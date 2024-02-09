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Протистояння між Зеленським і Залужним розкололо Україну, - Bloomberg

зеленський,залужний

Публічна суперечка президента України Володимира Зеленського з уже колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним відбулася в найгірший момент, коли Україна опинилася в меншості на полі бою з РФ, а Сполучені Штати зволікають з наданням допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Bloomberg.

"За п’ять років Володимир Зеленський зазнав більше трансформацій, ніж зазнають більшість політиків за життя. Спочатку він був коміком, який став президентом, потім він був героєм війни у військовій формі, а тепер він ризикує скотитись до ролі лідера, що зазнав поразки у війні

Напередодні початку третього року війни українське керівництво воює з Росією, намагаючись отримати важливі поставки від союзників і воюючи між собою. Воно хоче уникнути примусу до мирних переговорів на неприємних умовах, попри зростаючий тиск", - пише видання.

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"Зеленський зараз перебуває у такому ж напруженому стані, як і в будь-який інший момент із часу вторгнення", - прокоментував один із високопоставлених європейських дипломатів, який регулярно спілкується з главою державою.

Журналісти видання зауважують, Залужний був звільнений після того, як повідомлення про часті суперечки із Зеленським дали зрозуміти, що президент втратив довіру до свого головнокомандувача.

"Розрив стосунків між двома найвидатнішими діячами України є найбільшим внутрішнім потрясінням після вторгнення. Тим часом президент Росії Володимир Путін посміхається, насолоджуючись безкоштовним ефірним часом із колишнім ведучим Fox News Такером Карлсоном", - пише Bloomberg.

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Ці дві події відбулися окремо, але з різницею в кілька годин, і вони наголошують не лише на викликах перезавантаження війни, але й на різних долях двох ключових антагоністів.

Перемога Путіна на березневих виборах - вирішена. Після цього він перебуватиме при владі довше, ніж будь-який російський лідер з часів Петра Великого - фігури, з якою російський диктатор любить себе порівнювати, наголошують журналісти.

"Зеленський, який прийшов до влади як агент змін, цього року не бере участі у виборах. Але навіть якщо українці не зможуть проголосувати, політика залишається. Незмінним залишається одне: український президент ненавидить слово "патова ситуація".

Це багатозначний термін, який лежить в основі його сварки з людиною, яку боготворили його солдати, колишнім воєначальником, якому належить велика заслуга в опорі, на який мало хто вважав Україну здатною, коли вона була втягнута в найбільший збройний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни", - пише видання.

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Видання нагадує, що у листопаді 2023 року в інтерв’ю The Economist Зеленський дорікнув Залужному, коли той наважився використати словосполучення про "патову ситуацію". Для багатьох це здавалося констатацією факту, але термінологія була вжита в той час, коли жодна зі сторін не розглядала можливість припинення війни шляхом переговорів.

Кілька західних чиновників, які постійно спілкуються з главою української держави, кажуть, що перемога залишається єдиним результатом, з яким погодиться Зеленський.

"Як би це не називали, через два роки війни спроби України дати відсіч російським загарбникам не йдуть за планом. Українці не можуть забути про те, як Зеленський, сумніваючись у звітах американської розвідки про неминуче вторгнення, обіцяв, що у травні всі зберуться на пікніки. Вони патріотичні, як ніколи, але з наближенням уже третього травня тривалість війни підриває бойовий дух, а армія каже, що їй потрібно набрати більше людей", - зазначає видання.

За словами журналістів видання, генерал Залужний користується великою особистою підтримкою. Деякі західні дипломати в приватних розмовах припускають, що його популярність досягла рівня Зеленського, якого один чиновник назвав тонкошкірим.

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Однак люди, знайомі з військовим керівництвом, кажуть, що принаймні частково розкол пов'язаний з тим, що Зеленський віддає перевагу більш сміливим військовим планам, що суперечить більш обережним планам Залужного на найближчі місяці.

Олександр Сирський, який командує Сухопутними військами України, може бути готовий дотримуватися військових цілей президента, але йому не довіряють деякі люди на полі бою, які вважають його більш безжальним, ніж Залужного.

