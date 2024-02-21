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Новини
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Росія має 1500 бойових літаків. Гелікоптерів теж у них достатньо, - Ігнат

су

Наразі країна-агресорка РФ має на озброєнні приблизно 1500 літаків, є також застарілі зразки на зберіганні.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Літаки різні - є військово-транспортні, є стратегічна, винищувальна авіація, штурмова та інше. Те, що знищено на землі, теж береться до уваги. Пам’ятаєте, скільки гелікоптерів у Чорнобаївці накривалися одночасно? У Росії багато авіації. Приблизно 1500 бойових літаків, які Росія має в складі по всій території, плюс є якісь застарілі на зберіганні. Гелікоптерів теж у них достатньо. Але, якщо навіть із 1500 знищено близько 300, то це серйозний відсоток. Ви щодня бачите знищення їхньої авіатехніки", - зазначив Ігнат.

Він також зауважив, що Росія щороку поставляє нові літаки, але їх не так багато, як експерти хваляться.

Також читайте: Україна переходить на F-16 в екстреному порядку. Так це не робила ще жодна країна світу, - Повітряні сили

"Наприклад, минулого року було поставлено чотири літаки СУ-30СМ, кілька СУ-34. Це не так багато, як вони це пафосно заявляють. Але знищено нами, як бачите, теж чимало", - повідомив речник.

Відповідаючи на питання щодо зношеності авіапарку ворога, Ігнат відзначив, що на це не варто розраховувати, адже Росія має заводи, які можуть відновлювати і продовжувати ресурс старих літаків. Що стосується випадків, коли російські літаки "гублять" ракети і бомби ще на території РФ, то це може бути через "криворукість" пілотів чи якісь технічні фактори.

Автор: 

армія рф (17388) літак (2903) вертоліт (878) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+17
Среди этих самолетов 600 грузовых. Истребителей 500 - 200 из которых не взлетают и требуют ремонта и модернизации.
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21.02.2024 15:01
+16
Что то сегодня много запугиваний от наших властей и склонений к капитуляции. К чему бы ето. Готовитесь встречать ***** с Януковощем на белом коне?
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21.02.2024 15:00
+14
Ну давай, пощєкотай мені вуха! А ти ж не так давно казало, що "там всьо на ісходє". Діагно - "ігнат головного мозку"
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21.02.2024 14:54
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Ну давай, пощєкотай мені вуха! А ти ж не так давно казало, що "там всьо на ісходє". Діагно - "ігнат головного мозку"
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21.02.2024 14:54 Відповісти
зебіли розмовного жанру та відсутністю розумової діяльності в багаторічній бездіяльності.
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21.02.2024 15:00 Відповісти
Наче задоволений тим та радієш за них, бл.
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21.02.2024 14:58 Відповісти
Что то сегодня много запугиваний от наших властей и склонений к капитуляции. К чему бы ето. Готовитесь встречать ***** с Януковощем на белом коне?
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21.02.2024 15:00 Відповісти
Там швидше Мертвечук буде, замість Яник
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21.02.2024 15:11 Відповісти
Один хер кто из них. Думаете Янык правил Украиной до 2014 года? Янык тупой лох, держатель общака и обложка донецкой банды. Страной правили Ахметовы, Мертвечуки, Левочкины, Суркисы и тд. В любом случае для Украины ето будет конец. ***** оторвется по полной чтобы даже в истории ее не упоминалось
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21.02.2024 15:20 Відповісти
та да вариантов у нас кроме как сопротивляться мало. Я вижу всего один - всех выпустить. Сдаваться и там мирные переговоры, это только циничный ублюдок и трус илона маск может предлагать.
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21.02.2024 18:11 Відповісти
Причому по всіх напрямках, з усіх сторін, наче змовились. Одних соцопитувань вже мабуть з десяток за останні дні.
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21.02.2024 15:48 Відповісти
Среди этих самолетов 600 грузовых. Истребителей 500 - 200 из которых не взлетают и требуют ремонта и модернизации.
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21.02.2024 15:01 Відповісти
А гвинтокрили без наших двигунів та лопатей падають. Їм вже перестали, нарешті, їх продавати.
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21.02.2024 15:12 Відповісти
Ну й фіг з ними. А в нас є єрмак і татаров. Це мабуть головне, чого бажав нарід. Ще правда є асфальтні дороги, які залишилися від дебільного "великого крадівництва" під час війни.
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21.02.2024 15:03 Відповісти
Я чув цифру 4000 літаків .
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21.02.2024 15:03 Відповісти
48 іскандеров, 1500 самолей, 4000 ракет, 10 000 000 м'яса. українці зневірилися.
що ще, і хто наступний у повідомленнях?
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21.02.2024 15:08 Відповісти
Наполеон Найвеличніший у вечірньому гундосику.
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21.02.2024 15:13 Відповісти
1500 це багатенько, а девоно все стоїть? воно ж десь базується, треба знайти все це добро і чимось туди "привіт" запустити. А якщо чесно я собі не уявляю таку кількість літаків... невже правда стільки? от навіть 100 шт разом на аеродромі не уявляю... Де притулин супустник, чому досі не знайшли розташування такої кількості літаків?!
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21.02.2024 15:14 Відповісти
На аеродромі, де я служив ще в радянські часи, базувалось два авіаполки, в сукупності десь близько 50 літаків.
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21.02.2024 16:02 Відповісти
Самолет самолету рознь. Тех же СУ-34, которые московиты приспособили для КАБов всего то было чуть больше сотни. Если ПВО их будет щелкать как в последнии дни их не надолго хватит.
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21.02.2024 15:14 Відповісти
ви ще всякі такі дорахуйте
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21.02.2024 15:21 Відповісти
Так має, але це на всю гігантську територію. Невже ігнат думає шо всі ці літаки та гелікоптери сконцентровані на українському кордоні?
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21.02.2024 15:22 Відповісти
1500 а скільки з них може бути задіяні ? ,90% цих літаків виготовлені в 70-80 роках минулого століття ,тому 1500 літаків це такий собі рашиський міф навіщо його повторює Ігнат ?
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21.02.2024 15:22 Відповісти
Новини сьогодні. - Захід зневірився в українській перемозі. Українці перестають вірити в перемогу. Війна закінчиться перемовинами з росією. Авдіївка не важлива. Роботино не потрібне. Росія має купу літаків. В росії призовуть жінок. - У мене виникає запитання: Ми всє умрьом?
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21.02.2024 15:39 Відповісти
Ще 48 "іскандерів".
А також "поки рф "загрузла" в Україні, загроза для країн НАТО не зростатиме".
Новини - одна краща за іншу.
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21.02.2024 16:15 Відповісти
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21.02.2024 15:43 Відповісти
"Христианская реликвия - частица Креста Господня - будет храниться на флагмане Черноморского флота - ракетном крейсере "Москва". Это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров. Он находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге".
Российский блогер подчеркнул, что эта "щепочка за 40 миллионов" не сработала и отправилась ко дну вместе с кораблем."
😂😂😂
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21.02.2024 16:09 Відповісти
А українські літаки були знищено на очах пілотів-асів

