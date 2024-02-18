Київ погодив ще кілька безпекових угод, - Зеленський
Україна погодила безпекові угоди ще із кількома державами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це, Президент України Володимир Зеленський заявив в коментарі телеканалу Інтер, передає Укрінформ.
"Три угоди є, була розмова ще із кількома країнами. Погоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати безпекові гарантії", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що уже підписані угоди із Францією та Німеччиною є потужним інструментом підтримки України. Зокрема, щодо надання пакета допомоги від Франції уже є рішення президента Емануеля Макрона. Деталі Зеленський не розкрив.
Зеленський також підкреслив, що десятирічні безпекові угоди є гарантіями безпеки для українців, якщо агресія повернеться після закінчення війни. Крім того, вони включають допомогу у відновленні країни.
"Окремо є зустрічі, на яких ми домовилися про оборонні пакети: артилерію, снаряди 155 калібра", - додав Зеленський.
Як повідомлялося, 16 лютого Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емануель Макрон підписали безпекову угоду між Україною та Францією. Того ж дня Зеленський і федеральний канцлер Олаф Шольц підписали безпекову угоду між Україною та Німеччиною.
Будь ласка, зачекайте...
Угоди мали би бути ратіфіковані парламентами:
- йурист мамкін-рімкін, крва.
Це лише меморандуми. На згадку.
Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
Без НАТО, ЕС, денег - из Украины разъедутся военнообязанные мужчины, как только откроются границы.
Соответственно, следующее нападение рашки (через 1-2 года после перемирия) - отражать уже будет некому. Даже если запад (в рамках подписанных "гарантий") даст кучу оружия.
Понятно, почему КГБ-агент Ермак и его марионетка Зеленский - с таким рвением продвигают для Украины "нейтральный статус с гарантиями", вместо послевоенного НАТО.
Отец Солдата
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1759271359492837838 1 ч
Чкби було навпаки,то перед Оріховим та за ним,а також,на підходах,командних висотах з боку Мелітополя ,в т.ч.,були ьи вже три лінії Мажіно,або Зеленського/Єрмака.А замість цього-пощуки "формули мира"-кацапський план Єрмака.Запоріжжя,як і Покровськ,Крам,Слов*янськ,Констаху,Дружк,
Надання військової, фінансової допомоги? Інвестиції? В якому обсязі вцілому та по роках? (окрім, звісно 2024-го, бо то вже було ухвалено урядами при ухваленні бюджетів цих країн та створених фондів, на які вже відраховуються кошти).
Що ті папірці, на яких ти поставив свої підписи дають економіці, обороноздатності та безпеці україни, окрім обіцянок не відмовлятися від обіцянок? Можна в долярах, а можна у кількості зброї... Але з конкретними цифрами... Хоч раз за увесь цей час!
Треба щоб Бангладеш вписалась
До біса потужно, нє то шо "еті ваши мінскіє"...
« якщо в майбутньому росія знову нападе…»
а зараз що робити, курво?
Зеленский-идиот.
Друга річниця промови Блінкена на Раді Безпеки ООН
Наша інформація чітко вказує на те, що [російська] армія, включаючи сухопутні війська та авіацію, готується найближчими днями до наступу на Україну.
Росія планує створити привід для своєї атаки. Це може бути сфабрикований теракт всередині Росії. Вигадане відкриття братської могили, інсценований удар безпілотника по мирних жителях або фальшива - чи навіть справжня - атака з використанням хімічної зброї.
Останніми днями російські ЗМІ вже почали поширювати деякі з цих фальшивих повідомлень й заяв для максимізації обурення громадськості, щоб закласти основу для виправдання війни. Сьогодні цей барабанний дріб лише посилився в підконтрольних державі російських ЗМІ.
Далі російська влада заявить, що Росія змушена захищати своїх громадян та етнічних росіян.
Потім розпочнеться напад. Російський ракети та бомби впадуть по всій території України. Зв'язок впаде. Кібератаки паралізують діяльність ключових українських інституцій.
Після цього російські танки та солдати рушать до ключових цілей, які вже намічені та позначені у деталізованих планах. Ми вважаємо, що ці цілі включають Київ, місто з населенням 2,8 мільйона людей
І звичайні атаки - це не все, що Росія планує завдати народу України. У нас є інформація, яка свідчить про те, що Росія буде переслідувати певні групи українців.
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-russias-threat-to-peace-and-security-at-the-un-security-council/?fbclid=IwAR2QDdKuvUX-lk_8yE5QpF6nKEy5JHqwAEFRDZ_ZC-k6x215ChwJ3FzklZg_aem_ATsdQpRRjvPFHBxtZnv-Iuo7qjxjUQkKn4oBSzbvRjvRgnCU_J0YLuJGaT3u1mXy5qY З виступу Держсекретаря США Ентоні Блінкена на Раді Безпеки ООН 17 лютого 2022 року.
Проскакивал момент что его разбудили дети когда началась ракетная атака. Если так, то зепрезедент реально больной на голову, упоротый персонаж.