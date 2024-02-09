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Залужному та Буданову присвоєно звання "Герой України". ВIДЕО (оновлено)

Президент Володимир Зеленський присвоїв Валерію Залужному та Кирилу Буданову звання Героя України.

Про це йдеться в указі №61/2024, інформує Цензор.НЕТ.

"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", - зазначається в указі президента.

Також звання "Герой України" присвоєно очільнику ГУР МО Кирилу Буданову.

Також читайте: Зеленський підписав укази про звільнення Залужного та призначення на його місце Сирського

Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було ухвалено рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

Читайте: Залужному подякувала діаспора: Він зупинив "другу армію світу"

Автор: 

Буданов Кирило (492) Герой України (314) Зеленський Володимир (23832) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+54
іншими словами, звільнили за гарну роботу ? просто зелене шапіто....
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09.02.2024 12:11
+53
за що дали Героя пану Генералу Залужному ?

За те што відстояв Україну в самий важкий час.
А за що його ЗЄ-ля звільнив ?
За те ж саме
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09.02.2024 12:15
+44
Не прикриєш ти цим,бубачка свій черговий косяк.
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09.02.2024 12:10
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Е люди "творці", е люди "руйнивніки". До останніх відносяться путін, Трамп а також Зеленський.
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09.02.2024 12:28 Відповісти
ну, а за що ж тоді ти його звільнив?
Це називається "спустити пар"
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09.02.2024 12:29 Відповісти
А на скільки років(довічного ув'язнення) нагороджено по 111-й пана Зеленського?
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09.02.2024 12:30 Відповісти
Завтра.... Студия "Картель-95"....
- Жидков - ты лучший автор, лучший сценарист! Вот тебе премия 100 тыс.у.е. и уё с нашей студии!
Это так работает у преЗедента ???
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09.02.2024 12:30 Відповісти
Дострокові. Всіх гілок влади
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09.02.2024 12:33 Відповісти
Зеленому виродку - вотум недовіри і імпічмент. Цим під час війни мала б займатися опозиція, але вона в нас, схоже, вже перетворилася на "навальнят".
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09.02.2024 12:44 Відповісти
Опозиція поводиться правильно. На пропозицію про Уряд Єдності зеЧМО відмовилось. Я - ж не ЛОХ !! Як це кріт стане Лохом ? Цікаві події нас чекають попереду. Через два-три місяці. Ой як буде цікаво. Аби тільки фронт не посипався. Шоу продовжується ... Виводьте кошового! У трусах.
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09.02.2024 12:53 Відповісти
Опозиція б могла сама створити цей уряд - перетягнувши до себе усіх більш-менш притомних депутатів, розбити монобільшість зеленого шапіто і перетворити його на кульгаву качку. На кону стоїть саме виживання України, усім вже зрозуміло, що зелена шобла веде країну у прірву і треба "шєвєліться нємєдлєнно" (с). Замість боротьби опозиції відбувається повна узурпація влади Дєрьмаком. Вангую, скоро цей кріт просто опозицію пересаджає, як у паРаші і все
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09.02.2024 13:55 Відповісти
Треба було ще псу Патрону дати героя, щоб якось підважити Залужного.
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09.02.2024 12:33 Відповісти
(підказує пошепки):
Пане Президенте!
А от коли Брежнєв когось нагороджував, то й собі на груди чіпляв...
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09.02.2024 12:35 Відповісти
Ну, ну, тижня через 2-3, в ОПі замовлять нове "велике соціологічне опитування", і от коли Зеля побачить там, що рейтинг Залужного не знизився, а то і виріс..... В Червінського буде поповнення в камері. Але звісно це не гарантовано, 73% ідіотів ніде не поділись, трохи телемарафона їм в мізки, трохи ботів Подоляка....і вуаля, забудуть як і звали. Може бути і так. З Разумковим спрацювало. З антирейтингом Порошенка. Елехторат йомайо.
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09.02.2024 12:35 Відповісти
Клоун,а зняв ти його за що?єрмак приказав, знаєш карма -**** хірова
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09.02.2024 12:35 Відповісти
Та, мабуть, за те і зняв, що Герой. Це тільки у запалених білим порошком мізках може поєднуватися: Герой і звільнення з посади.
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09.02.2024 15:01 Відповісти
гарна режисура...більшості зайде
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09.02.2024 12:37 Відповісти
Какая глупость! А где звание героя мужу буданова- герою гогилашвили ?
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09.02.2024 12:39 Відповісти
Буданов в компанію це для того щоб принизити Залужного до Буданова, який здав Червінського зайнявши посаду чесних офіцерів ГРУ які не злякались сказати зеленському що він зрадник і бреше що не здавав ***** вагнеровців. От за це мабуть і героя як вірному слугі. та ще з жінкою гарно ховався в бункере і жрав мівіну разом з янелохомнотряпкой, і ще брехав разом з зеленським про початак війни , жінок своїх сховали а жінок та дітей України бросили на розтерзанія кацапам, бо виконували завдання ФСБ брехати про шашлики щоб вони вбили більше патріотів України . Пять років зрадник баканов і к працювали під боком на ФСБ, гогі з машей їздив матюкав війскових отримував за це зарплату та ще і жив з ним під одним дахом. Та який він після всього цего розвідник ? Сором звёздна підстилка зрадника зеленського.
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09.02.2024 13:30 Відповісти
Чи правда, що батьки і родичі нового ком. живуть на Россії ?
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09.02.2024 12:39 Відповісти
батьки та брат С.живуть во Владімірє,де народився сам С
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09.02.2024 13:05 Відповісти
а тепер спостерігайте, зараз почнуть акуратно з'являтись вкиди, ніби, про провали Залужного, в контрнаступі, в організації, в забезпеченні, зараз на нього будуть вішати всіх собак, але це буде методично і довго, а при тепершніьому ніби все налагоджується, будуть що завдяки кадровим змінам почали атакувати, з'явилась зброя, снаряди, амуніція, ну все завдяки кадровим рішенням найвеличнішого Боневтіка Херпіду.
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09.02.2024 12:43 Відповісти
Вкиди будуть, снаряди по плану. Хоча можна причепити й на себе медальку за .... "планове постачання". Скотина ніколи не стане Людиною. Ні через відосики, ні у креслі сонце осяяного. Слідкуємо за його кишенею. ( всупереч фразі "не рахуй бабло у чужій ..)І віллами. дЄрмак вже лижі в Оман змазав - одразу з палацу у Красне море з чайками.
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09.02.2024 12:48 Відповісти
Так і буде ! Поки не здадуть !
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09.02.2024 13:19 Відповісти
Почалась спецоперація зедЄрмака по дискредитації Залужного. Варіант А: запропонують якусь підставу-лайно для обсіру мар'янкою. Варіант В : поступово будуть прибирати на задній план, щоб Київ "врятував найвеличніший ЛОХ".
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09.02.2024 12:44 Відповісти
А буданов на колчаковских фронтах воевал, гыроично видосики делал?
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09.02.2024 12:44 Відповісти
Що за хрень совкова "Золота зірка"? Невже не можна розробити та прийняти найвищу нагороду України без прив'язки до совка, наприклад орден "Червона калина" або інше? Добре хоч не нагородили справжніх героїв Залужного та Буданова орденом леніна.
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09.02.2024 12:46 Відповісти
Может калька с американской "Серебряной звезды". Сейчас любят копировать все американское. К слову высшая награда Медаль Почета (Medal Of Honor) тоже звезда.
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09.02.2024 13:17 Відповісти
Глянуть з боку на цю дурку.
Якщо генерал настільки хороший що дали Героя, - то нащо його звільнять? А якщо такий поганий що треба посеред війни знімать,- то за що нагороджувать?
Дбл блд...
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09.02.2024 12:47 Відповісти
новою поштою відправить чи таки збере всю мужність в кулачок і сам вручить
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09.02.2024 12:48 Відповісти
На півгодини попустило,зараз нового коксу закине і почне кримінальні справи відкривати.
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09.02.2024 12:49 Відповісти
Тобто нагородив вищою державною нагородою і… - звільнив???
що в голові чотирьохразового ухилянта коїться???