запитайте очевидців,як на Миргородському летовищі секретному ціле літо «тусовалися» американці .

щоб ви розуміли , раніше без перепустки не можливо було туди попасти , а потім собаки бігали по пустелі
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21.02.2024 15:43 Відповісти
Допишу - було це в 2010-12 роках
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21.02.2024 15:45 Відповісти
https://youtu.be/auTk7OQJZmk?si=7*************** ..
У Голобородько аж 1 мильон 500 уклонистов заплативших четырежды уклонисту Голобородько миллиарды баблосов 😁
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21.02.2024 15:48 Відповісти
а на лету не больше 100
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21.02.2024 15:52 Відповісти
ігнат знову почав страху наганяти, курво, схиляє до капітуляції, ну це вже *******
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21.02.2024 15:53 Відповісти
Значит, Украине надо срочно поставить 3000 патриотических ракет
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21.02.2024 16:09 Відповісти
Разные коменты конечно. А ведь запросто смогут поднять в воздух 100 штук сразу. Раньше Игнат этого не знал---или мы все тоже?
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21.02.2024 16:19 Відповісти
Половину сами же и посбивают.
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21.02.2024 16:36 Відповісти
Уместе с аня2 и попо2.
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21.02.2024 16:19 Відповісти
Половина , которых уже перебита, астальные в ремонте. 🤣🤣🤣
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21.02.2024 16:32 Відповісти
У нас було у 1991- 700 літаків і 250 геликоптерів, але 30 років влада все розпродавала..
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21.02.2024 17:06 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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21.02.2024 19:08 Відповісти
У небі над Україною сталася перша дуель російського та українського дронів

https://redaktor.com.ua/2024/02/21/u-nebi-nad-**********-stalasya-persha-duel-rosijskogo-ta-************-droniv/
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21.02.2024 21:06 Відповісти
 
 