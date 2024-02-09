РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6563 посетителя онлайн
Новости
21 439 139

Противостояние между Зеленским и Залужным раскололо Украину, - Bloomberg

зеленський,залужний

Публичный спор президента Украины Владимира Зеленского с уже бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным произошел в худший момент, когда Украина оказалась в меньшинстве на поле боя с РФ, а Соединенные Штаты медлят с оказанием помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Bloomberg.

"За пять лет Владимир Зеленский претерпел больше трансформаций, чем претерпевают большинство политиков при жизни. Сначала он был комиком, который стал президентом, потом он был героем войны в военной форме, а теперь он рискует скатиться к роли лидера, потерпевшего поражение в войне.

В преддверии начала третьего года войны украинское руководство воюет с Россией, пытаясь получить важные поставки от союзников и воюя между собой. Оно хочет избежать принуждения к мирным переговорам на неприятных условиях, несмотря на растущее давление", - пишет издание.

"Зеленский сейчас находится в таком же напряженном состоянии, как и в любой другой момент со времени вторжения", - прокомментировал один из высокопоставленных европейских дипломатов, регулярно общающийся с главой государства.

Журналисты издания замечают, что Залужный был уволен после того, как сообщения о частых спорах с Зеленским дали понять, что президент потерял доверие к своему главнокомандующему.

"Разрыв отношений между двумя выдающимися деятелями Украины является самым большим внутренним потрясением после вторжения. Тем временем президент России Владимир Путин улыбается, наслаждаясь бесплатным эфирным временем с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном", - пишет Bloomberg.

Читайте также: Залужного поблагодарила диаспора: Он остановил "вторую армию мира"

Эти два события произошли отдельно, но с разницей в несколько часов, и они отмечают не только вызовы перезагрузки войны, но и различные судьбы двух ключевых антагонистов.

Победа Путина на мартовских выборах – решена. После этого он будет находиться у власти дольше, чем любой российский лидер со времен Петра Великого – фигуры, с которой российский диктатор любит себя сравнивать, отмечают журналисты.

"Зеленский, пришедший к власти как агент перемен, в этом году не участвует в выборах. Но даже если украинцы не смогут проголосовать, политика остается. Неизменным остается одно: украинский президент ненавидит слово "патовая ситуация".

Это многозначительный термин, лежащий в основе его ссоры с человеком, которого боготворили его солдаты, бывшим военачальником, которому принадлежит большая заслуга в сопротивлении, на которое мало кто считал способной Украину, когда она была вовлечена в самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны", - пишет издание.

Издание напоминает, что в ноябре 2023 года в интервью The Economist Зеленский упрекнул Залужного, когда тот решился использовать словосочетание о "патовой ситуации". Для многих это казалось констатацией факта, но терминология была использована в то время, когда ни одна из сторон не рассматривала возможность прекращения войны путем переговоров.

Несколько западных чиновников, постоянно общающихся с главой украинского государства, говорят, что победа остается единственным результатом, с которым согласится Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Увольнение Залужного вызывает беспокойство. Это знаменует новый и решающий этап в войне, - The Economist

"Как бы это ни называли, через два года войны попытки Украины дать отпор российским захватчикам не идут по плану. Украинцы не могут забыть о том, как Зеленский, сомневаясь в отчетах американской разведки о неизбежном вторжении, обещал, что в мае все соберутся на пикники. Они патриотичны, как никогда, но с приближением уже третьего мая продолжительность войны подрывает боевой дух, а армия говорит, что ей нужно набрать больше людей", - отмечает издание.

По словам журналистов, генерал Залужный пользуется большой личной поддержкой. Некоторые западные дипломаты в приватных разговорах предполагают, что его популярность достигла уровня Зеленского, которого один чиновник назвал тонкокожим.

Однако люди, знакомые с военным руководством, говорят, что по крайней мере частично раскол связан с тем, что Зеленский предпочитает более смелые военные планы, что противоречит более осторожным планам Залужного на ближайшие месяцы.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский может быть готов придерживаться военных целей президента, но ему не доверяют некоторые люди на поле боя, которые считают его более безжалостным, чем Залужного.

"Вместе с политикой в высших эшелонах власти вернулась медийная критика. Бывшие коммерческие конкуренты все еще сотрудничают в круглосуточном телемарафоне, но зрительские просмотры упали, а аудитория стекается в нерегулируемые социальные сети.

