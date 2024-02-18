Украина расследует расстрелы россиянами пленных в Авдеевке и Веселом, - прокуратура

СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры начала расследование по фактам расстрелов безоружных украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В сообщении отмечается: "При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Вооруженные силы РФ систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права на территории Донетчины. Очередными доказательствами совершения оккупантами тяжких преступлений являются распространенные в социальных сетях видео с убийствами безоружных украинских бойцов.

По данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в г. Авдеевке. Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

Также в ходе мониторинга медиа обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов в лесополосе вблизи с. Веселое Бахмутского района. На записи с камеры дрона видно, как сегодня во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем во второго. Не желая покидать пленных живыми, оккупант намеренно добивает их из автоматического оружия.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.