Більшість французів хоче, щоб Париж продовжив допомагати Україні, - опитування

Понад три чверті французів хочуть, щоб Париж продовжив або збільшив допомогу Україні, яка перебуває у війні з Росією.

Як пише BFMTV, такі результати опитування, проведеного для тижневика La Tribune Dimanche, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Загалом понад три чверті опитаних у Франції (76 відсотків) підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. 44 відсотків опитаних переконані, що відправлення таких вантажів до Києва має тривати, а 32 відсотки вважають, що рівень допомоги має зростати.

Згідно з опитуванням, більшість підтримують постачання французьких озброєнь в Україну, зокрема 41% опитаних сказали, що воно має продовжуватися, і 21% підтримують її збільшення. Водночас проти виступають 38%, що на 10 відсоткових пунктів більше, аніж було у червні 2023 року.

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Більшість населення (70%) схвалює економічні санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну.

Щодо українських біженців у Франції, то 46% опитаних хотіли б бачити рівень підтримки незмінним, а 19% виступають за зростання підтримки. Утім близько 35% хочуть, щоб кількість біженців зменшилася.

Опитування було проведене з 13 по 15 лютого серед репрезентативної вибірки 1000 осіб віком від 18 років, які мешкають на материковій частині Франції.

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