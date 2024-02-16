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Байден (2759) путин (30474) Навальный (855)

Путин ответственен за его смерть, - Байден о Навальном

байден

Джо Байден заявил, что Путин отвечает за смерть российского политика Алексея Навального. По словам президента США, он был взбешен, узнав о гибели оппозиционера, так храбро сражавшегося с коррупцией и другим злом в России.

"Даже в тюрьме он был голосом правды. Это невероятно! Он мог бы жить безопасно в изгнании после попытки убийства 2020-го, но он вернулся в Россию! Вернулся в Россию, понимая, что его арестуют, что он может быть даже убит! Он продолжил свою работу...", — сказал Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инсайдер.

Нет никаких оснований не доверять информации о смерти Навального, считает Байден. "Мы пока не знаем всех деталей, но его смерть, без сомнения, – следствие того, что сделали Путин и его бандиты", – подчеркнул он.

"Не ошибайтесь – Путин ответственен за его смерть. Именно Путин. Это еще одно доказательство путинской жестокости. Путин не только пытается убить граждан других стран, что мы видим в Украине, он также совершает ужасные преступления против своего собственного народа", - сказал американский президент.

Байден охарактеризовал Навального как храброго, принципиального и целенаправленного политика, который хотел построить Россию как правовое государство, где каждый был бы равным перед законом.

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"Он верил в эту Россию. Он понимал, что его идея стоит борьбы, достойна того, чтобы умереть, - сказал Байден. - Навальный верил в свободу, во власть закона, в Россию. Он протестовал против военных преступлений Путина, против его ужасной войны. История наблюдает за нами, за Палатой представителей: если мы не поддержим Украину, история осудит нас. Мы не должны повторять за предыдущим президентом и позволять России делать все, что она хочет".

В ответ на вопрос, будут ли расширены санкции в отношении России, Байден заявил, что его администрация рассматривает возможные меры.

Также читайте: Блинкен о смерти Навального: Ответственность за это несет Россия
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Топ комментарии
+17
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16.02.2024 20:48
+13
В 21 році дід обіцяв страшне для рф, якщо навальний помре) і що?
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16.02.2024 20:48
+10
Я еще помню как Евросоюз принимал декларацию что не будет признавать Путина презом, если он снова будет выбираться. Посмотрим как они себя поведут через месяц.
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16.02.2024 20:43
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пхн навальний
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16.02.2024 20:41 Ответить
опло завали, соловьёв сосущий
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16.02.2024 20:44 Ответить
завали сам та мову вчи троляка. нам на завального було та є пох так ти симоіорь кураторам
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16.02.2024 20:48 Ответить
Украинец нашёлся )))
Чо написать-то хотел, неуч?
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16.02.2024 20:55 Ответить
повчи ще людей української, навальньонок)
ти думаєш, що якщо будеш тут хаміти, то всі ********* цю шовіністичну наволоч, яка не мала поваги до людей інших національностей? без шансів.
від мертвого навального користі більше, як і від будь якого дохлого кцпа. Це факт. Змирись
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16.02.2024 22:29 Ответить
Хамят те, кто по неопреляемыми никами пишут, как ты, например. А я как есть Алексей Полторак та и есть, в отличие от тебя, жаба безымянная.
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16.02.2024 22:41 Ответить
Повторяю для орков:

ипло завали, соловьёв сосущий
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16.02.2024 20:45 Ответить
рускайє навальнайє від окупанта нічим не відрізняється)
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16.02.2024 22:30 Ответить
Орки пердякають синособачою, буряте - чимчикуй на болота.
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16.02.2024 22:54 Ответить
Краще Байден це трампу зкаже.
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16.02.2024 22:11 Ответить
ФБР дело возбудит? Или слово преза єто пердячий пар?
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16.02.2024 20:42 Ответить
Я еще помню как Евросоюз принимал декларацию что не будет признавать Путина презом, если он снова будет выбираться. Посмотрим как они себя поведут через месяц.
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16.02.2024 20:43 Ответить
Вроде ж каждое гос-во само определяется - признавать или нет. Не?
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16.02.2024 20:47 Ответить
Они договорились. Оттого мне интересно вспомнит ли кто об этом.
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16.02.2024 20:48 Ответить
А о чём кто с кем договорился?
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16.02.2024 20:50 Ответить
Что не будут считать его презом.
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16.02.2024 20:51 Ответить
Ну це ж не Лукашенко якийсь, тут принциповості не буде.
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16.02.2024 20:50 Ответить
А шо будіт чєрєз мєсіц?
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16.02.2024 22:21 Ответить
Ну зараз напевне будуть страшні "пекельні" санкції
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16.02.2024 20:46 Ответить
Почему ***** ещё жив.
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16.02.2024 20:46 Ответить
"Крим не бутерброд щоб його повертати"..
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16.02.2024 20:46 Ответить
Гідко спостерігати як "мудрий нарід(с)" змагається з кацапською ордою в обпльовуванні ім'я вбитого цією ордою. Це змагання мабуть тому, що ображений порівнянням Крима з бутербродом мудрий нарід обрав своїм президентом того, хто порівняв Україну з повією.
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16.02.2024 22:04 Ответить
Похїій на обидві хати!!
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16.02.2024 22:22 Ответить
Підлизав дупу кацапу - отримай жменю ягелю, валянку. Можеш ще на пригожина з гіркіним помолитися - теж постраждали від орди.
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16.02.2024 22:59 Ответить
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16.02.2024 20:48 Ответить
Нажаль вони не зрозуміли..... й досі.
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16.02.2024 21:30 Ответить
В 21 році дід обіцяв страшне для рф, якщо навальний помре) і що?
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16.02.2024 20:48 Ответить
Хоч би той прогноз здійснився
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16.02.2024 22:52 Ответить
Він просто не пам'ятає...

