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Сьогодні зранку окупанти розстріляли двох українських військовополонених у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця", - Сухопутні війська. ВIДЕО

Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Це сталося зранку 18 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ. 

"Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП, розстрілявши 2-х українських військовополонених", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рідні упізнали тіла воїнів Івана Житника, Андрія Дубницького та Григорія Павлова. Їх пораненими взяли у полон окупанти на позиції "Зеніт" у Авдіївці. ФОТО

Автор: 

військовополонені (940) розстріл (267)


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Топ коментарі
+63
Їх треба знищувати. Завжди і всюди. Просто знищувати. Інакше ніяк.
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18.02.2024 15:06
+47
Фуфло це все. Війна йде два роки. Не рахуючи з 2014 го. Досить цих дурнуватих мантр "А що про нас скажуть ..". Конгрес на канікулах. Ось вам і вся відповідь на наше милосердя до кацапів.
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18.02.2024 15:15
+45
Рашистські звірі.
Вчора шість наших поранених розстріляли.
Сьогодні зранку двох розстріляли.
Вже майже не беруть в полон а тупо розстрілюють.
Може і нашим треба поменше їх брати в полон, панькатися з ними а теж розстрілювати?
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18.02.2024 15:02
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То ти курва там в окопі була? Бо вони тобі телефонували?
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18.02.2024 17:31 Відповісти
а наші довбограї зловили мавпу за непалу й регочуть, мов дурні. стріляти всіх підарів незалежно від раси потрібно рішуче й одразу!
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18.02.2024 17:15 Відповісти
Кто винний у вбивствах українців?- відомо -це психично хворе керівництво РФ зі своїми орками, але що було зроблено, щоб маньяки не напали на Україну - питання риторичне - нічого, як з боку української влади при чому за 30 років так і з боку партнерів, на відміну, того що було зроблено для тої-ж Угорщини, звісно щось робилось в закупці озброєння але не багато, перевавжно країну розкрадали як крімінально так і "законно" через облігації і олігархічну приватизацію в одні руки поза фондового ринку, а щось взагалі не робилось, як останні роки перед війною . Питання стоїть вже інше ,що робити далі щоб перемогти ворога? бо українців жде неминуча смерть, якщо вони розтрілюють полонених, поранених і цівільних людей, це відомо- потрібна виробляти і закуповувати ******* зброю, - чи що наберемо 500 тис. українців і кинимо їх на передову з автоматами коли орків в 5 разів більше і перевага в повітрі , так ратацію потрібно робити , але без ******** зброї перемогти ворога не можливо. Друге питання чия це відповідальність? - керівництва України в обличчі депутатів , Президента, КМУ, чому немає літаків, немає в достатній кількості систем ПВО,***********,? чому не говориться на весь СВіт що Україна не просить озброєння раз вони нам її не дають в достатній кількості а своє провтикали, а вимагає в рахунок знищеного третього ядерного потенціалу в Світі бувшого СРСР націленого на країни НАТО і поставити на весь СВіт питання що союзники де факто вийшли з ядерної угоди піля цього ніхто ядерну зрпою вже не здасть - це потрібно Світу,тім же Американцям-ні. Поставити питання на весь Світ -скільки коштувало 2 тис. ядерних зарядів знищених Україною в тому числі 1,4 тис. націлених на США тільки хай не кажуть що 100 мільярдів , значно більше , он Іран скільки мільярдів витратив? і ще її не має і хай не буде. Чому в рахунок знищеної ЯЗ не дали в достатній кількості ПВО щоб відігнати ракети і ворожу авіацію, раз не дали в строк літаки ? це -ж можливо було зробити. Питання на питанні, а відповідей немає від українського керівництва. А зараз помолимося за душі убитих захисників , дітей і цівільних громадян, щоб Бог прийняв їх до себе і заспокоїв.
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18.02.2024 17:32 Відповісти
Ну вірні запитання,я погоджуюсь,АЛЕ,хто весь цей час вибирав нам владу,може американським виборцям роздавали гречку,чи може німці голосували по приколу,чи може сакси різали літаки на металобрухт,чи може поляки обкрадали нас-українців і багато ще чого.НІ-це МИ з вами ,самі це робили,потім наші діти,потім внуки,а тепер пожинаємо те,що посіяли і не потрібно звинувачувати когось. І я не здивуюсь,якщо іншим презом наші громадяни виберуть Арестовича!!! Бо насправді набиреться,можливо,% 10 виборців,які читають біографії і обіцянки кандидатів різних рівнів,а так ідуть і просто кидають бюлетені ні про що не думаючи,а потім плачуть--ЗА ЩО?
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18.02.2024 20:19 Відповісти
Я небачу сенсу у жодному живому москалі...
Ні тут, ні там!
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18.02.2024 18:24 Відповісти
Винищувати до останньої мразоти
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18.02.2024 19:00 Відповісти
Кацапських тварин в полон теж краще не брати, або влаштовувати їм там пекло, кацапьска наволоч то нелюди
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18.02.2024 19:09 Відповісти
я думаю, будет совершенно справедливо расстрелять двух пидаров, которые жрут украинский хлеб в колонии, и послать самкам как ихние сученыши сдохли по вине орков
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18.02.2024 19:33 Відповісти
Varvari.... nado bilo vivesti voiska ranshe.
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18.02.2024 21:17 Відповісти
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18.02.2024 22:42 Відповісти
Здохніть кацапи.
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18.02.2024 22:44 Відповісти
Не прості ці уроди ... Може знайдуть? до 12-го коліна підарасів, що б і лічинки негуманоїдів ссцялись вилуплятися !!!! Років 200...
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19.02.2024 02:00 Відповісти
А що там шукати? Береш кожного першого не помилишся.
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19.02.2024 04:42 Відповісти
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