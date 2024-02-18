Ночью ПВО уничтожили 12 "шахедов" и ракету Х-59 (обновлено). ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники неба сбили 12 "шахедов" и авиационную ракету Х-59. Утром 18 февраля был уничтожен Су-34.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале.

"У московитов снова "потерь нет". Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!

Также есть в активе 12 сбитых "шахедов" и авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

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"В ночь на 18 февраля 2024 года российские оккупационные войска атаковали 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Донецка), 3 крылатыми ракетами Х-22 (из Воронежа), управляемой авиационной ракетой Х-59 (из Запорожской ТОТ), а также 14 ударными беспилотниками типа "Shahed" ( из Приморско-Ахтарска, Курск)", - рассказали подробности ночной атаки в Воздушных силах ВСУ.

Силы ПВО уничтожили 12 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Противовоздушная оборона работала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях

"Около 6:00 воины воздушного командования "Восток" приземлили очередной российский самолет - истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении", - сообщили в ВС ВСУ.