Протистояння між Зеленським і Залужним розкололо Україну, - Bloomberg

Публічна суперечка президента України Володимира Зеленського з уже колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним відбулася в найгірший момент, коли Україна опинилася в меншості на полі бою з РФ, а Сполучені Штати зволікають з наданням допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Bloomberg.

"За п’ять років Володимир Зеленський зазнав більше трансформацій, ніж зазнають більшість політиків за життя. Спочатку він був коміком, який став президентом, потім він був героєм війни у військовій формі, а тепер він ризикує скотитись до ролі лідера, що зазнав поразки у війні

Напередодні початку третього року війни українське керівництво воює з Росією, намагаючись отримати важливі поставки від союзників і воюючи між собою. Воно хоче уникнути примусу до мирних переговорів на неприємних умовах, попри зростаючий тиск", - пише видання.

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"Зеленський зараз перебуває у такому ж напруженому стані, як і в будь-який інший момент із часу вторгнення", - прокоментував один із високопоставлених європейських дипломатів, який регулярно спілкується з главою державою.

Журналісти видання зауважують, Залужний був звільнений після того, як повідомлення про часті суперечки із Зеленським дали зрозуміти, що президент втратив довіру до свого головнокомандувача.

"Розрив стосунків між двома найвидатнішими діячами України є найбільшим внутрішнім потрясінням після вторгнення. Тим часом президент Росії Володимир Путін посміхається, насолоджуючись безкоштовним ефірним часом із колишнім ведучим Fox News Такером Карлсоном", - пише Bloomberg.

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Ці дві події відбулися окремо, але з різницею в кілька годин, і вони наголошують не лише на викликах перезавантаження війни, але й на різних долях двох ключових антагоністів.

Перемога Путіна на березневих виборах - вирішена. Після цього він перебуватиме при владі довше, ніж будь-який російський лідер з часів Петра Великого - фігури, з якою російський диктатор любить себе порівнювати, наголошують журналісти.

"Зеленський, який прийшов до влади як агент змін, цього року не бере участі у виборах. Але навіть якщо українці не зможуть проголосувати, політика залишається. Незмінним залишається одне: український президент ненавидить слово "патова ситуація".

Це багатозначний термін, який лежить в основі його сварки з людиною, яку боготворили його солдати, колишнім воєначальником, якому належить велика заслуга в опорі, на який мало хто вважав Україну здатною, коли вона була втягнута в найбільший збройний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни", - пише видання.

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Видання нагадує, що у листопаді 2023 року в інтерв’ю The Economist Зеленський дорікнув Залужному, коли той наважився використати словосполучення про "патову ситуацію". Для багатьох це здавалося констатацією факту, але термінологія була вжита в той час, коли жодна зі сторін не розглядала можливість припинення війни шляхом переговорів.

Кілька західних чиновників, які постійно спілкуються з главою української держави, кажуть, що перемога залишається єдиним результатом, з яким погодиться Зеленський.

"Як би це не називали, через два роки війни спроби України дати відсіч російським загарбникам не йдуть за планом. Українці не можуть забути про те, як Зеленський, сумніваючись у звітах американської розвідки про неминуче вторгнення, обіцяв, що у травні всі зберуться на пікніки. Вони патріотичні, як ніколи, але з наближенням уже третього травня тривалість війни підриває бойовий дух, а армія каже, що їй потрібно набрати більше людей", - зазначає видання.

За словами журналістів видання, генерал Залужний користується великою особистою підтримкою. Деякі західні дипломати в приватних розмовах припускають, що його популярність досягла рівня Зеленського, якого один чиновник назвав тонкошкірим.

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Однак люди, знайомі з військовим керівництвом, кажуть, що принаймні частково розкол пов'язаний з тим, що Зеленський віддає перевагу більш сміливим військовим планам, що суперечить більш обережним планам Залужного на найближчі місяці.

Олександр Сирський, який командує Сухопутними військами України, може бути готовий дотримуватися військових цілей президента, але йому не довіряють деякі люди на полі бою, які вважають його більш безжальним, ніж Залужного.

"Разом із політикою у вищих ешелонах влади повернулася медійна критика. Колишні комерційні конкуренти все ще співпрацюють у цілодобовому телемарафоні, але глядацькі перегляди впали, а аудиторія натомість стікається до нерегульованих соціальних мереж.

Стосунки Зеленського зі ЗМІ були напруженими ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. На початку війни президент сказав журналістам, що вони також воюють, і чітко дав зрозуміти, що його обурює "дружній вогонь", - пише Bloomberg.

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"Юнацька поведінка, притаманна президенту в перші роки його перебування на посаді, зникла. Його громадяни пам'ятають людину, яка відмовилася відкласти свою комедійну кар'єру, щоб стати наймолодшим президентом в історії; людину, яка одного разу давала телевізійне інтерв'ю, сидячи на велотренажері, не дозволяючи своєму голосу видати зусилля, які він докладав, щоб залишитися на тому ж місці.

Зараз у нього сивіє волосся на скронях. Ще на початку війни він застерігав союзників по НАТО припинити грати в "пінг-понг" через допомогу, але тепер у вільний час він став ще краще грати в настільний теніс", - зауважило видання.

Іноземні чиновники помічають зміну тональності візитів Зеленського за кордон. Він перейшов від аргументу, що Україна програє без їхньої допомоги, до звернення до їхнього інстинкту підтримувати сторону, яка перемагає. Його команда пам’ятає, як після того, як Україна успішно відбила війська, які оточили Київ, США подолали своє небажання надіслати високоточну зброю. Останнім часом він наголошує, що союзникам дешевше фінансувати Україну, ніж ризикувати воювати з Росією на власній території.

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З наближенням третього року війни його найближче оточення розуміє, що багато чого змінилося. Вони помітили, що наратив президента Джо Байдена змінився зі "стільки, скільки потрібно" на "стільки, скільки зможемо". Вони також усвідомлюють, що означатиме повернення Дональда Трампа.

Bloomberg нагадує, що Зеленський відігравав головну роль у першому скандалі з імпічментом Трампа. Один з помічників Зеленського сказав, що його команда не надто похмуро дивиться на перспективу президентства Трампа. Він нагадав, що тоді Зеленський мав важелі впливу на Трампа, але вирішив ними не скористатися. Що з цього вийде, ми ще побачимо, наголошує видання.

"Його союзники визнають, що Зеленський є талісманом. Вони кажуть, що жоден з його попередників не зміг би заручитися такою ж мірою міжнародною підтримкою. Як сказав один високопоставлений європейський чиновник: відсутність його на чолі зробила б ситуацію для України набагато важчою", - резюмує Bloomberg.

Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.

Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.