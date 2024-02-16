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визит (2986) Германия (6725) Зеленский (19011)

Зеленский прибыл с визитом в Германию. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, прибыл с визитом в Берлин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности.

Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир", – отметил он.

Также читайте: В Германии подтвердили, что в пятницу Зеленский и Шольц подпишут соглашение о гарантиях безопасности

Ожидается, что Зеленский посетит Федеральную канцелярию для встречи с Шольцом в 12 часов, а вскоре после этого будет подписано соглашение по безопасности. После этого Зеленский и Шольц проведут пресс-конференцию, запланированную примерно на 13:00.

В субботу, 17 февраля, Зеленский станет гостем Мюнхенской конференции безопасности, где выступит с речью и проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Также смотрите: Мы должны приучить Россию уважать других и искать путь к миру, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленський у Німеччині 16 лютого
Зеленський у Німеччині 16 лютого
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Топ комментарии
+39
Дурне поїхало в турне
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16.02.2024 11:23
+37
коли вже буде костюм і бритий? скільки можна з себе робити піхотинця щойно з окопу?
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16.02.2024 11:26
+27
Не петлял бы от повесток - сейчас бы, учитывая рост, был бы уважаемым человеком - танкистом !
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16.02.2024 11:27
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Дурне поїхало в турне
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16.02.2024 11:23 Ответить
ЗЕ готовится к выступлению в Берлине.
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16.02.2024 11:51 Ответить
Шо опять буде просити щоб платили Україні на пряму а вони вже придумали як кинути біженців та інших...
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16.02.2024 12:04 Ответить
Я помню что заявлял ЗЕ. Просто без коментариев. Перечисляйте деньги мне, а я решу как их поделить.....
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16.02.2024 12:06 Ответить
Ведуть?
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16.02.2024 11:25 Ответить
коли вже буде костюм і бритий? скільки можна з себе робити піхотинця щойно з окопу?
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16.02.2024 11:26 Ответить
Щойно з ОПу
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16.02.2024 11:36 Ответить
Щойно з окОПу
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16.02.2024 11:39 Ответить
стосовно костюму цілком згоден! а що до питання голитися чи ні, то зауваження безглузде! я наприклад з бородою та вусами, по вашому всім потрібно ходити поголиними? може тоді всім потрібно зістригти волосся на голові та ходити лисими, як той з кварталу?
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16.02.2024 11:41 Ответить
не всі з нас преЗЕденти. Є ж якийсь діловий дрескод для очільників держав і топ політиків.
в тому числі і щодо бритості морди ліца особи номер 1 держави
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16.02.2024 11:44 Ответить
Кому-то нравится ходить с усами и бородой. Это нормально. А вот главе государства отращивать усы и бороду "аля Чегевара" это уже не с руки, как и дурацкие свитера, шлепанцы и шорты. Есть дресс код и его несложно запомнить.
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16.02.2024 12:27 Ответить
Керівники всього світу люди,як люди,а у нас,наприклад,фейс спікера верховної ради треба ставити коло вази з цукерками,щоб діти навіть підійти боялися.Я розумію неголеного бійця з окопу,але ніколи не зрозумію небритого фейсу умєрова.
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16.02.2024 12:28 Ответить
У труні та білих капцях.
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16.02.2024 14:58 Ответить
Як я його бачу мене курва тошнить і я хочу ригати, від погляду на його протівну пику.
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16.02.2024 11:27 Ответить
Ну це вже таке , головне щоб своїй дружині подобався , а от з клепкою, діями , як глави держави бажано ,щоб дружив, а не вдається , оце вже мінус , при чому набагато більший аніж морда ліца .
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16.02.2024 12:18 Ответить
здається, цей візит - єдина причина, з якої ПП не пустили до Європи... Болівар має носити лише одного...
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16.02.2024 11:27 Ответить
