Зеленский прибыл с визитом в Германию. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, прибыл с визитом в Берлин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности.
Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир", – отметил он.
Ожидается, что Зеленский посетит Федеральную канцелярию для встречи с Шольцом в 12 часов, а вскоре после этого будет подписано соглашение по безопасности. После этого Зеленский и Шольц проведут пресс-конференцию, запланированную примерно на 13:00.
В субботу, 17 февраля, Зеленский станет гостем Мюнхенской конференции безопасности, где выступит с речью и проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис.
Пожалуйста, подождите...
в тому числі і щодо бритості морди ліца особи номер 1 держави
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
- ні
- а він там є
ото, з самоля, останній вибігає, застьобуючись находу?
в туалеті заснув?
Ви сдєлалі ето вмєстє.
16.02.2024 723 доба війни
46 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Франція, Греція і Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС. От і весь результат "дипломатії" Зеленського. Значення має не те, скільки ти підписав папірців про "наміри". Значення мають лише реальні результати. Зеленський поїде в Мюнхен і привезе купу папірців на яких надруковано "взаємні бажання". Головне зроблено - з країни не випустили Порошенко, який міг би реально привезти снаряди.
Неверно. Один президент- хроник.
Влада вирішила, що вона блокує нашу участь як опозиції. Це в той час, коли і в зверненні Борреля, і навіть у рішенні Європейської Ради, яке обумовлює виділення Україні 50 мільярдів, написано чорним по білому про парламентську багатопартійність, про парламентський плюралізм і про представленість опозиції.
От що ви зараз будете пояснювати? Дипломатія емоцій більше не працює. Ми вимушені це констатувати. Досить експериментувати з Україною! Досить безвідповідальних рішень!"
Зірване відрядження Петра Порошенка для участі у Мюнхенській конфереції з безпеки стало темою у міжнародних медіа. ЗМІ повідомляють, що п'ятий Президент, який отримав запрошення від Голови конференції Крістофа Гойсгена і мав виступити на одному із заходів, не може прибути до Мюнхена через політичні мотиви і порушення демократичних принципів з боку влади.
Як пишуть видання, Петра Порошенка не випускають з України під приводом «загрози для життя». Утім, нагадують ЗМІ, це вже не перший випадок, коли п'ятому Президенту блокують міжнародну діяльність.
Як зазначає https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/former-ukraine-president-slams-zelenskyy-for-blocking-him-from-munich-security-conference/ європейське видання Euractiv , йдеться про «небезпечну тенденцію зловживання воєнним станом і воєнним часом для ліквідації політичної опозиції, незалежності антикорупційних інституцій, незалежного правосуддя, незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань».
«Бороючись з диктатурою Путіна, Україна не повинна сама стати диктатурою. Не ігноруйте і не закривайте очі!» - цитує видання заяву Петра Порошенка.
1 грудня минулого року влада України заборонила Порошенку відвідувати Варшаву та США, нагадує видання.
Зовнішньополітичний радник Порошенка Костянтин Єлісєєв повідомив Euractiv, що в Мюнхені у п'ятого Президента було запланована низка двосторонніх зустрічей на високому рівні в Мюнхені, зокрема з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, а також з кількома американськими республіканцями, зокрема з головою Комітету з розвідки Конгресу США Майком Тернером. «Але щоразу, коли запланована закордонна поїздка Порошенка, це стає питанням для розгляду в Офісі президента», - сказав Єлісєєв. Він зазначив, що коли в грудні минулого року Порошенку заборонили їхати до Варшави та Вашингтона, Офіс президента скористався Службою безпеки України, щоб «пояснити» причини заборони. На цей раз в Офісі «використали» Головне Управління розвідки України.
Гигантгарант ростом не вышел, чтобы.....
Та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне,
Дiзнались що воно дурне.
Вже люди мрiють про одне,
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне,
I вже назад не поверне.
В Авдіївку підар їдь!