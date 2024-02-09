Залужному та Буданову присвоєно звання "Герой України". ВIДЕО (оновлено)
Президент Володимир Зеленський присвоїв Валерію Залужному та Кирилу Буданову звання Героя України.
Про це йдеться в указі №61/2024, інформує Цензор.НЕТ.
"За визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Залужному Валерію Федоровичу — генералу", - зазначається в указі президента.
Також звання "Герой України" присвоєно очільнику ГУР МО Кирилу Буданову.
Відставка Залужного
8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було ухвалено рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.
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Це називається "спустити пар"
- Жидков - ты лучший автор, лучший сценарист! Вот тебе премия 100 тыс.у.е. и уё с нашей студии!
Это так работает у преЗедента ???
Пане Президенте!
А от коли Брежнєв когось нагороджував, то й собі на груди чіпляв...
Якщо генерал настільки хороший що дали Героя, - то нащо його звільнять? А якщо такий поганий що треба посеред війни знімать,- то за що нагороджувать?
Дбл блд...
що в голові чотирьохразового ухилянта коїться???
А Буданову тре було ще заслуженого артиста давати…
Кім сказав,що захист Миколаєва,то його з Єрмаком заслуга,а ви про якесь зняття обвинувачень(
..у нєстабільной Зєльди - критичні дні...? якась шиза... перед президентством усіх кандидатів треба перевіряти медичним фахівцям...
цей "маленький гвинтік"(с) ще стільки біди натворить
Це грьобаний треш. Вони й тут принизили Залужного.
*****, українці, як ви це все терприте?