"Разом із політикою у вищих ешелонах влади повернулася медійна критика. Колишні комерційні конкуренти все ще співпрацюють у цілодобовому телемарафоні, але глядацькі перегляди впали, а аудиторія натомість стікається до нерегульованих соціальних мереж.

Стосунки Зеленського зі ЗМІ були напруженими ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. На початку війни президент сказав журналістам, що вони також воюють, і чітко дав зрозуміти, що його обурює "дружній вогонь", - пише Bloomberg.

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"Юнацька поведінка, притаманна президенту в перші роки його перебування на посаді, зникла. Його громадяни пам'ятають людину, яка відмовилася відкласти свою комедійну кар'єру, щоб стати наймолодшим президентом в історії; людину, яка одного разу давала телевізійне інтерв'ю, сидячи на велотренажері, не дозволяючи своєму голосу видати зусилля, які він докладав, щоб залишитися на тому ж місці.

Зараз у нього сивіє волосся на скронях. Ще на початку війни він застерігав союзників по НАТО припинити грати в "пінг-понг" через допомогу, але тепер у вільний час він став ще краще грати в настільний теніс", - зауважило видання.

Іноземні чиновники помічають зміну тональності візитів Зеленського за кордон. Він перейшов від аргументу, що Україна програє без їхньої допомоги, до звернення до їхнього інстинкту підтримувати сторону, яка перемагає. Його команда пам’ятає, як після того, як Україна успішно відбила війська, які оточили Київ, США подолали своє небажання надіслати високоточну зброю. Останнім часом він наголошує, що союзникам дешевше фінансувати Україну, ніж ризикувати воювати з Росією на власній території.

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З наближенням третього року війни його найближче оточення розуміє, що багато чого змінилося. Вони помітили, що наратив президента Джо Байдена змінився зі "стільки, скільки потрібно" на "стільки, скільки зможемо". Вони також усвідомлюють, що означатиме повернення Дональда Трампа.

Bloomberg нагадує, що Зеленський відігравав головну роль у першому скандалі з імпічментом Трампа. Один з помічників Зеленського сказав, що його команда не надто похмуро дивиться на перспективу президентства Трампа. Він нагадав, що тоді Зеленський мав важелі впливу на Трампа, але вирішив ними не скористатися. Що з цього вийде, ми ще побачимо, наголошує видання.

"Його союзники визнають, що Зеленський є талісманом. Вони кажуть, що жоден з його попередників не зміг би заручитися такою ж мірою міжнародною підтримкою. Як сказав один високопоставлений європейський чиновник: відсутність його на чолі зробила б ситуацію для України набагато важчою", - резюмує Bloomberg.

Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді.

Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звільнення (2675) Bloomberg (235) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+51
Все эти оды Зеленскому с самого начала воняли гнильцой. Теперь когда гнойник прорвало все эти журналисты не понимают в чем же дело и цепляются за свой же созданный бред. Тоже мне нашли госдеятеля.
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09.02.2024 17:15
+47
Дєрьмак та його підлеглий , по сумісництву президент , обрав найважчий момент для ЗСУ та всієї України та вдарив у найболючіше.

