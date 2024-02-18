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Франция (3350) поддержка (608)

Большинство французов хочет, чтобы Париж продолжил помогать Украине, - опрос

франція

Более трех четвертей французов хотят, чтобы Париж продолжил или увеличил помощь Украине, которая находится в войне с Россией.

Как пишет BFMTV, такие результаты опроса, проведенного для еженедельника La Tribune Dimanche, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В общей сложности более трех четвертей опрошенных во Франции (76 процентов) поддерживают предоставление Украине гуманитарной помощи. 44 процента опрошенных убеждены, что отправка таких грузов в Киев должна продолжаться, а 32 процента считают, что уровень помощи должен расти.

Согласно опросу, большинство поддерживают поставки французских вооружений в Украину, в том числе 41% опрошенных сказали, что оно должно продолжаться, и 21% поддерживают его увеличение. В то же время против выступают 38%, что на 10 процентных пунктов больше, чем было в июне 2023 года.

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Большинство населения (70%) одобряет экономические санкции, введенные против России после вторжения в Украину.

Что касается украинских беженцев во Франции, то 46% опрошенных хотели бы видеть уровень поддержки неизменным, а 19% выступают за рост поддержки. Впрочем, около 35% хотят, чтобы количество беженцев уменьшилось.

Опрос был проведен с 13 по 15 февраля среди репрезентативной выборки 1000 человек в возрасте от 18 лет, проживающих на материковой части Франции.

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Топ комментарии
+7
приємно таке бачити на тлі інших (країни Балтії не рахую)
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18.02.2024 22:10
+6
Щиро дякуємо, друзі.
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18.02.2024 22:28
+5
Oles Filonenko

@taxfreelt

·

https://twitter.com/taxfreelt/status/1759284776173719777 1 год

Ты понял да? Они понимают, только когда получают п*зды.
Не раньше и не позже.

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18.02.2024 22:33
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приємно таке бачити на тлі інших (країни Балтії не рахую)
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18.02.2024 22:10 Ответить
Всеобщую симпатию французов к Украине обеспечили украинские военные, героически сражающиеся за свободу, и украинские беженцы, которые приятно впечатлили всю Францию своей высокой культурой, вежливостью, трудолюбием и очень ухоженным опрятным видом.
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19.02.2024 10:12 Ответить
украинские воины однозначно, а вот на "качество" беженцев думаю повлияло расстояние и языковой вопрос, все же быдло, которого не мало, осело поближе к границам Родины, а вот во Францию, уверен, попали люди осознанно и целенаправленно определенно высокого культурного уровня
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19.02.2024 17:59 Ответить
Mr Stepanov : "украинские воины однозначно, а вот на "качество" беженцев думаю повлияло расстояние и языковой вопрос, все же быдло, которого не мало, осело поближе к границам Родины, а вот во Францию, уверен, попали люди осознанно и целенаправленно определенно высокого культурного уровня".

Очень верно подмечено: три раза в неделю я провожу консультации для беженцев из Украины в местном отделении Красного креста:

абсолютное большинство этих беженцев имеют очень хорошее высшее образование, совершенно нет людей из небольших заводских городов типа Торез, Авдеевка, Дружковка:

практически все беженцы из городов-миллионников: из Днепра, Одессы, Харькова, Киева. Очень приятные культурные люди, у них чудесные детки: ухоженные, нарядные и красивые, как картинки.

Франция очень рада таким беженцам.
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20.02.2024 01:58 Ответить
дякую!
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20.02.2024 15:55 Ответить
Longue vie à la France!
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18.02.2024 22:22 Ответить
Vive la France.
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18.02.2024 23:15 Ответить
Чесно кажучи, я приємно здивований)
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18.02.2024 22:23 Ответить
Але не хочуть щоб філіжанка кави здорожчала на 5 центів у разі збільшення допомоги Україні.
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18.02.2024 22:28 Ответить
В Європі інфляція вже була понад 20% на їжу і більш ніж 10% загальна. Звісно, тіх хто бачив кінець совка и те що відбувається зараз в Україні цім не здивуєш, але більшість європейців такого досі не бачили. Але зараз я не бачу, щоб в зростанні цін звинувачували насамперед Україну. Мені здається, прийшло зрозуміння, що ми живемо в часи глобальної кризи. Сподіваюся на це.
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18.02.2024 23:23 Ответить
Я пам"ятаю пиво по 1.30 фунта і по 5. То це яка інфляція в відсотках?
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18.02.2024 23:29 Ответить
Я пиво не купую. На хліб інфляція була десь 20-25% з початку війни. То, на що я витрачав десь 12€ зараз мені коштує десь 15. Консерви яки коштували 1€ зараз 1,20€.
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19.02.2024 00:50 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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18.02.2024 22:28 Ответить
Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України!

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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18.02.2024 22:31 Ответить
Oles Filonenko

@taxfreelt

·

https://twitter.com/taxfreelt/status/1759284776173719777 1 год

Ты понял да? Они понимают, только когда получают п*зды.
Не раньше и не позже.

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18.02.2024 22:33 Ответить
Ага. Мене деякі кацапи переконували, що прив'язаність до виразу "ані нас нєнавідят" замість "я іх нєнавіжу" з'явилася в совіцькі часи умовної "дружби народів".
Але ж ні - традиції дуже давні, як видно.
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19.02.2024 00:06 Ответить
мда, а ми такого по літературі шкільній не вчили.Я впевнений, що у шкільній бібліотеці такого точно не було.
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19.02.2024 08:46 Ответить
Merci France ! Merci, Monsieur le Président !
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18.02.2024 22:33 Ответить
Це приємно знати що Франція в більшості своєї за Україну!!! Ну а ці які проти, ватні дуполізи!!!
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18.02.2024 22:34 Ответить
Американцям також щиро дякували.. а оно як не гарно вийшло..
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18.02.2024 22:36 Ответить
Можливо, французи ще пам'ятають, хто першим привітав "лучшего друга савецких пионеров тов. Гитлера" з успішною окупацією Парижа у 1940.
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18.02.2024 23:36 Ответить
Un grand merci au ****** français pour son soutien à l'Ukraine !
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19.02.2024 00:29 Ответить
Важно чтобы количественно было больше. По факту снаряды были по 1500 евро, а сейчас по 5000
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19.02.2024 02:17 Ответить
Очень удивляет следующий труднообъяснимый факт:

В маленькой Франции 110 лет назад в 1914-1918 гг заводы производили без всякого напряга больше миллиона снарядов каждый месяц.

И это при том, что из 40 миллионов населения Франции в армию мобилизовали 6,5 миллионов мужчин.

А вот в гигантской стране США с населением 340 миллионов человек уже два года никак не могут разродиться на производство каких-то 100 тысяч снарядов в месяц...
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19.02.2024 10:07 Ответить
По идеи болванки Украина может делать любое количество. Что ещё надо? Порох можно закупить. Райнметалл скупает основные заводы в Европе, с Украиной сейчас тоже соглашение. Очень поздно европейцы запускают всё. Акции Rheinmetal за два месяца подорожали с 275 до 400 евро. А в январе 2022 года стоили 90 евро!
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20.02.2024 10:58 Ответить
Будем надеяться на Рейнметалл, который совместно с Украиной срочно начал строить завод по массовому производству снарядов калибра 155 мм.
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20.02.2024 11:56 Ответить
 
 