Отношения Зеленского со СМИ были напряженными еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале войны президент сказал журналистам, что они тоже воюют, и четко дал понять, что его возмущает "дружеский огонь", пишет Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов об отставке Залужного: Одни считают, что это катастрофа. Другие - что надо влить новую кровь. Ни одни, ни другие не правы

"Юношеское поведение, присущее президенту в первые годы его пребывания в должности, исчезло. Его граждане помнят человека, отказавшегося отложить свою комедийную карьеру, чтобы стать самым молодым президентом в истории; человека, который однажды давал телевизионное интервью, сидя на велотренажере, не позволяя своему голосу показать усилия, которые он прилагал, чтобы остаться на том же месте.

Сейчас у него седеют волосы на висках. Еще в начале войны он предостерег союзников по НАТО прекратить играть в "пинг-понг" с помощью, но теперь в свободное время он стал еще лучше играть в настольный теннис", - отметило издание.

Иностранные чиновники отмечают изменение тональности визитов Зеленского за границу. Он перешел от аргумента, что Украина проиграет без их помощи, к обращению к их инстинкту поддерживать побеждающую сторону. Его команда помнит, как после того, как Украина успешно отразила окружившие Киев войска, США преодолели свое нежелание прислать высокоточное оружие. В последнее время он отмечает, что союзникам дешевле финансировать Украину, чем рисковать воевать с Россией на собственной территории.

С приближением третьего года войны его ближайшее окружение понимает, что многое изменилось. Они заметили, что нарратив президента Джо Байдена изменился со "столько, сколько нужно" на "столько, сколько сможем". Они также отдают себе отчет в том, что будет означать возвращение Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кто-то слышал причину?", "А Ермака?" и "Стыдно": комментарии на странице Зеленского после увольнения Залужного

Bloomberg напоминает, что Зеленский играл главную роль в первом скандале с импичментом Трампа. Один из помощников Зеленского сказал, что его команда не слишком угрюмо смотрит на перспективу президентства Трампа. Он напомнил, что тогда Зеленский имел рычаги влияния на Трампа, но решил ими не воспользоваться. Что из этого получится, мы еще увидим, подчеркивает издание.

"Его союзники признают, что Зеленский является талисманом. Они говорят, что ни один из его предшественников не смог бы заручиться в такой же степени международной поддержкой. Как сказал один высокопоставленный европейский чиновник: отсутствие его во главе сделало бы ситуацию для Украины гораздо труднее", - резюмирует Bloomberg.

Отставка Залужного

8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.

Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

Также смотрите: Отставка Залужного. Что дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) увольнение (2676) Bloomberg (220) Залужный Валерий (657)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+51
Все эти оды Зеленскому с самого начала воняли гнильцой. Теперь когда гнойник прорвало все эти журналисты не понимают в чем же дело и цепляются за свой же созданный бред. Тоже мне нашли госдеятеля.
показать весь комментарий
09.02.2024 17:15
+47
Дєрьмак та його підлеглий , по сумісництву президент , обрав найважчий момент для ЗСУ та всієї України та вдарив у найболючіше.

