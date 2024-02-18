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безпека (886) Зеленський (22411) угода (555)

Київ погодив ще кілька безпекових угод, - Зеленський

зеленський

Україна погодила безпекові угоди ще із кількома державами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, Президент України Володимир Зеленський заявив в коментарі телеканалу Інтер, передає Укрінформ.

"Три угоди є, була розмова ще із кількома країнами. Погоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати безпекові гарантії", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що уже підписані угоди із Францією та Німеччиною є потужним інструментом підтримки України. Зокрема, щодо надання пакета допомоги від Франції уже є рішення президента Емануеля Макрона. Деталі Зеленський не розкрив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія має бути наступною в підписанні безпекового договору з Україною, - прем’єрка Фредеріксен

Зеленський також підкреслив, що десятирічні безпекові угоди є гарантіями безпеки для українців, якщо агресія повернеться після закінчення війни. Крім того, вони включають допомогу у відновленні країни.

"Окремо є зустрічі, на яких ми домовилися про оборонні пакети: артилерію, снаряди 155 калібра", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 16 лютого Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емануель Макрон підписали безпекову угоду між Україною та Францією. Того ж дня Зеленський і федеральний канцлер Олаф Шольц підписали безпекову угоду між Україною та Німеччиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, - ОП

Автор: 
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Топ коментарі
+38
Бла-бла-бла. Привезет целый ворох туалетной бумаги ни о чем. Мы уже прочитали "потужные гарантии" от Франции и Германии.
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18.02.2024 20:54
+30
То не угоди, то меморандуми!

Угоди мали би бути ратіфіковані парламентами:

- йурист мамкін-рімкін, крва.

Це лише меморандуми. На згадку.

Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
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18.02.2024 21:01
+23
преЗедент Офіса героя россіі Їрмака
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18.02.2024 20:52
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преЗедент Офіса героя россіі Їрмака
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18.02.2024 20:52 Відповісти
То не угоди, то меморандуми!

Угоди мали би бути ратіфіковані парламентами:

- йурист мамкін-рімкін, крва.

Це лише меморандуми. На згадку.

Як "будапештський".
Як "я вам нічєго нє должен".
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18.02.2024 21:01 Відповісти
То не гарантії, а серійні буда-меморандуми.
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18.02.2024 21:12 Відповісти
Чому не послухав Залужного і не вийшов з Авдієвки місяць тому ? ххххх
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18.02.2024 20:52 Відповісти
Груден 2023. Два місяці тому.
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18.02.2024 21:49 Відповісти
Бла-бла-бла. Привезет целый ворох туалетной бумаги ни о чем. Мы уже прочитали "потужные гарантии" от Франции и Германии.
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18.02.2024 20:54 Відповісти
Без послевоенного членства в НАТО - не будет членства в ЕС и бабла на восстановление. T.к. лишь НАТО является надёжной защитой вложений.

Без НАТО, ЕС, денег - из Украины разъедутся военнообязанные мужчины, как только откроются границы.

Соответственно, следующее нападение рашки (через 1-2 года после перемирия) - отражать уже будет некому. Даже если запад (в рамках подписанных "гарантий") даст кучу оружия.

