах? Так, чи в тебе є інший кандидат?
показати весь коментар
15.02.2024 19:21 Відповісти
А. Стверджуєш що зі мною нема про що говорити
Б. Задаєш мені наступні питання

Поясни, як А погоджується із Б. Ти ж нездатний адекватно мислити.
показати весь коментар
15.02.2024 19:29 Відповісти
Я коли казав тобі що ти просто зай@биста людина, я не був впевнений на всі сто відсотків, десь так відсотків на 94. Тому і задав перевіряюче питання, а раптом я помиляюсь? Але ти розвіяв всі сумніви - ти дійсно саме той, про кого я написав. Рідкої зай@бистості чоловяга. Тому з тобою спілкуватись це просто витрачати час. На все добре.
показати весь коментар
16.02.2024 00:24 Відповісти
Доверяют Бойко, Ермаку, Безуглой ... - вот Вам и 5 колона
показати весь коментар
15.02.2024 16:04 Відповісти
А где Резников?
показати весь коментар
15.02.2024 16:05 Відповісти
Які 64% у Зеленського ?Забули поставити між числами кому 6,4%!
показати весь коментар
15.02.2024 16:06 Відповісти
Нажаль поки 64%. Але він вже їде з ярмарки. І цей поступ не змінити. Насправді він вже старий політик. Потрібні нові. І Залужний саме те що потрібно
показати весь коментар
15.02.2024 18:22 Відповісти
Трохи почекати треба. Рейтинг не тільки із-за Залужного падає. Новий закон по мобілізації після прийняття помножить рейтинг бонєвтіка на 0, оскільки все потрібно робити в межах конституції
показати весь коментар
16.02.2024 18:39 Відповісти
Такі самі, як ті що голосували за Януковича. Свідки 95-го кварталу - це така сама вата, тільки іншого кольору. Як можна довіряти людині, в офісі якої сидить Татаров, Шурма, ..., а Єрмак - це взагалі ворог. Зеленський - це реванш партії регіонів, гарно говорить, але такий самий, як і його оточення, бо був би інший, то там би були порядні люди.
показати весь коментар
16.02.2024 01:33 Відповісти
оце, так лизанули! з глибоким проникненням.

