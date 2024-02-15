Звільнення Залужного вплинуло на довіру до Зеленського, – опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Серед лідерів рейтингу довіри українців - Валерій Залужний, Кирило Буданов та Володимир Зеленський. Рівень довіри до президента знизився після того, як він відправив головнокомандувача у відставку.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лідер довіри українців - Валерій Залужний: 94% довіряють йому, 5% не довіряють. Порівняно з груднем ситуація майже не змінилася.
Очільнику ГУР Кирилу Буданову довіряють 66% (в грудні цей показник становив 60%) і не довіряють 19% (в грудні було 20%).
Довіра президенту Володимиру Зеленському зараз становить 64% порівняно із 77% у грудні (недовіра при цьому зросла з 22% у грудні до 35% у лютому).
Також на дуже високому рівні - довіра Сергію Притулі. Йому довіряють 61% і не довіряють 33% українців. В його випадку також має місце зниження довіри (з 69% у грудні, недовіра зросла з 25% до 33%).
"Результати опитування не дають можливості говорити про конкретні причини зростання чи зниження довіри, але ми можемо припустити, що має місце спільний вплив відставки В. Залужного, яка накладалася на досить важкий період - складна ситуація на фронті, невизначена позиція ключових союзників України (особливо - США), продовження корупційних скандалів", - прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
Опитування було проведене 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1202 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка в мирний час не мала би не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
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Б. Задаєш мені наступні питання
Поясни, як А погоджується із Б. Ти ж нездатний адекватно мислити.
ну, як що зе!поцу подобається існувати в своїх спітнілих мріях, тім важче буде повертатися в реалії!
Если же это реально так, то украинцы нация умственно неполноценных. И это не потому что у меня там другие симпатии, а потому что как можно верить тому же Буданову Ну как?
Но я писал даже не про оценку его деятельности на посту, а просто оценку его личности. Чел имеет развитие пятиклассника и несет дичь постоянно.
Также мы знаем что ГУР приписывает себе достижения армии и СБУ. Но это если следить за новостями. Короче, они как ИГИЛ, которые приписывают себе любые террористические акты. Так что отдельные успехи это такая себе причина.
https://youtu.be/RAFpHXaw84I?si=T2BCx1qsY9tWqVLp
Значить скоро прочитаємо, що Залужного упіймали на педофілії.
только 30% жителей страны хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок,
и еще меньше - 23% проголосовали бы за него.
14 Февраль, 2022
A https://www.golosameriki.com/a/ukraine-president-s-ratings-fall-as-crisis-with-russia-brews/6440618.htmlssociated Press
Якщо будуть вибори, то буде знову 73% блаЗЄнських ідіотів.
Московський агент єрмак (агент Козирь),
медіаширма єрмака і виконавець ролі президента зеленський (агент Буратіно)
медіаширма злодіїв - кличко
медіаширма пінчука/єрмака притула
московський агент і весільний генерал буданов
приїхали, паралельна реальність по ящику зробила свою справу, дурних гоїв вчергове обдурили і влаштували хуцпу неймовірних масштабів..
цікаво, а наприклад, українець Кошулинський буде підтримку більшу аніж безугла чи ціняться тільки фсбешники, клоуни, віртуальні персонажі, і різні хитрі жидівки капітельманші.
в 1919 році москалі розвели ідіотів гаслом "земля селянам, фабрики робітникам, народам мир", а в 2019 році ідіотам показали казочку з персонажем що в реалі зневажав Україну як тільки міг. В обох випадках ідіоти отримали терор і московське поневолення на сотню років. Дійсно, а нах хохлам знати власну історію, Бандера/Міхновський/Донцов фашисти, Фаріон фашистка, а зеленський - красавчік.
А Залужному напевне приготована роль Болбочана, хоча від нього нічого на даний момент нема і його плани невідомі, сподіваюсь він не вкушений єрмаком як Карсь, наприклад.
Так, можна припустити, що Ви виявилися розумнішим. І що ?
Зе* дійде до Перемоги. І в Історію він вже ввійшов.
Шкода адекватних людей, яких взяли в заручники ОПГ 95Квартал і тупе суспільство.
Відкрийте кордони, хай поїдуть ті, хто вам заважають будувати "щасливе майбутнє".
Але ви подивіться, у єрмачелли рейтинг недовіри менший ніж у президента, який роками недопускав повномасштабної війни.
Кончений нарід, якого навіть війна нічого не навчила. Хворе суспільно з відсутністю мозку, яке не може побудувати елементарного причинно-наслідкового зв'язку, проте хоче слухати казочки з тєлєка і жерти лайно в красивій обгортці