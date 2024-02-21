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Свободного движения нет ни на одном пункте пропуска с Польшей. Ведем постоянные переговоры, - Минагрополитики

кордон,польща

По состоянию на утро 21 февраля ни на одном пункте пропуска на польско-украинской границе нет свободного движения фур.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Вчера (20 февраля. - Ред.) было блокирование всех пунктов пропуска на украинско-польской границе. На некоторых пунктах пропуска акции протеста анонсировались на один день. Но глобально остается очень ограниченное движение, и системные базовые агропродукты невозможно доставлять сейчас через украинско-польскую границу. Свободное движение, к сожалению, не восстановлено ни на одном пункте пропуска", - сказал Высоцкий.

По его словам, самая сложная ситуация остается на пункте пропуска "Ягодин". На втором по важности пункте пропуска - "Краковец-Корчевая", поляки частично обещают пропускать критические грузы.

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По его словам, правительство Украины ведет постоянные переговоры с представителями польского правительства и надеется, что ситуацию смогут уладить.

Первый замминистра также рассказал, что Украина в сентябре 2023 года приняла решение ввести лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника в пять стран, в том числе - в Польшу (экспорт в эти пять стран без их согласования уже не происходит. – ред.). Поэтому ни одна из этих культур в Польшу в этом году экспортирована не была, только транзит, добавил он.

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"То есть Украина уже сделала эти ограничения по отдельным видам критической продукции, а они действительно занимали абсолютное большинство экспорта до введения таких ограничений. И этот шаг мы готовы продолжать до конца текущего года. На следующий урожай по этим культурам мы готовы проводить лицензирование. Это фактически ограничение экспорта продукции в Польшу, чтобы не было напряжения на внутреннем рынке Польши", – рассказал Высоцкий.

Автор: 

граница (5270) Минагрополитики (412) Польша (8412) блокирование (462)


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Топ комментарии
+7
Не зрозуміло чому ніхто не може навести порядок на кордоні..... блокування кордонів воюючої країни це злочин й допомога агресору а ніякий не протест!!!
На скільки впали продажі польської продукції в Україні?
Якась дивна ситуація.....
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21.02.2024 11:28
+7
Поможіть полякам викрити прокацаплену падлу яка це все організовує за кацапсячі гроші!
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21.02.2024 11:30
+5
Другий фронт..
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21.02.2024 11:28
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Правила форума Совет форумчан
Не зрозуміло чому ніхто не може навести порядок на кордоні..... блокування кордонів воюючої країни це злочин й допомога агресору а ніякий не протест!!!
На скільки впали продажі польської продукції в Україні?
Якась дивна ситуація.....
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21.02.2024 11:28 Ответить
Це все тому, що ситуацію на пропускних пунктах мають вирішувати компетентні органи Польщі і України. В нас цими органами є уряд і міністрерство закордонних справ. Але. на мій погляд, наша влада вирішила цю проблему вирішити натиском через громади, цькуючи їх на поляк, що такі-сякі відкрили "другий фронт" з кацапами. Як, наприклад звернення, а скоріше "наїзд" на Байдена одного нашого політика :"Байден, чому ми не в НАТО"? А страждають наші перевізники, які зовсім не мають відношення до квот і "схем".Так закони не працюють. Ми тут можемо звинувачувати поляк, лити бруд один на одного, але суті до кінця ніхто не знає і якщо поляки не пропускають наші фури, то там мабуть щось не так. Якщо ми праві, то чому не звернулися до поляк із заявами та офіційними зверненнями про наведення порядку? Чому ми цього не робимо? Чому знову все мають вирішувати громадяни і навіть з нашого боку порушувати закон, блокуючи пункти пропусуку? Чи з нашого боку це правильні рішення?
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21.02.2024 11:44 Ответить
«страждають наші перевізники«
сьогодні у Польщі в польських транспортних компаніях працює більшість украінців . Також більшисть українців будують ПОЛЬШУ і її моють .
Кацапи взагалі не працюють - вони як правило приїжджають жити з грошима чи через підставни особи відкривають фірми.
Якщо українці усі звалять з Польши, в неї впаде економика. А з кацапів ніякого толку не буде.
ОСЬ ЦЕ ТРЕБА ПОЯСНЮВАТИ ПОЛЬСЬКОЙ ВЛАДІ - хто для них важливійший.
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21.02.2024 11:59 Ответить
Це показує що ЕС НЕ МАЕ спільний служби безпекі, митної і прикордоной служби і пора їх створювати шоб контролювати кордони союзу ЗАМІСТЬ КАЦАПІВ
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21.02.2024 11:50 Ответить
Всі оці праві у Польщі - відродження комуністів у Польщі ! А кого підтримує кацапія в Європі ? Ну, а поляки відробляють бабло, щоб отримати наступний транш.
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21.02.2024 13:55 Ответить
Другий фронт..
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21.02.2024 11:28 Ответить
Поможіть полякам викрити прокацаплену падлу яка це все організовує за кацапсячі гроші!
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21.02.2024 11:30 Ответить
Напрямок відомий - це партія ПІС з Качинським. Незважаючи на те, що кагебе знищило під смоленском усю їхню політичну та військову еліту, та брата самого Кучинського , ця партія прокацапська. А може братик замовив братика, та прибрав конкурента.
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21.02.2024 11:43 Ответить
Забороніть ввозити в Україну польську молочну і м"ясну продукцію !
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21.02.2024 11:45 Ответить
Вірю що вони не знають цих гпид). Але польська влада щоб залишитись в високих кабінетах готова на погіршення відносин з Україною, та навіть чха на власну безпеку країни дозволяючи відвертим маргіналам кататись з совіцькою символікою та банером по типу "путін ввєді" .
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21.02.2024 11:48 Ответить
А міністра с х господарства ШВИДКО У ВІДСТАВКУ, бо проблема вже півроку а воно тількі щось буркнуло
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21.02.2024 11:52 Ответить
Польским фермерам необхідно нищити експортний сільськогосподарський потенціал України - чим менше агроподукції України в Європі, тим вищі ціни. Одночасно Західна Україну заполонили товари з Польші, які в основном продаються в крамничках тільки за готівку... Напевно в обхід податків в бюджет.

Кому це вигідно...
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21.02.2024 11:53 Ответить
Фермер працює 18 годин на добу. Хто на кордоні ? У новісіньких тракторах ! Треба ще перевірити. Поліція Польщі відкат отримала, то буде нейтральною до оцих комуняцьких гнид.
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21.02.2024 13:58 Ответить
Це називається економічно-торгівельна війна. Таке було колись з москалями
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21.02.2024 12:12 Ответить
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД в январе текущего года перевезли на экспорт 1,7 миллиона тонн зерна, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
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21.02.2024 12:37 Ответить
ОК. Фермери кинули господарства і поїхали на новісіньких тракторах байдикувати. АГА, повірив ! Роботи на фермі ніякої ! АГА, повірив ! Спитайте у наших господарів, які працюють на землі "Є у них час сидіти біля вогнища на кордоні !" На землі роботи немає взимку, але до весни хто буде готуватись ? Тварини теж чекають, коли фермери прийдуть їх годувати ? АГА, повірив !
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21.02.2024 13:51 Ответить
Треба не пускати польські фури в Україну.
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21.02.2024 13:54 Ответить
 
 