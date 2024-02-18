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Таврія (204) знищення (6541) Авдіївка (2339)

Під час взяття Авдіївки ліквідовано 17 тисяч російських військовослужбовців, - ОСУВ "Таврія"

авдіївка

Щонайменше 17 тисяч військовослужбовців втратила армія РФ під час наступу на Авдіївку Донецької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC із посиланням на представника оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Під час взяття Авдіївки ліквідовано 17 тисяч російських військовослужбовців", – заявив він

У боях за Авдіївку загалом окупанти втратили щонайменше 47 тисяч осіб.

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Автор: 
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Топ коментарі
+17
Зелені брешуть один по перед одним, щоб таким чином відповідальність з себе зкинути.
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18.02.2024 08:59
+12
Іде повзуча капітуляція.Це все веде до поразки ЗСУ.Оман діє.
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18.02.2024 08:53
+11
ОСУВ "Таврія": Авдіївка виконала місію сточування резерву РФ - втрати росіян склали понад 20,5 тис. осіб Ну вы как то уж определитесь...
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18.02.2024 08:49
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А ви тоді, не діліть… Просто допомагайте, як можете. І вам буде легше..
Слава Україні!
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18.02.2024 08:50 Відповісти
Героям слава !!
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18.02.2024 10:05 Відповісти
Скільки відразу гарних руССких стало ..
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18.02.2024 08:46 Відповісти
Це практикується з часів втрати Дебальцеве - https://lb.ua/blog/anatoliy_vitiv/296149_debaltseve-tse_rozplata_hibne.html ось приклад.
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18.02.2024 10:32 Відповісти
Мій коментар що гниди намагаються насадити Авдіївку як перемогу виявився неполіткоректним - адмін його видалив....
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18.02.2024 11:59 Відповісти
Так, тут цензурою душать, я здивований, що мій тобі коментар досі не видалили з посиланням на сайт.
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18.02.2024 15:30 Відповісти
ОСУВ "Таврія": Авдіївка виконала місію сточування резерву РФ - втрати росіян склали понад 20,5 тис. осіб Ну вы как то уж определитесь...
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18.02.2024 08:49 Відповісти
вони по головам рахували, але не у всіх вона зберіглась, по шматкам взяли середнє арифметичне)
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18.02.2024 08:51 Відповісти
рахували по рогам та копитам, виникли розбіжності, тре було по хвостам рахувати
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18.02.2024 10:57 Відповісти
Зелені брешуть один по перед одним, щоб таким чином відповідальність з себе зкинути.
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18.02.2024 08:59 Відповісти
Оно конечно так, но можно было бы своевременно выйти и не попасть в оточення.
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18.02.2024 10:25 Відповісти
Об'єднаний пресцентр сил оборони таврійського напрямку:
- загинуло кацапыв - 47186;
- танки - 364;
- ББМ - 748;
- артсистеми - 248;
- літаки - 5.
(ТГ "правда Геращенко")
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18.02.2024 12:50 Відповісти
Авдіївська оборонна операція.
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18.02.2024 12:52 Відповісти
Іде повзуча капітуляція.Це все веде до поразки ЗСУ.Оман діє.
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18.02.2024 08:53 Відповісти
"Так і до Київа скоро дійдемо" --- дійдемо? Це ти про кого? По перше можеш встати з дивана і піти воювати якщо дуже сильно не хочеш,щоб кацапи мали успіхи на фронті,я впевнений ти би показав там усім клас. А по друге тоді будеш мати право говорити ось такі слова типу "дійдемо" бо ти зараз взагалі ніяким боком не відносишся до того що відбувається
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18.02.2024 09:02 Відповісти
Цікаво, дуже цікаво. Наступний диванний єкспєрт вчить жтити з м'ягкого теплго дивана
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18.02.2024 12:01 Відповісти
Тю!!! А бравий Тарнавський вчора рапортував про 20,5 тисяч.....
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18.02.2024 10:05 Відповісти
Як там кажуть: настав час "офігезних" історій.
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18.02.2024 10:34 Відповісти
В цьому випадку Авдіївку захопили, а не взяли. Ідіот на Цензорі продовжує працювати на загарбників.
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18.02.2024 11:37 Відповісти
це ти про пана Юрія Бутусова?
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18.02.2024 12:02 Відповісти
Упродовж останніх днів боїв за Авдіївку Донецької області війська Росії, ймовірно, змогли тимчасово забезпечити локалізовану перевагу в повітрі та надати своїм наземним силам близьку підтримку завдяки використанню керованих авіабомб (КАБ).

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18.02.2024 11:44 Відповісти
а у нас втрат немае? послухайте тих поранених що почали по шпиталях розвозити, наші кращі бригади понесли дуже великі втрати а скільки в полон потрапило то наші дженерали навіть не кажут.
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18.02.2024 12:10 Відповісти
це не є виправданням того що покинули в полон наших поранених бійців як наче не було часу їх вивезти
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18.02.2024 12:11 Відповісти
В будь якому випадку відходити з Авдіївки треба було раніше, щоб не допускати команд 'стояти на смерть' чи ситуацій, коли неможливо забрати поранених, це жахливо. Ніякі патріотичні промови про цінність життя наших військових не заговорять ці факти. На війні слова нічого не означають , лише дії і факти, то не серіал. Сценаристи мають піти нах..
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18.02.2024 12:19 Відповісти
ПОРАДА, поки що безкоштовна, дЄрмако-Подляку.
ПРацюйте з цифрами, і стуліть пельку зєБЛІ.
ваший *найвеличніший кловун* ляпнув два дні тому про пропорцію 7 до 1.



кажете поклали 17,000 кастроцапів...
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18.02.2024 12:28 Відповісти
А наших скільки?
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18.02.2024 13:49 Відповісти
 
 