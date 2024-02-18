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Украина расследует расстрелы россиянами пленных в Авдеевке и Веселом, - прокуратура

розстріл

СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры начала расследование по фактам расстрелов безоружных украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В сообщении отмечается: "При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Вооруженные силы РФ систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права на территории Донетчины. Очередными доказательствами совершения оккупантами тяжких преступлений являются распространенные в социальных сетях видео с убийствами безоружных украинских бойцов.

По данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в г. Авдеевке. Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

Также в ходе мониторинга медиа обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов в лесополосе вблизи с. Веселое Бахмутского района. На записи с камеры дрона видно, как сегодня во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем во второго. Не желая покидать пленных живыми, оккупант намеренно добивает их из автоматического оружия.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
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Топ комментарии
+31
А розслідувати, що призвело до цієї трагедії? Хто стоїть за тим, щоб не відводити людей з котла до останнього дня? Хто фактично зробив з тих людей смертників? Кому корона мозок перетиснула?...
Хоча, ми й так знаємо...
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18.02.2024 20:20
+25
Можете блокувати. Негайно. Проте напишу. Треба розслідувати ПРИЧИНИ розстрілу наших військових. Хто довів АБСОЛЮТНО БЕЗЦІЛЬНУ ситуацію на позиції в ЗЕНІТІ. Яка користь була від підрозділу (10-40 воїнів), який знаходився в "тилу" ворога, тобто у бліндажі. До 1 лютого вони ще могли вийти. Навіть до 10 лютого. Який касап у цьому винен ? Це я запитую в СБУ, яка почали розслідування своєї БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
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18.02.2024 20:21
+23
Самое лучшее расследование - это отправить на ноль всех прокуроров, которые на день прокуратуры шастали к тебе в офис с подарками взятками !!!
И тебя туда же.....
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18.02.2024 20:20
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Розслідувати -- тут ми героі -- а шоб не допустити цих смертеи солдатів
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18.02.2024 20:15 Ответить
та це ж не цікава тема... кращі голих баб на усіляких тіндерах ловити, або в масажних салонах... або переляканим утікачам від світлого демократичного майбутнього блокувати самими ж вигадані схєми
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18.02.2024 20:19 Ответить
що дасть це розслідування ? прокурори з пультами від дронів винесуть цим мерзотам вирок швидше ніж українська судова система . це відео треба показувати новобранцям ЗСУ , що буває коли кладеш автомат .
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18.02.2024 20:17 Ответить
Іііііііі....????
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18.02.2024 20:18 Ответить
А розслідувати, що призвело до цієї трагедії? Хто стоїть за тим, щоб не відводити людей з котла до останнього дня? Хто фактично зробив з тих людей смертників? Кому корона мозок перетиснула?...
Хоча, ми й так знаємо...
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18.02.2024 20:20 Ответить
+++
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18.02.2024 20:47 Ответить
З язика зняв. Гниди розказують про плановий відступ і цим фактично самі розписуються. як мінімум в злочинній недбалості, бо при плановому відступі в першу чергу повинні бути евакуйовані поранені і небоєздатні.
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18.02.2024 21:00 Ответить
Самое лучшее расследование - это отправить на ноль всех прокуроров, которые на день прокуратуры шастали к тебе в офис с подарками взятками !!!
И тебя туда же.....
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18.02.2024 20:20 Ответить
Можете блокувати. Негайно. Проте напишу. Треба розслідувати ПРИЧИНИ розстрілу наших військових. Хто довів АБСОЛЮТНО БЕЗЦІЛЬНУ ситуацію на позиції в ЗЕНІТІ. Яка користь була від підрозділу (10-40 воїнів), який знаходився в "тилу" ворога, тобто у бліндажі. До 1 лютого вони ще могли вийти. Навіть до 10 лютого. Який касап у цьому винен ? Це я запитую в СБУ, яка почали розслідування своєї БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
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18.02.2024 20:21 Ответить
преЗедент Офіса героя россіі Їрмака
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18.02.2024 20:49 Ответить
Махання кулаками після бійки.
Грізне таке, войовниче - ух!
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18.02.2024 20:22 Ответить
Зовсім інше ! Підняти хвилю ..... оплесків й похвал за діяльність СБУ під мудрим керуванням Зеленського.
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18.02.2024 20:28 Ответить
Можете блокувати. Негайно. Проте напишу. Треба розслідувати ПРИЧИНИ розстрілу наших військових. Хто довів АБСОЛЮТНО БЕЗЦІЛЬНУ ситуацію на позиції в ЗЕНІТІ до ЗНИЩЕННЯ ПОЗИЦІЇ РАЗОМ З ЗАХИСНИКАМИ. . Яка користь була від підрозділу (10-40 воїнів), який знаходився в "тилу" ворога, тобто у бліндажі. До 1 лютого вони ще могли вийти. Навіть до 10 лютого. Який касап у цьому винен ? Це я запитую в СБУ, яка почали розслідування БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Зеленеського ? дЄрмака? Сирського ? Я не наголошую на особистості.
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18.02.2024 20:24 Ответить
нічого не міняється дурні дурнями поганяють

Я дам наводку прооеурптурі.