А Буданову тре було ще заслуженого артиста давати…
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09.02.2024 12:49 Відповісти
А з Генерала Марченка вже знято обвинувачення, чи рятівник всього півдня України досі під слідством???
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09.02.2024 12:51 Відповісти
Ви не в курсі?
Кім сказав,що захист Миколаєва,то його з Єрмаком заслуга,а ви про якесь зняття обвинувачень(
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09.02.2024 17:16 Відповісти
'я ж нє лох', я просто нє адекватний
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09.02.2024 12:51 Відповісти
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09.02.2024 12:52 Відповісти
за що тоді звільнив? чому так само не звільнив Буданова? відкупився від Залужного?
..у нєстабільной Зєльди - критичні дні...? якась шиза... перед президентством усіх кандидатів треба перевіряти медичним фахівцям...
цей "маленький гвинтік"(с) ще стільки біди натворить
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09.02.2024 13:13 Відповісти
Буданову- за його ганебні операції в Криму !
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09.02.2024 13:17 Відповісти
І Буданову....
Це грьобаний треш. Вони й тут принизили Залужного.

*****, українці, як ви це все терприте?
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09.02.2024 13:21 Відповісти
Два побіздуни: один вже побіздив рашку, а другий вже звільнив Крим. А тепер вже й Херої... Гидко...
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09.02.2024 13:24 Відповісти
а буданову за що? кляуни!
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09.02.2024 13:25 Відповісти
коня кують, а жаба лапу суне . Буде перший політолоХ - хєрой України ..
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09.02.2024 13:25 Відповісти
А Буданзі за що?? Провів декілька операцій спецназу з ВЕЛИКИМИ втратами ось і всі заслуги!! Чи може за визволення полонених?? Війні ще кінця і краю не видно ,а вже всі зелені гниди в званнях та медалях..
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09.02.2024 13:39 Відповісти
Те, що Залужний дав український армії, народу, не виміряти ніякими нагородами. Це не сквозняк якийсь: сьогодні є, завтра немає. Це вже є, і буде. Залужний з тих людей, які будуть стояти до останього. Але, нам треба розуміти, що він людина і ресурс його не безмежний. Його армія буде все одного його армієй. Може він передпочине хоч трошки. А, далі - буде.
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09.02.2024 13:57 Відповісти
героя буданову не зря дали: арестовича всё таки выпустил из страны
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09.02.2024 14:46 Відповісти
Він і так герой. І без тупорилого ішака. Це жест прийняття, як подяка від народу. Звичайно, ішак це записує на себе.
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09.02.2024 23:20 Відповісти
А буданову за що?
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26.02.2024 12:02 Відповісти
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