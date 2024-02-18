Большинство французов хочет, чтобы Париж продолжил помогать Украине, - опрос

Более трех четвертей французов хотят, чтобы Париж продолжил или увеличил помощь Украине, которая находится в войне с Россией.

Как пишет BFMTV, такие результаты опроса, проведенного для еженедельника La Tribune Dimanche, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В общей сложности более трех четвертей опрошенных во Франции (76 процентов) поддерживают предоставление Украине гуманитарной помощи. 44 процента опрошенных убеждены, что отправка таких грузов в Киев должна продолжаться, а 32 процента считают, что уровень помощи должен расти.

Согласно опросу, большинство поддерживают поставки французских вооружений в Украину, в том числе 41% опрошенных сказали, что оно должно продолжаться, и 21% поддерживают его увеличение. В то же время против выступают 38%, что на 10 процентных пунктов больше, чем было в июне 2023 года.

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Большинство населения (70%) одобряет экономические санкции, введенные против России после вторжения в Украину.

Что касается украинских беженцев во Франции, то 46% опрошенных хотели бы видеть уровень поддержки неизменным, а 19% выступают за рост поддержки. Впрочем, около 35% хотят, чтобы количество беженцев уменьшилось.

Опрос был проведен с 13 по 15 февраля среди репрезентативной выборки 1000 человек в возрасте от 18 лет, проживающих на материковой части Франции.

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