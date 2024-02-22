Зеленский разрешил иностранцам служить в Национальной гвардии, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о разрешении служить в Нацгвардии иностранцам и лицам без гражданства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в указе Зеленского, размещенном на официальном сайте президента Украины.
В указе отмечено, что иностранцы, отвечающие требованиям прохождения военной службы, могут принять добровольно в Нацгвардию Украины.
"Иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и отвечают требованиям прохождения военной службы, определенным Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу Национальной гвардии Украины (далее – военная служба).", - указано на сайте президента.
Иностранцы могут служить в армии по контракту как на рядовых должностях, так и в должностях сержантского и старшинского состава. Чтобы проходить военную службу, иностранцам следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту их проживания или непосредственно в воинскую часть, в которой они хотят проходить военную службу по контракту.
"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, к которым обратились иностранцы, изъявившие желание проходить военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины, направляют указанных лиц в соответствующие воинские части Национальной гвардии Украины", - говорится в указе президента.
Отбор на военную службу
Иностранцу для прохождения военной службы требуется:
Подать заявление:
Заполнить заявление о желании проходить службу по контракту.
Дать согласие на обработку своих персональных данных.
Дать согласие на проверку предоставленной информации.
Формат подачи заявления в бумажном или электронном виде.
Иностранцы, принимаемые на военную службу, проходят:
обязательный медицинский осмотр военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины,
профессионально-психологический отбор;
сдают определенные Министерством внутренних дел Украины нормативы по физической подготовке.
"Также иностранцы проходят обязательное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины, профессионально-психологический отбор и сдают определенные Министерством внутренних дел Украины нормативы по физической подготовке", - сказано в указе.
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6. Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.
У випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.
В свідомості суспільства Внутрішні війська асоціювались виключно з несенням конвойної служби та перевезенням ув'язнених, але це не так.
Структура ВВ МВС СРСР (принаймні на 1986 рік) була наступною:
- оперативні частини (типу дивізії ім. Дзержинського);
- частини конвойної служби;
- підрозділи з супроводження вантажів та охорони важливих об'єктів транспорту (мости, тунелі);
- спеціальні частини ВВ - охорона особливо важливих державних та військових об'єктів - заводи, КБ на цих заводах, випробувальні полігони, АЕС).
Я служив у спеціальних частинах ВВ МВС (в/ч 3278 Ленінградського в/о). Наша "царина" починалась від Кіровського заводу, об'єктів Кіровського та Колпінського заводів на території області і Ленінградська АЕС (м. Сосновий Бор).
Стосовно азіатів, у нас вони були але дуже мало і практично всі міські жителі. Десь третина мали технікум.
Так, у конвойних підрозділах азіатів було багато, бо це менш кваліфікована служба, але вимагає певних рис характеру, в т.ч. жорстокості. Так, саме так, бо найменше "попускалово" зекам могло закінчитись дуже погано. Та і мовний бар'єр був у цьому випадку корисним.
сукинарідуцигани так і попруть не дарма ж його іменем дітей називають?
І наплюють на закони? (
"Міліція з народом" тепер зовсім не актуальна буде.