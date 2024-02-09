Залужному та Буданову присвоєно звання "Герой України". ВIДЕО (оновлено)

Президент Володимир Зеленський присвоїв Валерію Залужному та Кирилу Буданову звання Героя України.

Про це йдеться в указі №61/2024, інформує Цензор.НЕТ.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", - зазначається в указі президента.

Також звання "Герой України" присвоєно очільнику ГУР МО Кирилу Буданову.

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Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було ухвалено рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

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