Понятно, почему КГБ-агент Ермак и его марионетка Зеленский - с таким рвением продвигают для Украины "нейтральный статус с гарантиями", вместо послевоенного НАТО.
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18.02.2024 20:58 Відповісти
Вы там в Германии,похоже,ничего не поняли.Никто,никуда УЖЕ не "разъедется",никто,никакие границы тут УЖЕ не откроет.
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18.02.2024 21:01 Відповісти
После перемирия - придётся открыть.
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18.02.2024 21:02 Відповісти
После чего?!
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18.02.2024 21:36 Відповісти
А хто і коли казав про перемир'я???? Я щось пропустив????
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18.02.2024 23:01 Відповісти
какое перемирье кацап * ты в своем уме?
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18.02.2024 23:05 Відповісти
Перемирие на условиях гэбни. К которому, заменив Залужного на Сырского - теперь ведёт Украину агент КГБ Ермак.
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18.02.2024 23:48 Відповісти
не позорься бот никто зеублюдкам не даст провести никакого перемирья
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20.02.2024 03:37 Відповісти
откроют конечно после победы - не ссцы кацап.. твоей рашке всеравно КИРДЫК
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18.02.2024 23:06 Відповісти
Лечись,придурок.Сиди там себе тихонько,пока тебя,сцыкуняру,работать не заставили.Тебе ж на два года ещё халявное пребывание продлили?Ты,кстати,как слинял-вплавь через Тису или в зерновое?Аааа...Ты же до войны ещё уехал,а теперь "патриотизм" проснулся,что нужно тут своё нахер никому не нужное мнение изрыгнуть?
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19.02.2024 03:44 Відповісти
дебил конченный ты совсем тупой я в Киеве
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20.02.2024 03:35 Відповісти
Конченый тупой дебил на тебя из зеркала смотрит.В Киеве оно...
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20.02.2024 07:32 Відповісти
я в Киеве а ты гнида ватная в ЖОПЕ - ты такой тупой что не знаешь что такое vpn
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20.02.2024 21:50 Відповісти
Ти зареєструвалося тут два дні тому,щоб про дупи писати?😁Кацап,ти спалився на своїй улюбленій темі.Де ви тільки беретеся,уйобки...
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20.02.2024 22:05 Відповісти
не позорься гнида кацапская это не дата регистрации а дата входа после очистки куки браузера
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22.02.2024 13:04 Відповісти
Та ***** уже ***** отсюда,чучело.Прикумарил уже.
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22.02.2024 13:05 Відповісти
идинакуй кацап епанный не позорься бот зе-леномордый
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24.02.2024 05:36 Відповісти
це ж скільки листів А4 витратили даремно ...
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18.02.2024 20:59 Відповісти
та державних коштів на гастроллі
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18.02.2024 21:12 Відповісти
Цікаво, він першу (б)леді брав з собою на екскурсію?
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19.02.2024 07:16 Відповісти
Через відсутність покоївки доводиться використовувати двірника.
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18.02.2024 21:00 Відповісти
зеля - брехло зеленое и предатель Украины!
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18.02.2024 21:01 Відповісти
мені так здається що це підписання відволікання від сдачі країни те що зараз твориться це просто саботаж державної влади до країни

Отец Солдата

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1759271359492837838 1 ч

Чкби було навпаки,то перед Оріховим та за ним,а також,на підходах,командних висотах з боку Мелітополя ,в т.ч.,були ьи вже три лінії Мажіно,або Зеленського/Єрмака.А замість цього-пощуки "формули мира"-кацапський план Єрмака.Запоріжжя,як і Покровськ,Крам,Слов*янськ,Констаху,Дружк,
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18.02.2024 21:02 Відповісти
дЯКУЮ, дЯКУЮ за папірці ! Їх стало більш ніж один Будапешт. меморандум. Для архівів музею ім. О.Зеленський.
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18.02.2024 21:02 Відповісти
Ей там, в опі! Купіть цьому придурку рулон туалетного паперу.
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18.02.2024 21:03 Відповісти
Вийди в кобзонарій,кокаїнозалежний розбійник.
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18.02.2024 21:03 Відповісти
Найганебніша "постать" в історії України.
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18.02.2024 21:03 Відповісти
Раз есть мощные инструменты, то все ЗБС. Правда там много всего "после войны", которую еще надо выиграть. Но все ЗБС.
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18.02.2024 21:04 Відповісти
Мужи о будущєм мислют...
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18.02.2024 21:17 Відповісти
Бубочка, а ну розкажи: що саме зроблять країни протягом наступних 10 років відповідно до підписаних тобою угод?
Надання військової, фінансової допомоги? Інвестиції? В якому обсязі вцілому та по роках? (окрім, звісно 2024-го, бо то вже було ухвалено урядами при ухваленні бюджетів цих країн та створених фондів, на які вже відраховуються кошти).
Що ті папірці, на яких ти поставив свої підписи дають економіці, обороноздатності та безпеці україни, окрім обіцянок не відмовлятися від обіцянок? Можна в долярах, а можна у кількості зброї... Але з конкретними цифрами... Хоч раз за увесь цей час!
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18.02.2024 21:05 Відповісти
Рулони меморандумів "про наміри"...
Треба щоб Бангладеш вписалась
До біса потужно, нє то шо "еті ваши мінскіє"...
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18.02.2024 21:08 Відповісти
Чим би дитя не тішилося..
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18.02.2024 21:10 Відповісти
Ну як все завжди, нічого конкретного і по суті зробити не здатний, носиться з тими "гарантіями", як дурень з писаною торбою, із дня в день одне і теж саме, йшов би вже нарешті у відставку користі було б більше
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18.02.2024 21:11 Відповісти
Це вам не Мінська *****! Потужно, блд
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18.02.2024 21:13 Відповісти
Підписав черговий Бударандум наш презик.

