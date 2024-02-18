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Таврия (178) уничтожение (6229) Авдеевка (2441)

При взятии Авдеевки погибли 17 тысяч российских военнослужащих, - ОСГВ "Таврия"

авдіївка

По меньшей мере, 17 тысяч военнослужащих потеряла армия РФ во время наступления на Авдеевку Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лыховия.

"При взятии Авдеевки погибли 17 тысяч российских военнослужащих", – заявил он

В боях за Авдеевку в целом оккупанты потеряли по меньшей мере 47 тысяч человек.

Читайте также: ОСГВ "Таврія": Авдеевка выполнила миссию стачивания резерва РФ - потери россиян составили более 20,5 тыс. человек
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Топ комментарии
+17
Зелені брешуть один по перед одним, щоб таким чином відповідальність з себе зкинути.
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18.02.2024 08:59
+12
Іде повзуча капітуляція.Це все веде до поразки ЗСУ.Оман діє.
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18.02.2024 08:53
+11
ОСУВ "Таврія": Авдіївка виконала місію сточування резерву РФ - втрати росіян склали понад 20,5 тис. осіб Ну вы как то уж определитесь...
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18.02.2024 08:49
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Правила форума Совет форумчан
А ви тоді, не діліть… Просто допомагайте, як можете. І вам буде легше..
Слава Україні!
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18.02.2024 08:50 Ответить
Героям слава !!
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18.02.2024 10:05 Ответить
Скільки відразу гарних руССких стало ..
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18.02.2024 08:46 Ответить
Це практикується з часів втрати Дебальцеве - https://lb.ua/blog/anatoliy_vitiv/296149_debaltseve-tse_rozplata_hibne.html ось приклад.
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18.02.2024 10:32 Ответить
Мій коментар що гниди намагаються насадити Авдіївку як перемогу виявився неполіткоректним - адмін його видалив....
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18.02.2024 11:59 Ответить
Так, тут цензурою душать, я здивований, що мій тобі коментар досі не видалили з посиланням на сайт.
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18.02.2024 15:30 Ответить
ОСУВ "Таврія": Авдіївка виконала місію сточування резерву РФ - втрати росіян склали понад 20,5 тис. осіб Ну вы как то уж определитесь...
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18.02.2024 08:49 Ответить
вони по головам рахували, але не у всіх вона зберіглась, по шматкам взяли середнє арифметичне)
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18.02.2024 08:51 Ответить
рахували по рогам та копитам, виникли розбіжності, тре було по хвостам рахувати
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18.02.2024 10:57 Ответить
Зелені брешуть один по перед одним, щоб таким чином відповідальність з себе зкинути.
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18.02.2024 08:59 Ответить
Оно конечно так, но можно было бы своевременно выйти и не попасть в оточення.
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18.02.2024 10:25 Ответить
Об'єднаний пресцентр сил оборони таврійського напрямку:
- загинуло кацапыв - 47186;
- танки - 364;
- ББМ - 748;
- артсистеми - 248;
- літаки - 5.
(ТГ "правда Геращенко")
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18.02.2024 12:50 Ответить
Авдіївська оборонна операція.
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18.02.2024 12:52 Ответить
Іде повзуча капітуляція.Це все веде до поразки ЗСУ.Оман діє.
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18.02.2024 08:53 Ответить
"Так і до Київа скоро дійдемо" --- дійдемо? Це ти про кого? По перше можеш встати з дивана і піти воювати якщо дуже сильно не хочеш,щоб кацапи мали успіхи на фронті,я впевнений ти би показав там усім клас. А по друге тоді будеш мати право говорити ось такі слова типу "дійдемо" бо ти зараз взагалі ніяким боком не відносишся до того що відбувається
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18.02.2024 09:02 Ответить
Цікаво, дуже цікаво. Наступний диванний єкспєрт вчить жтити з м'ягкого теплго дивана
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18.02.2024 12:01 Ответить
Тю!!! А бравий Тарнавський вчора рапортував про 20,5 тисяч.....
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18.02.2024 10:05 Ответить
Як там кажуть: настав час "офігезних" історій.
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18.02.2024 10:34 Ответить
В цьому випадку Авдіївку захопили, а не взяли. Ідіот на Цензорі продовжує працювати на загарбників.
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18.02.2024 11:37 Ответить
це ти про пана Юрія Бутусова?
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18.02.2024 12:02 Ответить
Упродовж останніх днів боїв за Авдіївку Донецької області війська Росії, ймовірно, змогли тимчасово забезпечити локалізовану перевагу в повітрі та надати своїм наземним силам близьку підтримку завдяки використанню керованих авіабомб (КАБ).

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18.02.2024 11:44 Ответить
а у нас втрат немае? послухайте тих поранених що почали по шпиталях розвозити, наші кращі бригади понесли дуже великі втрати а скільки в полон потрапило то наші дженерали навіть не кажут.
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18.02.2024 12:10 Ответить
це не є виправданням того що покинули в полон наших поранених бійців як наче не було часу їх вивезти
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18.02.2024 12:11 Ответить
В будь якому випадку відходити з Авдіївки треба було раніше, щоб не допускати команд 'стояти на смерть' чи ситуацій, коли неможливо забрати поранених, це жахливо. Ніякі патріотичні промови про цінність життя наших військових не заговорять ці факти. На війні слова нічого не означають , лише дії і факти, то не серіал. Сценаристи мають піти нах..
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18.02.2024 12:19 Ответить
ПОРАДА, поки що безкоштовна, дЄрмако-Подляку.
ПРацюйте з цифрами, і стуліть пельку зєБЛІ.
ваший *найвеличніший кловун* ляпнув два дні тому про пропорцію 7 до 1.



кажете поклали 17,000 кастроцапів...
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18.02.2024 12:28 Ответить
А наших скільки?
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18.02.2024 13:49 Ответить
 
 