ну, як що зе!поцу подобається існувати в своїх спітнілих мріях, тім важче буде повертатися в реалії!
показати весь коментар
15.02.2024 16:11 Відповісти
Не вірте КМІСу, реальність інша
показати весь коментар
15.02.2024 16:21 Відповісти
Яка?
показати весь коментар
15.02.2024 18:23 Відповісти
66% невменяемых в стране ? Это очень много .
показати весь коментар
15.02.2024 16:30 Відповісти
Генерал -герой і клоуни ...
показати весь коментар
15.02.2024 16:32 Відповісти
64 відсотка .........- це опитування мабудь в 95 кварталі проводили, інакше це жах, скільки дебілів в Україні
показати весь коментар
15.02.2024 16:51 Відповісти
Те кто верит Буданову очень странные личности. Так как в уровне вранья Буданов превзошел давно даже Арестовича.
показати весь коментар
15.02.2024 16:54 Відповісти
Вообще мне хочется верить что никаких опросов никто не проводит, а все опросы это исключительно рисуются для Зеленского чтобы он себя чувствовал хорошо.
Если же это реально так, то украинцы нация умственно неполноценных. И это не потому что у меня там другие симпатии, а потому что как можно верить тому же Буданову Ну как?
показати весь коментар
15.02.2024 16:59 Відповісти
Вони бачать роботу, вірніш результати праці ГуР. Вони фантастичні. Останній вчора потоплений ВДК Цезарь тобі підтвердить. Що ти цього не бачиш або не розумієш, то це виключно твої проблеми. А народ розуміє що було б більше таких Буданових то і справи шли б як найкраще
показати весь коментар
15.02.2024 18:27 Відповісти
Буданов ужасный глава разведки. Он провалил разведку контрнаступа о чем открыто пишут. Отдельные спецоперации никак не заменят глобального провала.
Но я писал даже не про оценку его деятельности на посту, а просто оценку его личности. Чел имеет развитие пятиклассника и несет дичь постоянно.
показати весь коментар
15.02.2024 18:39 Відповісти
Если же взять деятельность ГУР, то мы знаем что был ряд провалов, где положили кучу людей.
Также мы знаем что ГУР приписывает себе достижения армии и СБУ. Но это если следить за новостями. Короче, они как ИГИЛ, которые приписывают себе любые террористические акты. Так что отдельные успехи это такая себе причина.
показати весь коментар
15.02.2024 18:41 Відповісти
Кони, люди, мухи, котлети. Сподіваюсь я Вас зрозуміл.
показати весь коментар
15.02.2024 19:23 Відповісти
Ты ничего не понял. Потому что такое же развитие пятиклассника как и у Буданова.
показати весь коментар
15.02.2024 19:30 Відповісти
Ну ось бачиш, всі пятикласники і ти один в білому. Велетень!)
показати весь коментар
16.02.2024 00:26 Відповісти
Я не в белом. Просто не понимаю как можно поддерживать такого как Буданова и написал почему.
показати весь коментар
16.02.2024 00:36 Відповісти
Буданов виступив на боці ОП проти своїх колег, коли стався "вагнергейт". Може він і сміливий, як пишуть про нього, але так тріпати язиком не може жодний розвідник.
показати весь коментар
16.02.2024 01:38 Відповісти
Проект Буратіно і фейкова партія "Слуга народу"
https://youtu.be/RAFpHXaw84I?si=T2BCx1qsY9tWqVLp
показати весь коментар
15.02.2024 17:10 Відповісти
мене не питали і зараз я скажу- довіряю 100% генералу Залужному В. 100% Порошенко П. і 100% не довіряю зеленському, єрмаку, аристовичу, бойко, притула, безуглой. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.02.2024 17:12 Відповісти
100% відсотків довіряти неможна нікому. Навіть собі.)
показати весь коментар
15.02.2024 18:28 Відповісти
цікаво,кого вони опитували що у них набрали голоси і Арестович і Безугла і навіть Бойко ?у таки і ***** набрало б голоси
показати весь коментар
15.02.2024 17:26 Відповісти
Найбільше довіряють Залужному ?
Значить скоро прочитаємо, що Залужного упіймали на педофілії.
показати весь коментар
15.02.2024 17:27 Відповісти
Якщо в рейтингах досі блукає Віслюк, то мудрий нарід заслужив все те, що сталося за правління Віслюка і младоригів.
показати весь коментар
15.02.2024 17:31 Відповісти
Согласно январскому опросу Киевского международного института социологии,
только 30% жителей страны хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок,

и еще меньше - 23% проголосовали бы за него.

