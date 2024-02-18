Вночі ППО знищили 12 "шахедів" та ракету Х-59 (оновлено). ІНФОГРАФІКА

Українські захисники неба збили 12 "шахедів" та авіаційну ракету Х-59. Зранку 18 лютого знищили Су-34.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

"У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!

Також маємо в активі 12 збитих "шахедів" та авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

"У ніч на 18 лютого 2024 року російські окупаційні війська атакували 6 зенітними керованими ракетами С-300 (з Донецька), 3 крилатими ракетами Х-22 (з Воронежу), керованою авіаційною ракетою Х-59 (з Запорізької ТОТ), а також 14 ударними безпілотниками типу "Shahed" ( з Приморсько-Ахтарська, Курськ)", - розповіли подробиці нічної атаки у Повітряних силах ЗСУ.

Сили ППО знищили 12 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській Дніпропетровській областях

"Близько 6.00 воїни повітряного командування "Схід" приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку", - подали у ПС ЗСУ.

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