Ночью ПВО уничтожили 12 "шахедов" и ракету Х-59 (обновлено). ИНФОГРАФИКА
Украинские защитники неба сбили 12 "шахедов" и авиационную ракету Х-59. Утром 18 февраля был уничтожен Су-34.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале.
"У московитов снова "потерь нет". Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!
Также есть в активе 12 сбитых "шахедов" и авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.
"В ночь на 18 февраля 2024 года российские оккупационные войска атаковали 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Донецка), 3 крылатыми ракетами Х-22 (из Воронежа), управляемой авиационной ракетой Х-59 (из Запорожской ТОТ), а также 14 ударными беспилотниками типа "Shahed" ( из Приморско-Ахтарска, Курск)", - рассказали подробности ночной атаки в Воздушных силах ВСУ.
Силы ПВО уничтожили 12 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Противовоздушная оборона работала в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях
"Около 6:00 воины воздушного командования "Восток" приземлили очередной российский самолет - истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении", - сообщили в ВС ВСУ.
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это не тупой КВН ..это ВОЙНА !
Запускається суто з літаків Ту-22 і має не значну дальність ураження - 300 км +/-. Тому і ціляє по території Лівобережжжя України.
Оскільки заправка ракети Х-22 провадиться надтоксичним паливом, то для цього потрібні спеціальні заправні станції, яких у ворога небагато і вони прив'язані до певних аеродромних локацій. Запускають цю ракету рашисти, як правило, над морем, з району біля Севастополя, щоби знизити ризик нештатного падіння наповненої небезпечним паливом ракети на свою канонічну московію. Хоча, останнім часом Ту-22 не ризикують там літати, запускають ракети над Курськом.
В серпні 2023 року ДРГ полковника Бабія зайшла на територією супротивника вглиб 600 км і на аеродромі "Сольци" знищила один і пошкодила два літаки Ту-22, після чого удари Х-22 по Україні на довгий час припинились, що було викликано необхідністю перебазування і літаків і заправних станцій на інші аеродроми.