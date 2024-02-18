Киев согласовал еще несколько соглашений о безопасности, - Зеленский

Украина согласовала соглашения о безопасности еще с несколькими государствами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии телеканалу Интер, передает Укринформ.

"Три соглашения есть, был разговор еще с несколькими странами. Согласовано еще несколько соглашений, и мы будем наращивать гарантии безопасности", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что уже подписанные соглашения с Францией и Германией являются мощным инструментом поддержки Украины. В частности, о предоставлении пакета помощи от Франции уже есть решение президента Эмманюэля Макрона. Детали Зеленский не раскрыл.

Читайте также: Дания должна быть следующей в подписании договора безопасности с Украиной, - премьер Фредериксен

Зеленский также подчеркнул, что десятилетние соглашения о безопасности являются гарантиями безопасности для украинцев, если агрессия вернется после окончания войны. Кроме того, они включают помощь в восстановлении страны.

"Отдельно есть встречи, на которых мы договорились об оборонных пакетах: артиллерии, снарядах 155-го калибра", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали соглашение о безопасности между Украиной и Францией. В тот же день Зеленский и федеральный канцлер Олаф Шольц подписали соглашение о безопасности между Украиной и Германией.

Читайте также: Украина может подписать соглашение о безопасности с США еще до саммита НАТО, - Стефанишина