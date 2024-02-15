Звільнення Залужного вплинуло на довіру до Зеленського, – опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Серед лідерів рейтингу довіри українців - Валерій Залужний, Кирило Буданов та Володимир Зеленський. Рівень довіри до президента знизився після того, як він відправив головнокомандувача у відставку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідер довіри українців - Валерій Залужний: 94% довіряють йому, 5% не довіряють. Порівняно з груднем ситуація майже не змінилася.

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Очільнику ГУР Кирилу Буданову довіряють 66% (в грудні цей показник становив 60%) і не довіряють 19% (в грудні було 20%).

Довіра президенту Володимиру Зеленському зараз становить 64% порівняно із 77% у грудні (недовіра при цьому зросла з 22% у грудні до 35% у лютому).

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Також на дуже високому рівні - довіра Сергію Притулі. Йому довіряють 61% і не довіряють 33% українців. В його випадку також має місце зниження довіри (з 69% у грудні, недовіра зросла з 25% до 33%).

"Результати опитування не дають можливості говорити про конкретні причини зростання чи зниження довіри, але ми можемо припустити, що має місце спільний вплив відставки В. Залужного, яка накладалася на досить важкий період - складна ситуація на фронті, невизначена позиція ключових союзників України (особливо - США), продовження корупційних скандалів", - прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

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Опитування було проведене 5-10 лютого 2024 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Було опитано 1202 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка в мирний час не мала би не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.