хто був проти виведення військ 1-2 місяці тому ось там рийте, але ж там страшно так ? Можна по гриві отримати. Отак і живемо
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18.02.2024 20:24 Ответить
Новина наче не по темі, але приємна бо в Маріуполі патріоти отруїли 6-х висопоставлених "гостей" з "єдіной россії".

https://youtu.be/9s2M9jmvY_Q?si=IQ4LSjjTA5ZyFpXj
Шістьох "важливих гостей" з Москви отруїли в Маріуполі: ніхто не вижив
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18.02.2024 20:27 Ответить
Керував операцією з Берліна Зеленський ?
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18.02.2024 20:29 Ответить
Не дай Боже!!!!!
Щоб воно керувало, то результат був би таким, як і в Авдіївці, бо життя показало, щоколипро якусь операцію не знають в ОПі - такі операції проходять успішно.
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18.02.2024 20:34 Ответить
дЄрмак вже почав розслідування. безуглу назначили головою комісії. Підозра в .... зраді партизан.
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18.02.2024 20:52 Ответить
огида та роздратування від цього рослідування, бо розбещена прокурва не тямить працювати за міжнародними стандартами, і всі їх потуги ніким не будуть сприйняті в якості доказів. Дармоїди та найперші колаборанти разом з канторськими, суддівськими та поліцаями, які не бажають захищати Батьківщину, зате радо служитимуть родінє
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18.02.2024 20:32 Ответить
Созвать заседание ООН по военному преступлению раши Ермак не велит мир жвачка мирный план не мешайте страну сдавать дохните молча
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18.02.2024 20:34 Ответить
Как раз та ситуация, где хотелось бы, чтобы проявили себя лидеры мнений, тот же господин Бутусов мог бы инициировать обращение в правоохранительные органы с целью проверки наличия состава преступления в действиях командира, отдавшего приказ бросить раненых. Так же могли бы проявить себя нардепы от оппозиции, использовав свои полномочия по проверке все ли необходимые действия предприняли командиры погибших воинов для их спасения. А то блин какая-то расейская империя получается - во всем виноватые солдаты и ни за что не отвечающие господа ахфицеры
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18.02.2024 20:35 Ответить
Не треба так про офіцерів, які на відміну від тебе, на передку під бомбами тебе захищають. Я маю іншу думку про відповідальність. Треба вчити воїнів приймати рішення за обстановкою. А не чекати якогось лідера. 1 лютого вже було ясно. Зеніт як позиція - просто бутафорія. Навіть касапи не чіпали. Командир був там, але .... Невідомо вийшов він чи ні. Шкода і його і всіх його підлеглих.
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18.02.2024 20:56 Ответить
А я не про тех, офицеров, которые под бомбами - командиров взводов, максимум рот, я про тех, которые в блиндажах. И как Вы себе, уважаемый, видите воинов, принимающих решение по обстановке? Каждый солдат, не ожидая команды своего взводного, сам должен принимать решение оборонять ли ему позицию, или отходить?
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18.02.2024 21:17 Ответить
Думаю наші хлопці знають, що без розголосу робити з цапами і із полоненими цапами. Три рази у расход, один раз у полон.
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18.02.2024 20:39 Ответить
Не треба. Це кажу як людина. Людині.
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18.02.2024 20:57 Ответить
так, неподобство! не допускати расходу - достатньо виколоти зєньки та відрубати руки шоб воно не могло більше воювати
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18.02.2024 21:04 Ответить
Навіть руки не потрібно рубати , чим воно питиме , а очі саме те , не задивляйся на чуже ((
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18.02.2024 21:34 Ответить
https://youtu.be/Bms_wj3c0mQ?si=iGS1qP0fGdw-GEkR https://youtu.be/Bms_wj3c0mQ?si=iGS1qP0fGdw-GEkR


