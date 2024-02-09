Противостояние между Зеленским и Залужным раскололо Украину, - Bloomberg

Публичный спор президента Украины Владимира Зеленского с уже бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным произошел в худший момент, когда Украина оказалась в меньшинстве на поле боя с РФ, а Соединенные Штаты медлят с оказанием помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bloomberg.

"За пять лет Владимир Зеленский претерпел больше трансформаций, чем претерпевают большинство политиков при жизни. Сначала он был комиком, который стал президентом, потом он был героем войны в военной форме, а теперь он рискует скатиться к роли лидера, потерпевшего поражение в войне.

В преддверии начала третьего года войны украинское руководство воюет с Россией, пытаясь получить важные поставки от союзников и воюя между собой. Оно хочет избежать принуждения к мирным переговорам на неприятных условиях, несмотря на растущее давление", - пишет издание.

"Зеленский сейчас находится в таком же напряженном состоянии, как и в любой другой момент со времени вторжения", - прокомментировал один из высокопоставленных европейских дипломатов, регулярно общающийся с главой государства.

Журналисты издания замечают, что Залужный был уволен после того, как сообщения о частых спорах с Зеленским дали понять, что президент потерял доверие к своему главнокомандующему.

"Разрыв отношений между двумя выдающимися деятелями Украины является самым большим внутренним потрясением после вторжения. Тем временем президент России Владимир Путин улыбается, наслаждаясь бесплатным эфирным временем с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном", - пишет Bloomberg.

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Эти два события произошли отдельно, но с разницей в несколько часов, и они отмечают не только вызовы перезагрузки войны, но и различные судьбы двух ключевых антагонистов.

Победа Путина на мартовских выборах – решена. После этого он будет находиться у власти дольше, чем любой российский лидер со времен Петра Великого – фигуры, с которой российский диктатор любит себя сравнивать, отмечают журналисты.

"Зеленский, пришедший к власти как агент перемен, в этом году не участвует в выборах. Но даже если украинцы не смогут проголосовать, политика остается. Неизменным остается одно: украинский президент ненавидит слово "патовая ситуация".

Это многозначительный термин, лежащий в основе его ссоры с человеком, которого боготворили его солдаты, бывшим военачальником, которому принадлежит большая заслуга в сопротивлении, на которое мало кто считал способной Украину, когда она была вовлечена в самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны", - пишет издание.

Издание напоминает, что в ноябре 2023 года в интервью The Economist Зеленский упрекнул Залужного, когда тот решился использовать словосочетание о "патовой ситуации". Для многих это казалось констатацией факта, но терминология была использована в то время, когда ни одна из сторон не рассматривала возможность прекращения войны путем переговоров.

Несколько западных чиновников, постоянно общающихся с главой украинского государства, говорят, что победа остается единственным результатом, с которым согласится Зеленский.

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"Как бы это ни называли, через два года войны попытки Украины дать отпор российским захватчикам не идут по плану. Украинцы не могут забыть о том, как Зеленский, сомневаясь в отчетах американской разведки о неизбежном вторжении, обещал, что в мае все соберутся на пикники. Они патриотичны, как никогда, но с приближением уже третьего мая продолжительность войны подрывает боевой дух, а армия говорит, что ей нужно набрать больше людей", - отмечает издание.

По словам журналистов, генерал Залужный пользуется большой личной поддержкой. Некоторые западные дипломаты в приватных разговорах предполагают, что его популярность достигла уровня Зеленского, которого один чиновник назвал тонкокожим.

Однако люди, знакомые с военным руководством, говорят, что по крайней мере частично раскол связан с тем, что Зеленский предпочитает более смелые военные планы, что противоречит более осторожным планам Залужного на ближайшие месяцы.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский может быть готов придерживаться военных целей президента, но ему не доверяют некоторые люди на поле боя, которые считают его более безжалостным, чем Залужного.

"Вместе с политикой в высших эшелонах власти вернулась медийная критика. Бывшие коммерческие конкуренты все еще сотрудничают в круглосуточном телемарафоне, но зрительские просмотры упали, а аудитория стекается в нерегулируемые социальные сети.

Отношения Зеленского со СМИ были напряженными еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале войны президент сказал журналистам, что они тоже воюют, и четко дал понять, что его возмущает "дружеский огонь", пишет Bloomberg.

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"Юношеское поведение, присущее президенту в первые годы его пребывания в должности, исчезло. Его граждане помнят человека, отказавшегося отложить свою комедийную карьеру, чтобы стать самым молодым президентом в истории; человека, который однажды давал телевизионное интервью, сидя на велотренажере, не позволяя своему голосу показать усилия, которые он прилагал, чтобы остаться на том же месте.

Сейчас у него седеют волосы на висках. Еще в начале войны он предостерег союзников по НАТО прекратить играть в "пинг-понг" с помощью, но теперь в свободное время он стал еще лучше играть в настольный теннис", - отметило издание.

Иностранные чиновники отмечают изменение тональности визитов Зеленского за границу. Он перешел от аргумента, что Украина проиграет без их помощи, к обращению к их инстинкту поддерживать побеждающую сторону. Его команда помнит, как после того, как Украина успешно отразила окружившие Киев войска, США преодолели свое нежелание прислать высокоточное оружие. В последнее время он отмечает, что союзникам дешевле финансировать Украину, чем рисковать воевать с Россией на собственной территории.

С приближением третьего года войны его ближайшее окружение понимает, что многое изменилось. Они заметили, что нарратив президента Джо Байдена изменился со "столько, сколько нужно" на "столько, сколько сможем". Они также отдают себе отчет в том, что будет означать возвращение Дональда Трампа.

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Bloomberg напоминает, что Зеленский играл главную роль в первом скандале с импичментом Трампа. Один из помощников Зеленского сказал, что его команда не слишком угрюмо смотрит на перспективу президентства Трампа. Он напомнил, что тогда Зеленский имел рычаги влияния на Трампа, но решил ими не воспользоваться. Что из этого получится, мы еще увидим, подчеркивает издание.

"Его союзники признают, что Зеленский является талисманом. Они говорят, что ни один из его предшественников не смог бы заручиться в такой же степени международной поддержкой. Как сказал один высокопоставленный европейский чиновник: отсутствие его во главе сделало бы ситуацию для Украины гораздо труднее", - резюмирует Bloomberg.

Отставка Залужного

8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.

Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

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