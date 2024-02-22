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Зеленський дозволив іноземцям служити в Національній гвардії, - указ

нгу,нацгвардія

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл служити у Нацгвардії іноземцям та особам без громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в указі Зеленського, розміщеному на офіційному сайті президента України.

В указі зазначено, що іноземці, які відповідають вимогам проходження військової служби, можуть прийняти добровільно до Нацгвардії України.

"Іноземці, які на законних підставах знаходяться на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України (далі - військова служба).", - вказано на сайті президента.

Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. Щоб проходити військову службу, іноземцям потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій хочуть проходити військову службу за контрактом.

"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, до яких звернулися іноземці, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Національній гвардії України, направляють зазначених осіб до відповідних військових частин Національної гвардії України", - зазначено в указі президента.

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Відбір на військову службу

Іноземцю для проходження військової служби потрібно:

Подати заяву:

Заповнити заяву про бажання проходити службу за контрактом.

Дати згоду на опрацювання своїх персональних даних.

Дати згоду на перевірку наданої інформації.

Формат подання заяви у паперовому чи електронному вигляді.

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Іноземці, які приймаються на військову службу, проходять:

обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України,

професійно-психологічний відбір;

здають визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки.

"Також іноземці проходять обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, професійно-психологічний відбір та здають визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки", - вказано в указі.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) іноземець (390) Національна гвардія (1532)


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Топ коментарі
+8
Будуть кацапів в НацГвардію наймати - зроблять з них "бригади смерті" для утримання влади любою ціною?
І наплюють на закони? (
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22.02.2024 03:04
+6
З рдк можна одразу формувати президентську гвардію.
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22.02.2024 02:59
+5
а у Вну́трішніх війська́х Міністе́рства вну́трішніх справ Украї́ни? Можно бажаючих з РДК набрать...
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22.02.2024 00:59
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а у Вну́трішніх війська́х Міністе́рства вну́трішніх справ Украї́ни? Можно бажаючих з РДК набрать...
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22.02.2024 00:59 Відповісти
З рдк можна одразу формувати президентську гвардію.
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22.02.2024 02:59 Відповісти
А кевеенщік взагалі знає щось про Закони ? У команді клоунів та фіглярів він вчив тексти ! Які нафіг закони !!!!!
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22.02.2024 08:03 Відповісти
Вони й так мали право. Це ****** шапіто просто піариться

6. Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

У випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.
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22.02.2024 09:54 Відповісти
Може вагнерівці захочуть...
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22.02.2024 01:15 Відповісти
Ну, звісно, русосіни
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22.02.2024 01:17 Відповісти
В радянські часи в ,,національній гвардії,, тобто внутрішніх військах, служили виключно особи не європейської зовнішності. У цьому був практичний зміст. У разі теоретичного бунту в Радянському Союзі ці війська будуть без проблем гасити бунтарів. Бо в часи СРСР ніхто навіть не уявляв, що так звані вузькоокі, чи чорножопі, чи чурбани можуть навіть подумати про спротив. Боялися, як я зараз зрозумів, тільки українців.
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22.02.2024 01:35 Відповісти
Шановний Ви не в курсі...
В свідомості суспільства Внутрішні війська асоціювались виключно з несенням конвойної служби та перевезенням ув'язнених, але це не так.
Структура ВВ МВС СРСР (принаймні на 1986 рік) була наступною:
- оперативні частини (типу дивізії ім. Дзержинського);
- частини конвойної служби;
- підрозділи з супроводження вантажів та охорони важливих об'єктів транспорту (мости, тунелі);
- спеціальні частини ВВ - охорона особливо важливих державних та військових об'єктів - заводи, КБ на цих заводах, випробувальні полігони, АЕС).
Я служив у спеціальних частинах ВВ МВС (в/ч 3278 Ленінградського в/о). Наша "царина" починалась від Кіровського заводу, об'єктів Кіровського та Колпінського заводів на території області і Ленінградська АЕС (м. Сосновий Бор).
Стосовно азіатів, у нас вони були але дуже мало і практично всі міські жителі. Десь третина мали технікум.
Так, у конвойних підрозділах азіатів було багато, бо це менш кваліфікована служба, але вимагає певних рис характеру, в т.ч. жорстокості. Так, саме так, бо найменше "попускалово" зекам могло закінчитись дуже погано. Та і мовний бар'єр був у цьому випадку корисним.
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22.02.2024 08:16 Відповісти
Не завжди. Особисто я служив в Вінницькому конвойному полку ( секретний № 411, конвойний полк), в.ч № 6689, був начальником радиостанції. В моїй роті №3, яка охороняла в селі Губнік Тростянецького районй зону суворого режиму технарі, а це мій радист, шофера, собаководи і писар була україцями, в ті, хто ходив на вишки і тропу наряда буди тільки кавказці і декілька німців з Казахстану і кілька молдован
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22.02.2024 10:04 Відповісти
Ну, якщо зелебуба дозволив то сукинарідуцигани так і попруть не дарма ж його іменем дітей називають?
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22.02.2024 02:38 Відповісти
Готуються правити вічно. На роки вперед продумують, як убезпечити себе.
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22.02.2024 02:58 Відповісти
Будуть кацапів в НацГвардію наймати - зроблять з них "бригади смерті" для утримання влади любою ціною?
І наплюють на закони? (
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22.02.2024 03:04 Відповісти
поправка: правильний термін "ескадрони смерті"
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22.02.2024 04:55 Відповісти
Це перше, що на думку спало. За допомогою кацапських багнетів наступний Майдан будуть кров'ю заливати.
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22.02.2024 09:03 Відповісти
Наче тут своїх мало, хто за копійку і матір продасть.
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22.02.2024 10:20 Відповісти
Так власне, що чужі кращі. Особливо кацапи - ті ніколи нікого не жаліли. Не в природі їхній.
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22.02.2024 10:48 Відповісти
То в ТЦК мабуть сплошні кацапи"працюють" .
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22.02.2024 13:51 Відповісти
У королів, імператорів, а часто і теперішніх диктаторів найбільш віддана частинка військ була, як правило, або з іноземців, або з малої етнічної групи.
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22.02.2024 17:12 Відповісти
Часи змінюються. Зараз все за гроші. Поки диктатор щедрий- всякі покидьки з ним. А якщо нема- то буде як з Каддафі.
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22.02.2024 17:53 Відповісти
Але навіть Каддафі опирався на свій клан (назви не пам'ятаю, але жив в районі Сірту).
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22.02.2024 18:09 Відповісти
Такі принципи не змінюються з часом. Бо лояльність, людяність чи співчуття характерні су-часним людям так само, як попередникам.
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22.02.2024 18:11 Відповісти
Правлять державою хто хоче і як хоче, тепер і в нацгвардії-хрен зна хто і звідки. Скажіть, а це справді Україна?
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22.02.2024 05:23 Відповісти
ручну нацгвардію моссад робить для своєї жопи.
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22.02.2024 07:15 Відповісти
Україна не дає свого громадянства громадянам інших стран навіть коли вони в ЗСУ. В Московіі роблять навпаки. Навіть моряки з України отримають громадянство Московії щоб зробити собі потрібни морські документи.
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22.02.2024 06:58 Відповісти
коли люди почнуть стріляти в відповідь - розбіжится поліція і нацгвардія.перевірено.
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22.02.2024 07:14 Відповісти
А Залужний попереджав ... !
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22.02.2024 08:01 Відповісти
Враховуючи, як використовував ВВ Яник, не бачу у цьому позитиву.
"Міліція з народом" тепер зовсім не актуальна буде.
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22.02.2024 08:31 Відповісти
А міліція ніколи й не була з народом.
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22.02.2024 08:53 Відповісти
Найвеличніший гівнораліссімус своїм царським указом дозволив іноверцам и прочая-прочая вірно служити йому.
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22.02.2024 10:08 Відповісти
Ахаха, нові старі беркути)
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22.02.2024 10:10 Відповісти
 
 