Знищив людину, яка мала найвищу ступінь довіри у війська та у народу.
показать весь комментарий
09.02.2024 17:17
+42
Зекомплексоване чмо з відсутністю принципів, і безхребетністю. Навіть засцяло вголос промовити, що "звільнив Залужного". Всіляку ахінеє, та загальні фрази. Більше всього цей недоросль боїться взяти на себе відповідальність.
показать весь комментарий
09.02.2024 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Залужный, это народный Генерал, уважение к которому зашкаливает! Это видно только тебе не понять, ну, бывает))!
показать весь комментарий
09.02.2024 18:52 Ответить
Зеленський ніколи не був лідером, просто він вчасно опинився в потрібному місці.А розчарований український народ в той період історії України був готовий проголосувати за кого завгодно хоч за горилу з зоопарку. В підсумки люди так і недочекалися змін в країні , ситуація погіршилася а некомпетентний Президент продовжує грати роль "великого" лідера!
показать весь комментарий
09.02.2024 18:32 Ответить
Тим хто у 2019 році голосував за зеленського ніяких змін не потрібно було. Тоді вони розказували, що "прідьот зєлєнській, пасадіт баріґу, паміріца с расієй, пасадіт всєх націоналістав, забєрьот всьо у алігархов і народу атдаст і всьо будєт харашо".
показать весь комментарий
09.02.2024 18:57 Ответить
Громадяни України і так поділені на тих хто справжні громадяни і на 20 відсотків помісі з зебілів ригів руцкоміра та іншої нечисті яка і винна у цій війні, а початок положили ахметка і сєвєродонецьк...
І допоки ми не позбудемося ось цих відсотків так і буде колотити нашу країну, але зараз головне побороти підорафію і паралельно помалу стирати це шапіто!
показать весь комментарий
09.02.2024 18:32 Ответить
Він був, є і залишиться клоуном
показать весь комментарий
09.02.2024 18:33 Ответить
В чому полягає розкол? В тому, що Залужного підтримує 90% українців?
показать весь комментарий
09.02.2024 18:37 Ответить
Нетряпка - найвеличніший лідер України, пішов ригати
показать весь комментарий
09.02.2024 18:37 Ответить
Вчора Міша Подоляк обіцяв аудит дій ЗСУ в війні під командуванням Залужного.
По ітогам аудіта присвоєно звання Героя України Залужному Валєрію Федоровичу.
Так треба розуміти?
показать весь комментарий
09.02.2024 18:40 Ответить
а це значить, що зараз всі негаразди будуть валити на Залужного. зараз, раптом виявлять багато зброї і всього іншого, що через "погане" керівництво не дійшло до війська, а от сирський оце моща, все армії. зараз багато лайна на Залужного буде литись. там в статті прозвучала фраза "що його популярність досягла рівня шмаркленського", де шмаркля і де Залужний, у нього попвулярність не могла впасти нижче плінтуса до рівня шмарклі, тому і звільнив, та багато чого.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:39 Ответить
Ніякого розколу нема. 92% за Залужного, а рейтинг Зеленського думаю впав.
показать весь комментарий
09.02.2024 18:43 Ответить
Немає що думати, впав і навіки!
показать весь комментарий
09.02.2024 18:48 Ответить
1. "...припускають, що його популярність досягла рівня Зеленського..." Вони це серйозно? Та "ПОПУлярніст" зєлі навіть близько не лежала біля популярності генерала Залужного.

2. "...зеленський віддає перевагу більш сміливим військовим планам, що суперечить більш обережним планам Залужного на найближчі місяці.

Олександр Сирський, який командує Сухопутними військами України, може бути готовий дотримуватися військових цілей президента..."
Це означає, що: а) значно збільшиться кількість м'ясних штурмів; б) зросте кількість загиблих; в) кількість відмов воїнів брати участь у м'ясних штурмах значно зросте, а, отже, збільшиться кількість кримінальних справ проти захисників. Все це разом узяте призведе до деморалізації війська.