15.02.24 Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мюнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання , яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Германії на отримання артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Германію біля 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Говорити з Зеленським Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації, тому хоче використати структури Порошенко для легального експорту з Германії до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Германії і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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16.02.2024 13:30 Ответить
Не петлял бы от повесток - сейчас бы, учитывая рост, был бы уважаемым человеком - танкистом !
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16.02.2024 11:27 Ответить
А так він Нполєон!
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16.02.2024 11:37 Ответить
зЕполєон?
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16.02.2024 11:49 Ответить
а який аеропорт випускав борт?...
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16.02.2024 11:28 Ответить
Сьогодні вночі Київ без пригод..
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16.02.2024 11:36 Ответить
Так він у Польщі стоїть. Йього спочатку польски перевізники пощемили, а вже потім літачок.
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16.02.2024 11:46 Ответить
4 ухилянт зображає з себе військового ульрапартіота. Geh weg, Clown.
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16.02.2024 11:28 Ответить
Гігант міслі з суфльора, отєц всєго в Украінє! Зараз зачитає щось смішне.
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16.02.2024 11:30 Ответить
- Ермака бачиш?
- ні
- а він там є
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16.02.2024 11:32 Ответить
он позаду на трапі ширіньку застьогує
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16.02.2024 12:40 Ответить
а єрмачатіна, де?
ото, з самоля, останній вибігає, застьобуючись находу?
в туалеті заснув?
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16.02.2024 11:33 Ответить
Його вже зустріли, як першу особу...
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16.02.2024 11:37 Ответить
https://twitter.com/RudijLis/status/1758375617412640924 Доброго ранку?
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16.02.2024 11:33 Ответить
Достойний лідер "мудрого наріду"
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16.02.2024 12:03 Ответить
Бридке чмо. З'їбався, поки його ручний м'ясник перемелює 3 ОШБ і "Азов" у черговому "котлі".
Ви сдєлалі ето вмєстє.
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16.02.2024 11:35 Ответить
смотрел видосы от 3одшб,пацыки на позитиве более менее,еесли бы не кабы,какой нах котел они недавно туда только зашли и это не азовсталь в полном окружении где больше 100 км нашим надо было для деблокады по полям шуровать.харе тут ныть на форуме
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16.02.2024 11:48 Ответить
КАБи і арта. ППО підтягнути неможливо: пєпєлаци кидають бомби з відстані 50-70 км, "Ланцети" літають на таку ж глибину. Тобто потрібні ЗРК з радіусом дії 100+ км щонайменше, а то і 150. У нас є такі?
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16.02.2024 11:55 Ответить
Бідоносець приїхав.. щас в німців все пиво скисне..
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16.02.2024 11:36 Ответить
Уже писал, повторю. Это не президент. Это актер играющий роль президента. Он некомпетентен в управленческих решениях и законодательстве, он никогда не руководил большой корпорацией типа IBM где мог бы набраться опыта, он не заканчивал ВУЗ по основам госуправления. Это паяц с гитарой на сцене.
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16.02.2024 11:36 Ответить
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16.02.2024 11:37 Ответить
Есть термин "свадебный генерал" про генерала который в форме с наградами ходит по свадьбам чтоб придать им статус. А здесь "свадебный президент" который все что умеет это подписывать бумажки которые ему приносят. Понять что там и увидеть минусы и плюсы, паяц со сцены не способен.
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16.02.2024 11:48 Ответить
Обличчя наріту..
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16.02.2024 11:49 Ответить
Мудрого !
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16.02.2024 11:59 Ответить
От так коли новопризначений удмурт покладе в авдіївках всіх українців, зефілітік виїде за кордон і буде спокійно жити на вкрадені мільярди. Так мало того, його ще будуть вважати героєм, бо до останнього не тікав.
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16.02.2024 11:36 Ответить
тікає...
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16.02.2024 11:42 Ответить
Виглядає так наче його від мівіни відірвали
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16.02.2024 11:42 Ответить
Виглядає так , наче мівіна розпухла прямо в роті.
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16.02.2024 11:47 Ответить
Для Пороха там виявляється небезпека, а зелене чмо може почуватися безпечно, бо нікому непотрібне
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16.02.2024 11:43 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента.

