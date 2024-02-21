Россия имеет 1500 боевых самолетов. Вертолетов тоже у них достаточно, - Игнат
В настоящее время страна-агрессор РФ имеет на вооружении около 1500 самолетов, есть устаревшие образцы на хранении.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Самолеты разные - есть военно-транспортные, есть стратегическая, истребительная авиация, штурмовая и прочее. То, что уничтожено на земле, тоже принимается во внимание. Помните, сколько вертолетов в Чернобаевке накрывались одновременно? В России много авиации. Примерно 1500 боевых самолетов, которые Россия имеет в составе по всей территории, плюс есть устаревшие на хранении. Вертолетов тоже у них достаточно. Но если даже с 1500 уничтожено около 300, то это серьезный процент. Вы каждый день видите уничтожение их авиатехники", - отметил Игнат.
Он также отметил, что Россия ежегодно поставляет новые самолеты, но их не так много, как эксперты хвалятся.
"Например, в прошлом году было поставлено четыре самолета СУ-30СМ, несколько СУ-34. Это не так много, как они это пафосно заявляют. Но уничтожено нами, как видите, тоже немало", - сообщил спикер.
Отвечая на вопрос об износе авиапарка врага, Игнат отметил, что на это не стоит рассчитывать, ведь у России есть заводы, которые могут восстанавливать и продолжать ресурс старых самолетов. Что касается случаев, когда российские самолеты "теряют" ракеты и бомбы еще на территории РФ, то это может быть из-за "криворукости" пилотов или каких-то технических факторов.
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що ще, і хто наступний у повідомленнях?
А також "поки рф "загрузла" в Україні, загроза для країн НАТО не зростатиме".
Новини - одна краща за іншу.
Российский блогер подчеркнул, что эта "щепочка за 40 миллионов" не сработала и отправилась ко дну вместе с кораблем."
😂😂😂
запитайте очевидців,як на Миргородському летовищі секретному ціле літо «тусовалися» американці .
щоб ви розуміли , раніше без перепустки не можливо було туди попасти , а потім собаки бігали по пустелі
У Голобородько аж 1 мильон 500 уклонистов заплативших четырежды уклонисту Голобородько миллиарды баблосов 😁
https://redaktor.com.ua/2024/02/21/u-nebi-nad-**********-stalasya-persha-duel-rosijskogo-ta-************-droniv/