Про Сівковича, єрмака, татарова для збирання пазлів про СБУ і вище керівництво влади
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18.02.2024 20:39 Ответить
під час рослідування, треба показово вбити парочку тварини які зараз в українському полоні гарно харчуються за український бюджет
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18.02.2024 20:42 Ответить
Помста - це безглуздя або безсилість. Просто : що дасть показовий розстріл ? Припиняться злочини касапів ?
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18.02.2024 21:00 Ответить
показово - то варварство, а непублічно мона всіх труїти чи калічити шоп воно потім не могло воювати, а то відкормили бичків.. воно при обміні готове в ту ж хвилину до бою
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18.02.2024 21:09 Ответить
ой, не мона, а тра'. А то влаштували реабілітацію в санаторіях оркам. Готуємо бійців для армії орків
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18.02.2024 21:11 Ответить
Nado bilo vivesti voiska poranshe. Politicheskie voprosi nado otbrosit vo vremia voini i nado dat vozmojnost ******* sami reshat sudbi operazii. I plennix ne bilo bi....
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18.02.2024 21:14 Ответить
Нехай тепер не розраховують на те, що з ними будуть поводитися згідно з Женевською конвенцією. Це відео зараз облетить всі підрозділи на фронті. І після цього, кацапи, вас всіх будуть мочити без питань.
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18.02.2024 21:18 Ответить
Samarska
Те відео, що рузня виклала.. Де багато наших загиблих хлопців.. Ви бачили, звісно.
Це ж реально неможливо перетравити людським серцем. Є ж, мабуть, межа будь-яким внутрішнім ресурсам.
їх там багато, вони такі якісь.. великі.
Впевнена, що гарні. Лежать в різні сторони.
Такі мертві..Вчора ще були живі.
Рузня бродить, знімає «вірних до кінця». Така наруга, таке знущання над тілами. Коли вони будуть передані рідним?
Щось я ніхера, вибачте, не розумію. 3 Азовсталі наказом про збереження життя (!) здали людей на нелюдські катування, гвалтування, голодомор..
Недавні події також пояснили турботою про «людський ресурс».Якщо була турбота, то чому так багато загиблих-великих, гарних,.. мертвих?
Той, хто мріяв увійти в історію з Великим Будівництвом, увійде в неї з Великим Гробівництвом.
Це вже очевидно.
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18.02.2024 21:22 Ответить
Рапортують про тисячі вбитих рашистів, викладають відео їх знищення, добивання дронами їхніх поранених, самопідривами. Вони це теж знають, тому озлобленість є і з нашого боку, і з їхнього. Ми мстимося, і вони мстяться. Це - війна, екзистанційна. Але питання поставлені правильні - чому так довго йшли до рішення відійти? Залужний пропонував це ще минулого року, за що і був звільнений. Бо найвеличнішому хотілось ще одне місто-фортецю утримати. Чим? Ні зброї, ні підкріплення. Мобілізація провалена і продовжує провалюватись. Практично, діють як джонсон - тягнуть той закон про мобілізацію вже четвертий місяць. Прямо тандем якийсь.
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18.02.2024 21:38 Ответить
Що за лайно?

Тхне рузкім 'духом' від вас:

- "і одні і інші такі самі"
- і 'поганий' рузнє Джонсон з маленької літери
- і зброї нема.
...
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19.02.2024 00:08 Ответить
Треба було ранiше вiдводити людей, це теж сложна операцiя.
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18.02.2024 21:31 Ответить
Що там розслідувати? До приходу росіян вони були живі, що навіть на відео з прямого ефіру є зафіксованим. Після цього ці люди були вбиті. Біля них були тільки росіяни. Вони їх і вбили, як робили це вже багато раз. Справу закрито.
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18.02.2024 21:46 Ответить
Вполне возможно, что какой то очередной тыловой офицер из ТЦК, приехал на пару недель получить УБД. И уехал. И просто про них забыл.
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18.02.2024 23:57 Ответить
********, звичайно винні преЗЕрватив і Сирник в тому що треба було раніше і безпечніше виводити військових, а ще ці два ПІДОРА винні в тому що покривають мобілізацію синів,племінників чиновників і депутатів, кварталівців і клоунів Дизель-шоу, відсидіших злочинців і силовиків як нещодавні беркутівці в Дніпровскій обл., а замість них гребуть студентів, селян і робітників які не мають військової підготовки.В Ізраїлі воюють міністри, чиновники і їх диті, а чим кращі українські товстожопі чиновники-міністри з синами !!????
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19.02.2024 02:25 Ответить
Сусід лупить дубиною мене по спині, а я розслідую де він узяв ту палку.
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19.02.2024 06:16 Ответить
 
 