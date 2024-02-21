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Новини
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Вільного руху немає на жодному пункті пропуску з Польщею. Ведемо постійні перемовини, - Мінагрополітики

кордон,польща

Станом на ранок 21 лютого на жодному пункті пропуску на польсько-українському кордоні немає вільного руху вантажівок.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора (20 лютого. - Ред.) було блокування всіх пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. На деяких пунктах пропуску акції протесту анонсувалися на один день. Але глобально залишається дуже обмежений рух, і системні базові агропродукти неможливо наразі доставляти через українсько-польський кордон. Вільного руху, на жаль, не відновлено на жодному пункті пропуску", - сказав Висоцький.

За його словами, найскладніша ситуація залишається на пункті пропуску "Ягодин". На другому за важливістю пункті пропуску "Краківець-Корчова" поляки частково обіцяють пропускати критичні вантажі.

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За його словами, уряд України веде постійні перемовини з представниками польського уряду і сподівається на те, що ситуацію зможуть владнати.

Перший заступник міністра також розповів, що Україна у вересні 2023 року ухвалила рішення запровадити ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику до п'яти країн, в тому числі Польщі (експорт до цих п'яти країн без їхнього погодження вже не відбувається. - Ред.). Тому жодну з цих культур до Польщі цього року експортовано не було, тільки транзит, додав він.

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"Тобто Україна уже зробила ці обмеження по окремих видах критичної продукції, а вони дійсно займали абсолютну більшість експорту до введення таких обмежень. І цей крок ми готові продовжувати до кінця поточного року. На наступний врожай по цих культурах ми надалі готові проводити ліцензування. Це фактично обмеження експорту продукції до Польщі, щоб не було напруги на внутрішньому ринку Польщі", - пояснив Висоцький.

Автор: 

кордон (4769) Мінагрополітики (1553) Польща (8500) блокування (650)


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Топ коментарі
+7
Не зрозуміло чому ніхто не може навести порядок на кордоні..... блокування кордонів воюючої країни це злочин й допомога агресору а ніякий не протест!!!
На скільки впали продажі польської продукції в Україні?
Якась дивна ситуація.....
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21.02.2024 11:28
+7
Поможіть полякам викрити прокацаплену падлу яка це все організовує за кацапсячі гроші!
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21.02.2024 11:30
+5
Другий фронт..
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21.02.2024 11:28
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Не зрозуміло чому ніхто не може навести порядок на кордоні..... блокування кордонів воюючої країни це злочин й допомога агресору а ніякий не протест!!!
На скільки впали продажі польської продукції в Україні?
Якась дивна ситуація.....
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21.02.2024 11:28 Відповісти
Це все тому, що ситуацію на пропускних пунктах мають вирішувати компетентні органи Польщі і України. В нас цими органами є уряд і міністрерство закордонних справ. Але. на мій погляд, наша влада вирішила цю проблему вирішити натиском через громади, цькуючи їх на поляк, що такі-сякі відкрили "другий фронт" з кацапами. Як, наприклад звернення, а скоріше "наїзд" на Байдена одного нашого політика :"Байден, чому ми не в НАТО"? А страждають наші перевізники, які зовсім не мають відношення до квот і "схем".Так закони не працюють. Ми тут можемо звинувачувати поляк, лити бруд один на одного, але суті до кінця ніхто не знає і якщо поляки не пропускають наші фури, то там мабуть щось не так. Якщо ми праві, то чому не звернулися до поляк із заявами та офіційними зверненнями про наведення порядку? Чому ми цього не робимо? Чому знову все мають вирішувати громадяни і навіть з нашого боку порушувати закон, блокуючи пункти пропусуку? Чи з нашого боку це правильні рішення?
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21.02.2024 11:44 Відповісти
«страждають наші перевізники«
сьогодні у Польщі в польських транспортних компаніях працює більшість украінців . Також більшисть українців будують ПОЛЬШУ і її моють .
Кацапи взагалі не працюють - вони як правило приїжджають жити з грошима чи через підставни особи відкривають фірми.
Якщо українці усі звалять з Польши, в неї впаде економика. А з кацапів ніякого толку не буде.
ОСЬ ЦЕ ТРЕБА ПОЯСНЮВАТИ ПОЛЬСЬКОЙ ВЛАДІ - хто для них важливійший.
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21.02.2024 11:59 Відповісти
Це показує що ЕС НЕ МАЕ спільний служби безпекі, митної і прикордоной служби і пора їх створювати шоб контролювати кордони союзу ЗАМІСТЬ КАЦАПІВ
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21.02.2024 11:50 Відповісти
Всі оці праві у Польщі - відродження комуністів у Польщі ! А кого підтримує кацапія в Європі ? Ну, а поляки відробляють бабло, щоб отримати наступний транш.
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21.02.2024 13:55 Відповісти
Другий фронт..
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21.02.2024 11:28 Відповісти
Поможіть полякам викрити прокацаплену падлу яка це все організовує за кацапсячі гроші!
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21.02.2024 11:30 Відповісти
Напрямок відомий - це партія ПІС з Качинським. Незважаючи на те, що кагебе знищило під смоленском усю їхню політичну та військову еліту, та брата самого Кучинського , ця партія прокацапська. А може братик замовив братика, та прибрав конкурента.
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21.02.2024 11:43 Відповісти
Забороніть ввозити в Україну польську молочну і м"ясну продукцію !
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21.02.2024 11:45 Відповісти
Вірю що вони не знають цих гпид). Але польська влада щоб залишитись в високих кабінетах готова на погіршення відносин з Україною, та навіть чха на власну безпеку країни дозволяючи відвертим маргіналам кататись з совіцькою символікою та банером по типу "путін ввєді" .
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21.02.2024 11:48 Відповісти
А міністра с х господарства ШВИДКО У ВІДСТАВКУ, бо проблема вже півроку а воно тількі щось буркнуло
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21.02.2024 11:52 Відповісти
Польским фермерам необхідно нищити експортний сільськогосподарський потенціал України - чим менше агроподукції України в Європі, тим вищі ціни. Одночасно Західна Україну заполонили товари з Польші, які в основном продаються в крамничках тільки за готівку... Напевно в обхід податків в бюджет.

Кому це вигідно...
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21.02.2024 11:53 Відповісти
Фермер працює 18 годин на добу. Хто на кордоні ? У новісіньких тракторах ! Треба ще перевірити. Поліція Польщі відкат отримала, то буде нейтральною до оцих комуняцьких гнид.
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21.02.2024 13:58 Відповісти
Це називається економічно-торгівельна війна. Таке було колись з москалями
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21.02.2024 12:12 Відповісти
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РЖД в январе текущего года перевезли на экспорт 1,7 миллиона тонн зерна, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
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21.02.2024 12:37 Відповісти
ОК. Фермери кинули господарства і поїхали на новісіньких тракторах байдикувати. АГА, повірив ! Роботи на фермі ніякої ! АГА, повірив ! Спитайте у наших господарів, які працюють на землі "Є у них час сидіти біля вогнища на кордоні !" На землі роботи немає взимку, але до весни хто буде готуватись ? Тварини теж чекають, коли фермери прийдуть їх годувати ? АГА, повірив !
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21.02.2024 13:51 Відповісти
Треба не пускати польські фури в Україну.
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21.02.2024 13:54 Відповісти
 
 