« якщо в майбутньому росія знову нападе…»
а зараз що робити, курво?
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18.02.2024 21:15 Відповісти
Что за "гарантии"? Сродни Будапештским?
Зеленский-идиот.
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18.02.2024 21:15 Відповісти
Нажаль до дупи ті бумажки,тут все від моральних якостей залежить.Якщо сусід совістний - то він і так поможе в біді,а якщо сусід Білорусія - то чекай ножа в пузо.
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18.02.2024 21:16 Відповісти
Не хочу ставити в приклад, але навіть Сталін, голова тоталітарної держави, домовлявся про другий фронт. І це проти нацистського Третього рейху, який був набагато менший за ******* РФ. Без тотальних бомбардувань промислових міст РФ як у другу світову бомбардували третій рейх (гугліть що тоді залишалося цілим від того ж Кьольну один Собор, і від інших західних міст Третього рейху, які були центром видобутку вугілля тоді, а також гугліть бомбардування Гамбурга, Дрездена і Любека) так от без такого російську загрозу не знищити нажаль. Росіяни цю доктрину використовують, Україна і інші держави жують соплі.
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18.02.2024 21:19 Відповісти
Але домовлялвся він про другий фронт уже після того, як інші країни були втягнуті в війну. Британія воювала ще тоді, коли СССР забезпечувала Третій рейх сировиною. США була втягнута в війну через півроку після СССР.
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18.02.2024 22:04 Відповісти


Друга річниця промови Блінкена на Раді Безпеки ООН

Наша інформація чітко вказує на те, що [російська] армія, включаючи сухопутні війська та авіацію, готується найближчими днями до наступу на Україну.

Росія планує створити привід для своєї атаки. Це може бути сфабрикований теракт всередині Росії. Вигадане відкриття братської могили, інсценований удар безпілотника по мирних жителях або фальшива - чи навіть справжня - атака з використанням хімічної зброї.

Останніми днями російські ЗМІ вже почали поширювати деякі з цих фальшивих повідомлень й заяв для максимізації обурення громадськості, щоб закласти основу для виправдання війни. Сьогодні цей барабанний дріб лише посилився в підконтрольних державі російських ЗМІ.

Далі російська влада заявить, що Росія змушена захищати своїх громадян та етнічних росіян.

Потім розпочнеться напад. Російський ракети та бомби впадуть по всій території України. Зв'язок впаде. Кібератаки паралізують діяльність ключових українських інституцій.