16.‎02.‎2024 723 доба війни

46 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Франція, Греція і Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС. От і весь результат "дипломатії" Зеленського. Значення має не те, скільки ти підписав папірців про "наміри". Значення мають лише реальні результати. Зеленський поїде в Мюнхен і привезе купу папірців на яких надруковано "взаємні бажання". Головне зроблено - з країни не випустили Порошенко, який міг би реально привезти снаряди.
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16.02.2024 12:15 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента.

Неверно. Один президент- хроник.
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16.02.2024 13:14 Ответить
" Сьогодні ви блокуєте мій візит до Мюнхена. Де у мене також мали бути зустрічі з великою конгресовою делегацією від Республіканської партії, з керівництвом Євросоюзу, з шістьма президентами, головами урядів країн-членів Європейського Союзу, які відграють надзвичайно високу роль у забезпеченні безпеки держави.
Влада вирішила, що вона блокує нашу участь як опозиції. Це в той час, коли і в зверненні Борреля, і навіть у рішенні Європейської Ради, яке обумовлює виділення Україні 50 мільярдів, написано чорним по білому про парламентську багатопартійність, про парламентський плюралізм і про представленість опозиції.
От що ви зараз будете пояснювати? Дипломатія емоцій більше не працює. Ми вимушені це констатувати. Досить експериментувати з Україною! Досить безвідповідальних рішень!"
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16.02.2024 12:29 Ответить
півка баварського поїхало зелене уйобисько посьорбати й пох на ту авдіївку?
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16.02.2024 11:43 Ответить
Зрозумів, що ні домовлятися, ні підписувати нічого не буде. Просто поп'ють ерзац кави. Бо не бачу у свиті Єрмака.
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16.02.2024 11:45 Ответить
Одягни костюм досить клоуна корчити ,всі і так знають який ти воїн чотирижди ухилянт.
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16.02.2024 11:45 Ответить
Піхотинця з під Авдіївки.
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16.02.2024 11:48 Ответить
Немає поруч няньки Єрмака! Невже шось велике в ОПі здохло?
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16.02.2024 11:51 Ответить
Що не кажіть, а з фото видно яким потужним є наш президент.
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16.02.2024 11:53 Ответить
Порошенко не выпустили в Мюнхен на конференцию. Почему? Я думаю, что причина проста: И Зе и По должны были там выступить. Я предоставляю право вашему воображению сравнить их ораторские способности. С одной стороны ломаный английский и суфлер. С другой - чистый язык и взгляд в глаза зала. Король не может себе позволить, чтобы народ увидели его голым. П.С. Я не сторонник Порошенко. Но теперь еще больший не сторонник Зе.
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16.02.2024 11:56 Ответить
все просто. главклоун не может стерпеть, что кто то в обход него, будет вести переговоры о чем либо. что на этих переговорах обсуждаются не любовницы а военные поставки, главклоуну плевать.
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16.02.2024 12:09 Ответить
так небо закрите.....як літак вилетів за кордон-перше ...закон є закон ....закрите не бо значить закрите.За це повинен хтось сісти на пожиттєво .хто дозволив вилетіти...або всім або нікому
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16.02.2024 12:05 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/02/15/politychni-motyvy-i-nebezpechni-tendencziyi-svitovi-zmi-pyshut-pro-zaboronu-poroshenku-braty-uchast-v-***********-konferencziyi/ Міжнародні медіа засудили чергове блокування міжнародної діяльності Порошенка: це поганий сигнал для західних союзників України
Зірване відрядження Петра Порошенка для участі у Мюнхенській конфереції з безпеки стало темою у міжнародних медіа. ЗМІ повідомляють, що п'ятий Президент, який отримав запрошення від Голови конференції Крістофа Гойсгена і мав виступити на одному із заходів, не може прибути до Мюнхена через політичні мотиви і порушення демократичних принципів з боку влади.
Як пишуть видання, Петра Порошенка не випускають з України під приводом «загрози для життя». Утім, нагадують ЗМІ, це вже не перший випадок, коли п'ятому Президенту блокують міжнародну діяльність.
Як зазначає https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/former-ukraine-president-slams-zelenskyy-for-blocking-him-from-munich-security-conference/ європейське видання Euractiv , йдеться про «небезпечну тенденцію зловживання воєнним станом і воєнним часом для ліквідації політичної опозиції, незалежності антикорупційних інституцій, незалежного правосуддя, незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань».
«Бороючись з диктатурою Путіна, Україна не повинна сама стати диктатурою. Не ігноруйте і не закривайте очі!» - цитує видання заяву Петра Порошенка.
1 грудня минулого року влада України заборонила Порошенку відвідувати Варшаву та США, нагадує видання.
Зовнішньополітичний радник Порошенка Костянтин Єлісєєв повідомив Euractiv, що в Мюнхені у п'ятого Президента було запланована низка двосторонніх зустрічей на високому рівні в Мюнхені, зокрема з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, а також з кількома американськими республіканцями, зокрема з головою Комітету з розвідки Конгресу США Майком Тернером. «Але щоразу, коли запланована закордонна поїздка Порошенка, це стає питанням для розгляду в Офісі президента», - сказав Єлісєєв. Він зазначив, що коли в грудні минулого року Порошенку заборонили їхати до Варшави та Вашингтона, Офіс президента скористався Службою безпеки України, щоб «пояснити» причини заборони. На цей раз в Офісі «використали» Головне Управління розвідки України.
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16.02.2024 12:12 Ответить
Скрін реакції світових ЗМІ на свавілля ЄрЗе:


