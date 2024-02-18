Під час взяття Авдіївки ліквідовано 17 тисяч російських військовослужбовців, - ОСУВ "Таврія"
Щонайменше 17 тисяч військовослужбовців втратила армія РФ під час наступу на Авдіївку Донецької області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC із посиланням на представника оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Під час взяття Авдіївки ліквідовано 17 тисяч російських військовослужбовців", – заявив він
У боях за Авдіївку загалом окупанти втратили щонайменше 47 тисяч осіб.
Топ коментарі
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ПРацюйте з цифрами, і стуліть пельку зєБЛІ.
ваший *найвеличніший кловун* ляпнув два дні тому про пропорцію 7 до 1.
кажете поклали 17,000 кастроцапів...