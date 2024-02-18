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безопасность (1058) Зеленский (19024) соглашение (1233)

Киев согласовал еще несколько соглашений о безопасности, - Зеленский

зеленський

Украина согласовала соглашения о безопасности еще с несколькими государствами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии телеканалу Интер, передает Укринформ.

"Три соглашения есть, был разговор еще с несколькими странами. Согласовано еще несколько соглашений, и мы будем наращивать гарантии безопасности", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что уже подписанные соглашения с Францией и Германией являются мощным инструментом поддержки Украины. В частности, о предоставлении пакета помощи от Франции уже есть решение президента Эмманюэля Макрона. Детали Зеленский не раскрыл.

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Зеленский также подчеркнул, что десятилетние соглашения о безопасности являются гарантиями безопасности для украинцев, если агрессия вернется после окончания войны. Кроме того, они включают помощь в восстановлении страны.

"Отдельно есть встречи, на которых мы договорились об оборонных пакетах: артиллерии, снарядах 155-го калибра", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали соглашение о безопасности между Украиной и Францией. В тот же день Зеленский и федеральный канцлер Олаф Шольц подписали соглашение о безопасности между Украиной и Германией.

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Топ комментарии
+38
Бла-бла-бла. Привезет целый ворох туалетной бумаги ни о чем. Мы уже прочитали "потужные гарантии" от Франции и Германии.
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18.02.2024 20:54
+30
То не угоди, то меморандуми!

Угоди мали би бути ратіфіковані парламентами:

- йурист мамкін-рімкін, крва.

Це лише меморандуми. На згадку.

Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
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18.02.2024 21:01
+23
преЗедент Офіса героя россіі Їрмака
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18.02.2024 20:52
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преЗедент Офіса героя россіі Їрмака
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18.02.2024 20:52 Ответить
То не угоди, то меморандуми!

Угоди мали би бути ратіфіковані парламентами:

- йурист мамкін-рімкін, крва.

Це лише меморандуми. На згадку.

Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
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18.02.2024 21:01 Ответить
То не гарантії, а серійні буда-меморандуми.
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18.02.2024 21:12 Ответить
Чому не послухав Залужного і не вийшов з Авдієвки місяць тому ? ххххх
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18.02.2024 20:52 Ответить
Груден 2023. Два місяці тому.
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18.02.2024 21:49 Ответить
Бла-бла-бла. Привезет целый ворох туалетной бумаги ни о чем. Мы уже прочитали "потужные гарантии" от Франции и Германии.
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18.02.2024 20:54 Ответить
Без послевоенного членства в НАТО - не будет членства в ЕС и бабла на восстановление. T.к. лишь НАТО является надёжной защитой вложений.

Без НАТО, ЕС, денег - из Украины разъедутся военнообязанные мужчины, как только откроются границы.

Соответственно, следующее нападение рашки (через 1-2 года после перемирия) - отражать уже будет некому. Даже если запад (в рамках подписанных "гарантий") даст кучу оружия.