Знищив людину, яка мала найвищу ступінь довіри у війська та у народу.
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09.02.2024 17:17
+42
Зекомплексоване чмо з відсутністю принципів, і безхребетністю. Навіть засцяло вголос промовити, що "звільнив Залужного". Всіляку ахінеє, та загальні фрази. Більше всього цей недоросль боїться взяти на себе відповідальність.
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09.02.2024 17:24
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Залужный, это народный Генерал, уважение к которому зашкаливает! Это видно только тебе не понять, ну, бывает))!
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09.02.2024 18:52 Відповісти
Зеленський ніколи не був лідером, просто він вчасно опинився в потрібному місці.А розчарований український народ в той період історії України був готовий проголосувати за кого завгодно хоч за горилу з зоопарку. В підсумки люди так і недочекалися змін в країні , ситуація погіршилася а некомпетентний Президент продовжує грати роль "великого" лідера!
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09.02.2024 18:32 Відповісти
Тим хто у 2019 році голосував за зеленського ніяких змін не потрібно було. Тоді вони розказували, що "прідьот зєлєнській, пасадіт баріґу, паміріца с расієй, пасадіт всєх націоналістав, забєрьот всьо у алігархов і народу атдаст і всьо будєт харашо".
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09.02.2024 18:57 Відповісти
Громадяни України і так поділені на тих хто справжні громадяни і на 20 відсотків помісі з зебілів ригів руцкоміра та іншої нечисті яка і винна у цій війні, а початок положили ахметка і сєвєродонецьк...
І допоки ми не позбудемося ось цих відсотків так і буде колотити нашу країну, але зараз головне побороти підорафію і паралельно помалу стирати це шапіто!
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09.02.2024 18:32 Відповісти
Він був, є і залишиться клоуном
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09.02.2024 18:33 Відповісти
В чому полягає розкол? В тому, що Залужного підтримує 90% українців?
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09.02.2024 18:37 Відповісти
Нетряпка - найвеличніший лідер України, пішов ригати
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09.02.2024 18:37 Відповісти
Вчора Міша Подоляк обіцяв аудит дій ЗСУ в війні під командуванням Залужного.
По ітогам аудіта присвоєно звання Героя України Залужному Валєрію Федоровичу.
Так треба розуміти?
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09.02.2024 18:40 Відповісти
а це значить, що зараз всі негаразди будуть валити на Залужного. зараз, раптом виявлять багато зброї і всього іншого, що через "погане" керівництво не дійшло до війська, а от сирський оце моща, все армії. зараз багато лайна на Залужного буде литись. там в статті прозвучала фраза "що його популярність досягла рівня шмаркленського", де шмаркля і де Залужний, у нього попвулярність не могла впасти нижче плінтуса до рівня шмарклі, тому і звільнив, та багато чого.
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09.02.2024 21:39 Відповісти
Ніякого розколу нема. 92% за Залужного, а рейтинг Зеленського думаю впав.
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09.02.2024 18:43 Відповісти
Немає що думати, впав і навіки!
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09.02.2024 18:48 Відповісти
1. "...припускають, що його популярність досягла рівня Зеленського..." Вони це серйозно? Та "ПОПУлярніст" зєлі навіть близько не лежала біля популярності генерала Залужного.

2. "...зеленський віддає перевагу більш сміливим військовим планам, що суперечить більш обережним планам Залужного на найближчі місяці.

Олександр Сирський, який командує Сухопутними військами України, може бути готовий дотримуватися військових цілей президента..."
Це означає, що: а) значно збільшиться кількість м'ясних штурмів; б) зросте кількість загиблих; в) кількість відмов воїнів брати участь у м'ясних штурмах значно зросте, а, отже, збільшиться кількість кримінальних справ проти захисників. Все це разом узяте призведе до деморалізації війська.