Після цього російські танки та солдати рушать до ключових цілей, які вже намічені та позначені у деталізованих планах. Ми вважаємо, що ці цілі включають Київ, місто з населенням 2,8 мільйона людей

І звичайні атаки - це не все, що Росія планує завдати народу України. У нас є інформація, яка свідчить про те, що Росія буде переслідувати певні групи українців.

https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-russias-threat-to-peace-and-security-at-the-un-security-council/?fbclid=IwAR2QDdKuvUX-lk_8yE5QpF6nKEy5JHqwAEFRDZ_ZC-k6x215ChwJ3FzklZg_aem_ATsdQpRRjvPFHBxtZnv-Iuo7qjxjUQkKn4oBSzbvRjvRgnCU_J0YLuJGaT3u1mXy5qY З виступу Держсекретаря США Ентоні Блінкена на Раді Безпеки ООН 17 лютого 2022 року.
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18.02.2024 21:20 Відповісти
Интересно что нет никаких публичных данных как клоун вел себя (готовился) накануне вторжения.
Проскакивал момент что его разбудили дети когда началась ракетная атака. Если так, то зепрезедент реально больной на голову, упоротый персонаж.
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19.02.2024 00:18 Відповісти
шо лучче - адін бальшой мімарандум ілі много мєлкіх???
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18.02.2024 21:20 Відповісти
Це залежить який "стул" буде у найвеличнішого віслюка **********.
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18.02.2024 21:25 Відповісти
лучше много кацапских трупов и дохлых ботов типа тебя
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18.02.2024 23:10 Відповісти
чьто?
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18.02.2024 23:17 Відповісти
Обіцянка цяцянка ,а дурню радість
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18.02.2024 21:23 Відповісти
Чмо знову на вечір вилізло та буде вішати лапшу про свої "потужні" переговори та здобутки. Ішаку безтолковий, займись розблокуванням кордону. Раніше клоун піарився на своїй сраній "формулі миру", а тепер буде піаритись на гіпотетичній безпековій угоді. Йди н...й і не дратуй на ніч людей.
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18.02.2024 21:24 Відповісти
Головне тепер погодити безпекову угоду з Гватемалою.
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18.02.2024 21:31 Відповісти
Божее, це якийсь *******...святу воду ще привези.
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18.02.2024 21:37 Відповісти
але не відмовиш лідору в таланті - таланті їздити по вухах. блазень фуєв...
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18.02.2024 21:40 Відповісти
Безпека нам тільки сниться
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18.02.2024 22:04 Відповісти
Мені одному здається, що ці угоди в майбутньому можуть не дати Україні вступити до НАТО?
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18.02.2024 22:08 Відповісти
никто ЗЕ ублюдка в НАТО не возьмет и правильно сделают только после выборов и внедрении реформ
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18.02.2024 23:11 Відповісти
Нескладно здогадатись для чого зеленський колекціонує безпекові угоди - збирається підписати мир з кацапами,адже у нас буде так багато держав захисниць,котрі при повторному нападі орків "обов'язково" дотримаються безпекових угод,а тепер вони безпеку гарантувати чомусь не можуть.
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18.02.2024 22:31 Відповісти
В дерьмо ми вступити можемо.
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18.02.2024 22:34 Відповісти
а в тих угодах , сподіваюсь, зафіксовано не просто "занепокоєння", а "дуже глибока стурбованість"?
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18.02.2024 22:40 Відповісти
Київ погодив ще кілька безпекових угод, - Зеленськи Джерело:
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18.02.2024 22:45 Відповісти
Вже в курсі що ці угоди не варті бумаги на якій підписані!!! Парламенти жодних країн не мають цих документів щоб їх ратифікувати, а що це означає....... це туалетний папір, потім ні про який захист в ньому не йдеться, потім кожна з країн може від нього відмовитися коли захоче, тож не ***** що ти чмо щось там підписав якусь шикарну угоду, блєф!!! А ти як завжди ідіот !!!
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18.02.2024 22:48 Відповісти
Ці угоди лайно. Нерівноцінна заміна вступу в НАТО
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18.02.2024 23:06 Відповісти
Краще замість отих "просто" угод владнав би ситуацію з блокуванням наших вантажівок на польскому кордоні...але жодних зусиль ані Зе ані ОПи ми не бачимо...сумно...
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18.02.2024 23:46 Відповісти
Справжня безпекова угода може бути тільки з власними, великими і малими ракетами з ядерними боєголовками.
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19.02.2024 06:14 Відповісти
 
 