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Франція (2902) підтримка (528)

Більшість французів хоче, щоб Париж продовжив допомагати Україні, - опитування

франція

Понад три чверті французів хочуть, щоб Париж продовжив або збільшив допомогу Україні, яка перебуває у війні з Росією.

Як пише BFMTV, такі результати опитування, проведеного для тижневика La Tribune Dimanche, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Загалом понад три чверті опитаних у Франції (76 відсотків) підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. 44 відсотків опитаних переконані, що відправлення таких вантажів до Києва має тривати, а 32 відсотки вважають, що рівень допомоги має зростати.

Згідно з опитуванням, більшість підтримують постачання французьких озброєнь в Україну, зокрема 41% опитаних сказали, що воно має продовжуватися, і 21% підтримують її збільшення. Водночас проти виступають 38%, що на 10 відсоткових пунктів більше, аніж було у червні 2023 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна найближчими тижнями отримає нові дрони-камікадзе від Франції, - Лекорню

Більшість населення (70%) схвалює економічні санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну.

Щодо українських біженців у Франції, то 46% опитаних хотіли б бачити рівень підтримки незмінним, а 19% виступають за зростання підтримки. Утім близько 35% хочуть, щоб кількість біженців зменшилася.

Опитування було проведене з 13 по 15 лютого серед репрезентативної вибірки 1000 осіб віком від 18 років, які мешкають на материковій частині Франції.

Також читайте: Відвідаю Україну з візитом "в найближчі тижні", - Макрон

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Топ коментарі
+7
приємно таке бачити на тлі інших (країни Балтії не рахую)
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18.02.2024 22:10
+6
Щиро дякуємо, друзі.
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18.02.2024 22:28
+5
Oles Filonenko

@taxfreelt

·

https://twitter.com/taxfreelt/status/1759284776173719777 1 год

Ты понял да? Они понимают, только когда получают п*зды.
Не раньше и не позже.

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18.02.2024 22:33
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приємно таке бачити на тлі інших (країни Балтії не рахую)
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18.02.2024 22:10 Відповісти
Всеобщую симпатию французов к Украине обеспечили украинские военные, героически сражающиеся за свободу, и украинские беженцы, которые приятно впечатлили всю Францию своей высокой культурой, вежливостью, трудолюбием и очень ухоженным опрятным видом.
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19.02.2024 10:12 Відповісти
украинские воины однозначно, а вот на "качество" беженцев думаю повлияло расстояние и языковой вопрос, все же быдло, которого не мало, осело поближе к границам Родины, а вот во Францию, уверен, попали люди осознанно и целенаправленно определенно высокого культурного уровня
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19.02.2024 17:59 Відповісти
Mr Stepanov : "украинские воины однозначно, а вот на "качество" беженцев думаю повлияло расстояние и языковой вопрос, все же быдло, которого не мало, осело поближе к границам Родины, а вот во Францию, уверен, попали люди осознанно и целенаправленно определенно высокого культурного уровня".

Очень верно подмечено: три раза в неделю я провожу консультации для беженцев из Украины в местном отделении Красного креста:

абсолютное большинство этих беженцев имеют очень хорошее высшее образование, совершенно нет людей из небольших заводских городов типа Торез, Авдеевка, Дружковка:

практически все беженцы из городов-миллионников: из Днепра, Одессы, Харькова, Киева. Очень приятные культурные люди, у них чудесные детки: ухоженные, нарядные и красивые, как картинки.

Франция очень рада таким беженцам.
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20.02.2024 01:58 Відповісти
дякую!
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20.02.2024 15:55 Відповісти
Longue vie à la France!
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18.02.2024 22:22 Відповісти
Vive la France.
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18.02.2024 23:15 Відповісти
Чесно кажучи, я приємно здивований)
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18.02.2024 22:23 Відповісти
Але не хочуть щоб філіжанка кави здорожчала на 5 центів у разі збільшення допомоги Україні.
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18.02.2024 22:28 Відповісти
В Європі інфляція вже була понад 20% на їжу і більш ніж 10% загальна. Звісно, тіх хто бачив кінець совка и те що відбувається зараз в Україні цім не здивуєш, але більшість європейців такого досі не бачили. Але зараз я не бачу, щоб в зростанні цін звинувачували насамперед Україну. Мені здається, прийшло зрозуміння, що ми живемо в часи глобальної кризи. Сподіваюся на це.
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18.02.2024 23:23 Відповісти
Я пам"ятаю пиво по 1.30 фунта і по 5. То це яка інфляція в відсотках?
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18.02.2024 23:29 Відповісти
Я пиво не купую. На хліб інфляція була десь 20-25% з початку війни. То, на що я витрачав десь 12€ зараз мені коштує десь 15. Консерви яки коштували 1€ зараз 1,20€.
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19.02.2024 00:50 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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18.02.2024 22:28 Відповісти
Підписуємо Петицію до Байдена щодо конфіскаціїї росіянських активів на користь України!

