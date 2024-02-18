Сьогодні зранку окупанти розстріляли двох українських військовополонених у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця", - Сухопутні війська. ВIДЕО
Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Це сталося зранку 18 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.
"Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП, розстрілявши 2-х українських військовополонених", - йдеться у повідомленні.
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