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16.02.2024 12:14 Ответить
ВСЕ ПРОСТІШЕ - РОЗВІДКА КАЦАПІВ ПОВДОМИЛА ДЄРМАКА ЩО США ЧЕРЕЗ НІМЕЧИНУ ПО КАНАЛАМ ПОРОХА ХОЧУТЬ ДАТИ УКРАЇНІ 1 МЛН СНАРЯДІВ МИНУЮЧИ Зе КЛОУНА.
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16.02.2024 12:27 Ответить
Гигант гарант ростом не вышел, чтобы.....
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16.02.2024 12:13 Ответить
КЛОУН ЗНОВУ ВСРАВСЯ
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16.02.2024 12:23 Ответить
Дурне поiхало в турне

Та й повернулося сумне,

Бо всi пiд час того турне,

Дiзнались що воно дурне.

Вже люди мрiють про одне,

Коли дурне те хтось турне,

Коли воно кудись чкурне,

I вже назад не поверне.
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16.02.2024 12:24 Ответить
А мав би бути з візитом у Авдієвці.
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16.02.2024 12:32 Ответить
Хто цього клоуна випустив в Німеччину?
В Авдіївку підар їдь!
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16.02.2024 12:33 Ответить
Сміються нормальні люди з Зеленського! Нічого дивного, він же комік. А тінь падає на всю країну...
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16.02.2024 12:35 Ответить
чорт зелений, ти повинен бути разом із Сирським у Авдіївці!
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16.02.2024 12:46 Ответить
Замість того щоб бути у Авдіївці то зелений сифіліс у Берліні. А хто йому літака дав . Для чого. може нехац привезе літаком допомогу. чи своє дурне повезе.
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16.02.2024 12:51 Ответить
Криворізький Юань Шикай.
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16.02.2024 12:53 Ответить
Гидозне чучело, яке загралося чи то в Кастро, чи то в Че Гевару, і яке ще досі марить, що воно лідор всесвіту, а від нього вже всі плюються, навіть зелібоби прозрівають. Відчуваю, що кінець "прастова парня с народа" буде ганебним.
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16.02.2024 12:57 Ответить
а де дерьмак?
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16.02.2024 16:45 Ответить
Хорошее соглашение с Шольцом подписал, молодец.
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17.02.2024 04:10 Ответить
 
 