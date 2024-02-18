Киев согласовал еще несколько соглашений о безопасности, - Зеленский
Украина согласовала соглашения о безопасности еще с несколькими государствами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии телеканалу Интер, передает Укринформ.
"Три соглашения есть, был разговор еще с несколькими странами. Согласовано еще несколько соглашений, и мы будем наращивать гарантии безопасности", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что уже подписанные соглашения с Францией и Германией являются мощным инструментом поддержки Украины. В частности, о предоставлении пакета помощи от Франции уже есть решение президента Эмманюэля Макрона. Детали Зеленский не раскрыл.
Зеленский также подчеркнул, что десятилетние соглашения о безопасности являются гарантиями безопасности для украинцев, если агрессия вернется после окончания войны. Кроме того, они включают помощь в восстановлении страны.
"Отдельно есть встречи, на которых мы договорились об оборонных пакетах: артиллерии, снарядах 155-го калибра", - добавил Зеленский.
Как сообщалось, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали соглашение о безопасности между Украиной и Францией. В тот же день Зеленский и федеральный канцлер Олаф Шольц подписали соглашение о безопасности между Украиной и Германией.
Пожалуйста, подождите...
Угоди мали би бути ратіфіковані парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандуми. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
Без НАТО, ЕС, денег - из Украины разъедутся военнообязанные мужчины, как только откроются границы.
Соответственно, следующее нападение рашки (через 1-2 года после перемирия) - отражать уже будет некому. Даже если запад (в рамках подписанных "гарантий") даст кучу оружия.
Понятно, почему КГБ-агент Ермак и его марионетка Зеленский - с таким рвением продвигают для Украины "нейтральный статус с гарантиями", вместо послевоенного НАТО.
Отец Солдата
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1759271359492837838 1 ч
Чкби було навпаки,то перед Оріховим та за ним,а також,на підходах,командних висотах з боку Мелітополя ,в т.ч.,були ьи вже три лінії Мажіно,або Зеленського/Єрмака.А замість цього-пощуки "формули мира"-кацапський план Єрмака.Запоріжжя,як і Покровськ,Крам,Слов*янськ,Констаху,Дружк,
Надання військової, фінансової допомоги? Інвестиції? В якому обсязі вцілому та по роках? (окрім, звісно 2024-го, бо то вже було ухвалено урядами при ухваленні бюджетів цих країн та створених фондів, на які вже відраховуються кошти).
Що ті папірці, на яких ти поставив свої підписи дають економіці, обороноздатності та безпеці україни, окрім обіцянок не відмовлятися від обіцянок? Можна в долярах, а можна у кількості зброї... Але з конкретними цифрами... Хоч раз за увесь цей час!
Треба щоб Бангладеш вписалась
До біса потужно, нє то шо "еті ваши мінскіє"...
« якщо в майбутньому росія знову нападе…»
а зараз що робити, курво?
Зеленский-идиот.
Друга річниця промови Блінкена на Раді Безпеки ООН
Наша інформація чітко вказує на те, що [російська] армія, включаючи сухопутні війська та авіацію, готується найближчими днями до наступу на Україну.
Росія планує створити привід для своєї атаки. Це може бути сфабрикований теракт всередині Росії. Вигадане відкриття братської могили, інсценований удар безпілотника по мирних жителях або фальшива - чи навіть справжня - атака з використанням хімічної зброї.
Останніми днями російські ЗМІ вже почали поширювати деякі з цих фальшивих повідомлень й заяв для максимізації обурення громадськості, щоб закласти основу для виправдання війни. Сьогодні цей барабанний дріб лише посилився в підконтрольних державі російських ЗМІ.
Далі російська влада заявить, що Росія змушена захищати своїх громадян та етнічних росіян.
Потім розпочнеться напад. Російський ракети та бомби впадуть по всій території України. Зв'язок впаде. Кібератаки паралізують діяльність ключових українських інституцій.
Після цього російські танки та солдати рушать до ключових цілей, які вже намічені та позначені у деталізованих планах. Ми вважаємо, що ці цілі включають Київ, місто з населенням 2,8 мільйона людей
І звичайні атаки - це не все, що Росія планує завдати народу України. У нас є інформація, яка свідчить про те, що Росія буде переслідувати певні групи українців.
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-russias-threat-to-peace-and-security-at-the-un-security-council/?fbclid=IwAR2QDdKuvUX-lk_8yE5QpF6nKEy5JHqwAEFRDZ_ZC-k6x215ChwJ3FzklZg_aem_ATsdQpRRjvPFHBxtZnv-Iuo7qjxjUQkKn4oBSzbvRjvRgnCU_J0YLuJGaT3u1mXy5qY З виступу Держсекретаря США Ентоні Блінкена на Раді Безпеки ООН 17 лютого 2022 року.
Проскакивал момент что его разбудили дети когда началась ракетная атака. Если так, то зепрезедент реально больной на голову, упоротый персонаж.