14 Февраль, 2022
A https://www.golosameriki.com/a/ukraine-president-s-ratings-fall-as-crisis-with-russia-brews/6440618.htmlssociated Press
показати весь коментар
15.02.2024 17:37 Відповісти
А ви кажете народ Вам поганий. Народ майже геніальний.)
показати весь коментар
15.02.2024 18:30 Відповісти
Це жінка Гогілашвілі зробила Буданову рейтінг.
показати весь коментар
15.02.2024 18:05 Відповісти
Третій лишній!Так каже народна мудрість.
показати весь коментар
15.02.2024 18:11 Відповісти
коломойські пацюки при владі під впливом кремлівського пацюка хєрмака плюнули в обличчя Українського народу, проте забули, що плювати в обличчя народу небезпечно для здоров'я самих пацюків. Дехто вже пробував плювати тож тепер стрибає по пеньках на болотах.
показати весь коментар
15.02.2024 18:14 Відповісти
КМІС -це забігайлівка де навіть горілки не наллють !
показати весь коментар
15.02.2024 18:16 Відповісти
Кремлевская крыса хермак (секретарка самого главного) еще в 21-м году обещала в минске Украину на тарелочке с голубой каемочкой товарищу кОзаку (это холуй ху..ла на минских "переговорах"). Отсюда разминированный Чонгар, невзорванные мосты, за считанные часы окупированный Херсон и т. д. Но что-то пошло не так. Генерал Залужный дал люлей кацапам под Киевом, а Генералы Марченко, Сырский, Тарнавский и другие помножили их на ноль в Херсоне, под Харьковом, Николаевом, под Запорожьем, ну вы сами знаете. И теперь эта секретарка самого главного, обосра...шись и не имея никаких законных полномочий, подмяла под себя всю полноту власти и пытается сделать все, чтобы таки выполнить обещания. Руками своего холуя хетманцева творит полный бардак в экономике, хетманцев же, имея статус всего лишь депутатишки, подмял под себя всю экономику, и в ручном режиме благополучно ее убивает. И дело не в выборах и не в рейтингах, как твердят многие "эксперты", все гораздо проще. Наши Генералы не дали и не дают сдать Украину, а кремлевская крыса хермак не может им простить свой обосрамс. Работает теперь тупо саботажем. Сначала кто-то "очень умный" по совету той же секретарки имел наглость нахамить Британскому премьеру и демонстративно отозвал посла из Британии, поверьте, на языке дипломатии это, как минимум, недружественный жест на грани разрыва отношений, как то так. Потом эта же секретарка едет вместо президента или, как минимум, министра иностранных дел, на встречу с сенаторами США. Для них, для сенаторов, это прямое оскорбление. И вот прямой результат - ни поддержки, ни оружия, ни денег, а, главное, "виноваты" во всем Генералы. Делайте выводы господа, в мае месяце после окончания полномочий, "очень умных" - на малую родину, секретарку и ее кодло в клетку, а лучше на "историческую родину", Генерала в верховные, может как-то и разрулим.
показати весь коментар
15.02.2024 18:18 Відповісти
Ви гляньте скільки стада вірить йому(((( Марафон свою роботу робить на 100%(((
показати весь коментар
15.02.2024 18:37 Відповісти
💯👍🎯Підтримую Вас пане Віктор
показати весь коментар
15.02.2024 19:57 Відповісти
Наступний на виход Буданов))) А то бач рейтинг у нього над бубкою)))Єрмаку довіряє більше ніж Пороху? Цю країну вже ніщо не врятує((( Отож маємо те що маємо((((
показати весь коментар
15.02.2024 18:35 Відповісти
Ті опитувальщики теж хочуть їсти
показати весь коментар
16.02.2024 00:31 Відповісти
Як може 60+% населення довіряти особам, які брешуть вже 5 років в кожному слові? Ми ж приречені, якщо не позбавимося з цього інформаційно-автократичного режиму.
показати весь коментар
15.02.2024 18:36 Відповісти
А шут то голий )))
показати весь коментар
15.02.2024 18:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3riDbfSF4MM
показати весь коментар
15.02.2024 18:55 Відповісти
Де там вплинуло.

Якщо будуть вибори, то буде знову 73% блаЗЄнських ідіотів.
показати весь коментар
15.02.2024 19:25 Відповісти
Снова какие-то таблицы и графики, пустой гон и пердёж в стул.
показати весь коментар
15.02.2024 19:29 Відповісти
якщо це не фейки, то для України дуже погані новини. Цей дурний народ включив режим самознищення і зупинятись не збирається.

Московський агент єрмак (агент Козирь),
медіаширма єрмака і виконавець ролі президента зеленський (агент Буратіно)
медіаширма злодіїв - кличко
медіаширма пінчука/єрмака притула
московський агент і весільний генерал буданов

приїхали, паралельна реальність по ящику зробила свою справу, дурних гоїв вчергове обдурили і влаштували хуцпу неймовірних масштабів..

цікаво, а наприклад, українець Кошулинський буде підтримку більшу аніж безугла чи ціняться тільки фсбешники, клоуни, віртуальні персонажі, і різні хитрі жидівки капітельманші.

в 1919 році москалі розвели ідіотів гаслом "земля селянам, фабрики робітникам, народам мир", а в 2019 році ідіотам показали казочку з персонажем що в реалі зневажав Україну як тільки міг. В обох випадках ідіоти отримали терор і московське поневолення на сотню років. Дійсно, а нах хохлам знати власну історію, Бандера/Міхновський/Донцов фашисти, Фаріон фашистка, а зеленський - красавчік.

