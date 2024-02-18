УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11706 відвідувачів онлайн
Новини
5 970 13
ППО (2920) Повітряні сили (2337) Олещук (109)

Вночі ППО знищили 12 "шахедів" та ракету Х-59 (оновлено). ІНФОГРАФІКА

ппо

Українські захисники неба збили 12 "шахедів" та авіаційну ракету Х-59. Зранку 18 лютого знищили Су-34.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

"У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!
Також маємо в активі 12 збитих "шахедів" та авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

"У ніч на 18 лютого 2024 року російські окупаційні війська атакували 6 зенітними керованими ракетами С-300 (з Донецька), 3 крилатими ракетами Х-22 (з Воронежу), керованою авіаційною ракетою Х-59 (з Запорізької ТОТ), а також 14  ударними безпілотниками типу "Shahed" ( з Приморсько-Ахтарська, Курськ)", - розповіли подробиці нічної атаки у Повітряних силах ЗСУ.

Сили ППО знищили 12 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській Дніпропетровській областях

"Близько 6.00 воїни повітряного командування "Схід" приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку", - подали у ПС ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одразу три ворожі винищувачі знищено на Східному напрямку, - Повітряні сили

Робота ППО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Знову хвала нашим ЗСУ. Хоч якась радіть по знищеному СУ-34, що КАБами знищував все.
показати весь коментар
18.02.2024 08:35
+6
"успішно повернувся" на базу..."московити"
≈=====================
это не тупой КВН ..это ВОЙНА !
показати весь коментар
18.02.2024 08:24
+6
показати весь коментар
18.02.2024 08:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем сводку давать в " квартальном" стиле... неужели ещё не нажрались этого дерьма?
показати весь коментар
18.02.2024 08:21 Відповісти
"успішно повернувся" на базу..."московити"
≈=====================
это не тупой КВН ..это ВОЙНА !
показати весь коментар
18.02.2024 08:24 Відповісти
Московиты, это подданные московского царства. При чем тут КВН?
показати весь коментар
18.02.2024 09:56 Відповісти
Це росіяни...московити залишились у 17 столітті
показати весь коментар
18.02.2024 11:03 Відповісти
Це дуже добре
показати весь коментар
18.02.2024 08:21 Відповісти
СУ -34 рішив не відставати
показати весь коментар
18.02.2024 08:24 Відповісти
Знову хвала нашим ЗСУ. Хоч якась радіть по знищеному СУ-34, що КАБами знищував все.
показати весь коментар
18.02.2024 08:35 Відповісти
Х22 пока не сбили ни одной (
показати весь коментар
18.02.2024 08:41 Відповісти
Ракета Х-22 надзвукова, тому збити її важко.
Запускається суто з літаків Ту-22 і має не значну дальність ураження - 300 км +/-. Тому і ціляє по території Лівобережжжя України.
Оскільки заправка ракети Х-22 провадиться надтоксичним паливом, то для цього потрібні спеціальні заправні станції, яких у ворога небагато і вони прив'язані до певних аеродромних локацій. Запускають цю ракету рашисти, як правило, над морем, з району біля Севастополя, щоби знизити ризик нештатного падіння наповненої небезпечним паливом ракети на свою канонічну московію. Хоча, останнім часом Ту-22 не ризикують там літати, запускають ракети над Курськом.
В серпні 2023 року ДРГ полковника Бабія зайшла на територією супротивника вглиб 600 км і на аеродромі "Сольци" знищила один і пошкодила два літаки Ту-22, після чого удари Х-22 по Україні на довгий час припинились, що було викликано необхідністю перебазування і літаків і заправних станцій на інші аеродроми.
показати весь коментар
18.02.2024 09:19 Відповісти
наверное, падло, летело пожелать Херсону доброго утра... долеталось...
показати весь коментар
18.02.2024 08:43 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2024 08:45 Відповісти
Пішли літаки більше літати не будуть ,біда в тому що в рашиської орди заліза ще вистачає .
показати весь коментар
18.02.2024 09:07 Відповісти
"Шо ?! Опять Су-34 ?!"
показати весь коментар
18.02.2024 09:14 Відповісти
 
 