Понятно, почему КГБ-агент Ермак и его марионетка Зеленский - с таким рвением продвигают для Украины "нейтральный статус с гарантиями", вместо послевоенного НАТО.
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18.02.2024 20:58 Ответить
Вы там в Германии,похоже,ничего не поняли.Никто,никуда УЖЕ не "разъедется",никто,никакие границы тут УЖЕ не откроет.
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18.02.2024 21:01 Ответить
После перемирия - придётся открыть.
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18.02.2024 21:02 Ответить
После чего?!
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18.02.2024 21:36 Ответить
А хто і коли казав про перемир'я???? Я щось пропустив????
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18.02.2024 23:01 Ответить
какое перемирье кацап * ты в своем уме?
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18.02.2024 23:05 Ответить
Перемирие на условиях гэбни. К которому, заменив Залужного на Сырского - теперь ведёт Украину агент КГБ Ермак.
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18.02.2024 23:48 Ответить
не позорься бот никто зеублюдкам не даст провести никакого перемирья
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20.02.2024 03:37 Ответить
откроют конечно после победы - не ссцы кацап.. твоей рашке всеравно КИРДЫК
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18.02.2024 23:06 Ответить
Лечись,придурок.Сиди там себе тихонько,пока тебя,сцыкуняру,работать не заставили.Тебе ж на два года ещё халявное пребывание продлили?Ты,кстати,как слинял-вплавь через Тису или в зерновое?Аааа...Ты же до войны ещё уехал,а теперь "патриотизм" проснулся,что нужно тут своё нахер никому не нужное мнение изрыгнуть?
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19.02.2024 03:44 Ответить
дебил конченный ты совсем тупой я в Киеве
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20.02.2024 03:35 Ответить
Конченый тупой дебил на тебя из зеркала смотрит.В Киеве оно...
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20.02.2024 07:32 Ответить
я в Киеве а ты гнида ватная в ЖОПЕ - ты такой тупой что не знаешь что такое vpn
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20.02.2024 21:50 Ответить
Ти зареєструвалося тут два дні тому,щоб про дупи писати?😁Кацап,ти спалився на своїй улюбленій темі.Де ви тільки беретеся,уйобки...
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20.02.2024 22:05 Ответить
не позорься гнида кацапская это не дата регистрации а дата входа после очистки куки браузера
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22.02.2024 13:04 Ответить
Та ***** уже ***** отсюда,чучело.Прикумарил уже.
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22.02.2024 13:05 Ответить
идинакуй кацап епанный не позорься бот зе-леномордый
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24.02.2024 05:36 Ответить
це ж скільки листів А4 витратили даремно ...
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18.02.2024 20:59 Ответить
та державних коштів на гастроллі
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18.02.2024 21:12 Ответить
Цікаво, він першу (б)леді брав з собою на екскурсію?
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19.02.2024 07:16 Ответить
Через відсутність покоївки доводиться використовувати двірника.
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18.02.2024 21:00 Ответить
зеля - брехло зеленое и предатель Украины!
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18.02.2024 21:01 Ответить
мені так здається що це підписання відволікання від сдачі країни те що зараз твориться це просто саботаж державної влади до країни

Отец Солдата

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1759271359492837838 1 ч

Чкби було навпаки,то перед Оріховим та за ним,а також,на підходах,командних висотах з боку Мелітополя ,в т.ч.,були ьи вже три лінії Мажіно,або Зеленського/Єрмака.А замість цього-пощуки "формули мира"-кацапський план Єрмака.Запоріжжя,як і Покровськ,Крам,Слов*янськ,Констаху,Дружк,
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18.02.2024 21:02 Ответить
дЯКУЮ, дЯКУЮ за папірці ! Їх стало більш ніж один Будапешт. меморандум. Для архівів музею ім. О.Зеленський.
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18.02.2024 21:02 Ответить
Ей там, в опі! Купіть цьому придурку рулон туалетного паперу.
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18.02.2024 21:03 Ответить
Вийди в кобзонарій,кокаїнозалежний розбійник.
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18.02.2024 21:03 Ответить
Найганебніша "постать" в історії України.
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18.02.2024 21:03 Ответить
Раз есть мощные инструменты, то все ЗБС. Правда там много всего "после войны", которую еще надо выиграть. Но все ЗБС.
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18.02.2024 21:04 Ответить
Мужи о будущєм мислют...
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18.02.2024 21:17 Ответить
Бубочка, а ну розкажи: що саме зроблять країни протягом наступних 10 років відповідно до підписаних тобою угод?
Надання військової, фінансової допомоги? Інвестиції? В якому обсязі вцілому та по роках? (окрім, звісно 2024-го, бо то вже було ухвалено урядами при ухваленні бюджетів цих країн та створених фондів, на які вже відраховуються кошти).
Що ті папірці, на яких ти поставив свої підписи дають економіці, обороноздатності та безпеці україни, окрім обіцянок не відмовлятися від обіцянок? Можна в долярах, а можна у кількості зброї... Але з конкретними цифрами... Хоч раз за увесь цей час!
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18.02.2024 21:05 Ответить
Рулони меморандумів "про наміри"...
Треба щоб Бангладеш вписалась
До біса потужно, нє то шо "еті ваши мінскіє"...
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18.02.2024 21:08 Ответить
Чим би дитя не тішилося..
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18.02.2024 21:10 Ответить
Ну як все завжди, нічого конкретного і по суті зробити не здатний, носиться з тими "гарантіями", як дурень з писаною торбою, із дня в день одне і теж саме, йшов би вже нарешті у відставку користі було б більше
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18.02.2024 21:11 Ответить
Це вам не Мінська *****! Потужно, блд
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18.02.2024 21:13 Ответить
Підписав черговий Бударандум наш презик.