3. Історія рухається по колу. У 1919 році симон петлюра так заздрив популярності полковника Петра Болбочана, що спочатку усунув того від командування Запорізьким корпусом, потім його заарештували, судили і розстріляли (петлюра ж увесь той час, поки була розправа над Болбочаном, мовчав, буцім-то нічого не відбувається). Заарештовував Болбочана омелян волох, який на початку 1920 року захопив скарбницю УНР та перейшов до бальшевіков (у 37 його розстріляли).
Історія рухається по колу. Чекаємо звинувачень та арешту генерала Валерія Залужного...
Дуже не хочу, щоб таке сталося.
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09.02.2024 18:46 Відповісти
Так для цього все це робилося, рашкі здати Україну!
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09.02.2024 18:47 Відповісти
Якісь подвійні стандарти у цих західних вільних медіа. Якщо в Україні половина громадян підтримує одного політика, а друга половина іншого - то це розкол. Але коли в США половина американців підтримує демократів, а інша половина республіканців то розколу не має. Це виявляється демократія. Так само у Великобританії, половина за лейбористів, половина за консерваторів - то це вінець демократії.
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09.02.2024 18:48 Відповісти
Дарма не зробили легалайз цивільної зброї. На наступному майдані буде вже стрілецька, гранатомети і важка техніка. Буде боляче
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09.02.2024 19:00 Відповісти
Та ясно, що розкололо.
Нормальні - за бойового генерала.
Всі інші - за клована.
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09.02.2024 19:01 Відповісти
Протистояння між Зеленським і Україною
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09.02.2024 19:02 Відповісти
Україну розкололо бажання одної частини народу - поржать, не думать , жить в ілюзіях та брехні , вибрати блазня на царювання , а іншої - думати , нести відповідальність за свої вчинки і обирати відповідальних лідерів . Лицемірство проти чесності , інфантильність проти відповідальності, ілюзія проти реальності .
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09.02.2024 19:26 Відповісти
розкол- дія антихриста . Отже "зелений" розкол в Україні, в часі війни, є цілеспрямована,усвідомлена дія ворога України і її народу .Це є аналогічно,та ж сама дія,котру весь час проводить рашистський кровопивця української крові- куйло всія 3,14дерації.
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09.02.2024 19:26 Відповісти
Якусь херню накалякали...
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09.02.2024 19:28 Відповісти
назва в оригіналі "zelensky's ugly fight..." що ж, дуже промовисто. гадаю, це таки має значно змінити ставлення до зеленого сифіліса на заході...
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09.02.2024 19:34 Відповісти
Із Залужним Зеленский боявся сили ЗСУ, які не підконтрольні особисто йому.
Тепер має кишенькового Сирського, якого армія ненавидить дещо недолюблює.
Вони думають, що вже навчились у Залужного всім секретам війни.
Тепер побачимо чи зможе "Сирський" наробити сиру, чи буде все засирати.
Треба ж знати, за що його предкам дісталось таке прізвище.
Етимологія на часі.
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09.02.2024 19:39 Відповісти
Ну хоч Сирського поставив на чолі ЗСУ, а не сам впрягся в командування ... як колись цар МиколайII і Алоізович..Чи буде від цього толк, ось у чому питання?
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09.02.2024 20:06 Відповісти
Зеленський боїться, що ЗСУ зметуть Банкову з усіма Єрмаками і їхніми тіньовими кабінетами.
Не забуваймо про продаж землі і множинне громадянсво, що відкриває шлях
скупки України по частинах тими, хто прийде на місце полеглих українців.
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09.02.2024 20:22 Відповісти
сирський кацап. Что он может?
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10.02.2024 00:19 Відповісти
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09.02.2024 20:35 Відповісти
Мордор аплодує .
Хтось із шептунів і радників сприяє таким діям.
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09.02.2024 20:52 Відповісти
Найвидатнішиі дияч України....зелена шмаркля а не дияч.... уйобок...тьфу...***....
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09.02.2024 21:16 Відповісти
Немає ніякого розколу, вся країна згуртовано підтримує Залужного. Ці горе журналісти зовсім не розбираються в тому про що пишуть.
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09.02.2024 21:20 Відповісти
!!!!!
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09.02.2024 21:20 Відповісти
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09.02.2024 21:22 Відповісти
угу на московських болотах наполягають на виборах в Україні. щоб було з ким укласти черговий мутняк, бо зелень на мутняк з московськими болотами і медведчуками не згодна....
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10.02.2024 05:03 Відповісти
тварь болотна не смерди своїм кацапським ротом
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10.02.2024 12:16 Відповісти
Бо це безтолковий ішак, який за своїми тактико-технічними даними, як виявлось в подальшому, не тягне ,навіть , на голову паршивого колгослу. Це чмо - це непорібний баласт на шиї суспільства, якого треба в майбутньому обовязково позбутись.
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09.02.2024 22:58 Відповісти
Трансформації не відбулося: зрадник і клоун для низькоінтелектуальної аудиторії залишився зрадником і клоуном.
Всі його дії залишаються послідовними і логічними з такої точки зору.
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10.02.2024 04:29 Відповісти
Бернард Шоу: "Пропаганда не делает из людей идиотов: она на них рассчитывает"

Приезд хорошего клоуна, полезней для целого города, чем двадцать ослов, груженных лекарствами и золотом.(Томас Сиден, врач и философ 17 века)

и старая восточная поговорка:

- Сильные люди создают хорошие времена.

- Хорошие времена создают слабых людей.

- Слабые люди создают плохие времена.

- Плохие времена создают сильных людей.

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10.02.2024 04:54 Відповісти
Подоляцький тобі медалька від Зе влади на E mail прийшла
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10.02.2024 12:17 Відповісти
73% выбрали писюаниста
73% " а мине какая разница"
73% проголосуют за Новороссию.
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10.02.2024 09:02 Відповісти
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