Підписати Петицію на цю адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbEVwOVJnRGtSR2hsN3Bqa2tzSXJLS3diUmYzd3xBQ3Jtc0tuTkEwNDAySHJ4MlQ3SEc1ZGpwY3E3enNNRmJJYjZ3MXdBeXVHYmh2Mjh5a1ZKZjF4OWN4OFdfbGtXc21WSGJmTXR1UEgtVERBRmw1Q2Y4bENTWm96MU1lMC0zRmlzTWE5bFdQajVodmgyeWYtWFRRdw&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX https://chng.it/YDGxxPXVmX Праворуч заповнити 1) Ім'я, 2) Прізвище, 3) Електронна адреса Натиснути червону кнопку Sign this petition Або використовуйте QR код ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.

Слава Україні!!! Слава ЗСУ !!!
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18.02.2024 22:31 Відповісти
Oles Filonenko

@taxfreelt

·

https://twitter.com/taxfreelt/status/1759284776173719777 1 год

Ты понял да? Они понимают, только когда получают п*зды.
Не раньше и не позже.

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18.02.2024 22:33 Відповісти
Ага. Мене деякі кацапи переконували, що прив'язаність до виразу "ані нас нєнавідят" замість "я іх нєнавіжу" з'явилася в совіцькі часи умовної "дружби народів".
Але ж ні - традиції дуже давні, як видно.
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19.02.2024 00:06 Відповісти
мда, а ми такого по літературі шкільній не вчили.Я впевнений, що у шкільній бібліотеці такого точно не було.
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19.02.2024 08:46 Відповісти
Merci France ! Merci, Monsieur le Président !
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18.02.2024 22:33 Відповісти
Це приємно знати що Франція в більшості своєї за Україну!!! Ну а ці які проти, ватні дуполізи!!!
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18.02.2024 22:34 Відповісти
Американцям також щиро дякували.. а оно як не гарно вийшло..
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18.02.2024 22:36 Відповісти
Можливо, французи ще пам'ятають, хто першим привітав "лучшего друга савецких пионеров тов. Гитлера" з успішною окупацією Парижа у 1940.
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18.02.2024 23:36 Відповісти
Un grand merci au ****** français pour son soutien à l'Ukraine !
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19.02.2024 00:29 Відповісти
Важно чтобы количественно было больше. По факту снаряды были по 1500 евро, а сейчас по 5000
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19.02.2024 02:17 Відповісти
Очень удивляет следующий труднообъяснимый факт:

В маленькой Франции 110 лет назад в 1914-1918 гг заводы производили без всякого напряга больше миллиона снарядов каждый месяц.

И это при том, что из 40 миллионов населения Франции в армию мобилизовали 6,5 миллионов мужчин.

А вот в гигантской стране США с населением 340 миллионов человек уже два года никак не могут разродиться на производство каких-то 100 тысяч снарядов в месяц...
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19.02.2024 10:07 Відповісти
По идеи болванки Украина может делать любое количество. Что ещё надо? Порох можно закупить. Райнметалл скупает основные заводы в Европе, с Украиной сейчас тоже соглашение. Очень поздно европейцы запускают всё. Акции Rheinmetal за два месяца подорожали с 275 до 400 евро. А в январе 2022 года стоили 90 евро!
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20.02.2024 10:58 Відповісти
Будем надеяться на Рейнметалл, который совместно с Украиной срочно начал строить завод по массовому производству снарядов калибра 155 мм.
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20.02.2024 11:56 Відповісти
 
 