« якщо в майбутньому росія знову нападе…»
а зараз що робити, курво?
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18.02.2024 21:15 Ответить
Что за "гарантии"? Сродни Будапештским?
Зеленский-идиот.
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18.02.2024 21:15 Ответить
Нажаль до дупи ті бумажки,тут все від моральних якостей залежить.Якщо сусід совістний - то він і так поможе в біді,а якщо сусід Білорусія - то чекай ножа в пузо.
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18.02.2024 21:16 Ответить
Не хочу ставити в приклад, але навіть Сталін, голова тоталітарної держави, домовлявся про другий фронт. І це проти нацистського Третього рейху, який був набагато менший за ******* РФ. Без тотальних бомбардувань промислових міст РФ як у другу світову бомбардували третій рейх (гугліть що тоді залишалося цілим від того ж Кьольну один Собор, і від інших західних міст Третього рейху, які були центром видобутку вугілля тоді, а також гугліть бомбардування Гамбурга, Дрездена і Любека) так от без такого російську загрозу не знищити нажаль. Росіяни цю доктрину використовують, Україна і інші держави жують соплі.
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18.02.2024 21:19 Ответить
Але домовлялвся він про другий фронт уже після того, як інші країни були втягнуті в війну. Британія воювала ще тоді, коли СССР забезпечувала Третій рейх сировиною. США була втягнута в війну через півроку після СССР.
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18.02.2024 22:04 Ответить


Друга річниця промови Блінкена на Раді Безпеки ООН

Наша інформація чітко вказує на те, що [російська] армія, включаючи сухопутні війська та авіацію, готується найближчими днями до наступу на Україну.

Росія планує створити привід для своєї атаки. Це може бути сфабрикований теракт всередині Росії. Вигадане відкриття братської могили, інсценований удар безпілотника по мирних жителях або фальшива - чи навіть справжня - атака з використанням хімічної зброї.

Останніми днями російські ЗМІ вже почали поширювати деякі з цих фальшивих повідомлень й заяв для максимізації обурення громадськості, щоб закласти основу для виправдання війни. Сьогодні цей барабанний дріб лише посилився в підконтрольних державі російських ЗМІ.

Далі російська влада заявить, що Росія змушена захищати своїх громадян та етнічних росіян.

Потім розпочнеться напад. Російський ракети та бомби впадуть по всій території України. Зв'язок впаде. Кібератаки паралізують діяльність ключових українських інституцій.