Про https://abcnews.go.com/US/white-house-finishes-review-special-counsels-report-biden/story?id=107047339 деменцію
"Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали"

Причина?
"Він сказав, що потенційне журі може вважати Байдена "старою людиною з поганою пам'яттю".
Згідно розслідування наведені факти "як літнього чоловіка з проблемами пам'яті, який не пам'ятає, коли він закінчив свій термін віце-президента або коли його син Бо помер."
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17.02.2024 01:29 Ответить
ДЕДУШКА ПОМОГИ !!!
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16.02.2024 20:49 Ответить
Бааабушкє..!!
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16.02.2024 22:23 Ответить
Та,***,забудьте про того аразицианєра,наївні(Мастаки на заяви(
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16.02.2024 20:50 Ответить
ДАВАЙ ЗАМОЧИМ ЭТОГО ПУТИНА - ШНЫРЯ В ПАРАШЕ !!!
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16.02.2024 20:51 Ответить
Biden п#здить i не моргає. Навальний явно йому не цiкавий. Зате як пафосно топчеться по х#йлу.
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16.02.2024 20:51 Ответить
троллит...
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16.02.2024 21:07 Ответить
100%
А если президентом станет Трамп
А значит у путина дела пойдут на лад
Готовьтесь к тому, что демократии в самой Америке станет меньше
И кого- то неудобного для Трампа
Длинные ручки путина достанут и в Америке
А вы как думали?
20 лет мир искал что - то в глазах путина
Три года этим занимался Зеленский
Хер его знает - что там нашёл Запад в глазах путина
А вот Зеленский там нашёл то,что искал-мир
Устроенный по ПОНЯТИЯМ путина
И ,судя по поведению украинского президента
Жизнь ПО ПОНЯТИЯМ ему ближе, чем демократия
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16.02.2024 20:55 Ответить
У хутіна діла пайдут на лЬод!!
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16.02.2024 22:25 Ответить
Чим більше здохне кацапів,тим краще для планети Земля.
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16.02.2024 20:57 Ответить
Кремль привселюдно усепил наследие ельценых/тимченко… видать пришло время…. И теперь седит за глобальной обеспокоенностью….
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16.02.2024 21:00 Ответить
Спецоперація фуйла по відволіканню уваги світових лідерів від Авдіївки проходить успішно.
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16.02.2024 21:03 Ответить
Й чмо , й *****, й війсковий злочинець той путін.
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16.02.2024 21:32 Ответить
Та що той Нпвальний бутерброд що всі так переймаються через його втрату? Ні, не бутерброд.
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16.02.2024 21:33 Ответить
Виходить, Байден, правильно усе робить, раз стільки сруськага лайна в мережу понесло!!
На болотах мацковії, - діарея!! За 400,000 орків, тількиприкопаних в Україні з 2022 року, повне мовчання, а тут он, як їх слова Байдена, запердолили… Молодці в США! знають методу, як сруськай мір заспокоїть! ! Можем пафтаріть..
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16.02.2024 21:34 Ответить
Та не бутерброд Навальний щоб всі переймалися через його втрату.
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16.02.2024 21:34 Ответить
"И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в - палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!.."

Александр Галич
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16.02.2024 21:37 Ответить
подуріли зовсім , навальний порівняно з тими звірствами зо виробляє московія в Україні то взагалі крапля в морі , але всі толеранти відмітились молодці
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16.02.2024 21:38 Ответить
https://youtu.be/WTRAq69gTF0?si=-txyV9FoXrBjz7VW ...

