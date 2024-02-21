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Россия имеет 1500 боевых самолетов. Вертолетов тоже у них достаточно, - Игнат

су

В настоящее время страна-агрессор РФ имеет на вооружении около 1500 самолетов, есть устаревшие образцы на хранении.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Самолеты разные - есть военно-транспортные, есть стратегическая, истребительная авиация, штурмовая и прочее. То, что уничтожено на земле, тоже принимается во внимание. Помните, сколько вертолетов в Чернобаевке накрывались одновременно? В России много авиации. Примерно 1500 боевых самолетов, которые Россия имеет в составе по всей территории, плюс есть устаревшие на хранении. Вертолетов тоже у них достаточно. Но если даже с 1500 уничтожено около 300, то это серьезный процент. Вы каждый день видите уничтожение их авиатехники", - отметил Игнат.

Он также отметил, что Россия ежегодно поставляет новые самолеты, но их не так много, как эксперты хвалятся.

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"Например, в прошлом году было поставлено четыре самолета СУ-30СМ, несколько СУ-34. Это не так много, как они это пафосно заявляют. Но уничтожено нами, как видите, тоже немало", - сообщил спикер.

Отвечая на вопрос об износе авиапарка врага, Игнат отметил, что на это не стоит рассчитывать, ведь у России есть заводы, которые могут восстанавливать и продолжать ресурс старых самолетов. Что касается случаев, когда российские самолеты "теряют" ракеты и бомбы еще на территории РФ, то это может быть из-за "криворукости" пилотов или каких-то технических факторов.

Автор: 

армия РФ (19238) самолет (3591) вертолёт (1105) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+17
Среди этих самолетов 600 грузовых. Истребителей 500 - 200 из которых не взлетают и требуют ремонта и модернизации.
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21.02.2024 15:01
+16
Что то сегодня много запугиваний от наших властей и склонений к капитуляции. К чему бы ето. Готовитесь встречать ***** с Януковощем на белом коне?
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21.02.2024 15:00
+14
Ну давай, пощєкотай мені вуха! А ти ж не так давно казало, що "там всьо на ісходє". Діагно - "ігнат головного мозку"
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21.02.2024 14:54
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Ну давай, пощєкотай мені вуха! А ти ж не так давно казало, що "там всьо на ісходє". Діагно - "ігнат головного мозку"
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21.02.2024 14:54 Ответить
зебіли розмовного жанру та відсутністю розумової діяльності в багаторічній бездіяльності.
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21.02.2024 15:00 Ответить
Наче задоволений тим та радієш за них, бл.
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21.02.2024 14:58 Ответить
Что то сегодня много запугиваний от наших властей и склонений к капитуляции. К чему бы ето. Готовитесь встречать ***** с Януковощем на белом коне?
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21.02.2024 15:00 Ответить
Там швидше Мертвечук буде, замість Яник
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21.02.2024 15:11 Ответить
Один хер кто из них. Думаете Янык правил Украиной до 2014 года? Янык тупой лох, держатель общака и обложка донецкой банды. Страной правили Ахметовы, Мертвечуки, Левочкины, Суркисы и тд. В любом случае для Украины ето будет конец. ***** оторвется по полной чтобы даже в истории ее не упоминалось
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21.02.2024 15:20 Ответить
та да вариантов у нас кроме как сопротивляться мало. Я вижу всего один - всех выпустить. Сдаваться и там мирные переговоры, это только циничный ублюдок и трус илона маск может предлагать.
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21.02.2024 18:11 Ответить
Причому по всіх напрямках, з усіх сторін, наче змовились. Одних соцопитувань вже мабуть з десяток за останні дні.
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21.02.2024 15:48 Ответить
Среди этих самолетов 600 грузовых. Истребителей 500 - 200 из которых не взлетают и требуют ремонта и модернизации.
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21.02.2024 15:01 Ответить
А гвинтокрили без наших двигунів та лопатей падають. Їм вже перестали, нарешті, їх продавати.
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21.02.2024 15:12 Ответить
Ну й фіг з ними. А в нас є єрмак і татаров. Це мабуть головне, чого бажав нарід. Ще правда є асфальтні дороги, які залишилися від дебільного "великого крадівництва" під час війни.
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21.02.2024 15:03 Ответить
Я чув цифру 4000 літаків .
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21.02.2024 15:03 Ответить
48 іскандеров, 1500 самолей, 4000 ракет, 10 000 000 м'яса. українці зневірилися.
що ще, і хто наступний у повідомленнях?
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21.02.2024 15:08 Ответить
Наполеон Найвеличніший у вечірньому гундосику.
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21.02.2024 15:13 Ответить
1500 це багатенько, а девоно все стоїть? воно ж десь базується, треба знайти все це добро і чимось туди "привіт" запустити. А якщо чесно я собі не уявляю таку кількість літаків... невже правда стільки? от навіть 100 шт разом на аеродромі не уявляю... Де притулин супустник, чому досі не знайшли розташування такої кількості літаків?!
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21.02.2024 15:14 Ответить
На аеродромі, де я служив ще в радянські часи, базувалось два авіаполки, в сукупності десь близько 50 літаків.
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21.02.2024 16:02 Ответить
Самолет самолету рознь. Тех же СУ-34, которые московиты приспособили для КАБов всего то было чуть больше сотни. Если ПВО их будет щелкать как в последнии дни их не надолго хватит.
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21.02.2024 15:14 Ответить
ви ще всякі такі дорахуйте
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21.02.2024 15:21 Ответить
Так має, але це на всю гігантську територію. Невже ігнат думає шо всі ці літаки та гелікоптери сконцентровані на українському кордоні?
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21.02.2024 15:22 Ответить
1500 а скільки з них може бути задіяні ? ,90% цих літаків виготовлені в 70-80 роках минулого століття ,тому 1500 літаків це такий собі рашиський міф навіщо його повторює Ігнат ?
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21.02.2024 15:22 Ответить
Новини сьогодні. - Захід зневірився в українській перемозі. Українці перестають вірити в перемогу. Війна закінчиться перемовинами з росією. Авдіївка не важлива. Роботино не потрібне. Росія має купу літаків. В росії призовуть жінок. - У мене виникає запитання: Ми всє умрьом?
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21.02.2024 15:39 Ответить
Ще 48 "іскандерів".
А також "поки рф "загрузла" в Україні, загроза для країн НАТО не зростатиме".
Новини - одна краща за іншу.
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21.02.2024 16:15 Ответить
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21.02.2024 15:43 Ответить
"Христианская реликвия - частица Креста Господня - будет храниться на флагмане Черноморского флота - ракетном крейсере "Москва". Это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров. Он находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге".
Российский блогер подчеркнул, что эта "щепочка за 40 миллионов" не сработала и отправилась ко дну вместе с кораблем."
😂😂😂
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21.02.2024 16:09 Ответить
А українські літаки були знищено на очах пілотів-асів

