При взятии Авдеевки погибли 17 тысяч российских военнослужащих, - ОСГВ "Таврия"
По меньшей мере, 17 тысяч военнослужащих потеряла армия РФ во время наступления на Авдеевку Донецкой области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лыховия.
"При взятии Авдеевки погибли 17 тысяч российских военнослужащих", – заявил он
В боях за Авдеевку в целом оккупанты потеряли по меньшей мере 47 тысяч человек.
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ПРацюйте з цифрами, і стуліть пельку зєБЛІ.
ваший *найвеличніший кловун* ляпнув два дні тому про пропорцію 7 до 1.
кажете поклали 17,000 кастроцапів...