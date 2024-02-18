Украина расследует расстрелы россиянами пленных в Авдеевке и Веселом, - прокуратура
СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры начала расследование по фактам расстрелов безоружных украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В сообщении отмечается: "При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"Вооруженные силы РФ систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права на территории Донетчины. Очередными доказательствами совершения оккупантами тяжких преступлений являются распространенные в социальных сетях видео с убийствами безоружных украинских бойцов.
По данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в г. Авдеевке. Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.
Также в ходе мониторинга медиа обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов в лесополосе вблизи с. Веселое Бахмутского района. На записи с камеры дрона видно, как сегодня во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем во второго. Не желая покидать пленных живыми, оккупант намеренно добивает их из автоматического оружия.
Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Пожалуйста, подождите...
Хоча, ми й так знаємо...
подаркамивзятками !!!
И тебя туда же.....
Грізне таке, войовниче - ух!
Я дам наводку прооеурптурі.
хто був проти виведення військ 1-2 місяці тому ось там рийте, але ж там страшно так ? Можна по гриві отримати. Отак і живемо
https://youtu.be/9s2M9jmvY_Q?si=IQ4LSjjTA5ZyFpXj
Шістьох "важливих гостей" з Москви отруїли в Маріуполі: ніхто не вижив
Щоб воно керувало, то результат був би таким, як і в Авдіївці, бо життя показало, щоколипро якусь операцію не знають в ОПі - такі операції проходять успішно.
Про Сівковича, єрмака, татарова для збирання пазлів про СБУ і вище керівництво влади
Те відео, що рузня виклала.. Де багато наших загиблих хлопців.. Ви бачили, звісно.
Це ж реально неможливо перетравити людським серцем. Є ж, мабуть, межа будь-яким внутрішнім ресурсам.
їх там багато, вони такі якісь.. великі.
Впевнена, що гарні. Лежать в різні сторони.
Такі мертві..Вчора ще були живі.
Рузня бродить, знімає «вірних до кінця». Така наруга, таке знущання над тілами. Коли вони будуть передані рідним?
Щось я ніхера, вибачте, не розумію. 3 Азовсталі наказом про збереження життя (!) здали людей на нелюдські катування, гвалтування, голодомор..
Недавні події також пояснили турботою про «людський ресурс».Якщо була турбота, то чому так багато загиблих-великих, гарних,.. мертвих?
Той, хто мріяв увійти в історію з Великим Будівництвом, увійде в неї з Великим Гробівництвом.
Це вже очевидно.
Тхне рузкім 'духом' від вас:
- "і одні і інші такі самі"
- і 'поганий' рузнє Джонсон з маленької літери
- і зброї нема.
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