запитайте очевидців,як на Миргородському летовищі секретному ціле літо «тусовалися» американці .

щоб ви розуміли , раніше без перепустки не можливо було туди попасти , а потім собаки бігали по пустелі
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21.02.2024 15:43 Ответить
Допишу - було це в 2010-12 роках
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21.02.2024 15:45 Ответить
https://youtu.be/auTk7OQJZmk?si=7*************** ..
У Голобородько аж 1 мильон 500 уклонистов заплативших четырежды уклонисту Голобородько миллиарды баблосов 😁
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21.02.2024 15:48 Ответить
а на лету не больше 100
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21.02.2024 15:52 Ответить
ігнат знову почав страху наганяти, курво, схиляє до капітуляції, ну це вже *******
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21.02.2024 15:53 Ответить
Значит, Украине надо срочно поставить 3000 патриотических ракет
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21.02.2024 16:09 Ответить
Разные коменты конечно. А ведь запросто смогут поднять в воздух 100 штук сразу. Раньше Игнат этого не знал---или мы все тоже?
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21.02.2024 16:19 Ответить
Половину сами же и посбивают.
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21.02.2024 16:36 Ответить
Уместе с аня2 и попо2.
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21.02.2024 16:19 Ответить
Половина , которых уже перебита, астальные в ремонте. 🤣🤣🤣
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21.02.2024 16:32 Ответить
У нас було у 1991- 700 літаків і 250 геликоптерів, але 30 років влада все розпродавала..
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21.02.2024 17:06 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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21.02.2024 19:08 Ответить
У небі над Україною сталася перша дуель російського та українського дронів

https://redaktor.com.ua/2024/02/21/u-nebi-nad-**********-stalasya-persha-duel-rosijskogo-ta-************-droniv/
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21.02.2024 21:06 Ответить
 
 