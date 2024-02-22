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Зеленский (19005) иностранец (484) Национальная гвардия (2043)

Зеленский разрешил иностранцам служить в Национальной гвардии, - указ

нгу,нацгвардія

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о разрешении служить в Нацгвардии иностранцам и лицам без гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в указе Зеленского, размещенном на официальном сайте президента Украины.

В указе отмечено, что иностранцы, отвечающие требованиям прохождения военной службы, могут принять добровольно в Нацгвардию Украины.

"Иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и отвечают требованиям прохождения военной службы, определенным Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу Национальной гвардии Украины (далее – военная служба).", - указано на сайте президента.

Иностранцы могут служить в армии по контракту как на рядовых должностях, так и в должностях сержантского и старшинского состава. Чтобы проходить военную службу, иностранцам следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту их проживания или непосредственно в воинскую часть, в которой они хотят проходить военную службу по контракту.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, к которым обратились иностранцы, изъявившие желание проходить военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины, направляют указанных лиц в соответствующие воинские части Национальной гвардии Украины", - говорится в указе президента.

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Отбор на военную службу

Иностранцу для прохождения военной службы требуется:

Подать заявление:

Заполнить заявление о желании проходить службу по контракту.

Дать согласие на обработку своих персональных данных.

Дать согласие на проверку предоставленной информации.

Формат подачи заявления в бумажном или электронном виде.

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Иностранцы, принимаемые на военную службу, проходят:

обязательный медицинский осмотр военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины,

профессионально-психологический отбор;

сдают определенные Министерством внутренних дел Украины нормативы по физической подготовке.

"Также иностранцы проходят обязательное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины, профессионально-психологический отбор и сдают определенные Министерством внутренних дел Украины нормативы по физической подготовке", - сказано в указе.

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Топ комментарии
+8
Будуть кацапів в НацГвардію наймати - зроблять з них "бригади смерті" для утримання влади любою ціною?
І наплюють на закони? (
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22.02.2024 03:04
+6
З рдк можна одразу формувати президентську гвардію.
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22.02.2024 02:59
+5
а у Вну́трішніх війська́х Міністе́рства вну́трішніх справ Украї́ни? Можно бажаючих з РДК набрать...
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22.02.2024 00:59
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Правила форума Совет форумчан
а у Вну́трішніх війська́х Міністе́рства вну́трішніх справ Украї́ни? Можно бажаючих з РДК набрать...
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22.02.2024 00:59 Ответить
З рдк можна одразу формувати президентську гвардію.
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22.02.2024 02:59 Ответить
А кевеенщік взагалі знає щось про Закони ? У команді клоунів та фіглярів він вчив тексти ! Які нафіг закони !!!!!
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22.02.2024 08:03 Ответить
Вони й так мали право. Це ****** шапіто просто піариться

6. Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

У випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.
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22.02.2024 09:54 Ответить
Може вагнерівці захочуть...
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22.02.2024 01:15 Ответить
Ну, звісно, русосіни
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22.02.2024 01:17 Ответить
В радянські часи в ,,національній гвардії,, тобто внутрішніх військах, служили виключно особи не європейської зовнішності. У цьому був практичний зміст. У разі теоретичного бунту в Радянському Союзі ці війська будуть без проблем гасити бунтарів. Бо в часи СРСР ніхто навіть не уявляв, що так звані вузькоокі, чи чорножопі, чи чурбани можуть навіть подумати про спротив. Боялися, як я зараз зрозумів, тільки українців.
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22.02.2024 01:35 Ответить
Шановний Ви не в курсі...
В свідомості суспільства Внутрішні війська асоціювались виключно з несенням конвойної служби та перевезенням ув'язнених, але це не так.
Структура ВВ МВС СРСР (принаймні на 1986 рік) була наступною:
- оперативні частини (типу дивізії ім. Дзержинського);
- частини конвойної служби;
- підрозділи з супроводження вантажів та охорони важливих об'єктів транспорту (мости, тунелі);
- спеціальні частини ВВ - охорона особливо важливих державних та військових об'єктів - заводи, КБ на цих заводах, випробувальні полігони, АЕС).
Я служив у спеціальних частинах ВВ МВС (в/ч 3278 Ленінградського в/о). Наша "царина" починалась від Кіровського заводу, об'єктів Кіровського та Колпінського заводів на території області і Ленінградська АЕС (м. Сосновий Бор).
Стосовно азіатів, у нас вони були але дуже мало і практично всі міські жителі. Десь третина мали технікум.
Так, у конвойних підрозділах азіатів було багато, бо це менш кваліфікована служба, але вимагає певних рис характеру, в т.ч. жорстокості. Так, саме так, бо найменше "попускалово" зекам могло закінчитись дуже погано. Та і мовний бар'єр був у цьому випадку корисним.
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22.02.2024 08:16 Ответить
Не завжди. Особисто я служив в Вінницькому конвойному полку ( секретний № 411, конвойний полк), в.ч № 6689, був начальником радиостанції. В моїй роті №3, яка охороняла в селі Губнік Тростянецького районй зону суворого режиму технарі, а це мій радист, шофера, собаководи і писар була україцями, в ті, хто ходив на вишки і тропу наряда буди тільки кавказці і декілька німців з Казахстану і кілька молдован
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22.02.2024 10:04 Ответить
Ну, якщо зелебуба дозволив то сукинарідуцигани так і попруть не дарма ж його іменем дітей називають?
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22.02.2024 02:38 Ответить
Готуються правити вічно. На роки вперед продумують, як убезпечити себе.
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22.02.2024 02:58 Ответить
Будуть кацапів в НацГвардію наймати - зроблять з них "бригади смерті" для утримання влади любою ціною?
І наплюють на закони? (
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22.02.2024 03:04 Ответить
поправка: правильний термін "ескадрони смерті"
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22.02.2024 04:55 Ответить
Це перше, що на думку спало. За допомогою кацапських багнетів наступний Майдан будуть кров'ю заливати.
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22.02.2024 09:03 Ответить
Наче тут своїх мало, хто за копійку і матір продасть.
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22.02.2024 10:20 Ответить
Так власне, що чужі кращі. Особливо кацапи - ті ніколи нікого не жаліли. Не в природі їхній.
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22.02.2024 10:48 Ответить
То в ТЦК мабуть сплошні кацапи"працюють" .
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22.02.2024 13:51 Ответить
У королів, імператорів, а часто і теперішніх диктаторів найбільш віддана частинка військ була, як правило, або з іноземців, або з малої етнічної групи.
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22.02.2024 17:12 Ответить
Часи змінюються. Зараз все за гроші. Поки диктатор щедрий- всякі покидьки з ним. А якщо нема- то буде як з Каддафі.
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22.02.2024 17:53 Ответить
Але навіть Каддафі опирався на свій клан (назви не пам'ятаю, але жив в районі Сірту).
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22.02.2024 18:09 Ответить
Такі принципи не змінюються з часом. Бо лояльність, людяність чи співчуття характерні су-часним людям так само, як попередникам.
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22.02.2024 18:11 Ответить
Правлять державою хто хоче і як хоче, тепер і в нацгвардії-хрен зна хто і звідки. Скажіть, а це справді Україна?
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22.02.2024 05:23 Ответить
ручну нацгвардію моссад робить для своєї жопи.
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22.02.2024 07:15 Ответить
Україна не дає свого громадянства громадянам інших стран навіть коли вони в ЗСУ. В Московіі роблять навпаки. Навіть моряки з України отримають громадянство Московії щоб зробити собі потрібни морські документи.
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22.02.2024 06:58 Ответить
коли люди почнуть стріляти в відповідь - розбіжится поліція і нацгвардія.перевірено.
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22.02.2024 07:14 Ответить
А Залужний попереджав ... !
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22.02.2024 08:01 Ответить
Враховуючи, як використовував ВВ Яник, не бачу у цьому позитиву.
"Міліція з народом" тепер зовсім не актуальна буде.
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22.02.2024 08:31 Ответить
А міліція ніколи й не була з народом.
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22.02.2024 08:53 Ответить
Найвеличніший гівнораліссімус своїм царським указом дозволив іноверцам и прочая-прочая вірно служити йому.
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22.02.2024 10:08 Ответить
Ахаха, нові старі беркути)
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22.02.2024 10:10 Ответить
 
 