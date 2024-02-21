Свободного движения нет ни на одном пункте пропуска с Польшей. Ведем постоянные переговоры, - Минагрополитики

По состоянию на утро 21 февраля ни на одном пункте пропуска на польско-украинской границе нет свободного движения фур.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Вчера (20 февраля. - Ред.) было блокирование всех пунктов пропуска на украинско-польской границе. На некоторых пунктах пропуска акции протеста анонсировались на один день. Но глобально остается очень ограниченное движение, и системные базовые агропродукты невозможно доставлять сейчас через украинско-польскую границу. Свободное движение, к сожалению, не восстановлено ни на одном пункте пропуска", - сказал Высоцкий.

По его словам, самая сложная ситуация остается на пункте пропуска "Ягодин". На втором по важности пункте пропуска - "Краковец-Корчевая", поляки частично обещают пропускать критические грузы.

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По его словам, правительство Украины ведет постоянные переговоры с представителями польского правительства и надеется, что ситуацию смогут уладить.

Первый замминистра также рассказал, что Украина в сентябре 2023 года приняла решение ввести лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника в пять стран, в том числе - в Польшу (экспорт в эти пять стран без их согласования уже не происходит. – ред.). Поэтому ни одна из этих культур в Польшу в этом году экспортирована не была, только транзит, добавил он.

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"То есть Украина уже сделала эти ограничения по отдельным видам критической продукции, а они действительно занимали абсолютное большинство экспорта до введения таких ограничений. И этот шаг мы готовы продолжать до конца текущего года. На следующий урожай по этим культурам мы готовы проводить лицензирование. Это фактически ограничение экспорта продукции в Польшу, чтобы не было напряжения на внутреннем рынке Польши", – рассказал Высоцкий.