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Франция ищет средства для финансирования помощи Украине после масштабного сокращения расходов страны, - Bloomberg

франція

Французское правительство пытается изыскать средства для финансирования пакета военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро после масштабного сокращения расходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, министерствам обороны, иностранных дел и финансов Франции будет предложено перераспределить средства и найти возможности для экономии, чтобы оплатить оборудование – от ракет до артиллерии, сообщили люди, знакомые с этим вопросом, не раскрывая подробностей, поскольку дискуссии продолжаются.

Правительство имеет ограниченные возможности после того, как в воскресенье, 18 февраля, оно снизило прогноз ВВП Франции на 2024 год и заявило, что ему необходимо сэкономить 10 миллиардов евро, чтобы выполнить обязательства по сокращению бюджетного дефицита. Правительство также пообещало дорогостоящие меры для помощи фермерам, протестующим против роста цен, дешевого импорта и бюрократических проволочек.

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Кроме того, Францию критикуют за отсутствие прозрачности в оказании помощи Украине, что приводит к обвинениям в том, что она делает не так много, как партнеры по ЕС и НАТО.

Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой боеприпасов, и на этой неделе исполняется два года с начала полномасштабного вторжения в Россию, пишет издание.

Финансирование последней помощи должно быть найдено без внесения официальных изменений в бюджет в этом году, сказали люди, которые попросили не называть их имена, обсуждая конфиденциальные планы. Один из собеседников добавил, что 400 миллионов евро, выделенных на финансирование вооруженных сил до 2027 года, не включают возможности для дополнительной помощи, что усложняет задачу.

Согласно опубликованным данным, Франция потратила 3,8 миллиарда евро на поддержку Украины, включая ракетные комплексы "земля-воздух" SAMP-T, самоходные гаубицы Caesar, бронемашины AMX 10 и ракеты SCALP.

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Автор: 

помощь (7803) Франция (3507)


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Не шукайте, у нас є кошти. Он, ми навіть на Евробачення маємо та іншу фуйню.
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21.02.2024 09:13 Ответить
Якби хоча б один іскандер туди прилетів, відразу би і 30 знайшли..
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21.02.2024 09:14 Ответить
От як наголосують Лєпєн тоді і прилетить, а поки французькі ракети прилітали по окупантах в Криму поки зелень замість ракет виробляє говномарафон
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21.02.2024 09:46 Ответить
Бідна нещасна Франція...Лівацька пацифвсьська ідеологія знищила спроможність Заходу до самозахисту. Пуйло і інші людожери це вже зрозуміли. Ото ж готуйтеся, жабоїди...
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21.02.2024 09:16 Ответить
Французи -- ви хоть би не блокували закупівлю снарядів в Туреччині
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21.02.2024 09:22 Ответить
Місьє мікрон, скинь реквізити, куди тобі кошти перераховувати зі своєї пенсії.
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21.02.2024 10:02 Ответить
Да в жопу всех ваших фермеров. Если на дотациях - пусть закрываются, что за говно вы там понапридумывали с этими фермерами?
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21.02.2024 11:34 Ответить
и у этих денег нет?
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22.02.2024 02:58 Ответить
 
 