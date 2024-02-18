Большинство французов хочет, чтобы Париж продолжил помогать Украине, - опрос
Более трех четвертей французов хотят, чтобы Париж продолжил или увеличил помощь Украине, которая находится в войне с Россией.
Как пишет BFMTV, такие результаты опроса, проведенного для еженедельника La Tribune Dimanche, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В общей сложности более трех четвертей опрошенных во Франции (76 процентов) поддерживают предоставление Украине гуманитарной помощи. 44 процента опрошенных убеждены, что отправка таких грузов в Киев должна продолжаться, а 32 процента считают, что уровень помощи должен расти.
Согласно опросу, большинство поддерживают поставки французских вооружений в Украину, в том числе 41% опрошенных сказали, что оно должно продолжаться, и 21% поддерживают его увеличение. В то же время против выступают 38%, что на 10 процентных пунктов больше, чем было в июне 2023 года.
Большинство населения (70%) одобряет экономические санкции, введенные против России после вторжения в Украину.
Что касается украинских беженцев во Франции, то 46% опрошенных хотели бы видеть уровень поддержки неизменным, а 19% выступают за рост поддержки. Впрочем, около 35% хотят, чтобы количество беженцев уменьшилось.
Опрос был проведен с 13 по 15 февраля среди репрезентативной выборки 1000 человек в возрасте от 18 лет, проживающих на материковой части Франции.
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Очень верно подмечено: три раза в неделю я провожу консультации для беженцев из Украины в местном отделении Красного креста:
абсолютное большинство этих беженцев имеют очень хорошее высшее образование, совершенно нет людей из небольших заводских городов типа Торез, Авдеевка, Дружковка:
практически все беженцы из городов-миллионников: из Днепра, Одессы, Харькова, Киева. Очень приятные культурные люди, у них чудесные детки: ухоженные, нарядные и красивые, как картинки.
Франция очень рада таким беженцам.
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@taxfreelt
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https://twitter.com/taxfreelt/status/1759284776173719777 1 год
Ты понял да? Они понимают, только когда получают п*зды.
Не раньше и не позже.
Але ж ні - традиції дуже давні, як видно.
В маленькой Франции 110 лет назад в 1914-1918 гг заводы производили без всякого напряга больше миллиона снарядов каждый месяц.
И это при том, что из 40 миллионов населения Франции в армию мобилизовали 6,5 миллионов мужчин.
А вот в гигантской стране США с населением 340 миллионов человек уже два года никак не могут разродиться на производство каких-то 100 тысяч снарядов в месяц...