Після цього російські танки та солдати рушать до ключових цілей, які вже намічені та позначені у деталізованих планах. Ми вважаємо, що ці цілі включають Київ, місто з населенням 2,8 мільйона людей

І звичайні атаки - це не все, що Росія планує завдати народу України. У нас є інформація, яка свідчить про те, що Росія буде переслідувати певні групи українців.

https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-russias-threat-to-peace-and-security-at-the-un-security-council/?fbclid=IwAR2QDdKuvUX-lk_8yE5QpF6nKEy5JHqwAEFRDZ_ZC-k6x215ChwJ3FzklZg_aem_ATsdQpRRjvPFHBxtZnv-Iuo7qjxjUQkKn4oBSzbvRjvRgnCU_J0YLuJGaT3u1mXy5qY З виступу Держсекретаря США Ентоні Блінкена на Раді Безпеки ООН 17 лютого 2022 року.
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18.02.2024 21:20 Ответить
Интересно что нет никаких публичных данных как клоун вел себя (готовился) накануне вторжения.
Проскакивал момент что его разбудили дети когда началась ракетная атака. Если так, то зепрезедент реально больной на голову, упоротый персонаж.
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19.02.2024 00:18 Ответить
шо лучче - адін бальшой мімарандум ілі много мєлкіх???
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18.02.2024 21:20 Ответить
Це залежить який "стул" буде у найвеличнішого віслюка **********.
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18.02.2024 21:25 Ответить
лучше много кацапских трупов и дохлых ботов типа тебя
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18.02.2024 23:10 Ответить
чьто?
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18.02.2024 23:17 Ответить
Обіцянка цяцянка ,а дурню радість
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18.02.2024 21:23 Ответить
Чмо знову на вечір вилізло та буде вішати лапшу про свої "потужні" переговори та здобутки. Ішаку безтолковий, займись розблокуванням кордону. Раніше клоун піарився на своїй сраній "формулі миру", а тепер буде піаритись на гіпотетичній безпековій угоді. Йди н...й і не дратуй на ніч людей.
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18.02.2024 21:24 Ответить
Головне тепер погодити безпекову угоду з Гватемалою.
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18.02.2024 21:31 Ответить
Божее, це якийсь *******...святу воду ще привези.
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18.02.2024 21:37 Ответить
але не відмовиш лідору в таланті - таланті їздити по вухах. блазень фуєв...
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18.02.2024 21:40 Ответить
Безпека нам тільки сниться
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18.02.2024 22:04 Ответить
Мені одному здається, що ці угоди в майбутньому можуть не дати Україні вступити до НАТО?
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18.02.2024 22:08 Ответить
никто ЗЕ ублюдка в НАТО не возьмет и правильно сделают только после выборов и внедрении реформ
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18.02.2024 23:11 Ответить
Нескладно здогадатись для чого зеленський колекціонує безпекові угоди - збирається підписати мир з кацапами,адже у нас буде так багато держав захисниць,котрі при повторному нападі орків "обов'язково" дотримаються безпекових угод,а тепер вони безпеку гарантувати чомусь не можуть.
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18.02.2024 22:31 Ответить
В дерьмо ми вступити можемо.
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18.02.2024 22:34 Ответить
а в тих угодах , сподіваюсь, зафіксовано не просто "занепокоєння", а "дуже глибока стурбованість"?
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18.02.2024 22:40 Ответить
Київ погодив ще кілька безпекових угод, - Зеленськи Джерело:
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18.02.2024 22:45 Ответить
Вже в курсі що ці угоди не варті бумаги на якій підписані!!! Парламенти жодних країн не мають цих документів щоб їх ратифікувати, а що це означає....... це туалетний папір, потім ні про який захист в ньому не йдеться, потім кожна з країн може від нього відмовитися коли захоче, тож не ***** що ти чмо щось там підписав якусь шикарну угоду, блєф!!! А ти як завжди ідіот !!!
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18.02.2024 22:48 Ответить
Ці угоди лайно. Нерівноцінна заміна вступу в НАТО
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18.02.2024 23:06 Ответить
Краще замість отих "просто" угод владнав би ситуацію з блокуванням наших вантажівок на польскому кордоні...але жодних зусиль ані Зе ані ОПи ми не бачимо...сумно...
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18.02.2024 23:46 Ответить
Справжня безпекова угода може бути тільки з власними, великими і малими ракетами з ядерними боєголовками.
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19.02.2024 06:14 Ответить
 
 