Зеленський дозволив іноземцям служити в Національній гвардії, - указ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл служити у Нацгвардії іноземцям та особам без громадянства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в указі Зеленського, розміщеному на офіційному сайті президента України.
В указі зазначено, що іноземці, які відповідають вимогам проходження військової служби, можуть прийняти добровільно до Нацгвардії України.
"Іноземці, які на законних підставах знаходяться на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України (далі - військова служба).", - вказано на сайті президента.
Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. Щоб проходити військову службу, іноземцям потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій хочуть проходити військову службу за контрактом.
"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, до яких звернулися іноземці, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом у Національній гвардії України, направляють зазначених осіб до відповідних військових частин Національної гвардії України", - зазначено в указі президента.
Відбір на військову службу
Іноземцю для проходження військової служби потрібно:
Подати заяву:
Заповнити заяву про бажання проходити службу за контрактом.
Дати згоду на опрацювання своїх персональних даних.
Дати згоду на перевірку наданої інформації.
Формат подання заяви у паперовому чи електронному вигляді.
Іноземці, які приймаються на військову службу, проходять:
обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України,
професійно-психологічний відбір;
здають визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки.
"Також іноземці проходять обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією в закладі охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, професійно-психологічний відбір та здають визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки", - вказано в указі.
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6. Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.
У випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.
В свідомості суспільства Внутрішні війська асоціювались виключно з несенням конвойної служби та перевезенням ув'язнених, але це не так.
Структура ВВ МВС СРСР (принаймні на 1986 рік) була наступною:
- оперативні частини (типу дивізії ім. Дзержинського);
- частини конвойної служби;
- підрозділи з супроводження вантажів та охорони важливих об'єктів транспорту (мости, тунелі);
- спеціальні частини ВВ - охорона особливо важливих державних та військових об'єктів - заводи, КБ на цих заводах, випробувальні полігони, АЕС).
Я служив у спеціальних частинах ВВ МВС (в/ч 3278 Ленінградського в/о). Наша "царина" починалась від Кіровського заводу, об'єктів Кіровського та Колпінського заводів на території області і Ленінградська АЕС (м. Сосновий Бор).
Стосовно азіатів, у нас вони були але дуже мало і практично всі міські жителі. Десь третина мали технікум.
Так, у конвойних підрозділах азіатів було багато, бо це менш кваліфікована служба, але вимагає певних рис характеру, в т.ч. жорстокості. Так, саме так, бо найменше "попускалово" зекам могло закінчитись дуже погано. Та і мовний бар'єр був у цьому випадку корисним.
сукинарідуцигани так і попруть не дарма ж його іменем дітей називають?
І наплюють на закони? (
"Міліція з народом" тепер зовсім не актуальна буде.