Зачем генерал Сырский убивает украинцев в Авдеевке...
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16.02.2024 21:44 Ответить
Курва. В Україні ***** вбиває десятки людей день, а його розлютила тільки смерть одного русофашиста.
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16.02.2024 21:58 Ответить
І Навальний, і Тихановська - це довгограюча російська агентура, завданням якої є миттєва каналізація загрозливих протестів.
"Так хоробро бився з корупцією та іншим злом у Росії" - тобто псевдоопозиціонер Навальний бачив тільки корупцію як перше і основне зло в росії. І до речі, хто йому постачав секретні матеріали про путінські статки - його ж соратники / куратори з ФСБ, бо проект "Навальний" готувався як можлива заміна гнилому путіну.
Пан Байден наївний як інститутка, або він грає якусь гру.
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16.02.2024 22:19 Ответить
Кацапи - асобєннЬія,у ніх хромаясома гуляіть,у ніх - асобєннЬій путь развітія,і Ісус Христос - у ніх асобєннЬій! - навальний! : -атєц міня пазвал! - я іду!(із Германії)
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16.02.2024 22:38 Ответить
забагато уваги якомусь кацапсячому ********. 6-ти місячній українській дитині, згорівшої від ракети його землячків-братушок, стільки уваги не приділяли ці стурбовані лицеміри.
а особисто байден, якщо не помиляюся, десь у 21-му році обіцяв ***** щось страшне, якщо він вб'є анального. ось вбив. це все страшне? чи буде ще більш страшна промова?
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16.02.2024 22:51 Ответить
400 тис то фуйня, яку було анонсовано ще на початку лютого і таки здійснилось, а чим це "досягнення" перебити. Тут тобі і Авдієвка і навальний. Для 30-35% він зовсім не зрозуміло хто, десь 3-4 відсотка кацапів (взагалі тих хто сібався з ерефії) бачили в ньому промінь надії, але не на зміну устрою, а на прихід доброго "царя". Залишок його просто не навидить, бо як можна зазіхати на "солнцеликого"? Царь батюшка має право на яхти і хороми, бо що хвилини турбується за своє народонасілєніє.
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16.02.2024 23:08 Ответить
В українця, що не страждає на меншовартість, не виникає потреби обтяжувати себе диференціацією ґатунків московського лайна.
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16.02.2024 23:09 Ответить
Відповідальний, ок, і що далі?
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16.02.2024 23:42 Ответить
ничего
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17.02.2024 00:33 Ответить
Він вірив у цю Росію??? крымнебутерброд??? земля бетоном!
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17.02.2024 00:34 Ответить
Про https://abcnews.go.com/US/white-house-finishes-review-special-counsels-report-biden/story?id=107047339 деменцію
"Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали"

Причина?
"Він сказав, що потенційне журі може вважати Байдена "старою людиною з поганою пам'яттю".
Згідно розслідування наведені факти "як літнього чоловіка з проблемами пам'яті, який не пам'ятає, коли він закінчив свій термін віце-президента або коли його син Бо помер."

це персональна трагедія для нього,
а будучи при цьому президентом - можливо трагедія для всього світу

невідомо хто насправді там приймає рішення...
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17.02.2024 01:38 Ответить
Ще раз нагадав собi, що путiн вбивця. А висловити глибоке занепокоєння забув.
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17.02.2024 08:39 Ответить
Байден зрадив радянських дисидентів та єврейських відмовників
https://gandaba.livejournal.com/67561.html

13.10.2008
http://maof.rjews.net/content/view/22274/3/

Інтернет-журнал FrontPageMagazine опублікував 9 жовтня статтю відомого радянського правозахисника, який багато років відсидів у кагебівських катівнях, який нині живе в Лондоні Володимира Буковського.
Історія стосується демократичного кандидата у віце-президенти, сенатора Джо Байдена, який 1979 р. очолював сенатську делегацію, яка відвідала Москву з офіційним візитом.
Буковський та Стройлов засновують свою статтю на радянському архівному документі - надсекретній доповіді комуністичного апаратника, Вадима В. Загладіна, який зустрічався із сенаторами.
У своїй доповіді Загладін спочатку описує банальну бесіду з сенаторами з питання про переговори про контроль над озброєннями, а потім цитує Байдена, який сказав радянським представникам - «неофіційно» - що його насправді не хвилюють переслідування дисидентів в СРСР. Він та інші сенатори можуть порушувати питання прав людини зі своїми радянськими колегами, але це лише для того, щоб показати американській публіці, що вони захищають права людини, а зовсім не для того, щоб вирішувати цю проблему. Він цілком готовий прийняти відмову (радянської влади дотримуватися прав людини і припинити переслідування дисидентів).
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17.02.2024 08:46 Ответить
и шо?
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17.02.2024 09:29 Ответить
А КТО ЗНАЧОК ЗАМЕТИЛ !?)
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19.02.2024 04:41 Ответить
 
 