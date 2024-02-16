Путин ответственен за его смерть, - Байден о Навальном
Джо Байден заявил, что Путин отвечает за смерть российского политика Алексея Навального. По словам президента США, он был взбешен, узнав о гибели оппозиционера, так храбро сражавшегося с коррупцией и другим злом в России.
"Даже в тюрьме он был голосом правды. Это невероятно! Он мог бы жить безопасно в изгнании после попытки убийства 2020-го, но он вернулся в Россию! Вернулся в Россию, понимая, что его арестуют, что он может быть даже убит! Он продолжил свою работу...", — сказал Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инсайдер.
Нет никаких оснований не доверять информации о смерти Навального, считает Байден. "Мы пока не знаем всех деталей, но его смерть, без сомнения, – следствие того, что сделали Путин и его бандиты", – подчеркнул он.
"Не ошибайтесь – Путин ответственен за его смерть. Именно Путин. Это еще одно доказательство путинской жестокости. Путин не только пытается убить граждан других стран, что мы видим в Украине, он также совершает ужасные преступления против своего собственного народа", - сказал американский президент.
Байден охарактеризовал Навального как храброго, принципиального и целенаправленного политика, который хотел построить Россию как правовое государство, где каждый был бы равным перед законом.
"Он верил в эту Россию. Он понимал, что его идея стоит борьбы, достойна того, чтобы умереть, - сказал Байден. - Навальный верил в свободу, во власть закона, в Россию. Он протестовал против военных преступлений Путина, против его ужасной войны. История наблюдает за нами, за Палатой представителей: если мы не поддержим Украину, история осудит нас. Мы не должны повторять за предыдущим президентом и позволять России делать все, что она хочет".
В ответ на вопрос, будут ли расширены санкции в отношении России, Байден заявил, что его администрация рассматривает возможные меры.
Пожалуйста, подождите...
Чо написать-то хотел, неуч?
ти думаєш, що якщо будеш тут хаміти, то всі ********* цю шовіністичну наволоч, яка не мала поваги до людей інших національностей? без шансів.
від мертвого навального користі більше, як і від будь якого дохлого кцпа. Це факт. Змирись
ипло завали, соловьёв сосущий
Про https://abcnews.go.com/US/white-house-finishes-review-special-counsels-report-biden/story?id=107047339 деменцію
"Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали"
Причина?
"Він сказав, що потенційне журі може вважати Байдена "старою людиною з поганою пам'яттю".
Згідно розслідування наведені факти "як літнього чоловіка з проблемами пам'яті, який не пам'ятає, коли він закінчив свій термін віце-президента або коли його син Бо помер."
А если президентом станет Трамп
А значит у путина дела пойдут на лад
Готовьтесь к тому, что демократии в самой Америке станет меньше
И кого- то неудобного для Трампа
Длинные ручки путина достанут и в Америке
А вы как думали?
20 лет мир искал что - то в глазах путина
Три года этим занимался Зеленский
Хер его знает - что там нашёл Запад в глазах путина
А вот Зеленский там нашёл то,что искал-мир
Устроенный по ПОНЯТИЯМ путина
И ,судя по поведению украинского президента
Жизнь ПО ПОНЯТИЯМ ему ближе, чем демократия
На болотах мацковії, - діарея!! За 400,000 орків, тількиприкопаних в Україні з 2022 року, повне мовчання, а тут он, як їх слова Байдена, запердолили… Молодці в США! знають методу, як сруськай мір заспокоїть! ! Можем пафтаріть..
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в - палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!.."
Александр Галич
Зачем генерал Сырский убивает украинцев в Авдеевке...
"Так хоробро бився з корупцією та іншим злом у Росії" - тобто псевдоопозиціонер Навальний бачив тільки корупцію як перше і основне зло в росії. І до речі, хто йому постачав секретні матеріали про путінські статки - його ж соратники / куратори з ФСБ, бо проект "Навальний" готувався як можлива заміна гнилому путіну.
Пан Байден наївний як інститутка, або він грає якусь гру.
а особисто байден, якщо не помиляюся, десь у 21-му році обіцяв ***** щось страшне, якщо він вб'є анального. ось вбив. це все страшне? чи буде ще більш страшна промова?
"Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали"
Причина?
"Він сказав, що потенційне журі може вважати Байдена "старою людиною з поганою пам'яттю".
Згідно розслідування наведені факти "як літнього чоловіка з проблемами пам'яті, який не пам'ятає, коли він закінчив свій термін віце-президента або коли його син Бо помер."
це персональна трагедія для нього,
а будучи при цьому президентом - можливо трагедія для всього світу
невідомо хто насправді там приймає рішення...
https://gandaba.livejournal.com/67561.html
13.10.2008
http://maof.rjews.net/content/view/22274/3/
Інтернет-журнал FrontPageMagazine опублікував 9 жовтня статтю відомого радянського правозахисника, який багато років відсидів у кагебівських катівнях, який нині живе в Лондоні Володимира Буковського.
Історія стосується демократичного кандидата у віце-президенти, сенатора Джо Байдена, який 1979 р. очолював сенатську делегацію, яка відвідала Москву з офіційним візитом.
Буковський та Стройлов засновують свою статтю на радянському архівному документі - надсекретній доповіді комуністичного апаратника, Вадима В. Загладіна, який зустрічався із сенаторами.
У своїй доповіді Загладін спочатку описує банальну бесіду з сенаторами з питання про переговори про контроль над озброєннями, а потім цитує Байдена, який сказав радянським представникам - «неофіційно» - що його насправді не хвилюють переслідування дисидентів в СРСР. Він та інші сенатори можуть порушувати питання прав людини зі своїми радянськими колегами, але це лише для того, щоб показати американській публіці, що вони захищають права людини, а зовсім не для того, щоб вирішувати цю проблему. Він цілком готовий прийняти відмову (радянської влади дотримуватися прав людини і припинити переслідування дисидентів).