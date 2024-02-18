При взятии Авдеевки погибли 17 тысяч российских военнослужащих, - ОСГВ "Таврия"

По меньшей мере, 17 тысяч военнослужащих потеряла армия РФ во время наступления на Авдеевку Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лыховия.

"При взятии Авдеевки погибли 17 тысяч российских военнослужащих", – заявил он

В боях за Авдеевку в целом оккупанты потеряли по меньшей мере 47 тысяч человек.

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