Путин ответственен за его смерть, - Байден о Навальном

Джо Байден заявил, что Путин отвечает за смерть российского политика Алексея Навального. По словам президента США, он был взбешен, узнав о гибели оппозиционера, так храбро сражавшегося с коррупцией и другим злом в России.

"Даже в тюрьме он был голосом правды. Это невероятно! Он мог бы жить безопасно в изгнании после попытки убийства 2020-го, но он вернулся в Россию! Вернулся в Россию, понимая, что его арестуют, что он может быть даже убит! Он продолжил свою работу...", — сказал Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инсайдер.

Нет никаких оснований не доверять информации о смерти Навального, считает Байден. "Мы пока не знаем всех деталей, но его смерть, без сомнения, – следствие того, что сделали Путин и его бандиты", – подчеркнул он.

"Не ошибайтесь – Путин ответственен за его смерть. Именно Путин. Это еще одно доказательство путинской жестокости. Путин не только пытается убить граждан других стран, что мы видим в Украине, он также совершает ужасные преступления против своего собственного народа", - сказал американский президент.

Байден охарактеризовал Навального как храброго, принципиального и целенаправленного политика, который хотел построить Россию как правовое государство, где каждый был бы равным перед законом.

Читайте также: Мировые лидеры отреагировали на новость о смерти Навального: "Это мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим" (обновлено)

"Он верил в эту Россию. Он понимал, что его идея стоит борьбы, достойна того, чтобы умереть, - сказал Байден. - Навальный верил в свободу, во власть закона, в Россию. Он протестовал против военных преступлений Путина, против его ужасной войны. История наблюдает за нами, за Палатой представителей: если мы не поддержим Украину, история осудит нас. Мы не должны повторять за предыдущим президентом и позволять России делать все, что она хочет".

В ответ на вопрос, будут ли расширены санкции в отношении России, Байден заявил, что его администрация рассматривает возможные меры.

Также читайте: Блинкен о смерти Навального: Ответственность за это несет Россия