3. Історія рухається по колу. У 1919 році симон петлюра так заздрив популярності полковника Петра Болбочана, що спочатку усунув того від командування Запорізьким корпусом, потім його заарештували, судили і розстріляли (петлюра ж увесь той час, поки була розправа над Болбочаном, мовчав, буцім-то нічого не відбувається). Заарештовував Болбочана омелян волох, який на початку 1920 року захопив скарбницю УНР та перейшов до бальшевіков (у 37 його розстріляли).
Історія рухається по колу. Чекаємо звинувачень та арешту генерала Валерія Залужного...
Дуже не хочу, щоб таке сталося.
показать весь комментарий
09.02.2024 18:46 Ответить
Так для цього все це робилося, рашкі здати Україну!
показать весь комментарий
09.02.2024 18:47 Ответить
Якісь подвійні стандарти у цих західних вільних медіа. Якщо в Україні половина громадян підтримує одного політика, а друга половина іншого - то це розкол. Але коли в США половина американців підтримує демократів, а інша половина республіканців то розколу не має. Це виявляється демократія. Так само у Великобританії, половина за лейбористів, половина за консерваторів - то це вінець демократії.
показать весь комментарий
09.02.2024 18:48 Ответить
Дарма не зробили легалайз цивільної зброї. На наступному майдані буде вже стрілецька, гранатомети і важка техніка. Буде боляче
показать весь комментарий
09.02.2024 19:00 Ответить
Та ясно, що розкололо.
Нормальні - за бойового генерала.
Всі інші - за клована.
показать весь комментарий
09.02.2024 19:01 Ответить
Протистояння між Зеленським і Україною
показать весь комментарий
09.02.2024 19:02 Ответить
Україну розкололо бажання одної частини народу - поржать, не думать , жить в ілюзіях та брехні , вибрати блазня на царювання , а іншої - думати , нести відповідальність за свої вчинки і обирати відповідальних лідерів . Лицемірство проти чесності , інфантильність проти відповідальності, ілюзія проти реальності .
показать весь комментарий
09.02.2024 19:26 Ответить
розкол- дія антихриста . Отже "зелений" розкол в Україні, в часі війни, є цілеспрямована,усвідомлена дія ворога України і її народу .Це є аналогічно,та ж сама дія,котру весь час проводить рашистський кровопивця української крові- куйло всія 3,14дерації.
показать весь комментарий
09.02.2024 19:26 Ответить
Якусь херню накалякали...
показать весь комментарий
09.02.2024 19:28 Ответить
назва в оригіналі "zelensky's ugly fight..." що ж, дуже промовисто. гадаю, це таки має значно змінити ставлення до зеленого сифіліса на заході...
показать весь комментарий
09.02.2024 19:34 Ответить
Із Залужним Зеленский боявся сили ЗСУ, які не підконтрольні особисто йому.
Тепер має кишенькового Сирського, якого армія ненавидить дещо недолюблює.
Вони думають, що вже навчились у Залужного всім секретам війни.
Тепер побачимо чи зможе "Сирський" наробити сиру, чи буде все засирати.
Треба ж знати, за що його предкам дісталось таке прізвище.
Етимологія на часі.
показать весь комментарий
09.02.2024 19:39 Ответить
Ну хоч Сирського поставив на чолі ЗСУ, а не сам впрягся в командування ... як колись цар МиколайII і Алоізович..Чи буде від цього толк, ось у чому питання?
показать весь комментарий
09.02.2024 20:06 Ответить
Зеленський боїться, що ЗСУ зметуть Банкову з усіма Єрмаками і їхніми тіньовими кабінетами.
Не забуваймо про продаж землі і множинне громадянсво, що відкриває шлях
скупки України по частинах тими, хто прийде на місце полеглих українців.
показать весь комментарий
09.02.2024 20:22 Ответить
сирський кацап. Что он может?
показать весь комментарий
10.02.2024 00:19 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2024 20:35 Ответить
Мордор аплодує .
Хтось із шептунів і радників сприяє таким діям.
показать весь комментарий
09.02.2024 20:52 Ответить
Найвидатнішиі дияч України....зелена шмаркля а не дияч.... уйобок...тьфу...***....
показать весь комментарий
09.02.2024 21:16 Ответить
Немає ніякого розколу, вся країна згуртовано підтримує Залужного. Ці горе журналісти зовсім не розбираються в тому про що пишуть.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:20 Ответить
!!!!!
показать весь комментарий
09.02.2024 21:20 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2024 21:22 Ответить
угу на московських болотах наполягають на виборах в Україні. щоб було з ким укласти черговий мутняк, бо зелень на мутняк з московськими болотами і медведчуками не згодна....
показать весь комментарий
10.02.2024 05:03 Ответить
тварь болотна не смерди своїм кацапським ротом
показать весь комментарий
10.02.2024 12:16 Ответить
Бо це безтолковий ішак, який за своїми тактико-технічними даними, як виявлось в подальшому, не тягне ,навіть , на голову паршивого колгослу. Це чмо - це непорібний баласт на шиї суспільства, якого треба в майбутньому обовязково позбутись.
показать весь комментарий
09.02.2024 22:58 Ответить
Трансформації не відбулося: зрадник і клоун для низькоінтелектуальної аудиторії залишився зрадником і клоуном.
Всі його дії залишаються послідовними і логічними з такої точки зору.
показать весь комментарий
10.02.2024 04:29 Ответить
Бернард Шоу: "Пропаганда не делает из людей идиотов: она на них рассчитывает"

Приезд хорошего клоуна, полезней для целого города, чем двадцать ослов, груженных лекарствами и золотом.(Томас Сиден, врач и философ 17 века)

и старая восточная поговорка:

- Сильные люди создают хорошие времена.

- Хорошие времена создают слабых людей.

- Слабые люди создают плохие времена.

- Плохие времена создают сильных людей.

показать весь комментарий
10.02.2024 04:54 Ответить
Подоляцький тобі медалька від Зе влади на E mail прийшла
показать весь комментарий
10.02.2024 12:17 Ответить
73% выбрали писюаниста
73% " а мине какая разница"
73% проголосуют за Новороссию.
показать весь комментарий
10.02.2024 09:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 