А Залужному напевне приготована роль Болбочана, хоча від нього нічого на даний момент нема і його плани невідомі, сподіваюсь він не вкушений єрмаком як Карсь, наприклад.
показати весь коментар
15.02.2024 19:38 Відповісти
13,5 млн виборців - 73 (46) %. Всьго виборців було 30 млн.

Так, можна припустити, що Ви виявилися розумнішим. І що ?

Зе* дійде до Перемоги. І в Історію він вже ввійшов.
показати весь коментар
15.02.2024 21:09 Відповісти
Цей народ обрав самознищення ще в 2019 році. Все закономірно. А взагалі, я бачу, що національна розвага українців - це танок на граблях: їх москалі сторіччями ********, в вони і зараз Кіркорова і лєпса слухають.
Шкода адекватних людей, яких взяли в заручники ОПГ 95Квартал і тупе суспільство.
Відкрийте кордони, хай поїдуть ті, хто вам заважають будувати "щасливе майбутнє".
показати весь коментар
15.02.2024 21:42 Відповісти
От Порошенко не защитили Шустера ,от Зеленского незащитили Прямий и 5-ый и других.Оглянулись , а опозиций и нету . путин тоже так начал, а что еще дальше будет.
показати весь коментар
15.02.2024 23:15 Відповісти
Воно збоченець ФСБшний
показати весь коментар
15.02.2024 20:20 Відповісти
ze-гандону по.ер. Атозаки з *********** паличками закуплені. Всьо будєт чьотєнько
показати весь коментар
15.02.2024 20:43 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2024 20:53 Відповісти
Народ з цим не згоден. Тому у Залужного рейтинг довіри росте, а Вови падає. Все логічно
показати весь коментар
15.02.2024 22:51 Відповісти
Ви ще подивитесь на рейтинги після Авдіївки.
показати весь коментар
15.02.2024 21:37 Відповісти
Кмісу вірити-себе не поважати
показати весь коментар
15.02.2024 21:53 Відповісти
невелик процент умных людей, которые не доверяют никому.
показати весь коментар
15.02.2024 22:16 Відповісти
Довіра до зеленського 64%. Скажіть, а за що воюєм, якщо 64 % бидлонаселення за знищення України? Тому я попрощався з Україною ще в травні 2019, хоча й дуже любив Україну. Тупе населення знищило мою країну
показати весь коментар
15.02.2024 22:28 Відповісти
Рейтинг довіри Залужному 94% з чим ти не згоден? Злився з країни, так сиди і не пи#ди. А то ще і виправдовується. Не веди себе як кончена мразота. Твої висери дуже допомогають Україні. Дякуємо, гнида
показати весь коментар
15.02.2024 22:54 Відповісти
Українців геноцидять, а дописувачів рейтингі хвилюють. І більщість дописувачів з України... дивно.
показати весь коментар
15.02.2024 23:30 Відповісти
Как будто от людей зависит будут ли её уничтожать. Надо прекратить воровство, начать тратить деньги на оборону, а текущая власть только рассказывает о незламности, но не имеет никакого плана. То что происходит за эти два года это позор, но люди как будто ослепли.
показати весь коментар
16.02.2024 01:44 Відповісти
А хто довіряє 73 відсоткам дебілів?
показати весь коментар
16.02.2024 01:02 Відповісти
зеленський, буданов, притула - всі популісти в топі🫤

Але ви подивіться, у єрмачелли рейтинг недовіри менший ніж у президента, який роками недопускав повномасштабної війни.

Кончений нарід, якого навіть війна нічого не навчила. Хворе суспільно з відсутністю мозку, яке не може побудувати елементарного причинно-наслідкового зв'язку, проте хоче слухати казочки з тєлєка і жерти лайно в красивій обгортці
показати весь коментар
16.02.2024 09:38 Відповісти
Мені цікаво де вони проводять свої опитування? Бо я нікого не знаю 'хто б ще довіряв Зеленському ?
показати весь коментар
16.02.2024 10:11 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 