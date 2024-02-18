Вночі ППО знищили 12 "шахедів" та ракету Х-59 (оновлено). ІНФОГРАФІКА
Українські захисники неба збили 12 "шахедів" та авіаційну ракету Х-59. Зранку 18 лютого знищили Су-34.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.
"У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу!
Також маємо в активі 12 збитих "шахедів" та авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.
"У ніч на 18 лютого 2024 року російські окупаційні війська атакували 6 зенітними керованими ракетами С-300 (з Донецька), 3 крилатими ракетами Х-22 (з Воронежу), керованою авіаційною ракетою Х-59 (з Запорізької ТОТ), а також 14 ударними безпілотниками типу "Shahed" ( з Приморсько-Ахтарська, Курськ)", - розповіли подробиці нічної атаки у Повітряних силах ЗСУ.
Сили ППО знищили 12 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській Дніпропетровській областях
"Близько 6.00 воїни повітряного командування "Схід" приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку", - подали у ПС ЗСУ.
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это не тупой КВН ..это ВОЙНА !
Запускається суто з літаків Ту-22 і має не значну дальність ураження - 300 км +/-. Тому і ціляє по території Лівобережжжя України.
Оскільки заправка ракети Х-22 провадиться надтоксичним паливом, то для цього потрібні спеціальні заправні станції, яких у ворога небагато і вони прив'язані до певних аеродромних локацій. Запускають цю ракету рашисти, як правило, над морем, з району біля Севастополя, щоби знизити ризик нештатного падіння наповненої небезпечним паливом ракети на свою канонічну московію. Хоча, останнім часом Ту-22 не ризикують там літати, запускають ракети над Курськом.
В серпні 2023 року ДРГ полковника Бабія зайшла на територією супротивника вглиб 600 км і на аеродромі "Сольци" знищила один і пошкодила два літаки Ту-22, після чого удари Х-22 по Україні на довгий час припинились, що було викликано необхідністю перебазування і літаків і заправних станцій на інші аеродроми.