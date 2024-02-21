Росія має 1500 бойових літаків. Гелікоптерів теж у них достатньо, - Ігнат

Наразі країна-агресорка РФ має на озброєнні приблизно 1500 літаків, є також застарілі зразки на зберіганні.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Літаки різні - є військово-транспортні, є стратегічна, винищувальна авіація, штурмова та інше. Те, що знищено на землі, теж береться до уваги. Пам’ятаєте, скільки гелікоптерів у Чорнобаївці накривалися одночасно? У Росії багато авіації. Приблизно 1500 бойових літаків, які Росія має в складі по всій території, плюс є якісь застарілі на зберіганні. Гелікоптерів теж у них достатньо. Але, якщо навіть із 1500 знищено близько 300, то це серйозний відсоток. Ви щодня бачите знищення їхньої авіатехніки", - зазначив Ігнат.

Він також зауважив, що Росія щороку поставляє нові літаки, але їх не так багато, як експерти хваляться.

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"Наприклад, минулого року було поставлено чотири літаки СУ-30СМ, кілька СУ-34. Це не так багато, як вони це пафосно заявляють. Але знищено нами, як бачите, теж чимало", - повідомив речник.

Відповідаючи на питання щодо зношеності авіапарку ворога, Ігнат відзначив, що на це не варто розраховувати, адже Росія має заводи, які можуть відновлювати і продовжувати ресурс старих літаків. Що стосується випадків, коли російські літаки "гублять" ракети і бомби ще на території РФ, то це може бути через "криворукість" пілотів чи якісь технічні фактори.