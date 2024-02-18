Україна розслідує розстріли росіянами полонених в Авдіївці та Веселому, - прокуратура
СБУ за процесуального керівництва прокуратури розпочала розслідування за фактами розстрілів беззбройних українських військовополонених в Авдіївці та Веселому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура
У повідомленні зазначається: "За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях".
"Збройні сили РФ систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права на території Донеччини. Черговими доказами вчинення окупантами тяжких злочинів є поширені у соціальних мережах відео зі вбивствами беззбройних українських бійців.
За даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у м. Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.
Також в ході моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в другого. Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин".
Будь ласка, зачекайте...
Хоча, ми й так знаємо...
подаркамивзятками !!!
И тебя туда же.....
Грізне таке, войовниче - ух!
Я дам наводку прооеурптурі.
хто був проти виведення військ 1-2 місяці тому ось там рийте, але ж там страшно так ? Можна по гриві отримати. Отак і живемо
https://youtu.be/9s2M9jmvY_Q?si=IQ4LSjjTA5ZyFpXj
Шістьох "важливих гостей" з Москви отруїли в Маріуполі: ніхто не вижив
Щоб воно керувало, то результат був би таким, як і в Авдіївці, бо життя показало, щоколипро якусь операцію не знають в ОПі - такі операції проходять успішно.
Про Сівковича, єрмака, татарова для збирання пазлів про СБУ і вище керівництво влади
Те відео, що рузня виклала.. Де багато наших загиблих хлопців.. Ви бачили, звісно.
Це ж реально неможливо перетравити людським серцем. Є ж, мабуть, межа будь-яким внутрішнім ресурсам.
їх там багато, вони такі якісь.. великі.
Впевнена, що гарні. Лежать в різні сторони.
Такі мертві..Вчора ще були живі.
Рузня бродить, знімає «вірних до кінця». Така наруга, таке знущання над тілами. Коли вони будуть передані рідним?
Щось я ніхера, вибачте, не розумію. 3 Азовсталі наказом про збереження життя (!) здали людей на нелюдські катування, гвалтування, голодомор..
Недавні події також пояснили турботою про «людський ресурс».Якщо була турбота, то чому так багато загиблих-великих, гарних,.. мертвих?
Той, хто мріяв увійти в історію з Великим Будівництвом, увійде в неї з Великим Гробівництвом.
Це вже очевидно.
Тхне рузкім 'духом' від вас:
- "і одні і інші такі самі"
- і 'поганий' рузнє Джонсон з маленької літери
- і зброї нема.
...