Більшість французів хоче, щоб Париж продовжив допомагати Україні, - опитування
Понад три чверті французів хочуть, щоб Париж продовжив або збільшив допомогу Україні, яка перебуває у війні з Росією.
Як пише BFMTV, такі результати опитування, проведеного для тижневика La Tribune Dimanche, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Загалом понад три чверті опитаних у Франції (76 відсотків) підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. 44 відсотків опитаних переконані, що відправлення таких вантажів до Києва має тривати, а 32 відсотки вважають, що рівень допомоги має зростати.
Згідно з опитуванням, більшість підтримують постачання французьких озброєнь в Україну, зокрема 41% опитаних сказали, що воно має продовжуватися, і 21% підтримують її збільшення. Водночас проти виступають 38%, що на 10 відсоткових пунктів більше, аніж було у червні 2023 року.
Більшість населення (70%) схвалює економічні санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну.
Щодо українських біженців у Франції, то 46% опитаних хотіли б бачити рівень підтримки незмінним, а 19% виступають за зростання підтримки. Утім близько 35% хочуть, щоб кількість біженців зменшилася.
Опитування було проведене з 13 по 15 лютого серед репрезентативної вибірки 1000 осіб віком від 18 років, які мешкають на материковій частині Франції.
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Очень верно подмечено: три раза в неделю я провожу консультации для беженцев из Украины в местном отделении Красного креста:
абсолютное большинство этих беженцев имеют очень хорошее высшее образование, совершенно нет людей из небольших заводских городов типа Торез, Авдеевка, Дружковка:
практически все беженцы из городов-миллионников: из Днепра, Одессы, Харькова, Киева. Очень приятные культурные люди, у них чудесные детки: ухоженные, нарядные и красивые, как картинки.
Франция очень рада таким беженцам.
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@taxfreelt
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https://twitter.com/taxfreelt/status/1759284776173719777 1 год
Ты понял да? Они понимают, только когда получают п*зды.
Не раньше и не позже.
Але ж ні - традиції дуже давні, як видно.
В маленькой Франции 110 лет назад в 1914-1918 гг заводы производили без всякого напряга больше миллиона снарядов каждый месяц.
И это при том, что из 40 миллионов населения Франции в армию мобилизовали 6,5 миллионов мужчин.
А вот в гигантской стране США с населением 340 миллионов человек уже два года никак не могут разродиться на производство каких-то 100 тысяч снарядов в месяц...