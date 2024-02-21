Вільного руху немає на жодному пункті пропуску з Польщею. Ведемо постійні перемовини, - Мінагрополітики

Станом на ранок 21 лютого на жодному пункті пропуску на польсько-українському кордоні немає вільного руху вантажівок.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора (20 лютого. - Ред.) було блокування всіх пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. На деяких пунктах пропуску акції протесту анонсувалися на один день. Але глобально залишається дуже обмежений рух, і системні базові агропродукти неможливо наразі доставляти через українсько-польський кордон. Вільного руху, на жаль, не відновлено на жодному пункті пропуску", - сказав Висоцький.

За його словами, найскладніша ситуація залишається на пункті пропуску "Ягодин". На другому за важливістю пункті пропуску "Краківець-Корчова" поляки частково обіцяють пропускати критичні вантажі.

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За його словами, уряд України веде постійні перемовини з представниками польського уряду і сподівається на те, що ситуацію зможуть владнати.

Перший заступник міністра також розповів, що Україна у вересні 2023 року ухвалила рішення запровадити ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику до п'яти країн, в тому числі Польщі (експорт до цих п'яти країн без їхнього погодження вже не відбувається. - Ред.). Тому жодну з цих культур до Польщі цього року експортовано не було, тільки транзит, додав він.

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"Тобто Україна уже зробила ці обмеження по окремих видах критичної продукції, а вони дійсно займали абсолютну більшість експорту до введення таких обмежень. І цей крок ми готові продовжувати до кінця поточного року. На наступний врожай по цих культурах ми надалі готові проводити ліцензування. Це фактично обмеження експорту продукції до Польщі, щоб не було напруги на внутрішньому ринку Польщі", - пояснив Висоцький.