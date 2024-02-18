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Ночью ПВО уничтожили 12 "шахедов" и ракету Х-59 (обновлено). ИНФОГРАФИКА

ппо

Украинские защитники неба сбили 12 "шахедов" и авиационную ракету Х-59. Утром 18 февраля был уничтожен Су-34.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале.

"У московитов снова "потерь нет". Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!

Также есть в активе 12 сбитых "шахедов" и авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сразу три вражеских истребителя уничтожены на Восточном направлении, - Воздушные силы

"В ночь на 18 февраля 2024 года российские оккупационные войска атаковали 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Донецка), 3 крылатыми ракетами Х-22 (из Воронежа), управляемой авиационной ракетой Х-59 (из Запорожской ТОТ), а также 14 ударными беспилотниками типа "Shahed" ( из Приморско-Ахтарска, Курск)", - рассказали подробности ночной атаки в Воздушных силах ВСУ.

Силы ПВО уничтожили 12 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Противовоздушная оборона работала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях

"Около 6:00 воины воздушного командования "Восток" приземлили очередной российский самолет - истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении", - сообщили в ВС ВСУ.

Робота ППО
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Топ комментарии
+10
Знову хвала нашим ЗСУ. Хоч якась радіть по знищеному СУ-34, що КАБами знищував все.
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18.02.2024 08:35
+6
"успішно повернувся" на базу..."московити"
≈=====================
это не тупой КВН ..это ВОЙНА !
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18.02.2024 08:24
+6
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18.02.2024 08:45
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Зачем сводку давать в " квартальном" стиле... неужели ещё не нажрались этого дерьма?
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18.02.2024 08:21 Ответить
"успішно повернувся" на базу..."московити"
≈=====================
это не тупой КВН ..это ВОЙНА !
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18.02.2024 08:24 Ответить
Московиты, это подданные московского царства. При чем тут КВН?
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18.02.2024 09:56 Ответить
Це росіяни...московити залишились у 17 столітті
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18.02.2024 11:03 Ответить
Це дуже добре
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18.02.2024 08:21 Ответить
СУ -34 рішив не відставати
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18.02.2024 08:24 Ответить
Знову хвала нашим ЗСУ. Хоч якась радіть по знищеному СУ-34, що КАБами знищував все.
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18.02.2024 08:35 Ответить
Х22 пока не сбили ни одной (
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18.02.2024 08:41 Ответить
Ракета Х-22 надзвукова, тому збити її важко.
Запускається суто з літаків Ту-22 і має не значну дальність ураження - 300 км +/-. Тому і ціляє по території Лівобережжжя України.
Оскільки заправка ракети Х-22 провадиться надтоксичним паливом, то для цього потрібні спеціальні заправні станції, яких у ворога небагато і вони прив'язані до певних аеродромних локацій. Запускають цю ракету рашисти, як правило, над морем, з району біля Севастополя, щоби знизити ризик нештатного падіння наповненої небезпечним паливом ракети на свою канонічну московію. Хоча, останнім часом Ту-22 не ризикують там літати, запускають ракети над Курськом.
В серпні 2023 року ДРГ полковника Бабія зайшла на територією супротивника вглиб 600 км і на аеродромі "Сольци" знищила один і пошкодила два літаки Ту-22, після чого удари Х-22 по Україні на довгий час припинились, що було викликано необхідністю перебазування і літаків і заправних станцій на інші аеродроми.
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18.02.2024 09:19 Ответить
наверное, падло, летело пожелать Херсону доброго утра... долеталось...
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18.02.2024 08:43 Ответить
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18.02.2024 08:45 Ответить
Пішли літаки більше літати не будуть ,біда в тому що в рашиської орди заліза ще вистачає .
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18.02.2024 09:07 Ответить
"Шо ?! Опять Су-34 ?!"
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18.02.2024 09:14 Ответить
 
 